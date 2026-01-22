Уязвимость в GitLab, позволяющая обойти двухфакторную аутентификацию

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки GitLab - 18.8.2, 18.7.2, 18.6.4, в которых устранена уязвимость (CVE-2026-0723), позволяющая обойти проверку при двухфакторной аутентификации. Для совершения атаки злоумышленник должен знать идентификатор учётных данных жертвы. Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки возвращаемого значения в сервисах аутентификации.

Кроме того, в новых версиях устранены ещё 4 уязвимости, две из которых помечены опасными. Данные проблемы приводят к отказу в обслуживании при отправке специально оформленных запросов к компоненту для интеграции с Jira Connect (CVE-2025-13927), API управления релизами (CVE-2025-13928) и SSH (CVE-2026-1102), а также к зацикливанию при созданию специально оформленного Wiki-документа (CVE-2025-13335).

Всем пользователям рекомендуется срочно установить обновление. Детали проблемы пока не раскрываются и станут доступны публично спустя 30 дней после публикации исправления. Сведения об уязвимостях переданы в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей.



