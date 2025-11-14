The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Уязвимость в KDE LightDM Greeter, повышающая привилегии с пользователя lightdm до root

14.11.2025 11:20

В LightDM KDE Greeter, развиваемой проектом KDE реализации экрана входа в систему, построенной на фреймворке LightDM, выявлена уязвимость (CVE-2025-62876), позволяющая поднять привилегии с непривилегированного пользователя lightdm, под которым запускается LightDM, до пользователя root. Уязвимость устранена в версии lightdm-kde-greeter 6.0.4.

Уязвимость выявлена командой проекта SUSE после рецензирования заявки на добавление пакета lightdm-kde-greeter в репозиторий openSUSE Tumbleweed. Проблема присутствует в DBus-сервисе, позволяющем пользователям настраивать собственные темы оформления экрана входа в систему. Сервис реализован в форме обработчика KAuth, запускаемого с правами root. Уязвимость вызвана наличием в коде отдельной логики для обработки настроек, начинающихся со строки "copy_". Для подобных настроек с правами root вызывалась функция, копирующая заданный файл в каталог /var/lib/lightdm, принадлежащий пользователю lightdm. Данная операция применялась для загрузки изображений из каталога пользователя, которые LightDM не мог прочитать напрямую во время отображения экрана входа в систему из-за прав доступа.

Операция копирования выполняется с правами root и после копирования меняется владелец результирующего файла, поэтому данную возможность можно использовать для копирования в публично доступный каталог /var/lib/lightdm файлов, к которым обычные пользователи не имеют доступа, таких как /etc/shadow. Более того, через создание в каталоге /var/lib/lightdm символической ссылки с именем переносимого файла можно организовать перезапись любых файлов в системе.

Если выполнение обработчика смены темы оформления LightDM разрешено в настройках Polkit для непривилегированных пользователей, то рассмотренная уязвимость позволяет поднять привилегии любого пользователя до root. Тем не менее, на практике в Polkit для выполнения данного действия обычно требуется право "auth_admin_keep", подразумевающее необходимость ввода пароля администратора. В этих условиях атака может быть совершена при наличии доступа с правами пользователя lightdm.

Так как для совершения атаки требуются манипуляции с правами пользователя lightdm проблеме присвоен низкий уровень опасности. Предполагается, что уязвимость может применяться в качестве второго звена для повышения привилегий после успешной эксплуатации иной уязвимости в LightDM, позволившей получить доступ к выполнению кода с правами пользователя lightdm.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.opensuse.org/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в LightDM, позволяющая повысить свои привилегии в системе
  3. OpenNews: Для организации входа в KDE Plasma 2 вместо KDM будет использоваться LightDM или SDDM
  4. OpenNews: Уязвимость в GDM, позволяющая получить привилегии root в Ubuntu
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon
  6. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая обойти блокировку экрана
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64250-lightdm
Ключевые слова: lightdm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, u235 (ok), 12:15, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Срочно переписать на Rust!
     
     
  • 2.3, mos87 (ok), 12:17, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /thread
     
     
  • 3.6, u235 (ok), 12:23, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё надо будет сказать "ахалай-махалай", а потом обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:22, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Причем тут Rust? Уязвимость вызвана в багой в логике, а не в управлении памятью.
     
     
  • 3.7, u235 (ok), 12:27, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А баг в логике из-за того, что сишные деды устали вручную управлять памятью, вот и накосячили.
     
  • 3.8, Жироватт (ok), 12:39, 14/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.10, НяшМяш (ok), 12:43, 14/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –5 +/
     
     
  • 5.13, Жироватт (ok), 13:01, 14/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:46, 14/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:56, 14/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.2, mos87 (ok), 12:16, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >для загрузки изображений из каталога пользователя

    необходимые функции, которые никак нельзя вып***ть в какой-нить модуль.

    ССЗБ крч.

     
  • 1.4, Жироватт (ok), 12:18, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И снова уязвимость уровня "а вот если бы "
     
  • 1.9, НяшМяш (ok), 12:42, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не знал, что он ещё жив (kdeшный модуль для lightdm). Кеды вон хотят sddm выкинуть и свой логин пишут, а тут кому-то lightdm понадобился.
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:02, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все фигня кроме startx
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:12, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Данная операция применялась для загрузки изображений из каталога пользователя, которые LightDM не мог прочитать напрямую во время отображения экрана входа в систему из-за прав доступа.

    Применяем хак для обхода прав доступа чтобы потом обнаружить что кто-то другой может им воспользоваться.

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:38, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ребята, а зачем все эти доступы и прочие рюшечки в 2025 году? Рабочий стол должен открываться сразу после включения компьютера, это же экономит кучу времени и сил.
     
     
  • 2.19, Ганс Грубер (?), 13:51, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так если автологин включить - он сразу и открывается
     

  • 1.18, eugener (ok), 13:45, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, LightDM так пока и не научился запускать иксы не под рутом - https://github.com/canonical/lightdm/issues/18

    Хотя я так понимаю, с другими дисплейными менеджерами ситуация не лучше, запускать иксы под юзером умеет только GDM (и то если драйвер не nvidia) или ещё кто-то?

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:05, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sddm умеет, но не из коробки. В том числе на nvidia работает.
     
  • 2.21, Аноним (20), 14:07, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подождите, это чего, gdm даже этого не умеет? В sddm вот достаточно пару строчек в конфиг добавить. И с nvidia прекрасно работает. Не удивлён.
     

  • 1.22, Rev (ok), 14:42, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да не может быть! А мне говорили, что линукс такой безопасный...
     
     
  • 2.23, Америка (?), 14:55, 14/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя баг в логике
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:57, 14/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > We reported these issues to KDE security on 2025-09-04 offering coordinated disclosure, but we initially had difficulties setting up the process with them. Upstream did not clearly express the desire to practice coordinated disclosure, no (preliminary) publication date could be set and no confirmation of the issues was received.

    Open sauce - говорили они.
    1000 глаз - говорили они.
    Любой может прислать патч - говорили они.

    По факту: "мы даже не горим желанием фиксить дырку дыры".

    Тьфу ты.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру