В KDE повышена плавность анимации и оптимизирован KWin

2.4, Аноним (4), 10:21, 22/11/2025: Хоть бы описал своё железо и систему

3.22, Аноним (22), 13:44, 22/11/2025: fedora 43, виснет драйвер i915, для встройки, сначала картинка, можно переключится в консоль и увидеть ошибки, потом ноут виснет окончательно. на ней же, если крутить колесо призов яндекс маркета в фаерфоксе отваливаливается konsole, если вкладок много, как это связано я без малейшего, но вот, вейланд

4.26, Умный (?), 14:24, 22/11/2025: Помню ставил на хост Федору и да, были проблемы с i915 встройкой, система время от времени зависала, на иксах вроде не было этих проблем, решил перейти на арч, там на вейланде и кедах проблем не было.

5.36, Хаккерман (?), 16:06, 22/11/2025: Помню ставил, арч, там на вейланде ничего не лагало, и кедах проблем не было.

Но потом опять лагало).

Помню ставил debian, там на вейланде хоть лагало но стабильно.

А так да, есть такое, новая система норм, но потом как будто начинает лагать.

Например Win7 не лагала, которую настроить нормально.

2.7, koryaga (?), 10:27, 22/11/2025: Да, кстати. Есть такое. Ubuntu 25.10, rx570, ryzen 5 3600.

2.30, Аноним (30), 14:43, 22/11/2025: Да, есть старный ноут, но KDE на иксах как-то проворачивается. На вейланде через некоторое время даже курсор мыши лагать начинает.

2.39, fvl (?), 16:41, 22/11/2025: у меня CachyOS+scx_lavd+adios elevator. чёт ваще ничё не лагает, но и всё работает =)


