В KDE появилась возможность настройки визуальных границ элементов

2.11 , Аноним ( 7 ), 12:19, 01/11/2025 Квин когда падает он сразу поднимается, а не как раньше так что это другое. А отдельные приложения это вообще не плазма.

3.13 , Аноним ( - ), 12:23, 01/11/2025 > Квин когда падает он сразу поднимается, Ахаха! Быстро поднятое упавшим не считается, так?)) > а не как раньше так что это другое. "Вы не понимаете, это другое" (с)

3.18 , Аноним ( 18 ), 13:17, 01/11/2025 > Квин когда падает Ну, к слову, за года два+, начиная с последних релизов 5-ки, включая супер нестабильную 6.0, Квин у меня упал один или два раза. Плазма падала много раз, особенно в первых версиях 6-ки. Но Квин на Вейланде за собой сессию утаскивает, а плазма... ну, пропали панельки на 1 секунду, потом восстановились. Нехорошо, но былинную трагедию раздувать из этого...

2.15 , Аноним ( - ), 12:36, 01/11/2025 > ЗЫ: ну давайте, расскажите мне что все остальное тоже падает)) ну то есть ты знаешь, что другой софт тоже падает тогда в чем причина наезда на кодое?

3.17 , Аноним ( - ), 12:52, 01/11/2025 > ну то есть ты знаешь, что другой софт тоже падает бывает, правда > тогда в чем причина наезда на кодое? А где тут наезд на КДЕ?

Наезд на фанатиков "плазма не падает вы фсё врети!!111"

4.22 , Аноним ( - ), 14:05, 01/11/2025 > бывает, правда я рад, что ты это признаешь > А где тут наезд на КДЕ?

> Наезд на фанатиков "плазма не падает вы фсё врети!!111" хотелось бы увидеть в таком случае еще наезд на тех, кто постоянно говорит, что плазма падает ну или на тех, кто говорит, что гномог просто работает, ядро просто работает, вм просто работают, иксы никому не мешают, си память не бьет, лайникс на десктопе жив и прочий бред надеюсь, ты заглянешь на вечеринку в подобные темы


