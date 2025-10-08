The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск языка программирования Python 3.14

08.10.2025 12:55

После года разработки опубликован значительный выпуск языка программирования Python 3.14. Новая ветка будет поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей.

Среди новшеств, добавленных в Python 3.14 (1, 2, 3):

  • Реализована официальная поддержка сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock). Сборка без GIL позволяет избавиться от проблемы с распараллеливанием операций на многоядерных системах, вызванной тем, что глобальная блокировка не допускает параллельное обращение к разделяемым объектам из разных потоков. Отключение GIL приводит к дополнительным накладным расходам, вызванным изменениями в сборщике мусора, системе управления памятью и примитивах для организации блокировок. Например, из-за использования подсчёта ссылок для изоляции потоков наблюдается снижение производительности однопоточных сценариев примерно на 10%. При этом подобные накладные расходы могут компенсироваться распараллеливанием операций.
  • Добавлена поддержка t-строк (литералы с префиксом 't') позволяющих использовать синтаксис, похожий на f-строки, для создания собственных обработчиков шаблонов в строках. В отличие от f-строк t-строки возвращают объект, раздельно хранящий статические строковые данные и подставляемые значения. Раздельное хранение позволяет привязывать собственные обработчики, влияющие только на подставляемые значения. Например, можно подключить обработчик для перевода подставляемого значения в верхний регистр или для экранирования спецсимволов при подстановке в строку внешних данных. 
    
   variety = 'Stilton'
   template = t'Try some {variety} cheese!'
   print(list(template))
   print(lower_upper(template))

      ['Try some ', Interpolation('Stilton', 'variety', None, ''), ' cheese!']
      Try some STILTON cheese!

   attributes = {'src': 'limburger.jpg', 'alt': 'lovely cheese'}
   template = t'<img {attributes}>'
   print (html(template))

      <img src="limburger.jpg" alt="lovely cheese" />
  • В стандартную библиотеку добавлен модуль concurrent.interpreters, позволяющий одновременно выполнять в одном процессе несколько изолированных друг от друга копий Python-интерпрератора. Ранее данная возможность была доступна только через C-API. Одновременное выполнение нескольких интерпретаторов может использоваться для распаралелливания операций по аналогии с запуском нескольких параллельно выполняемых процессов, но в отличие от многопроцессной модели расходует меньше ресурсов. На уровне приложений для разделения операций по интерпретаторам могут использоваться модель акторов и CSP (взаимодействие последовательных процессов).
  • В CPython реализован новый тип интерпретатора, использующий хвостовые вызовы между C‑функциями, реализующими отдельные байткоды Python, вместо одной большой функции с выражением switch/case. При сборке в Clang 19 новый интерпретатор демонстрирует повышение производительности на 3-5% при выполнении тестов pyperformance. Новый интерпретатор пока доступен в качестве опции для архитектур x86-64 и AArch64, и требует для сборки как минимум версии Clang 19 (поддержку GCC обещают позднее).
  • Обеспечена отложенная обработка аннотаций для функций, классов и модулей. Аннотации теперь не обрабатываются сразу, а сохраняются в форме специализированных функций и вычисляются при возникновении необходимости. Новое поведение позволяет упростить работу с аннотациями и снизить накладные расходы на обработку аннотация во время выполнения. Для инспектирования отложенных аннотаций предложен модуль annotationlib.
  • В стандартную библиотеку добавлен пакет compression, предоставляющий функции для сжатия и распаковки данных при помощи различных алгоритмов. Помимо модулей compression.lzma, compression.bz2, compression.gzip и compression.zlib, предоставляющих доступ к функциональности, ранее доступной в модулях lzma, bz2, gzip и zlib, добавлен новый модуль compression.zstd с реализацией алгоритма ZSTD (Zstandard).
  • В выражениях "except" и "except*" разрешено не помещать содержимое в скобки, если в выражении указывается несколько типов исключений и не используется ключевое слово "as". 
    
