Выпуск дистрибутива MX Linux 25.1

3.11 , Аноним ( - ), 12:56, 20/01/2026 >что башпортянки Осторожно, хейтер sysVinit! >где башпортянка запустит аж целый новый процесс Для запуска демона достаточно одной команды, сложные скрипты не нужны. >Башпортянка ничего такого сделать не смогёт. Ложь!

4.12 , Аноним ( 8 ), 13:05, 20/01/2026 Напиши мне на башпортянках: - топологическую сортировку без вызова подпроцесса;

- сокет-активацию, когда сервис запускается только при реальном обращении к tcp-порту;

- DynamicUser, когда для сервиса создается эфемерный пользователь без правки /etc/passwd.

5.19 , Аноним ( 19 ), 14:40, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором 5.21 , Аноним ( 21 ), 14:42, 20/01/2026 Я тебе маленький секрет открою. Systemd не является системой инициализации. Зачем ты его пытаешься сравнить с системой инициализации, мне решительно не ясно. Ты бы его ещё с музыкальным плеером сравнил.

5.28 , Жироватт ( ok ), 15:38, 20/01/2026 А оно реально нужно?

Нет, для сложных систем, где грузится пачка сервисов, периодически надо запускать программы (резидентные программы без необходимости - зло) это все необходимо, но... > DynamicUser А, кстати никто так нормально и не может объяснить, для чего *конкретно* нужна эта фича

3.13 , Аноним ( 13 ), 13:15, 20/01/2026 > где башпортянка запустит аж целый новый процесс ... там системДа запустит 200 процессов.

3.24 , Аноним ( 24 ), 15:11, 20/01/2026 Master Foo once said to a visiting programmer: "There is more Unix-nature in one line of shell script than there is in ten thousand lines of C." The programmer, who was very proud of his mastery of C, said: "How can this be? C is the language in which the very kernel of Unix is implemented!" Master Foo replied: "That is so. Nevertheless, there is more Unix-nature in one line of shell script than there is in ten thousand lines of C." The programmer grew distressed. "But through the C language we experience the enlightenment of the Patriarch Ritchie! We become as one with the operating system and the machine, reaping matchless performance!" Master Foo replied: "All that you say is true. But there is still more Unix-nature in one line of shell script than there is in ten thousand lines of C." The programmer scoffed at Master Foo and rose to depart. But Master Foo nodded to his student Nubi, who wrote a line of shell script on a nearby whiteboard, and said: "Master programmer, consider this pipeline. Implemented in pure C, would it not span ten thousand lines?" The programmer muttered through his beard, contemplating what Nubi had written. Finally he agreed that it was so. "And how many hours would you require to implement and debug that C program?" asked Nubi. "Many," admitted the visiting programmer. "But only a fool would spend the time to do that when so many more worthy tasks await him." "And who better understands the Unix-nature?" Master Foo asked. "Is it he who writes the ten thousand lines, or he who, perceiving the emptiness of the task, gains merit by not coding?" Upon hearing this, the programmer was enlightened.

3.26 , Аноним ( 26 ), 15:15, 20/01/2026 Тебе система запускает процессы один раз при старте, ну может ещё демон вручную запускаешь. Какой серьёзный профит получаешь от твоего сисколла вместо Shell-скрипта?


