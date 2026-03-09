The OpenNET Project / Index page

Динамика изменения кодовой базы проекта Python

09.03.2026 09:52 (MSK)

Разработчики языка программирования Python визуализировали изменение кодовой базы интерпретатора CPython в привязке к основным событиям, произошедшим за 36 лет существования проекта. За последние 10 лет объём кода на языках Python и Си в CPython практически удвоился. Для подсчёта числа строк кода использовалась утилита cloc.



  • 1.3, Фонтимос (?), 10:17, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Удвоился объем кода - упала производительность. Я понимаю, если-бы кодовая база уменьшилась вдвое - вот это была-бы новость.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:46, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Удвоился объем кода - упала производительность

    Где упала? Можно статистику?

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:53, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    На опеннете джентльменам принято верить на слово, иначе эксперты немного конфузятся
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:21, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    непонятно - почему верить надо джентльменам, а конфузятся эксперты?
     
     
  • 5.17, Всем Анонимам Аноним (?), 11:39, 09/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.28, gvf (??), 13:39, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что если верить и тем и тем то возникнет коллизия ))
     
  • 3.40, Илья (??), 15:46, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    python - это вообще наиболее медленная технология из всех возможных.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 16:58, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно. Но и самая универсальная из актуальных.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:01, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На деле всё ровно наоборот https://www.opennet.ru/64029-python
    "В большинстве тестов CPython 3.14 оказался быстрее ветки 3.13 примерно на 20%, при том, что в некоторых тестах ветки 3.11 и 3.12 оказались быстрее 3.13. Отрыв 3.14 от веток 3.9 и 3.10 составил примерно два раза."
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:13, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как PGO включили, так и ускорилось.
     
     
  • 4.13, Аноним (11), 11:17, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 3.14 сломали сборку gcc, кстати, пришлось собирать clang. Ожидал большего падения производительности, если честно, но между gcc и clang разница единицы процентов, только бинари раздуты теперь -- видимо, шланг иначе никак не может.
     
     
  • 5.15, Аноним (11), 11:25, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как сломали. Тесты проваливаются, так-то можно собрать без пго и тестов.
     

  • 1.9, Аноним (8), 10:54, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    C header — когда костыль стал языком
     
     
  • 2.23, Алоним (?), 12:43, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это они прямо в header стали код писать? Или это сгенерированные файлы для binding?
     

  • 1.16, Аноним (14), 11:26, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно получается - развитие идет практически линейно уже третий десяток лет. Но с 2023 года разработка языка пошла заметно быстрее/объемнее. Что это - опять ИИ помог? Или избавление от GIL потребовало мега-усилий?
     
     
  • 2.19, Аноним (11), 11:49, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно майрософт закинул побольше ресурсов. Очень долгая стагнация была из-за 2 ветки, добавление асинхронности и устранение проблем тоже заняли время. Только без gil всё равно намного медленнее. Фактически, насколько я понимаю, на данный момент субинтерпретаторы позволяют решать вопрос gil и gc достаточно эффективно (по сравнению с предыдущими решениями). Это увеличение кодовой базы, но по факту там и парсер поменяли и jit добавили и много чего.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:08, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > добавление асинхронности и устранение проблем
    > решать вопрос gil и gc
    > и парсер поменяли и jit добавили и много чего

    А не проще ли с самого начала для проекта, требующего асинхронности, набирать людей, знающих какой-нибудь язык, изначально предназначенный для задач с асинхроннностью?

     
     
  • 4.27, Аноним (11), 13:36, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты их найдёшь, например? В додиез тоже не сразу сделали нормально.
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:25, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закинули грант на очередное ускорение питона.
     

  • 1.21, Аноним (-), 12:38, 09/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.22, Аноним (22), 12:42, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    они готовятся добавить код на Rust
     
  • 1.32, Аноним (43), 14:06, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за сдохшие батарейки они там удаляли в 2023-м?
     
     
  • 2.34, Аноним (43), 14:50, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://blog.python.org/_astro/cpython_growth.CDpb_itO_ZomrED.svg
     