   try:
       connect_to_server()
   except TimeoutError, ConnectionRefusedError:
       print('The network has ceased to be!')
  • В интерактивной оболочке PyREPL реализована подсветка синтаксиса. Включён цветной вывод в CLI-утилитах из модулей unittest, argparse, json и calendar.
  • Добавлен интерфейс для подключения внешних отладчиков и профилировщиков к уже работающим процессам CPython, не требующий остановки и перезапуска, и не влияющий на производительность.
  • В модуль pdb добавлена поддержка удалённого подсоединения к работающим Python-процессам. Например, для подключения к процессу с номером 1234 можно использовать команду "python -m pdb -p 1234".
  • В модуль uuid добавлены функции uuid6(), uuid7() и uuid8() с реализацией 6, 7 и 8 версий UUID-идентификаторов.
  • Добавлен вывод предупреждения при использовании выражений "return", "break" и "continue" для выхода из блока "finally".
  • Добавлен C API PyInitConfig для настройки инициализации Python без привязки с структурам на языке Си, дающий возможность вносить изменения, не нарушающие ABI. Предоставляются функции Add PyConfig_Get() и PyConfig_Set() для получения и выставления конфигурации, а также функция PyInitConfig_AddModule() для добавления модуля с расширением.
  • Улучшены сообщения об ошибках. Добавлены рекомендации по устранению ошибок при опечатках в ключевых словах.
  • В состав интегрированы результаты работы по замене в Python реализаций криптографических алгоритмов, предлагаемых в модулях hashlib и hmac, на варианты с математическим (формальным) доказательством надёжности, подготовленные проектом "HACL*". Все предоставляемые по умолчанию в Python хэш-функции и HMAC заменены на варианты, для которых предоставлено формальное доказательство соответствия (формальная верификация). Среди прочего, добавлена реализация HMAC-BLAKE2, использующая SIMD-инструкции AVX2 для ускорения вычислений.
  • Добавлен новый интерфейс командной строки ("python -m asyncio ps PID" и "python -m asyncio pstree PID") для инспектирования запущенных Python-процессов с асинхронными задачами (asyncio).
  • В состав готовых сборок для macOS и Windows включён экспериментальный JIT-компилятор. Инсталлятор для Windows заменён на менеджер установок.
  • Для верификации целостности сборок вместо PGP-подписей задействована система криптографической верификации кода Sigstore.
  • Предоставлены официальные бинарные сборки для платформы Android.

В ближайшие часы начнётся альфа-тестирование ветки Python 3.15, которая будет находиться на стадии альфа-выпусков в течение семи месяцев, во время которых будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок (в соответствии с новым графиком разработки работа над новой веткой начинается за пять месяцев до релиза предыдущей ветки и к моменту очередного релиза достигает стадии альфа-тестирования). После этого в течение трёх месяцев будет проводиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находиться на стадии кандидата в релизы, на которой будет выполнена финальная стабилизация.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.python.org/2025/1...)
  2. OpenNews: В Python задействованы криптофункции с математическим доказательством надёжности
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.13
  4. OpenNews: Один из ключевых разработчиков Python отстранён на три месяца из-за нарушения кодекса поведения
  5. OpenNews: Проект PyXL развивает процессор для выполнения байт-кода Python
  6. OpenNews: Достижение выполнения кода при контроле над текстом комментария в Python-скрипте
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64017-python
Ключевые слова: python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 13:05, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из топика: "Добавлена поддержка t-строк"
    "Хороша" "закладка". Надо смотреть внимательно.
     
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 13:19, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, EVAL() до сих пор существует.
     
  • 2.46, Аноним (46), 13:59, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закладка это форматные строки. Там прикол, что тот же yt-dlp исполняет код из названия видео на ютубе (если оно в определённом формате), на радость хомячкам.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:11, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реально ли в 38 выучить Pyton и кратиться в разработку, если работал в ИТ но не другой специальности?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:14, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Знания языка недостаточно. Нужна узкая специальность. Например, обработка больших данных, генерация отчётов. Язык дело второстепенное, это лишь инструмент.
     
