В KDE повышена плавность анимации и оптимизирован KWin

|
|1.1, Инженер (-), 10:03, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
|
Плавность то не про частоту экрана. У Эппла ещё на первых макосях плавность была божественная с 60 герцами.
|
|1.2, Аноним (42), 10:16, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чёт этот вейланд утомляет. Сначала работает относительно хорошо и всё плавно, с временем тайминги плывут и всё лагать начинает, буквально слайдшоу. Сначала вроде только в фулскрине, потом и в оконном режиме. Уже всё что можно было перебрал, это, видимо, баг. Едва заметный тиринг иксов время от времени (и то, в основном в браузере) -- такая мелочь был.
|
|
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 13:44, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
fedora 43, виснет драйвер i915, для встройки, сначала картинка, можно переключится в консоль и увидеть ошибки, потом ноут виснет окончательно.
на ней же, если крутить колесо призов яндекс маркета в фаерфоксе отваливаливается konsole, если вкладок много, как это связано я без малейшего, но вот, вейланд
|
|
|
|4.26, Умный (?), 14:24, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Помню ставил на хост Федору и да, были проблемы с i915 встройкой, система время от времени зависала, на иксах вроде не было этих проблем, решил перейти на арч, там на вейланде и кедах проблем не было.
|
|
|
|5.36, Хаккерман (?), 16:06, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Помню ставил, арч, там на вейланде ничего не лагало, и кедах проблем не было.
Но потом опять лагало).
Помню ставил debian, там на вейланде хоть лагало но стабильно.
А так да, есть такое, новая система норм, но потом как будто начинает лагать.
Например Win7 не лагала, которую настроить нормально.
|
|2.30, Аноним (30), 14:43, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, есть старный ноут, но KDE на иксах как-то проворачивается. На вейланде через некоторое время даже курсор мыши лагать начинает.
|
|2.39, fvl (?), 16:41, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у меня CachyOS+scx_lavd+adios elevator. чёт ваще ничё не лагает, но и всё работает =)
|
|1.17, Аноним (17), 12:12, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Красивый настойчивый дизайн и никаких поблажек, за это мы все и любим kde. Хоть они и добавили недавно скругление углов, но думаю в ближайшие года ничего не поменяется и все будет так же красиво как и в 2001 году
|
|1.20, Аноним (20), 12:38, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сначала Gnome3, а потом и Wayland превратили десктопный Линукс в лагающий Андроид, чем не диверсия?
|
|
|
|
|
|3.28, Аноним (29), 14:34, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно откатиться на 1 минорную, две, три... А потом выйдет KDE 7 и всё, с вашим 6-м KDE просто нечего будет делать.
|
|
|
|2.31, Аноним (-), 14:44, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Единственный вопрос, который у меня возникает по этому поводу - Зачем?
А зачем тебе ответ, если ты все равно не поймешь?
"Лишь бы спросить?" (с)
Слаководы они такие...
|
|1.27, Аноним (29), 14:30, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Из виджета буфера обмена (klipper) убрана кнопка для показа диалога просмотра QR-кода - QR-код теперь сразу показывается в интерфейсе.
Этот QR так обязательно всем нужен, что теперь постоянно будет занимать всё окно буфера обмена. Хочешь - не хочешь, а пялься на него.
А вообще, убрана кнопка - GNOME-тенденции.
|
|
|
|2.37, Васян2 (?), 16:10, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Qr, да да.
А еще в дипин, свой аи бот, в панели прям.
:D
Если что это я недавно смотрел дипин ради интереса, уж больно интересно рассказывал стриммер про него.
Наверное еще и сам пользуется.
|
|1.32, Аноним (32), 14:55, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня при автосмене темы на темную приложения все схватывают а панель задач остается белой до перелогина/ребута,почему так может быть?
|
|
|
|2.41, Shantikov (?), 16:54, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользуюсь КДЕ некоторое время, вполне норм, но переключать тему даже в мыслях не было, именно из-за уверености, что на каком то окне/приложении она отвалится.
|
|1.38, Аноним (40), 16:39, 22/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Предоставлена возможность настройки насыщенности фона для эффекта размытия содержимого. В тёмной цветовой схеме по умолчанию реализовано более тёмное размытие, а насыщенность увеличена на 150%.
Несколько раз перечитал ЭТО. Ничего не понял. Что такое "более тёмное размытие с увеличенной насыщенностью"?
|