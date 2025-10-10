Оценка изменения производительности CPython за последние 5 лет

|
Аноним (2), 09:14, 10/10/2025
+11
|
> Все-таки ускорили питон? Не прошло и десяти лет. А нет, прошло.
Видимо мсье не понимает что это такое в принципе, но обязательно должен высказаться.
|
Аноним (44), 14:20, 10/10/2025
|+/–
|
> Все-таки ускорили питон? Не прошло и десяти лет. А нет, прошло.
На 20%. При отставании от C в 60 тысяч раз. Это успех.
|
|
|
Аноним (5), 09:33, 10/10/2025
|+1 +/–
|
Само по себе не имеет значения. Если асинхронный код в итоге выиграет, будет неплохо.
|
|
|
Имя (?), 09:50, 10/10/2025
–3
|
Кому неплохо? Представь себе, в Python не все вeб-мakаки на хайлоаде, а в остальных местах async особо и ни нужон
|
|
|
Аноним (5), 10:17, 10/10/2025
+1
|
> Кому неплохо? Представь себе, в Python не все вeб-мakаки на хайлоаде, а
> в остальных местах async особо и ни нужон
На локалхосте есть миллион и одна полезная задача, легко решающаяся асинхронным кодом. Только он на треть медленнее в 1 поток я так прикидывал, но если задача параллельная, легко отыгрывается. Ручная возня с запуском тредов ни разу не окупилась, они слишком неоптимальны в итоге.
|
|
|
Аноним (17), 11:08, 10/10/2025
|+/–
|
ага, оптимизации в два раза в мульти-трединге между 3.13 и 3.14 просто показывают насколько весь язык не заточен для мульти-треда и конь не валялся оптимизировать это все. Взять любой мачурный язык, так дай бог если 5% ускорения в вакууме между релизами завозят
|
Имя (?), 11:24, 10/10/2025
|+/–
|
Ну если у тебя задача параллельная, где много чего-то ждут чего-то, а потом делают чего-то, то да, а если нет, то сам async становится лишней вознёй, и тем более странным выглядит желание некоторых фанатиков бездумно перетащить в async все библиотеки, думая видимо, что async "эта крута", и не совсем понимая, что это инструмент для довольно чётко очерченного круга задач
|
|
|
Аноним (5), 11:37, 10/10/2025
|+/–
|
Никогда не знаешь, когда она станет параллельной. Сегодня 1 потока достаточно, а завтра ты захочешь 1000 запускать. У меня так было много раз с requests, зачем ждать 300 секунд, если можно управиться за 3? Потом sqlalchemy и так далее, да, такие библиотеки "это крута", и позволяют повысить производительность кода в сотни раз совершенно без затрат и значительных изменений логики.
|
|
|
Витюшка (?), 14:22, 10/10/2025
|+/–
|
Это если ты вообще не понимаешь что ты делаешь. Тебе нужно запускать максимум по одному потоку на ядро процессора.
|
Аноним (8), 09:49, 10/10/2025
|+/–
|
Очень даже. 3.14 без gil будет побыстрее более ранних версий (за исключением 3.11 наверно) даже в однопоточке. А в многопоточке без gil уж и подавно. Вопрос только когда это все там устаканится, ибо неявных багов там должно быть еще море. 3.14 еще пилить и пилить. Изменение слишком уж кардинальное, впору было бы питон4 называть.
|
|
|
th3m3 (ok), 11:15, 10/10/2025
|+/–
|
И опять без обратной совместимости, прощайте все батарейки :)
|
Аноним (5), 09:31, 10/10/2025
|+/–
|
Производительность питона -- последнее что имеет значение на практике. Не удивлён производительности жита, небось, и сравнивали шланговые билды с гццшными?
|
|
|
Аноним (14), 10:46, 10/10/2025
|+/–
|
Производительность программы не может не иметь значения. Это буквально время, оно самый дефицитный ресурс. То, что питонисты считают иначе, много о них говорит. Питон - это не язык создания программ, а клуб по интересам или секта.
|
|
|
Аноним (5), 11:26, 10/10/2025
|+/–
|
Там, где нужна производительность, давно скомпилированный нативный код вызывается. И он освобождает gil. Ты так говоришь, будто на свете только pure-python реализации и всех заставляют ими пользоваться.
Да и вон портаж уже переписали на плюсы, сильно эффективнее чёт не стало, зато сопровождение ммм прелесть. А ведь это всего лишь ПМ.
|
Аноним (24), 11:46, 10/10/2025
|+/–
|
Где нужен перворманс там не питон выбирают. Так что на практике ему достаточно не быть таким дном как руби первой версии.
|
Аноним (41), 13:50, 10/10/2025
|+/–
|
> Производительность программы не может не иметь значения
Конечно может. В скриптах производительность не имеет никакого значения.
> Это буквально время, оно самый дефицитный ресурс. То, что питонисты считают иначе, много о них говорит.