     
  • 3.38, Аноним (5), 13:42, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну относительно. Помню на одной работе начальник и я умели прикладно-программировать. только мои программы были быстрее в разы.  
     
  • 2.11, анон (?), 13:14, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    реально
     
  • 2.14, Крокодил (?), 13:15, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У python очень разные сферы применения. Нужно думать не о том, чтоб выучить питон чтоб вкатится. А о том сможешь ли ты туда вкатится без питона. Питон это инструмент для совершенно разных сфер и специальностей.
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 13:22, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю у меня сложилось впечатление что его и в бее и во вронт используют и даже девопсы.
     
     
  • 4.32, Крокодил (?), 13:35, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так. Сфер его применения множество. И учить его нужно в контексте сферы применения. У девопса, фронтендера и датасайентиста это будут разные "питоны"
     
  • 4.39, Аноним (5), 13:43, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что нужно девопсу: "чужой скрипт и быстрые ноги".
     
  • 3.25, Аноним (8), 13:26, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или лучше в 1с-ники
     
  • 3.28, Аноним (8), 13:30, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фиеймворки сразу надо учить! Без них бесполезно?
     
     
  • 4.40, Аноним (5), 13:48, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ними проще. Иначе заново писать предметный код, вникать в особенности. Тонкости (применимость) выявлять в практике.
     
  • 4.41, Аноним (5), 13:49, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как слой абстракции железа в ОС.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:16, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 версия была простой как 5 копеек
    3 версия сильно перегружена

    так что это миф , что питон простой , начать писать на нем лапшу аля баш портянка можно быстро , а вот все эти тонкости и нюансы , фреймворки будешь изучать хрен знает сколько времени

    без знаний фреймворков ( только синтаксис языка ) - ты нафиг никому не нужен

     
  • 2.16, Аноним (5), 13:17, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Язык выучить реально - тем более Python.
     
     
  • 3.22, Аноним (8), 13:23, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну к тому чтобы найти работу на нем
     
     
  • 4.44, Аноним (5), 13:55, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты должен быть:
    - или единственным пайтонистом.
    - или пайтонистом с набитой рукой и горой кода.
    - или знающим, как сократить затраты и ошибки с помощью пайтона, лучше нанимателей.
    - или новый путь в бизнесе, усиленным пайтоном.
     
  • 2.18, Величие C над HTML (?), 13:20, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Уже поздно. В 38 функция чтения книг и обучения полностью отключается. Вы обречены. Прощайте.
     
     
  • 3.23, Аноним (8), 13:24, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я о том чтобы работу найти.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:28, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ее искать? Создавайте свою, в чем проблема? Только, создавая свою работу вы поймете, какой инструмент вам больше подходит. ЯП - инструмент, не более.
     
  • 3.31, Аноним (5), 13:32, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключаются не функции, а мотивации.
     
     
  • 4.43, Аноним (26), 13:50, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем должна отключатся мотивация делать что-то для себя? В 38 вы просто понимаете, что современные ЯП это пустая трата времени если вам хочется что-либо значимое в жизни.
     
     
  • 5.45, Аноним (5), 13:57, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди разные.
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:40, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На другой специальности - это какой Если вендоадмином и тонер заправлял, и до с... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:40, 08/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.48, тоже Аноним (ok), 14:04, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Делающему 3 ошибки в одном вопросе - то есть не привыкшему много читать и проверять за собой - вообще вряд ли стоит смотреть на программирование.
     
  • 2.51, Аноним (51), 14:15, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Реально ли в 38 выучить Pyton и кратиться в разработку

    Тысячи вкатунов хотят вкатится на зарплату продавца супермакета, но их не берут на работу. Вот уж точно, что от любви к профессии, а не ради денег. Это насколько нужно быть альтруистом, чтобы настолько сильно ронять зарплаты и демпинговать?

