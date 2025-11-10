Выпуск дистрибутива MX Linux 25

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 25, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 64-разрядные сборки (x86_64) с рабочим столом Xfce (2.8 ГБ), а сборки с рабочим столом KDE (3.3 ГБ) и сборки (2.2 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox. В новом выпуске: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 13. Обновлены версии приложений.

Прекращена поставка совмещённых iso-образов, в которых на выбор доступны системы инициализации systemd и sysVinit. В MX Linux 25 сборки с systemd и sysVinit разделены и оформлены в виде отдельных iso-образов. Варианты системных окружений с sysVinit опубликованы только для сборок с Xfce и Fluxbox (в сборках с KDE прекращена возможность использования sysVinit). Разделение произведено из-за невозможности использования с ядром из Debian развиваемых для MX Linux пакетов systemd-shim. Компоненты live-системы antiX модифицированы для улучшения работы с systemd.

Следом за Debian прекращено формирование 32-разрядных сборок.

Базовый пакет с ядром Linux обновлён до версии 6.12. Отдельно подготовлены сборки с расширенной поддержкой оборудования (AHS), которые поставляются с Xfce и ядром 6.16 c патчами от проекта liquorix.

Продолжает поставляться выпуск среды рабочего стола Xfce 4.20. Из изменений в Xfce-сборке отмечена оптимизация настроек и замена file-roller на архиватор engrampa.

Обновлена версия Fluxbox 1.3.7. В сборке с Fluxbox переработаны настройки панели, меню приложений и интерфейса поиска приложений (appfinder). Вместо Deadbeef задействован музыкальный проигрыватель Audacious.

Обновлена версия KDE Plasma 6.3.6. По умолчанию в KDE задействован сеанс на базе Wayland, но при этом оставлена возможность запуска сеанса на базе X11. В качестве просмотрщика изображений вместо gwenview задействован Qimgv.

Графические утилиты GUI MX переведены на фреймворк Qt 6.

Утилита apt-notifier, применяемая для обновления системы, заменена на прослойку mx-updater, помимо apt поддерживающую пакетный менеджер nala (надстройка над libapt-pkg).

В инсталлятор добавлена начальная поддержка загрузки в режиме UEFI Secure Boot и реализована возможность замены по месту существующих установок Linux (без пересоздания разделов и с сохранением содержимого каталога /home). Добавлена опция для хранения подкачки в zram.

В утилиту MX Cleanup добавлена поддержка удаления неиспользуемых dkms-драйверов для Wi-Fi, а также удаления пакетов mx-manuals и mx-faqs для языков, отличных от системного.