Ну давай, решай на компилируемом языке те задачи, для которых спользуется скрипты на коленке. Потом посчитаем, сколько ты угрохал на это время, лол. А заодно и сколько сэкономил быстродействием своей программы. Дефицитный ресурс, ага.
|
User (??), 14:37, 10/10/2025
|+/–
|
Время _программиста_ дефицитный ресурс.
А cpu time для огромного количества задач не то, чтобы "значения не имеет" - но где-то около.
|
|
|
Shellpeck (?), 11:09, 10/10/2025
–1
|
Миллиарды мух не могут ошибаться...
То, что не могло бы появиться без таких проектов лучше бы и не появлялись.
|
|
|
Аноним (41), 13:54, 10/10/2025
+1
|
> Миллиарды мух не могут ошибаться...
Годы идут, а опеннетные эксперты все про "миллиарды мух"...
> То, что не могло бы появиться без таких проектов лучше бы и не появлялись.
Ну да, выкидываем все научные рассчеты и ML, чтобы не ломать картину мира опеннетного эксперта.
|
Аноним (44), 14:24, 10/10/2025
|+/–
|
> все научные рассчеты
под капотом имеют библиотеки на C и Fortran, используя сабжа только как интерфейс для ввода-вывода данных. Не в укор сабжу - многие другие научные проекты поступают так же.
|
|
|
Аноним (5), 10:24, 10/10/2025
|+/–
|
> А что кстати мешает питону официально перейти на PyPy?
То, что он хорош только в попугаеметрах.
|
|
|
|
|
Аноним (5), 11:53, 10/10/2025
|+/–
|
> А чем плох в реальных задачах?
Все минусы жита, плохая поддержка в существующем коде, потенциальные баги.
|
|
|
Аноним (26), 12:06, 10/10/2025
|+/–
|
Поддержка и баги это следствие малой пользовательской базы и малого количества разработчиков. А вот минусы jit в студию.
|
|
|
Аноним (5), 12:20, 10/10/2025
+2
code Номер объекта SCP-JIT Класс объекта Евклид Особые условия содержания SC... большой текст свёрнут, показать
|
User (??), 14:40, 10/10/2025
|+/–
|
Жрет дофига памяти (Которая - в отличие от CPU - не то, чтобы "хорошо разделяемый" ресурс) и "не дает"\"дает незначительную" прибавку к производительности - и задачи у тебя сильно не все cpu bound, и не весь тот cpu на hot path обрабатывается pure python кодом...
|
Аноним (29), 12:14, 10/10/2025
+1
|
Сделано не ими.
И PyPy, решая ту же проблему, не нуждается во всяких LLVM.
|
Аноним (29), 12:26, 10/10/2025
–1
|
Я на графиках на другое обратил внимание. При прочих равных, производительность разных Питонов на MacOS несколько выше, чем на Linux. Darwin же основан на микроядре Mach? Значит, расхожее мнение о худшей производительности микроядерных ОС - миф?
Лично мне, это добавило надежд в отношении производительности Hurd.
|
|
|
Аноним (36), 12:54, 10/10/2025
|+/–
|
Странный вывод.
Автор тестил на том что было, а было у него 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P (он об этом написал в комментах своего блога) и Apple M2. Отсюда и разница.
|
User (??), 12:50, 10/10/2025
+1
|
Традиционное фибоначчи-в-вакууме, ага.
Нет бы - ну не знаю - какую fastapi\django'у по контейнерам с разными версиями интерпретатора подсобрать-да-нагрузить...
|
|
|
Аноним (36), 12:59, 10/10/2025
|+/–
|
Чтобы что? Чтобы ловить сайд эффекты производительности docker/podman, fastapi, django и какого-нибудь gunicorn? А потом делать неверные выводы?
В том то и суть, чтобы все это исключить.
|
|
|
User (??), 13:12, 10/10/2025
|+/–
|
> Чтобы что? Чтобы ловить сайд эффекты производительности docker/podman, fastapi, django
> и какого-нибудь gunicorn? А потом делать неверные выводы?
> В том то и суть, чтобы все это исключить.
Ну меня очень радуют "верные выводы" сделанные в тестах того же pypy - но очень огорчает несовпадение этих выводов с реальностью примерно во всех наблюдаемых вариантах практического использования.
|
Аноним (-), 14:06, 10/10/2025
|+/–
|
> автор нескольких книг по Python-фреймворкам SQLAlchemy и Flask,
> опубликовал результаты тестирования
...очередного удвоения надоев на тему того как именно питон не тормозит :)
|
|
|
Аноним (44), 14:30, 10/10/2025
|+/–
|
> Rust обогнали CPython 3.14 в первом тесте в ... 69.82 раз, а во втором тесте в ... 36.15 раз
Это удивительно - компилируемая программа оказалась быстрее интерпретируемого скрипта.
|