Взлом внутреннего GitLab-сервера Red Hat

Хакерская группа Crimson Collective заявила о получении доступа к одному из внутренних GitLab-серверов компании Red Hat и загрузке с него 570ГБ сжатых данных, содержащих информацию из 28 тысяч репозиториев. Среди прочего в захваченных данных присутствовало около 800 CER-отчётов (Customer Engagement Report), содержащих конфиденциальную информацию о платформах и сетевых инфраструктурах клиентов Red Hat, которым предоставлялись консалтинговые услуги.

В представленных атакующими скриншотах и примерах упоминается о получении данных, связанных с около 800 клиентами Red Hat, среди которых Vodafone, T-Mobile, Siemens, Boeing, Bosch, 3M, Cisco, DHL, Adobe, American Express, Verizon, JPMC, HSBC, Ericsson, Merrick Bank, Telefonica, Bank of America, Delta Air Lines, Walmart, Kaiser, IBM, SWIFT, IKEA и AT&T, а также Центр разработки надводного вооружения ВМС США, Федеральное управление гражданской авиации США, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США, Военно-воздушные силы США, Агентство национальной безопасности США, Ведомство по патентам и товарным знакам США, Сенат США и Палата представителей США.

Утверждается, что захваченные репозитории содержат сведения об инфраструктуре клиентов, конфигурацию, токены аутентификации, профили VPN, данные инвентаризации, Ansible playbook, настройки платформы OpenShift, CI/CD runner-ы, резервные копии и другие данные, которые могут быть использованы для организации атаки на внутренние сети клиентов. Злоумышленники пытались связаться с Red Hat с целью вымогательства, но получили лишь шаблонный ответ с предложением отправить в службу безопасности отчёт об уязвимости.

Компания Red Hat подтвердила инцидент с безопасностью, но не привела подробности и не прокомментировала информацию о содержимом утечки. Упоминается только то, что взломанный GitLab-сервер использовался в консалтинговом подразделении и компания предприняла шаги, необходимые для проверки и восстановления. Представители Red Hat утверждают, что у них нет оснований полагать, что взлом затронул другие сервисы и продукты компании, кроме одного сервера GitLab.



