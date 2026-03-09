Динамика изменения кодовой базы проекта Python

|
|1.3, Фонтимос (?), 10:17, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Удвоился объем кода - упала производительность. Я понимаю, если-бы кодовая база уменьшилась вдвое - вот это была-бы новость.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 10:46, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> Удвоился объем кода - упала производительность
Где упала? Можно статистику?
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 10:53, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
|
На опеннете джентльменам принято верить на слово, иначе эксперты немного конфузятся
|
|
|
|4.14, Аноним (14), 11:21, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
непонятно - почему верить надо джентльменам, а конфузятся эксперты?
|
|
|
|5.28, gvf (??), 13:39, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что если верить и тем и тем то возникнет коллизия ))
|
|3.40, Илья (??), 15:46, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
python - это вообще наиболее медленная технология из всех возможных.
|
|2.10, Аноним (10), 11:01, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На деле всё ровно наоборот https://www.opennet.ru/64029-python
"В большинстве тестов CPython 3.14 оказался быстрее ветки 3.13 примерно на 20%, при том, что в некоторых тестах ветки 3.11 и 3.12 оказались быстрее 3.13. Отрыв 3.14 от веток 3.9 и 3.10 составил примерно два раза."
|
|
|
|
|
|4.13, Аноним (11), 11:17, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В 3.14 сломали сборку gcc, кстати, пришлось собирать clang. Ожидал большего падения производительности, если честно, но между gcc и clang разница единицы процентов, только бинари раздуты теперь -- видимо, шланг иначе никак не может.
|
|
|
|5.15, Аноним (11), 11:25, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну как сломали. Тесты проваливаются, так-то можно собрать без пго и тестов.
|
|
|
|2.23, Алоним (?), 12:43, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это они прямо в header стали код писать? Или это сгенерированные файлы для binding?
|
|1.16, Аноним (14), 11:26, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно получается - развитие идет практически линейно уже третий десяток лет. Но с 2023 года разработка языка пошла заметно быстрее/объемнее. Что это - опять ИИ помог? Или избавление от GIL потребовало мега-усилий?
|
|
|
|2.19, Аноним (11), 11:49, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверно майрософт закинул побольше ресурсов. Очень долгая стагнация была из-за 2 ветки, добавление асинхронности и устранение проблем тоже заняли время. Только без gil всё равно намного медленнее. Фактически, насколько я понимаю, на данный момент субинтерпретаторы позволяют решать вопрос gil и gc достаточно эффективно (по сравнению с предыдущими решениями). Это увеличение кодовой базы, но по факту там и парсер поменяли и jit добавили и много чего.
|
|
|
|3.26, Аноним (26), 13:08, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> добавление асинхронности и устранение проблем
> решать вопрос gil и gc
> и парсер поменяли и jit добавили и много чего
А не проще ли с самого начала для проекта, требующего асинхронности, набирать людей, знающих какой-нибудь язык, изначально предназначенный для задач с асинхроннностью?
|
|
|
|4.27, Аноним (11), 13:36, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Где ты их найдёшь, например? В додиез тоже не сразу сделали нормально.
|