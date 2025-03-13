Уязвимость в библиотеке ruby-saml, приводящая к обходу аутентификации в GitLab

2.13 , 12yoexpert ( ok ), 16:26, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > потому что не гитхаб(хотя чем плох гитхаб никто сказать не может) тем, что это мелкомягкие, зачем дурачком прикидываешься? а вот о том, что гитлаб арендует сервера у мелкомягких, почему-то все молчат

3.21 , Аноним ( 10 ), 16:59, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > тем, что это мелкомягкие А чем это плохо-то? Платиновый спонсор разработки Линукса, между прочим. Их вклад в опенсорс в месяц больше, чем у всего опеннета вместе взятого за всю историю его существования.

3.22 , нах. ( ? ), 17:03, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что дурачок тут только ты, и даже не прикидываешься. Всем совершенно плевать на бредни нетакусиков о проклятой вездесущей microsoft. Но вот складывать исходники и всю околопроектную деятельность в чужие облачка, действительно готовы оказываются не все. А кому-то и законодательство прямо запрещает. (github enterprise то такоэ... во-первых, подписка в любой момент может подорожать или вовсе закончиться, во-вторых если ты его поставишь, то с удивлением узнаешь что даже серверная изолированная версия мнэ...не совсем изолированная. Про цену уж не будем - "call!") 2.14 , Аноним ( 15 ), 16:27, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чем плоха арендованная квартира, только дураки живут в собственном жилье!

А все рассказы про то что владелец арендованной квартиры может тебя выгнать в любой момент, полна чушь! Как он меня выгонит, я же ему за это деньги плачу!

3.24 , Аноним ( 10 ), 17:08, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А без котёнка с дверцей сможешь объяснить что не так? Гит — система распределённая, можешь свои нетленки на все известные человечеству хостинги кода залить, и пусть потом опеннет спорит где оригинал, а где копия. Может для меня оригинал только на моём лаптопе, всё остальное — резервные копии. Или скажешь, что резервное копирование не нужно?

2.20 , нах. ( ? ), 16:57, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто нибудь вообще воспринимает этот гитлаб в серьез? Все кто не собирается хранить свои исходники в _чужом_ облачке. > Это же васяноподелие жуткое твой обожаемый гитляп - такое же точно васяноподелие причем на том же самом нескучненьком язычке.

Просто тебе не дадут исходник забесплатно скачать без смс, чтоб ты пальцем не тыкал в ляпы и не глумился, вот и вся разница. К сожалению, других средств коллективной работы над проектами у меня для вас, _уже_, нет. 3.25 , Аноним ( 10 ), 17:14, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > К сожалению, других средств коллективной работы над проектами у меня для вас, _уже_, нет. Да их и не было особо. Первый _продукт_, которым было удобно пользоваться — это как раз ГитХаб, не диво что его Майкрософт купил. Остальные в то время всё ещё пытались вывести более быструю лошадь^W^W^W^Wсделать более удобный sourceforge.

