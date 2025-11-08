В KDE на 100 МБ снижено потребление памяти. Выпуск Plasma Mobile 25.11

|
1.1, Аноним (1), 11:32, 08/11/2025
Ого, теперь вместо 350 мегабайт система после загрузки будет потреблять 250мб? Давно пора, эти кэши иконок и картинок сомнительная тема в кедах.
2.2, Анонисимус (?), 11:37, 08/11/2025
Какие 350? Что Дебиан, что Убунта, что Федора после установки с KDE отжирают уже под 800-1000
3.3, Аноним (1), 11:40, 08/11/2025
Не знаю, я в генту отключил только pim и baloo, всё остальное как обычно. А сколько у тебя видеодрайвер потребляет? Потому что пустое ядро, когда загружаешь видеодрайвер, сразу добавляет +100 мегабайт.
4.43, 12yoexpert (ok), 13:45, 08/11/2025
где ты видел видеодрайверы, потребляющие 100 мегабайт? точно с виндой не перепутал?
5.51, Аноним (1), 13:56, 08/11/2025
Ни малейшего понятия, сколько в венде, но я вижу, насколько растёт потребление памяти после modprobe.
6.77, Аноним (77), 16:17, 08/11/2025
Встроенная видюха, за счет основной памяти. Отбирает скорее 128 мб.
7.84, Аноним (1), 17:05, 08/11/2025
> Встроенная видюха, за счет основной памяти. Отбирает скорее 128 мб.
Тогда уменьшается доступная, а не увеличивается занятая. Это вообще можно сделать после загрузки?
7.85, Аноним (85), 17:09, 08/11/2025
В современных встроенных видюхах динамическая память.
У меня как в win11 выделено 5Гб, это ничего незначит. Все равно это Озу.
Если запустить какое то приложение которое требует Озу, оно выделит всю память, если ее не использует Gpu.
Кстати в Linux, в этом плане динамическая память, всмысле она может быть и 128Kb, и 5 Гб.
4.49, Аноним (85), 13:52, 08/11/2025
1200 в Debian, примерно. Я юзаю. Насамом деле везде одинаково, кроме Alt, в альт нет каких то библиотек, которые все равно будешь ставить если будешь пользоваться, так что и альт столько же.
Если отключить все сервисы то возможно и 800 мб.
Но это сервисы вроде Network Manager.
4.59, Аноним (59), 14:09, 08/11/2025
> Не знаю, я в генту отключил только pim и baloo, всё остальное
> как обычно. А сколько у тебя видеодрайвер потребляет? Потому что пустое
> ядро, когда загружаешь видеодрайвер, сразу добавляет +100 мегабайт.
Ну вы, батенька, сравнили gentoo с openrc и минимумом шлака в фоне на старте с убунтофедорами, где жирноd с корпоративной телеметрией и снапd в фоне на старте, с прочими "нужными" вещами.
4.33, Ан333ним (?), 13:05, 08/11/2025
Сперва купят себе ноуты с распаянной памятью, а потом жалуются на недостаток ОЗУ. Хотя очевидно, что они не рассчитаны на то, чтобы ими по 10 лет пользоваться. Как и смартфоны кстати.
5.50, Аноним (85), 13:56, 08/11/2025
>ноуты с распаянной памятью
И несьемные процессоры.
Но в Макбуках еще и бывают несьемные ssd.
Мода.
6.57, Ан333ним (?), 14:07, 08/11/2025
Рабочие станции вымирают как класс, ноутбуки постепенно "эволюционируют" в ультрабуки, что, по сути, те же планшеты с клавиатурой.
4.34, _kp (ok), 13:11, 08/11/2025
Это не значит что можно "спустить у унитаз" половину памяти, то есть проср@ть без какой либо пользы. А потом рекомендовать выкинуть ноутбуки с 16Гб ОЗУ, а кто против васянских поделок, тех обозвать луддитами. Шутка. ;)
Один из крупнейших пожирателей ресурсов, сейчас браузер, который к тому же всегда запущен, если не нужен, то свернут, с мешком вкладок, плагинов и костылей. А сколько потррбляют DE, сейчас второстепенно.
