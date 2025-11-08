В KDE на 100 МБ снижено потребление памяти. Выпуск Plasma Mobile 25.11

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля: Внесены оптимизиции, позволившие снизить потребление оперативной памяти в KDE Plasma более чем на 100 МБ за счёт выгрузки из памяти неиспользуемых изображений, формируемых для показа обоев рабочего стола. Ценой оптимизации стала невозможность использования мозаичного режима (tiled) отображения обоев, применяемых для воссоздания ретро-оформления в стиле KDE 1. Функциональность для работы с подобными обоями вынесена из основного кода работы с изображениями в отдельный плагин "Tiled".

Реализована настройка "KWin Scripts -> Enable Virtual Desktops Only on Primary", допускающая привязку окон к виртуальным рабочим столам только на первичном экране - на вторичных дисплеях окна всегда остаются видимыми, независимо от активного виртуального рабочего стола.

В виджет управления сетевым соединением добавлена кнопка для подключения к сети с получением параметров Wi-Fi через сканирование QR-кода.

В конфигураторе на странице с настройками подключения к удалённым рабочим столам в основном интерфейсе обеспечено отображение предупреждении о возникновении ошибок, без необходимости открытия лога в случае сбоев.

В DrKonqi, утилите для отправки отчётов о сбоях, реализован учёт аварийных завершений приложений, не связанных с KDE, а также возможность отправки отчётов о сбоях в подобных программах разработчикам или сопровождающим в дистрибутиве.

При использовании "пипетки" (color picker) для определения цвета пикселя на экране теперь передаётся исходное RGB-значение цвета, а не значение после обработки фильтрами (например, фильтра для ночного режима) или использования профиля ICC.

При отображении GTK-приложений с использованием темы оформления Breeze реализованы дополнительные отступы для панелей инструментов (крайние элементы панелей касались краёв окна) и исключено появление неэстетичных чёрных линий-разделителей.

Обеспечена обработка активных углов (Hot-corner) для вызова действий на всех экранах в многомониторных конфиграциях, а не только на первом экране. При желании новое поведение можно отключить в настройках.

В виджет калибровки HDR добавлена страница для определения максимальной усреднённой яркости при отображении в полноэкранном режиме.

Улучшена работа операций drag-and-drop между окнами приложений на базе Wayland и XWayland.

Устранено подвисание интерфейса включения/выключения Bluetooth. В кодовой базе, на основе которой будет сформирован выпуск KDE Plasma 6.5.3, устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению Plasma при удалении виджетов или панелей. Устранено аварийно завершение менеджера приложений Discover при установке приложений в формате Flatpak. Исправлены проблемы, приводившие к большой нагрузке на CPU на странице входа в систему (SDDM) и при открытии диалогов для настройки обоев. Повышена плавность переключения режимов экрана в многомониторных конфигурациях с мониторами, поддерживающими VRR.





Дополнительно можно отметить выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 25.11. Готовые сборки KDE Plasma Mobile можно загрузить из тестового репозитория дистрибутива postmarketOS или воспользовавшись Fedora KDE Plasma Mobile Spin. Поддержка телефонии в Plasma Mobile базируется на телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Мобильные версии приложений развиваются в основном составе KDE Gear. Для построения интерфейса приложений задействован набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. В новой версии представлены изменения в приложении для работы с камерой и в конфигураторе Plasma Settings. В приложении для работы с камерой обеспечено добавление к фотографиям EXIF-данных со временем фото, предоставлена возможность настройки каталога и шаблона сохраняемых имён файлов, улучшена работа с библиотекой libcamera. В конфигураторе появилась поддержка показа всех доступных модулей с настройками. Добавлена возможность использования отдельной кнопки "Apply" для применения изменённых настроек.



