Выпуск дистрибутива MX Linux 25

1.2, Аноним (2), 12:57, 10/11/2025
без systemd не запустить не только гном но и кеды? а завтра уже и bash перестанет запускаться?
2.5, dannyD (?), 13:25, 10/11/2025
–1
|
Да ладно, vmware типа сисда-онли, и ничо, под openrc бежит как сайгак.
2.25, Шизгорин (?), 16:13, 10/11/2025
|+/–
|
Запустить то можно и даже будет работать. Просто Васян который делает эту сборку не осилил. Его максимум -- это обои и слегка кастомная тема юзер-интерфейса.
1.3, Bottle (?), 13:11, 10/11/2025
|+/–
|
Дистрибутив от борцунов со злым капитализмом (AntiX), который пользуется достижениями корпоративной разработки.
2.9, Мочекаменск ул Зомбаторов 13 (?), 13:31, 10/11/2025
|+/–
|
Как буд-то это что-то плохое? Читерски использовать корпоратов для своих нужд.
AntiX - один из самых качественных DEB-дистрибутивов. Для всякой старой техники, которую выбросить жалко, просто безальтернативен.
Насчет MX Linux - не знаю. Еще руки не дошли попробовать. Возможно также хорош как AntiX
3.14, Аноним (14), 14:39, 10/11/2025
|+/–
|
>Для всякой старой техники, которую выбросить жалко
Откуда этот миф что современный линукс НЕ ТОРМОЗИТ на старом железе ?
3.19, выбираем сорта (?), 15:03, 10/11/2025
|+/–
|
>Читерски использовать корпоратов для своих нужд
Установил винду и активировал через kms - самый надёжный вариант такого использования. Главное, после этого не приходится бегать с шаманским бубном.
1.10, сисадмин (?), 13:59, 10/11/2025
|+/–
> Варианты системных окружений с sysVinit опубликованы только для сборок с Xfce и Fluxbox (в сборках с KDE прекращена возможность использования sysVinit)
Так и запишем, ну не смогла я мужик, не смогла. А Devuan - смог. Надо было ставить на Devuan.
1.17, Шизгорин (?), 14:48, 10/11/2025
+2
> Следом за Debian прекращено формирование 32-разрядных сборок.
Что и требовалось доказать! Васяны ничего не могут, кроме тем оформления и обоев. С иксами будет то же самое. Выпилят из Дебиан, выпилят и все эти Антиксы.
1.23, Nicho (ok), 15:50, 10/11/2025
–1
Дизайн устаревший, и куча приложений инструментов утилит встроенных, как по мне это минусы этого дистра, а какие для вас минусы MX Linux?
