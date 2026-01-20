Выпуск дистрибутива MX Linux 25.1

|
|1.1, Двачер (?), 11:53, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> легковесного
> с рабочим столом KDE (3.3 ГБ)
Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте! (с) анекдот :)
> на выбор доступны системы инициализации systemd и sysVinit.
А вот за это уважаю. Хотя вангую, что эту новость сейчас закидают чем-то с двух сторон: и любители и хейтеры системдэ... :)
|
|
|
|2.27, Xasd1 (?), 15:21, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
за systemd — разумеется уважение — индустриальный стандарт все-таки.
а вот зачем выбирать sysvinit (и какому сумашедшему может такое в голову придти его выбрать?) — не ясно
|
|1.2, Аноним (2), 11:56, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В наше время когда существует одна архитектура AMD64 не понят смысл существования всех этих дистрибутивов.
|
|1.3, Аноним (-), 11:58, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На Дистровотче занимает 3-е место по популярности. Вполне справедливо.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 12:54, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Интересно, а что же там на первых двух? Явно не имеет отношения к реальности.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 14:49, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В любом случае, если ЗоринОС или Альт Линукс на высоких местах, то этому верить нельзя, это подозрительно. А вот MX Linux 3-е место занимает по праву.
|
|1.4, Аноним (4), 12:02, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>В дистрибутиве на выбор можно использовать системы инициализации sysVinit и systemd.
Вот это правильный подход. Хочешь используешь минималистичный sysVinit, а хочешь перегруженный systemd, если не можешь систему настроить.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 12:12, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Хочешь используешь убогий sysVinit, а хочешь универсальный systemd,
> если не хочешь прдолиться с настройкой системы.
Поправил, не благодари.
|
|
|
|3.20, Аноним (20), 14:41, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
не буду, поскольку прдолился с отключением запуска пользовательских юнитов для "системных" пользователей, тормозами systemctl из-за логов, периодически поломанными зависимостями между юнитами (а After сбросить нельзя — переопределяй юнит целиком) и т.д.
|
|2.8, Аноним (8), 12:44, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> минималистичный sysVinit
Однажды ты поймешь, что башпортянки не являются "минималистичными", ибо там, где башпортянка запустит аж целый новый процесс /usr/bin/mkdir (со всеми вытекающими), сишная программа просто сделает сискол. Системдос является той самой сишной программой, которая живенько топологически отсортирует DAG сервисов, а потом параллельно запустит то, что можно запараллелить. Башпортянка ничего такого сделать не смогёт.
|
|
|
|3.11, Аноним (-), 12:56, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>что башпортянки
Осторожно, хейтер sysVinit!
>где башпортянка запустит аж целый новый процесс
Для запуска демона достаточно одной команды, сложные скрипты не нужны.
>Башпортянка ничего такого сделать не смогёт.
Ложь!
|
|
|
|4.12, Аноним (8), 13:05, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Напиши мне на башпортянках:
- топологическую сортировку без вызова подпроцесса;
- сокет-активацию, когда сервис запускается только при реальном обращении к tcp-порту;
- DynamicUser, когда для сервиса создается эфемерный пользователь без правки /etc/passwd.
|
|
|
|5.21, Аноним (21), 14:42, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я тебе маленький секрет открою. Systemd не является системой инициализации. Зачем ты его пытаешься сравнить с системой инициализации, мне решительно не ясно. Ты бы его ещё с музыкальным плеером сравнил.
|
|5.28, Жироватт (ok), 15:38, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А оно реально нужно?
Нет, для сложных систем, где грузится пачка сервисов, периодически надо запускать программы (резидентные программы без необходимости - зло) это все необходимо, но...
> DynamicUser
А, кстати никто так нормально и не может объяснить, для чего *конкретно* нужна эта фича
|
|3.13, Аноним (13), 13:15, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> где башпортянка запустит аж целый новый процесс
... там системДа запустит 200 процессов.
|
|3.24, Аноним (24), 15:11, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Master Foo once said to a visiting programmer: “There is more Unix-nature in one line of shell script than there is in ten thousand lines of C.”
The programmer, who was very proud of his mastery of C, said: “How can this be? C is the language in which the very kernel of Unix is implemented!”
Master Foo replied: “That is so. Nevertheless, there is more Unix-nature in one line of shell script than there is in ten thousand lines of C.”
The programmer grew distressed. “But through the C language we experience the enlightenment of the Patriarch Ritchie! We become as one with the operating system and the machine, reaping matchless performance!”
Master Foo replied: “All that you say is true. But there is still more Unix-nature in one line of shell script than there is in ten thousand lines of C.”
The programmer scoffed at Master Foo and rose to depart. But Master Foo nodded to his student Nubi, who wrote a line of shell script on a nearby whiteboard, and said: “Master programmer, consider this pipeline. Implemented in pure C, would it not span ten thousand lines?”
The programmer muttered through his beard, contemplating what Nubi had written. Finally he agreed that it was so.
“And how many hours would you require to implement and debug that C program?” asked Nubi.
“Many,” admitted the visiting programmer. “But only a fool would spend the time to do that when so many more worthy tasks await him.”
“And who better understands the Unix-nature?” Master Foo asked. “Is it he who writes the ten thousand lines, or he who, perceiving the emptiness of the task, gains merit by not coding?”
Upon hearing this, the programmer was enlightened.
|
|3.26, Аноним (26), 15:15, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе система запускает процессы один раз при старте, ну может ещё демон вручную запускаешь. Какой серьёзный профит получаешь от твоего сисколла вместо Shell-скрипта?
|
|2.16, Аноним (16), 13:38, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Хочешь используешь минималистичный sysVinit
Неполноценный sysVinit. Изоляция? Нет её, запускаем всё от рута. Двойной форк? Проблема. Переопредление параметров? Нельзя.
|
|2.17, warlock66613 (ok), 14:08, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вот это правильный подход.
Это неправильный подход, потому что предлагается выбор между хернёй и хернёй. SysVinit не нужен никому, нужны openrc и runit.
|
|1.5, Аноним (-), 12:10, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Передайте разрабам MX Linux, что для KDE монструозный systemd не обязателен, достаточно использовать лёгкий elogind. Патрик Фолькердинг не даст мне соврать.
|
|1.7, Nicho (ok), 12:27, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
в MX Linux устаревший дизайн, и куча приложений и инструментов предустановленных, зачем их столько?
|
|
|
|2.9, Аноним (-), 12:52, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>куча приложений и инструментов предустановленных, зачем их столько?
Не юзал. А разве там нет, во время установки опции выбора категорий приложений.
|
|1.18, Аноним (18), 14:27, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Ядро Linux обновлено до версии 6.12
У меня на данный момент 6.18.5. Они называют 6.12 новым?
|
|1.29, dir320 (-), 15:43, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> легковесного дистрибутива
Все эти якобы "легковесные дистрибутивы" на самом деле таковыми не являются. Это миф, что лиуксы годятся как продлитель жизни для старого железа. Вот вам пример из жизни. Древний мак 2015 года с родной макосью работает на убитом аккумуляторе 6 часов сидя в браузере и/или редакторе кода. На линуксах аккумулятора хватает на час-полтора (!) максимум при том же воркфлоу. И я не преувеличиваю.
|