Выпуск языка программирования Python 3.14

|1.5, Аноним (5), 13:05, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Из топика: "Добавлена поддержка t-строк"
"Хороша" "закладка". Надо смотреть внимательно.
|2.46, Аноним (46), 13:59, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Закладка это форматные строки. Там прикол, что тот же yt-dlp исполняет код из названия видео на ютубе (если оно в определённом формате), на радость хомячкам.
|1.8, Аноним (8), 13:11, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Реально ли в 38 выучить Pyton и кратиться в разработку, если работал в ИТ но не другой специальности?
|2.10, Аноним (10), 13:14, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Знания языка недостаточно. Нужна узкая специальность. Например, обработка больших данных, генерация отчётов. Язык дело второстепенное, это лишь инструмент.
|3.38, Аноним (5), 13:42, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну относительно. Помню на одной работе начальник и я умели прикладно-программировать. только мои программы были быстрее в разы.
|2.14, Крокодил (?), 13:15, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У python очень разные сферы применения. Нужно думать не о том, чтоб выучить питон чтоб вкатится. А о том сможешь ли ты туда вкатится без питона. Питон это инструмент для совершенно разных сфер и специальностей.
|3.20, Аноним (8), 13:22, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не знаю у меня сложилось впечатление что его и в бее и во вронт используют и даже девопсы.
|4.32, Крокодил (?), 13:35, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Именно так. Сфер его применения множество. И учить его нужно в контексте сферы применения. У девопса, фронтендера и датасайентиста это будут разные "питоны"
|4.40, Аноним (5), 13:48, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С ними проще. Иначе заново писать предметный код, вникать в особенности. Тонкости (применимость) выявлять в практике.
|2.15, Аноним (15), 13:16, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
2 версия была простой как 5 копеек
3 версия сильно перегружена
так что это миф , что питон простой , начать писать на нем лапшу аля баш портянка можно быстро , а вот все эти тонкости и нюансы , фреймворки будешь изучать хрен знает сколько времени
без знаний фреймворков ( только синтаксис языка ) - ты нафиг никому не нужен
|4.44, Аноним (5), 13:55, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты должен быть:
- или единственным пайтонистом.
- или пайтонистом с набитой рукой и горой кода.
- или знающим, как сократить затраты и ошибки с помощью пайтона, лучше нанимателей.
- или новый путь в бизнесе, усиленным пайтоном.
|4.26, Аноним (26), 13:28, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зачем ее искать? Создавайте свою, в чем проблема? Только, создавая свою работу вы поймете, какой инструмент вам больше подходит. ЯП - инструмент, не более.
|4.43, Аноним (26), 13:50, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
зачем должна отключатся мотивация делать что-то для себя? В 38 вы просто понимаете, что современные ЯП это пустая трата времени если вам хочется что-либо значимое в жизни.
|2.36, Аноним (36), 13:40, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На другой специальности - это какой Если вендоадмином и тонер заправлял, и до с... большой текст свёрнут, показать
|2.48, тоже Аноним (ok), 14:04, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Делающему 3 ошибки в одном вопросе - то есть не привыкшему много читать и проверять за собой - вообще вряд ли стоит смотреть на программирование.
|2.51, Аноним (51), 14:15, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Реально ли в 38 выучить Pyton и кратиться в разработку
Тысячи вкатунов хотят вкатится на зарплату продавца супермакета, но их не берут на работу. Вот уж точно, что от любви к профессии, а не ради денег. Это насколько нужно быть альтруистом, чтобы настолько сильно ронять зарплаты и демпинговать?
|3.53, Аноним (53), 14:21, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я так понимаю что это жертвы онлайн школ, купившиеся на то что язык учить легко и просто а зарплаты будут высокими. Отдав деньги и потратив, время пытаются устроиться хотя бы за еду, в надежде в будущем сказочно разбогатеть.
|1.9, Аноним (10), 13:12, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Имхо, язык перегружен. Поначалу кажется что язык простой и удобный. Как начинаешь всерьёз на нём программировать, погружаешься в ад несовместимости разных версий и отличия в синтаксисе.
Конечно, можно это решить, но костыльными проверками, либо сидеть на древней версии для совместимости.
Объём изменений от версии к версии довольно велик. Всё это охватить и отслеживать проблематично. Перешёл на lua.
|2.19, Аноним (5), 13:20, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это типично: Ты пользуешься чужими мыслями, концепциями, умолчаниями. В доках все тонкости не передашь.
|2.21, Аноним (21), 13:22, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ад несовместимости разных версий и отличия в синтаксисе
доооо, прям гиена огненная
> Перешёл на lua.
ясно, ты очередной иксперт хелоуворлдов
|2.27, Аноним (36), 13:29, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И много уже кода написал Какой стаж Там ад на совершенно другом уровне Ты еще... большой текст свёрнут, показать
|3.29, Аноним (10), 13:31, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Там ад на совершенно другом уровне. Ты еще и сам себе создаешь ад.
Вот из двух зол выбрал самому себе в ногу стрелять.
Go хорош, но не на все платформы портируем.
|2.34, Аноним (5), 13:38, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Имхо, язык перегружен.
Это типично для "простых" открытых языков. Можно выразить фразой "И тут, Набежало!"
|1.12, Аноним (5), 13:15, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я пайтоном редко пользуюсь, но вот идея как визуализировать невидимое в пайтоне:
Надо вертикальные поля разных цветов использовать в редакторе, или визуальные знаки пробелов.
Возможно это уже реализовано.
|1.35, Аноним (51), 13:39, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>При сборке в Clang 19
>Новый интерпретатор пока доступен в качестве опции для архитектур x86-64 и AArch64, и требует для сборки как минимум версии Clang 19 (поддержку GCC обещают позднее).
Кто там про отсутствие стандарта у раста и как хорошо в си сказки рассказывал?
|2.42, Аноним (10), 13:49, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А при чём здесь Си? Авторы питона сами решили выбрать такой стандарт, который хуже поддерживается.
Отличие от раста в том, что clang и gcc портируют в старые версии исправления ошибок и уязвимостей, а раст требует обновления версии компилятора.
|3.52, Аноним (51), 14:20, 08/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А при чём здесь Си?
При том, что снадарт нужен не какой-нибудь C89, а непременно clang 19. И в gcc не собрать, и это не смотря на наличие спецификаций.
>Отличие от раста в том
Отличия от раста никакого. Код прибит к конкретной версии компилятора.
|1.50, Аноним (51), 14:11, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Простые типобезопасные статически типизируемые компилируемые языки, где не нужно... большой текст свёрнут, показать
|1.55, Аноним (46), 14:29, 08/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Когда я крайний раз интересовался, асинхронный код при исключении всё ещё выдавал что угодно, кроме реальной ошибки в ряде случаев. Даже не в том треде и не с теми данными, что на деле. Я так понимаю, отлаживать через print ещё долго придётся?
