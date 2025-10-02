The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Взлом внутреннего GitLab-сервера Red Hat

02.10.2025 20:56

Хакерская группа Crimson Collective заявила о получении доступа к одному из внутренних GitLab-серверов компании Red Hat и загрузке с него 570ГБ сжатых данных, содержащих информацию из 28 тысяч репозиториев. Среди прочего в захваченных данных присутствовало около 800 CER-отчётов (Customer Engagement Report), содержащих конфиденциальную информацию о платформах и сетевых инфраструктурах клиентов Red Hat, которым предоставлялись консалтинговые услуги.

В представленных атакующими скриншотах и примерах упоминается о получении данных, связанных с около 800 клиентами Red Hat, среди которых Vodafone, T-Mobile, Siemens, Boeing, Bosch, 3M, Cisco, DHL, Adobe, American Express, Verizon, JPMC, HSBC, Ericsson, Merrick Bank, Telefonica, Bank of America, Delta Air Lines, Walmart, Kaiser, IBM, SWIFT, IKEA и AT&T, а также Центр разработки надводного вооружения ВМС США, Федеральное управление гражданской авиации США, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США, Военно-воздушные силы США, Агентство национальной безопасности США, Ведомство по патентам и товарным знакам США, Сенат США и Палата представителей США.

Утверждается, что захваченные репозитории содержат сведения об инфраструктуре клиентов, конфигурацию, токены аутентификации, профили VPN, данные инвентаризации, Ansible playbook, настройки платформы OpenShift, CI/CD runner-ы, резервные копии и другие данные, которые могут быть использованы для организации атаки на внутренние сети клиентов. Злоумышленники пытались связаться с Red Hat с целью вымогательства, но получили лишь шаблонный ответ с предложением отправить в службу безопасности отчёт об уязвимости.

Компания Red Hat подтвердила инцидент с безопасностью, но не привела подробности и не прокомментировала информацию о содержимом утечки. Упоминается только то, что взломанный GitLab-сервер использовался в консалтинговом подразделении и компания предприняла шаги, необходимые для проверки и восстановления. Представители Red Hat утверждают, что у них нет оснований полагать, что взлом затронул другие сервисы и продукты компании, кроме одного сервера GitLab.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Утечка документации и кода, связанного с работой Великого китайского фаервола
  3. OpenNews: Уязвимость в MCP-сервере GitHub, приводящая к утечке информации из приватных репозиториев
  4. OpenNews: Взлом Internet Archive привёл к утечке 31 миллиона учётных записей
  5. OpenNews: Серверы инфраструктуры Fedora и Red Hat были взломаны
  6. OpenNews: SSH-бэкдор, установленный при взломе kernel.org, два года оставался незамеченным
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63986-redhat
Ключевые слова: redhat, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Oldi (?), 21:54, 02/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неплохо
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:55, 02/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Злоумышленники пытались связаться с Red Hat с целью вымогательства, но получили лишь шаблонный ответ с предложением отправить в службу безопасности отчёт об уязвимости.

    Интересно, куда они писали? У них же, судя по новости, есть контакты чуть ли не совета директоров, а они, вангую, писали в стандартный саппорт..Либо злоумышленники не очень умные, либо взламывали не они..

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:01, 02/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > злоумышленники не очень умные

    This. С их точки зрения, редхат должен был заплатить бабосик без каких-либо гарантий, что хацкеры все равно не пойдут продавать награбленное. Ну да ладно, сейчас дело уже наверняка в плоскости правоохранителей.

     
     
  • 3.5, нах. (?), 22:09, 02/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в плоскости правоохранителей.

    которые уныло смотрят на логи захода с какого-то одноразового серверка где-то в DO, купленного на стыренную кредитку, и разводят ушами. Это если хоть логи остались. Что в таких мегакорпбардаках нечасто встретишь.

    А НАШ товарищмайор уже пишет заявку на выделение энной суммы на закупку разведданных у уважаемых контрагентов. (Вот у него, будь уверен - все получится, и денег найдет, и в том что за товар - разберется получше раджей из rhbm.)

    С их точки зрения они поступили честно - предложили договориться по хорошему, ну а раз там одни роботы т-поватые - найдут другого выгодоприобретателя.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 22:49, 02/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребят, что покусились на нвидию, как-то очень быстро отыскали. И этих отыщут, если они уперли действительно важную информацию у большой конторы.
     
  • 2.4, нах. (?), 22:02, 02/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, в совете директоров-то точно поймут что за шитляп, что там взломали, может даже замок на двери пощупают - да не, вроде все в порядке с замком, врут небось, спаммеры.

    Написали на официальный адрес для тех кто пишут о проблемах безопасности, удивительно но факт. Получили отписку, как в общем и ожидали, надо думать. Поскольку безопасность чужих данных ibm не колышет совсем.

    Ну а эти вот, "из fortune500", с девляпсами с "зарплатами по 300k" - так и будут и дальше аутсорсить все ключевые сервисы с паролями, токенами и документацией, кучкой под чужой коврик. Включая военные и околовоенные. Для того и брали, не самим же вляпываться.

    Даже пароли вряд ли поменяют, это ж надо с клиентом объясняться, зачем нужно и в скольки местах тот токен гуляет.

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:10, 02/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Злоумышленники пытались связаться с Red Hat с целью вымогательства

    Психологический приём, но на поводу у таких нельзя идти.

     
  • 1.7, Аноним (6), 22:15, 02/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >с целью вымогательства

    Вот так создаёшь бизнес, создаёшь тысячи рабочих мест, платишь большие конкурентные зарплаты и млрд. налогов.
    И тут появляется такая вот плесень, живущая одним днём... тьфу.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:22, 02/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > большие конкурентные зарплаты

    Нужно было в SOC набирать ориентируясь на потребности компании а не разнообразие и кодексы поведения.

     

  • 1.8, Аноним (8), 22:18, 02/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ничего страшного.
     
  • 1.10, Анонимный аноним (?), 22:30, 02/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хакеры взломали внутренный GitLab компании RedHat и слили в сеть исходники новой версии systemd.
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:52, 02/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё прошляпили...
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру