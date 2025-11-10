The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива MX Linux 25

10.11.2025 12:35

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 25, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 64-разрядные сборки (x86_64) с рабочим столом Xfce (2.8 ГБ), а сборки с рабочим столом KDE (3.3 ГБ) и сборки (2.2 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 13. Обновлены версии приложений.
  • Прекращена поставка совмещённых iso-образов, в которых на выбор доступны системы инициализации systemd и sysVinit. В MX Linux 25 сборки с systemd и sysVinit разделены и оформлены в виде отдельных iso-образов. Варианты системных окружений с sysVinit опубликованы только для сборок с Xfce и Fluxbox (в сборках с KDE прекращена возможность использования sysVinit). Разделение произведено из-за невозможности использования с ядром из Debian развиваемых для MX Linux пакетов systemd-shim. Компоненты live-системы antiX модифицированы для улучшения работы с systemd.
  • Следом за Debian прекращено формирование 32-разрядных сборок.
  • Базовый пакет с ядром Linux обновлён до версии 6.12. Отдельно подготовлены сборки с расширенной поддержкой оборудования (AHS), которые поставляются с Xfce и ядром 6.16 c патчами от проекта liquorix.
  • Продолжает поставляться выпуск среды рабочего стола Xfce 4.20. Из изменений в Xfce-сборке отмечена оптимизация настроек и замена file-roller на архиватор engrampa.
  • Обновлена версия Fluxbox 1.3.7. В сборке с Fluxbox переработаны настройки панели, меню приложений и интерфейса поиска приложений (appfinder). Вместо Deadbeef задействован музыкальный проигрыватель Audacious.
  • Обновлена версия KDE Plasma 6.3.6. По умолчанию в KDE задействован сеанс на базе Wayland, но при этом оставлена возможность запуска сеанса на базе X11. В качестве просмотрщика изображений вместо gwenview задействован Qimgv.
  • Графические утилиты GUI MX переведены на фреймворк Qt 6.
  • Утилита apt-notifier, применяемая для обновления системы, заменена на прослойку mx-updater, помимо apt поддерживающую пакетный менеджер nala (надстройка над libapt-pkg).
  • В инсталлятор добавлена начальная поддержка загрузки в режиме UEFI Secure Boot и реализована возможность замены по месту существующих установок Linux (без пересоздания разделов и с сохранением содержимого каталога /home). Добавлена опция для хранения подкачки в zram.
  • В утилиту MX Cleanup добавлена поддержка удаления неиспользуемых dkms-драйверов для Wi-Fi, а также удаления пакетов mx-manuals и mx-faqs для языков, отличных от системного.


  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-25...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23.6
  3. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
  4. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 23.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64215-mxlinux
Ключевые слова: mxlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:57, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одним словом - Кеды! Того Натана уже вспоминали сегодня или нет?
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:57, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    без systemd не запустить не только гном но и кеды? а завтра уже и bash перестанет запускаться?
     
     
  • 2.5, dannyD (?), 13:25, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ладно, vmware типа сисда-онли, и ничо, под openrc бежит как сайгак.
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:27, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MX Linux, самый лучший дистрибутив.
     
     
  • 3.8, Нет (?), 13:30, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительно )
     
  • 3.24, Шизгорин (?), 16:11, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это обычный Дебиан с нескучными обоями от Васяна.
     
  • 2.25, Шизгорин (?), 16:13, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запустить то можно и даже будет работать. Просто Васян который делает эту сборку не осилил. Его максимум -- это обои и слегка кастомная тема юзер-интерфейса.
     

  • 1.3, Bottle (?), 13:11, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутив от борцунов со злым капитализмом (AntiX), который пользуется достижениями корпоративной разработки.
     
     
  • 2.9, Мочекаменск ул Зомбаторов 13 (?), 13:31, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как буд-то это что-то плохое? Читерски использовать корпоратов для своих нужд.

    AntiX - один из самых качественных DEB-дистрибутивов. Для всякой старой техники, которую выбросить жалко, просто безальтернативен.
    Насчет MX Linux - не знаю. Еще руки не дошли попробовать. Возможно также хорош как AntiX

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:39, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для всякой старой техники, которую выбросить жалко

    Откуда этот миф что современный линукс НЕ ТОРМОЗИТ на старом железе ?

     
  • 3.19, выбираем сорта (?), 15:03, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Читерски использовать корпоратов для своих нужд

    Установил винду и активировал через kms - самый надёжный вариант такого использования. Главное, после этого не приходится бегать с шаманским бубном.

     

  • 1.4, mos87 (ok), 13:19, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    зачем?
     
  • 1.10, сисадмин (?), 13:59, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Варианты системных окружений с sysVinit опубликованы только для сборок с Xfce и Fluxbox (в сборках с KDE прекращена возможность использования sysVinit)

    Так и запишем, ну не смогла я мужик, не смогла. А Devuan - смог. Надо было ставить на Devuan.

     
  • 1.17, Шизгорин (?), 14:48, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Следом за Debian прекращено формирование 32-разрядных сборок.

    Что и требовалось доказать! Васяны ничего не могут, кроме тем оформления и обоев. С иксами будет то же самое. Выпилят из Дебиан, выпилят и все эти Антиксы.

     
  • 1.23, Nicho (ok), 15:50, 10/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дизайн устаревший, и куча приложений инструментов утилит встроенных, как по мне это минусы этого дистра, а какие для вас минусы MX Linux?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру