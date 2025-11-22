The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В KDE повышена плавность анимации и оптимизирован KWin

22.11.2025 08:52

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля:

  • В KDE Plasma и KWin значительно повышена плавность анимации при использовании экранов с частотой обновления больше 60Hz.
  • Проведена оптимизация KWin, сократившая выполнение лишних действий при композитинге.
  • Предоставлена возможность пометки отдельных окон для их исключения при захвате содержимого экрана (в скринкастах подобные окна и связанные с ними всплывающие окна будут скрыты). Окно можно пометить через контекстные меню в заголовке и менеджере задач, а также в редакторе оконных правил.
  • Предоставлена возможность настройки насыщенности фона для эффекта размытия содержимого. В тёмной цветовой схеме по умолчанию реализовано более тёмное размытие, а насыщенность увеличена на 150%.
  • Модернизирован интерфейс диалогового окна для управления удалённым доступом (1, 2, 3, 4).
  • При прокручивании сгруппированных пиктограмм в менеджере задач, окна теперь выводятся в порядке последнего обращения к ним, без приоритезации полноэкранных задач.
  • В редакторе меню (KMenuEdit) реализована поддержка выделения одновременно нескольких элементов для ускорения массового удаления.
  • Из виджета буфера обмена (klipper) убрана кнопка для показа диалога просмотра QR-кода - QR-код теперь сразу показывается в интерфейсе.
  • В конфигураторе при попытке удаления целиком группы ярлыков реализован запрос на подтверждение операции с подсветкой подлежащих удалению элементов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/11/...)
  2. OpenNews: В KDE переработаны запросы полномочий и реализовано распознавание текста на изображениях
  3. OpenNews: Уязвимость в KDE LightDM Greeter, повышающая привилегии с пользователя lightdm до root
  4. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6.5
  5. OpenNews: В KDE на 100 МБ снижено потребление памяти. Обновление Plasma Mobile
  6. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64304-kde
Ключевые слова: kde, kwin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Инженер (-), 10:03, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Плавность то не про частоту экрана. У Эппла ещё на первых макосях плавность была божественная с 60 герцами.
     

  • 1.2, Аноним (42), 10:16, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт этот вейланд утомляет. Сначала работает относительно хорошо и всё плавно, с временем тайминги плывут и всё лагать начинает, буквально слайдшоу. Сначала вроде только в фулскрине, потом и в оконном режиме. Уже всё что можно было перебрал, это, видимо, баг. Едва заметный тиринг иксов время от времени (и то, в основном в браузере) -- такая мелочь был.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:21, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хоть бы описал своё железо и систему
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:44, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fedora 43, виснет драйвер i915, для встройки, сначала картинка, можно переключится в консоль и увидеть ошибки, потом ноут виснет окончательно.

    на ней же, если крутить колесо призов яндекс маркета в фаерфоксе отваливаливается konsole, если вкладок много, как это связано я без малейшего, но вот, вейланд

     
     
  • 4.26, Умный (?), 14:24, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню ставил на хост Федору и да, были проблемы с i915 встройкой, система время от времени зависала, на иксах вроде не было этих проблем, решил перейти на арч, там на вейланде и кедах проблем не было.
     
     
  • 5.36, Хаккерман (?), 16:06, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню ставил, арч, там на вейланде ничего не лагало, и кедах проблем не было.
    Но потом опять лагало).
    Помню ставил debian, там на вейланде хоть лагало но стабильно.
    А так да, есть такое, новая система норм, но потом как будто начинает лагать.
    Например Win7 не лагала, которую настроить нормально.
     
  • 2.7, koryaga (?), 10:27, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, кстати. Есть такое. Ubuntu 25.10, rx570, ryzen 5 3600.
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:43, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть старный ноут, но KDE на иксах как-то проворачивается. На вейланде через некоторое время даже курсор мыши лагать начинает.
     
  • 2.39, fvl (?), 16:41, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня CachyOS+scx_lavd+adios elevator. чёт ваще ничё не лагает, но и всё работает =)
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:12, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Красивый настойчивый дизайн и никаких поблажек, за это мы все и любим kde. Хоть они и добавили недавно скругление углов, но думаю в ближайшие года ничего не поменяется и все будет так же красиво как и в 2001 году
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:38, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сначала Gnome3, а потом и Wayland превратили десктопный Линукс в лагающий Андроид, чем не диверсия?
     
     
  • 2.24, aname (?), 13:51, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откатись
     
     
  • 3.28, Аноним (29), 14:34, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно откатиться на 1 минорную, две, три... А потом выйдет KDE 7 и всё, с вашим 6-м KDE просто нечего будет делать.
     

  • 1.25, SlackwareRT (?), 14:13, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный вопрос, который у меня возникает по этому поводу - Зачем?
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 14:44, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Единственный вопрос, который у меня возникает по этому поводу - Зачем?

    А зачем тебе ответ, если ты все равно не поймешь?
    "Лишь бы спросить?" (с)
    Слаководы они такие...

     

  • 1.27, Аноним (29), 14:30, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из виджета буфера обмена (klipper) убрана кнопка для показа диалога просмотра QR-кода - QR-код теперь сразу показывается в интерфейсе.

    Этот QR так обязательно всем нужен, что теперь постоянно будет занимать всё окно буфера обмена. Хочешь - не хочешь, а пялься на него.
    А вообще, убрана кнопка - GNOME-тенденции.

     
     
  • 2.37, Васян2 (?), 16:10, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qr, да да.
    А еще в дипин, свой аи бот, в панели прям.
    :D
    Если что это я недавно смотрел дипин ради интереса, уж больно интересно рассказывал стриммер про него.
    Наверное еще и сам пользуется.
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:55, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня при автосмене темы на темную приложения все схватывают а панель задач остается белой до перелогина/ребута,почему так может быть?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:47, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему так может быть?

    Потому что ты используешь KDE.

     
  • 2.41, Shantikov (?), 16:54, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь КДЕ некоторое время, вполне норм, но переключать тему даже в мыслях не было, именно из-за уверености, что на каком то окне/приложении она отвалится.
     

  • 1.38, Аноним (40), 16:39, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставлена возможность настройки насыщенности фона для эффекта размытия содержимого. В тёмной цветовой схеме по умолчанию реализовано более тёмное размытие, а насыщенность увеличена на 150%.

    Несколько раз перечитал ЭТО. Ничего не понял. Что такое "более тёмное размытие с увеличенной насыщенностью"?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру