Динамика изменения кодовой базы проекта Python

2.19 , Аноним ( 11 ), 11:49, 09/03/2026 Наверно майрософт закинул побольше ресурсов. Очень долгая стагнация была из-за 2 ветки, добавление асинхронности и устранение проблем тоже заняли время. Только без gil всё равно намного медленнее. Фактически, насколько я понимаю, на данный момент субинтерпретаторы позволяют решать вопрос gil и gc достаточно эффективно (по сравнению с предыдущими решениями). Это увеличение кодовой базы, но по факту там и парсер поменяли и jit добавили и много чего.

3.26 , Аноним ( 26 ), 13:08, 09/03/2026 > добавление асинхронности и устранение проблем

> решать вопрос gil и gc

> и парсер поменяли и jit добавили и много чего А не проще ли с самого начала для проекта, требующего асинхронности, набирать людей, знающих какой-нибудь язык, изначально предназначенный для задач с асинхроннностью?

4.27 , Аноним ( 11 ), 13:36, 09/03/2026 Где ты их найдёшь, например? В додиез тоже не сразу сделали нормально.

2.20 , Аноним ( 20 ), 12:25, 09/03/2026 Закинули грант на очередное ускорение питона.


