Уязвимость в GitLab, позволяющая обойти двухфакторную аутентификацию

Витюшка (?), 16:04, 22/01/2026
Такие новости можно уже не писать. Это даже уже не "новость". Никакого "ново". Это "новая реальность", новая эпоха IT масспродукта капитализма.
В GPL "свабодке" не лучше.
Эпоха "хакеров" давно ушла
Аноним (5), 16:16, 22/01/2026
>Такие новости можно уже не писать.
Можно писать, хотя бы для того чтобы люди помнили, что идеального в реальном мире не существует.
>Это даже уже не "новость". Никакого "ново". Это "новая реальность", новая эпоха IT масспродукта капитализма.
Говорите, что это не "ново" и тут же употребляете слова с "ново".
>В GPL "свабодке" не лучше.
Причем тут лицензия. Смысл закатился куда-то.
>Эпоха "хакеров" давно ушла
Они тоже взрослеют, обзаводятся семьями и солидностью, и переходят работать в корпорации. Там где промышляет большой хищник нет места мелким.
Аноним (9), 16:44, 22/01/2026
> Говорите, что это не "ново" и тут же употребляете слова с "ново".
Вот навскидку тебе: новая новость, старая новость, новая история, старая история.
Аноним (-), 16:26, 22/01/2026
> Эпоха "хакеров" давно ушла
Как кодили какиры мы имели возможность наблюдать совсем недавно на примере сорцов Юникса.
При том, что сложность и ожидания от продукта возрасли на порядки.
Аноним (5), 16:35, 22/01/2026
Им приходилось писать алгоритмы для ЭВМ, которые мало отличались от автомобилей. )
Аноним (14), 17:56, 22/01/2026
> Эпоха "хакеров" давно ушла
И разгребать эти какерские завали еще много лет.
Аноним (16), 18:11, 22/01/2026
> Эпоха "хакеров" давно ушла
Какеры нахакакали, а их хакаки приходится сейчас разгребать.
Да и кто из них был хотя бы моральным человеком?
Митник который зарабатывал на жизнь обманом и взломами? Благо хоть сдох относительно быстро.
Аноним (10), 16:44, 22/01/2026
|
А гитлаб разве не на безопасном Ruby написан без ручного управления памятью?
Аноним (13), 17:55, 22/01/2026
> А гитлаб разве не на безопасном Ruby написан без ручного управления памятью?
Хм, для тyпеньких поясню что в новости нет ничего про характер ошибки, кроме "вызвана отсутствием должной проверки возвращаемого значения в сервисах аутентификации".
Там запросто может быть как в соседнем телнете "если -f root" то проверять не нужно.
Аноним (9), 16:52, 22/01/2026
> Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки возвращаемого значения
Кто-нибудь знает, в коде сервисов гитлаба есть rust?
Аноним (-), 16:59, 22/01/2026
> Кто-нибудь знает, в коде сервисов гитлаба есть rust?
Или вообще нет, или в гомеопатических дозах
Ruby 68.4%
JavaScript 19.2%
Vue 7.8%
PLpgSQL 2.2%
Haml 1.1%
gitlab.com/gitlab-org/gitlab
Аноним (14), 17:57, 22/01/2026
И даже так изза него такие вот ошибки! Представляете что будет когда на нем будет больше кода?