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 14:21, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю что это жертвы онлайн школ, купившиеся на то что язык учить легко и просто а зарплаты будут высокими. Отдав деньги и потратив, время пытаются устроиться хотя бы за еду, в надежде в будущем сказочно разбогатеть.
     

  • 1.9, Аноним (10), 13:12, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Имхо, язык перегружен. Поначалу кажется что язык простой и удобный. Как начинаешь всерьёз на нём программировать, погружаешься в ад несовместимости разных версий и отличия в синтаксисе.
    Конечно, можно это решить, но костыльными проверками, либо сидеть на древней версии для совместимости.
    Объём изменений от версии к версии довольно велик. Всё это охватить и отслеживать проблематично. Перешёл на lua.
     
     
  • 2.13, анон (?), 13:15, 08/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.19, Аноним (5), 13:20, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это типично: Ты пользуешься чужими мыслями, концепциями, умолчаниями. В доках все тонкости не передашь.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:22, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ад несовместимости разных версий и отличия в синтаксисе

    доооо, прям гиена огненная

    > Перешёл на lua.

    ясно, ты очередной иксперт хелоуворлдов

     
  • 2.24, Аноним (10), 13:25, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набежали обиженные питонисты :)
     
  • 2.27, Аноним (36), 13:29, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много уже кода написал Какой стаж Там ад на совершенно другом уровне Ты еще... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.29, Аноним (10), 13:31, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Там ад на совершенно другом уровне. Ты еще и сам себе создаешь ад.

    Вот из двух зол выбрал самому себе в ногу стрелять.
    Go хорош, но не на все платформы портируем.

     
  • 3.30, Аноним (10), 13:31, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И много уже кода написал? Какой стаж?

    Мало написал. Лет 5.

     
  • 2.34, Аноним (5), 13:38, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Имхо, язык перегружен.

    Это типично для "простых" открытых языков. Можно выразить фразой "И тут, Набежало!"

     
  • 2.47, Аноним (46), 14:03, 08/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.12, Аноним (5), 13:15, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я пайтоном редко пользуюсь, но вот идея как визуализировать невидимое в пайтоне:
    Надо вертикальные поля разных цветов использовать в редакторе, или визуальные знаки пробелов.
    Возможно это уже реализовано.
     
  • 1.33, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 13:37, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Реализована официальная поддержка сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора

    Свершилось! Ждём образов в Docker Hub

     
  • 1.35, Аноним (51), 13:39, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При сборке в Clang 19
    >Новый интерпретатор пока доступен в качестве опции для архитектур x86-64 и AArch64, и требует для сборки как минимум версии Clang 19 (поддержку GCC обещают позднее).

    Кто там про отсутствие стандарта у раста и как хорошо в си сказки рассказывал?

     
     
  • 2.42, Аноним (10), 13:49, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А при чём здесь Си? Авторы питона сами решили выбрать такой стандарт, который хуже поддерживается.
    Отличие от раста в том, что clang и gcc портируют в старые версии исправления ошибок и уязвимостей, а раст требует обновления версии компилятора.
     
     
  • 3.52, Аноним (51), 14:20, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А при чём здесь Си?

    При том, что снадарт нужен не какой-нибудь C89, а непременно clang 19. И в gcc не собрать, и это не смотря на наличие спецификаций.
    >Отличие от раста в том

    Отличия от раста никакого. Код прибит к конкретной версии компилятора.

     
     
  • 4.54, Аноним (10), 14:22, 08/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.49, Аноним (5), 14:05, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Трансцендентная" версия.
    P.S. Пи - трансцендентное число в математике.
     
  • 1.50, Аноним (51), 14:11, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Простые типобезопасные статически типизируемые компилируемые языки, где не нужно... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.55, Аноним (46), 14:29, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда я крайний раз интересовался, асинхронный код при исключении всё ещё выдавал что угодно, кроме реальной ошибки в ряде случаев. Даже не в том треде и не с теми данными, что на деле. Я так понимаю, отлаживать через print ещё долго придётся?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру