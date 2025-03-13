Уязвимость в библиотеке ruby-saml, приводящая к обходу аутентификации в GitLab

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|1.3, Анониматор (?), 15:21, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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GitLab - это яркий демонстратор того что не надо писать сложные вещи на Ruby. Жрёт память, еле шевелится, завышенные системные требования.
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|2.7, Ivan_83 (ok), 15:47, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, это просто ад для меинтейнера и сисадмина.
Я как то пробовал ставить из портов это поделие на фре, так оно поставило более 600 портов и в итоге так и не заработало :)
У меня на десктопе стоит 1к портов, но минимально как раз тоже примерно 600 надо для ДЕ с комфортом.
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|3.10, Аноним (10), 16:21, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тут либо фря не подходит как платформа для работы сложного софта, либо админ неопытный. На линуксе в кубернетесе опыт эксплуатации с ~300 девелоперов могу оценить как приемлимый. Каких-то особых сложностей (и уж тем более чтобы не заработало) не вспоминается, даже бэкапы восстанавливать не приходилось.
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|4.12, 12yoexpert (ok), 16:24, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем для веб-морды гита кластер, если у тебя всего 300 клиентов? это ненормально
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|5.18, Аноним (10), 16:47, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну есть кластер, почему бы не использовать его и для гит-морды? Там же не только Гитлаб крутится.
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|2.15, Аноним (15), 16:32, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждем аналог Giltab'a на Rust! Или хотя бы на Go! А, на Go уже есть? Несколько? А чё тогда на Rust никто не напишет?
Ей! Пасаны! Харе фигнёй страдать! Гоу, не, т.е. Ран писать Giltab на Rust!
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|3.16, Ivan_83 (ok), 16:37, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На go мне вполне нравится как сделано, для админа нуль проблем. Для меинтейнера тоже примерно так же.
На пхп было бы тоже не плохо, судя по другим проектам которые я меинтейнил/ставил.
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|1.11, Аноним (11), 16:22, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кто нибудь вообще воспринимает этот гитлаб в серьез? Это же васяноподелие жуткое, и ведь им в проде пользуются(знаю одну корпу, у которой в сеть светит страничка авторизации их гитлаба, со всеми репами и прочим).
Как по мне, оно хайпануло только из за нетакусиков, во первых, потому что не гитхаб(хотя чем плох гитхаб никто сказать не может), а во вторых, потому что оно родом из страны, поддерживать которую сейчас модно.
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|2.13, 12yoexpert (ok), 16:26, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> потому что не гитхаб(хотя чем плох гитхаб никто сказать не может)
тем, что это мелкомягкие, зачем дурачком прикидываешься?
а вот о том, что гитлаб арендует сервера у мелкомягких, почему-то все молчат
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|3.21, Аноним (10), 16:59, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тем, что это мелкомягкие
А чем это плохо-то? Платиновый спонсор разработки Линукса, между прочим. Их вклад в опенсорс в месяц больше, чем у всего опеннета вместе взятого за всю историю его существования.
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|3.22, нах. (?), 17:03, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что дурачок тут только ты, и даже не прикидываешься.
Всем совершенно плевать на бредни нетакусиков о проклятой вездесущей microsoft.
Но вот складывать исходники и всю околопроектную деятельность в чужие облачка, действительно готовы оказываются не все. А кому-то и законодательство прямо запрещает.
(github enterprise то такоэ... во-первых, подписка в любой момент может подорожать или вовсе закончиться, во-вторых если ты его поставишь, то с удивлением узнаешь что даже серверная изолированная версия мнэ...не совсем изолированная. Про цену уж не будем - "call!")
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|2.14, Аноним (15), 16:27, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чем плоха арендованная квартира, только дураки живут в собственном жилье!
А все рассказы про то что владелец арендованной квартиры может тебя выгнать в любой момент, полна чушь! Как он меня выгонит, я же ему за это деньги плачу!
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|3.24, Аноним (10), 17:08, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А без котёнка с дверцей сможешь объяснить что не так? Гит — система распределённая, можешь свои нетленки на все известные человечеству хостинги кода залить, и пусть потом опеннет спорит где оригинал, а где копия. Может для меня оригинал только на моём лаптопе, всё остальное — резервные копии. Или скажешь, что резервное копирование не нужно?
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|2.20, нах. (?), 16:57, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто нибудь вообще воспринимает этот гитлаб в серьез?
Все кто не собирается хранить свои исходники в _чужом_ облачке.
> Это же васяноподелие жуткое
твой обожаемый гитляп - такое же точно васяноподелие причем на том же самом нескучненьком язычке.
Просто тебе не дадут исходник забесплатно скачать без смс, чтоб ты пальцем не тыкал в ляпы и не глумился, вот и вся разница.
К сожалению, других средств коллективной работы над проектами у меня для вас, _уже_, нет.
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|3.25, Аноним (10), 17:14, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К сожалению, других средств коллективной работы над проектами у меня для вас, _уже_, нет.
Да их и не было особо. Первый _продукт_, которым было удобно пользоваться — это как раз ГитХаб, не диво что его Майкрософт купил. Остальные в то время всё ещё пытались вывести более быструю лошадь^W^W^W^Wсделать более удобный sourceforge.
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