4.110, Bottle (?), 18:52, 08/11/2025
Самое смешное, что память дешёвая, а энергия из воздуха-то не берётся. И аккумуляторы тоже не вечны.
3.44, Аноним (44), 13:46, 08/11/2025
Не знаю, как у вас такие объемы получаются. У меня кеды в opensuse, после отключения эффектов, baloo и некоторых аддонов KRunner – вся система укладывалась в 300 Мб. На древнем ноутбучном одноядернике с 2 Гб ОЗУ и кеды ворочались, и 1-2 страницы в хроме, без свора. А, ещё отключил avahi и капс перевел в режим сокета, фсио.
4.52, Аноним (85), 13:58, 08/11/2025
Возможно это kde5, <2018 года.
Или, расскажи что да как отключал. Я отключил уже все что можно, оперативы 22, но просто ради интереса. Все равно где то 1,2-1,5.
Мне насамом деле тоже нужен только интерфейс удобный, и wayland.
5.71, Аноним (71), 15:26, 08/11/2025
Нет, это 6 кеды ~годовалой давности. Довольно много едят расширения KRunner (управление питанием, интеграция с браузером), для сканеров, принтеров и планшетов приблуды. Наверное, можно ещё несколько десятков метров срезать, заменив NetworkManager на ConnMan (в сусе я использовал Wicked) и Breeze на другой другой движок тем: Bespin/Kvantum/QtCurve.
6.88, Аноним (85), 17:16, 08/11/2025
>KRunner (управление питанием, интеграция с браузером), для сканеров, принтеров и планшетов приблуды
Ну я отключил все что можно, через консоль, включая Masked процессы.
Дополнительно еще NetworkManager-wait-online.service bluetooth.service avahi-daemon.service ModemManager.service cups.service fwupd.service man-db.service apt-daily.service apt-daily-upgrade.service update-notifier-download.service
А так же почти все через services.
А так же balooctl.
Мне нежалко Озу, отключил чтобы не использовало ssd.
Но все равно 1,2-1,5 Гб.
Просто ради интереса как сделать 350. Думаю одно ядро, а так же библиотеки, и systemd., это уже 350.
7.111, Аноним (1), 18:54, 08/11/2025
Само ядро, а так же библиотеки и systemd, всё ещё порядка 30мб. Вон только пару недель назад это выяснил, когда видеодрайвер отказался загрузиться. Linux 6.17, если что (раст выключен, наверное, в этом дело).
3.56, Аноним (59), 14:05, 08/11/2025
> Какие 350? Что Дебиан, что Убунта, что Федора после установки с KDE
> отжирают уже под 800-1000
Какие 1000?
Kubuntu И Fedora KDE со старта теперь жрут 1300-1500 минимум, 800-1000 в этих системах было в прошлых версиях. Вот Denian да, плэкономнее, но это оттого что меньше ф фоне висит всякого "нужного".
4.89, Аноним (85), 17:20, 08/11/2025
Запускал ради интереса Knoppix 9.
Там Lde 350 Mb, но нет даже драйверов вай-фай ( да они тоже загруаются в Озу ).
Если хотите пользуйтесь.
2.5, Аноним (5), 11:56, 08/11/2025
> Ценой оптимизации стала невозможность использования мозаичного режима отображения обоев
Так себе оптимизация. А ещё можно заменить сабж на DOS - потребление памяти радикально снизится до 640k.
3.9, Аноним (1), 12:06, 08/11/2025
Будто этим кто-то пользовался. Меня немного смущает, что потребление памяти экспоненциально растёт из-за превью окон, это прямо сомнительная функциональность. И если в сессии на иксах всё отключалось вместе с композитингом, то сейчас есть только полумеры и всё надо отключать в десятке мест.
4.10, Аноним (10), 12:10, 08/11/2025
Без превью окон кеды становятся не нужны, это была главная фишка 4-х кед, и сейчас тоже. Если эту фичу отбросить, то кеды ничем не лучше того же LXQt или LXDE.
