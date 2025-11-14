Уязвимость в KDE LightDM Greeter, повышающая привилегии с пользователя lightdm до root

В LightDM KDE Greeter, развиваемой проектом KDE реализации экрана входа в систему, построенной на фреймворке LightDM, выявлена уязвимость (CVE-2025-62876), позволяющая поднять привилегии с непривилегированного пользователя lightdm, под которым запускается LightDM, до пользователя root. Уязвимость устранена в версии lightdm-kde-greeter 6.0.4.

Уязвимость выявлена командой проекта SUSE после рецензирования заявки на добавление пакета lightdm-kde-greeter в репозиторий openSUSE Tumbleweed. Проблема присутствует в DBus-сервисе, позволяющем пользователям настраивать собственные темы оформления экрана входа в систему. Сервис реализован в форме обработчика KAuth, запускаемого с правами root. Уязвимость вызвана наличием в коде отдельной логики для обработки настроек, начинающихся со строки "copy_". Для подобных настроек с правами root вызывалась функция, копирующая заданный файл в каталог /var/lib/lightdm, принадлежащий пользователю lightdm. Данная операция применялась для загрузки изображений из каталога пользователя, которые LightDM не мог прочитать напрямую во время отображения экрана входа в систему из-за прав доступа.

Операция копирования выполняется с правами root и после копирования меняется владелец результирующего файла, поэтому данную возможность можно использовать для копирования в публично доступный каталог /var/lib/lightdm файлов, к которым обычные пользователи не имеют доступа, таких как /etc/shadow. Более того, через создание в каталоге /var/lib/lightdm символической ссылки с именем переносимого файла можно организовать перезапись любых файлов в системе.

Если выполнение обработчика смены темы оформления LightDM разрешено в настройках Polkit для непривилегированных пользователей, то рассмотренная уязвимость позволяет поднять привилегии любого пользователя до root. Тем не менее, на практике в Polkit для выполнения данного действия обычно требуется право "auth_admin_keep", подразумевающее необходимость ввода пароля администратора. В этих условиях атака может быть совершена при наличии доступа с правами пользователя lightdm.

Так как для совершения атаки требуются манипуляции с правами пользователя lightdm проблеме присвоен низкий уровень опасности. Предполагается, что уязвимость может применяться в качестве второго звена для повышения привилегий после успешной эксплуатации иной уязвимости в LightDM, позволившей получить доступ к выполнению кода с правами пользователя lightdm.