5.13, Аноним (1), 12:15, 08/11/2025
Поменяй "превью окон" на semantic desktop и твоё утверждение станет истиной. Но, уверяю, можно успешно пользоваться и без. Кеды это в первую очередь плазма с оконным менеджером и кио, во вторую очередь коллекция достойного ПО. А кому-то пим очень нравится.
6.15, Аноним (15), 12:26, 08/11/2025
Пимом болеют элитарии. Без ноголомных комбинаций жить не могут, а без бибаканья и не уснут вовсе.
7.23, Аноним (23), 12:47, 08/11/2025
смотрите! смотрите! аноним так спешил сделать коммент, что попутал пим и вим!
8.65, Аноним (65), 14:32, 08/11/2025
Вообще не спутал я и не знал, что Пим существует, к тому же ещё и в Кедах Вот ... текст свёрнут, показать
7.67, Аноним (67), 14:50, 08/11/2025
> а без бибаканья и не уснут вовсе
Ну это вы с пользователями одного редактора кода путаете.
8.69, Аноним (65), 15:13, 08/11/2025
Так я и посчитал, что там опечатка, так как и не знал о существовании Пима ... текст свёрнут, показать
7.37, Аноним (1), 13:19, 08/11/2025
А смысл? Lxqt работает медленнее, ресурсов потребляет больше, функциональность скудная. Кдеешный софт без интеграции с плазмой не очень. Ну вот прогресс бары с уведомлениями вместо сисбара будут в непонятном окне на весь экран. Lxde должно было остаться на gtk2, иначе пропали все любые преимущества.
7.55, Аноним (85), 14:04, 08/11/2025
>Так kwin и кдешный софт можно и в lxqt использовать.
А смысл, пробовал lxqt-wayland с композиторами.
Lxqt Kwin, потребляет столько же сколько Kde обычная, а удобства меньше.
Это внешне кажется что Kde сложная.
Называется оптимизация. Может быть кучу менюшек, куча кнопок и не тормозить., может быть интерфейс в две кнопки и тормозить.
3.22, Аноним (22), 12:45, 08/11/2025
Отключили же эмуляцию обоев из KDE1, а это у нас какой год? 1996? Не DOS конечно, но близко к win95 (там, кстати, тоже обоями можно было замостить экран, т.к. в базе шли очень низкого разрешения, например ветки хвои, кто помнит). Зачем это в современном KDE?
4.26, Аноним (1), 12:51, 08/11/2025
Swaybg и hyprpaper, по-моему, умеют. Но это всегда был жор ресурсов впустую, xsetroot лучше.
2.41, Аноним (41), 13:36, 08/11/2025
Лично у меня процесс plasmashell прямо сейчас занимает 560 мегабайт памяти. Это только сама плазма!
3.45, Аноним (1), 13:46, 08/11/2025
Скорее всего, ты смотришь RSS вместо PSS, но плазма щель не должна столько потреблять. Она около 200 мегабайт, из них 180 shared, т.е. по факту rss 200, а реальное потребление 20. А ещё она любит течь, если подтекает, рекомендую не отключать файл подкачки, то, что большая часть процесса поселится в нём, совершенно никак не сказывается.
4.61, Аноним (85), 14:13, 08/11/2025
Лично у меня тоже Plasma Shell потребляет 480Mb,
Но есть еще куча сервисов типа KwinWayland, powerdevil.
Непонятно зачем ты считаешь Shared.
Оперативной памяти все равно занято ли 800 Мб, или 128 Гб, если она Shared, она легко освобождается.
5.63, Аноним (1), 14:22, 08/11/2025
Если она shared, это означает, что её использует больше 1 программы. Rss это не учитывает, pss в этом отношении правдивее.
6.90, Аноним (85), 17:23, 08/11/2025
Это кешированая память, для ускорения запуска приложений.
Это для того чтобы не считывать каждый раз с ssd заново.
Не понимаешь).
Если не хватает памяти, то эта память освобождается.
7.98, Аноним (1), 17:45, 08/11/2025
> Это кешированая память, для ускорения запуска приложений.
> Это для того чтобы не считывать каждый раз с ssd заново.
> Не понимаешь).
> Если не хватает памяти, то эта память освобождается.
Ты перепутал с buffer/cache. Shared -- это память разделяемых библиотек (динамическая линковка). Ещё /dev/shm, sysv ipc, ммапнутые файлы, и т.д.
1.14, John Titor (?), 12:24, 08/11/2025
> Реализована настройка "KWin Scripts -> Enable Virtual Desktops Only on Primary"
Ура, джва года ждал
3.103, Бур (?), 18:18, 08/11/2025
И к чему ты это? В Kubuntu KDE пропатчили так, что это уже было?
1.16, Аноним (16), 12:27, 08/11/2025
Интересно, в Kubuntu 26.04 будет 6.6 или 6.5.
По срокам успевают 6.6, но то ж LTS будет
2.25, Аноним (25), 12:48, 08/11/2025
Смотреть надо не на дату выхода, а на development schedule. В данном случае представляют интерес стадии Feature Freeze и Debian Import Freeze - ориентировочно это 19 февраля.
Шансы, конечно, есть...
2.70, Аноним (70), 15:20, 08/11/2025
Скажи мил человек, а зачем ты им пользуешься? Это же хромиум (только редко обновляющийся) точь в точь.
3.80, Аноним (1), 16:25, 08/11/2025
Вебэнжин, вопреки распространённому мнению, достаточно далёк от хромиума, из кот... большой текст свёрнут, показать
1.19, Аноним (15), 12:34, 08/11/2025
Если бы Falkon показывал что-то больше чем чёрный экран, то норм. Midori и то более прогрессивен, пусть и бенчмаркит железо при просмотре видосов.
4.91, Аноним (85), 17:25, 08/11/2025
Да представляешь, поменял на ноуте монитор, на большое разрешение, теперь картинка тайлом.
1.21, Аноним (21), 12:38, 08/11/2025
Ну такое. Вот еслиб сделали чтоб кеды 100мб потребляли всего, это был бы реальный успех.
1.27, Аноним (27), 12:54, 08/11/2025
> 100 МБ за счёт
> использования мозаичного режима (tiled) отображения обоев
> KDE 1
Э... ребятушки! А как так? Система с KDE-1 ВСЯ на 64 метрах в легкую работала...
Т.е. получается если бы в 1996 году разрабы кед не реализовали мозайка-режим, то система с КДЕ-1 потребляла бы - 36 мегабайт?
:)
2.30, Аноним (30), 13:01, 08/11/2025
ну так сравни размеры обоев современных и размеры обоев тех времен
3.32, Аноним (27), 13:05, 08/11/2025
а что картинки для МОЗАИЧНЫХ обоев должны быть никак не меньше 4K ?
4.108, Аноним (67), 18:37, 08/11/2025
Ну так теперь же у кого-то моники 4K. Им ещё и HDR подавай, и дробное масштабирование. (Денег на 4K нашлось только на один такой монитор.)
2.31, Аноним (31), 13:03, 08/11/2025
Не потребляла бы, а добавляла бы 36 МБ дополнительной свободной памяти.
2.68, Аноним (-), 14:56, 08/11/2025
На мониторе 640х480))?
Да и что оно умело в те годы?
Но ты можешь продолжать пользоваться первыми кедами)
2.75, Аноним (75), 16:08, 08/11/2025
Современные системы просто обязаны потреблять больше памяти, чем старые, вопрос ... большой текст свёрнут, показать
1.36, Аноним (36), 13
А ничего что kde выглядит ущербно? Вообще нет никакой симметрии, все как будто на коленке, даже иконки отстой, неужели это только я замечаю....
|1.48, 12yoexpert (ok), 13:49, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
как же всё криво... линейку им что ли задонатить, пусть к монитору прикладывают, если по-другому выровнять гуй не могут
|1.54, Аноним (54), 14:01, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Внесены оптимизиции, позволившие снизить потребление оперативной памяти в KDE Plasma более чем на 100 МБ за счёт выгрузки из памяти неиспользуемых изображений, формируемых для показа обоев рабочего стола
А можно было бы выкинуть QML (=браузер) и срезать куда больше. С полным сохранением функциональности.
|2.76, Аноним (75), 16:09, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А можно было бы выкинуть QML
Внезапно. Только вот почему-то реальными оптимизациями они заниматься не хотят.
|1.72, Fareast (ok), 15:31, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
ИМХО, но все что больше 500 Мб на старте системы = бездарность разработчиков
То что оперативки ставят 15 Гб != забить на эффективность
|2.73, Аноним (1), 15:47, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ИМХО, но все что больше 500 Мб на старте системы = бездарность
> разработчиков
> То что оперативки ставят 15 Гб != забить на эффективность
На венду с маком все равняются. Что там, около 8гб занято на старте? И это ещё ни одной программы не запустили.
|4.93, Аноним (85), 17:26, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это со всякими Магазинами приложениями, X-box сервисами, Gemini, и все подобное.
У меня 1,5-2 Гб.
Но кстати хотя бы видеодрайвера лучше, чем Линукс.
|2.86, Ан333ним (?), 17:14, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Дело не в том, сколько ставят, а что веб-сайты (а значит и браузеры) жрут несравнимо больше любого системного софта, включая DE.
|1.82, Аноним (82), 16:50, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я правильно понял, разработчики KDE 6 настолько криворукие, что одну из функций KDE 1, которая тогда вряд ли занимала 1мб, реализовали ценой 100мб RAM? И вместо оптимизации кода не нашли ничего лучше чем вытащить его в отдельный плагин, скидывая всю ответственность по его использованию на юзера? Хороший план, ничего не скажешь.
|2.83, mos (??), 17:02, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Напиши лучше и отправь им merge request, дуралей.
Или заткни свою варежку
|2.105, Аноним (70), 18:24, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это и неудивительно, в LXQt один разраб активный остался (лет 5 уже так), будущее LXQt под большим вопросом.
|2.99, Аноним (1), 17:53, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Плазма уже не падает?
Минимум 1 раз в день зависает и падает. Сказали проблема производителей видеодров и ничего делать не будут. Впрочем, это заезженная пластинка. Эти новые разрабы кед никуда не годятся.
|3.102, Аноним (102), 18:17, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да и старые тоже. Не умеют люди делать окружение, хотя казалось бы минимум: нужно всего то сделать меню, часы, и обои. Но даже этого КДЕ не смогли сделать стабильным, все красится и падает. Поменял обои - все системе хана, нажал на меню оно отвалилось. Вот тебе и все КДЕ (Краш Десктоп Енайромент, так как это уже они все С пишут через К)
|2.100, Аноним (102), 17:53, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Падает. Потому что не на расте. И вообще зачем плазма нужна, когда есть Раст. Его как сеанс можно запускать
|1.101, Аноним (101), 18:14, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У меня собственная сборка LFS под ARM на rk3399 потребляет всего 40 мегабайт со старта. Оконный менеджер dwm.
|2.113, Аноним (70), 19:06, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А зачем тебе этот dwm? Это же просто некомфортно. Разве что сисадминам может быть нормально зависать с этими wm, ничего не делать и кайфовать от крутости, остальным людям на этих тайловых wm просто невозможно работать.
|1.116, Юзер убунту (?), 19:48, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не знаю, что там намудрили в кубунте, но в классической убунте 20.04.6 на старте занимает 800-850 мегабайт. Из всех модификаций - выпилил снап.
|1.117, BrainFucker (ok), 19:54, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
То есть они постоянно держали в памяти неиспользуемые изображения? 🤦
Кстати, можно ещё снизить на 100-150МБ, если заменить krunner на что-то другое, например я заменил на gmrun. Krunner постоянно висит в памяти, при этом там куча ненужного мне функционала, а gmrun просто удобнее и в памяти не висит, открывается при этом быстро.
