В KDE появилась возможность настройки визуальных границ элементов

01.11.2025 11:29

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля:

  • Ограничение на максимальное число виртуальных рабочих столов увеличено с 20 до 25 (позволяет отображать виртуальные рабочие столы в сетке 5x5).
  • Добавлена поддержка портала xdg для доступа к USB-устройствам из изолированных приложений.
  • Добавлена поддержка настройки визуального выделения рамок и контуров элементов интерфейса, для которых используется тема оформления Breeze. Среди прочего возможно полное отключение разделителей элементов или контрастное разделение выбранным цветом.
  • На системах с ядром Linux 6.20, разработка которого ещё не началась, и соответствующей аппаратной поддержкой реализована возможность корректировки чёткости всего содержимого экрана.
  • В интерфейс выбора обоев рабочего стола для показа в режиме слайдшоу добавлены кнопки установки и снятия выделения со всех миниатюр.
  • В конфигураторе переделан интерфейс настройки Bluetooth. Добавлены рамки для кнопок элементов списка, добавлен текст на кнопки "Connect" и обеспечено скрытие вкладки с параметрами активного устройства при выключенном Bluetooth.
  • В конфигураторе на странице выбора обоев реализованы дополнительные отступы.
  • Улучшено отображение содержимого на страницах с информацией о системе.
  • Добавлена комбинация клавиш Meta+I для вызова конфигуратора.
  • Реализована возможность использования ключевого слова "dxdiag", привычного пользователям Windows, для вывода информации о графической подсистеме при поиске.
  • В текстовых полях задействован стандартный стиль кнопок для встроенных действий.
  • В Discover добавлена кнопка для повторной проверки наличия обновлений, показываемая в диалоге после завершения очередной установки обновлений и вывода запроса на перезагрузку.
  • В GTK-теме Breeze GTK по аналогии с Qt-темой Breeze прекращено использование градиентов на кнопках.
  • Унифицирован размер слайдеров на странице настройки экрана в конфигураторе.

Дополнительно можно отметить исправления проблем, выявленных после релиза KDE Plasma 6.5, которые войдут в состав корректирующего выпуска 6.5.2:

  • Улучшено ранжирование результатов поиска в KRunner. Высокий приоритет теперь отдаётся точным совпадениям с именами и ключевыми словами, средний - частичным совпадениям с началом строки и низкий - частичным совпадениям в середине строки.
  • Новая реализация эффекта размытия фона приближена к поведению Plasma 6.4, что решило проблему со слишком ярким фоном при тёмных стилях и прозрачности. По умолчанию отключён эффект "background contrast".
  • Устранено аварийное завершение KWin при перемещении указателя на некоторые внешние экраны, подключённые к ноутбукам.
  • Устранено аварийное завершение диалога выбора экрана при создании нового виртуального устройства вывода.
  • Устранено аварийное завершение приложения Discover при открытии страницы установленных пакетов на дистрибутивах, поставляющих файлы с прошивками в основном репозитории.
  • Исправлена регрессия, из-за которой в некоторых приложениях внутри виртуальных машин перестала работать вставка через буфер обмена.

Изменения для KDE Frameworks 6.20:

  • Выравнивание пиктограмм со звёздочками приведено к соответствию с другими пиктограммами.
  • Устранены аварийные завершения Plasma, проявлявшиеся при использовании большого числа виджетов мониторинга (System Monitor).
  • Исправлена ошибка, из-за которой диалог открытия/сохранения не показывался для файлов при его вызове из некоторых Flatpak-приложений.

Изменения для Qt 6.10.1:

  • Устранены ошибки, приводившие к аварийным завершениям Plasma.
  • Исправлена ​​регрессия, из-за которой в эффекте свечения краев и углов экрана показывался не тот цвет.


    > В KDE появилась возможность настройки визуальных границ элементов

    Теперь уже точно перехожу на KDE!

     
     
    А ты еще не на нём?
    Плазму наконец-то, со времен 3 наконец допропекли-доприготовили
     
     
    5 на 2 головы лучше была, пока qml в конфигураторы не пропихнули, угробив нормальные интерфейсы и заменив их огрызками. Теперь жс программисты резвятся с иконками и значками в различных ненужных местах, добавляют сохранение по таймеру в фм (ни одна программа, запускаемая в 2 экземплярах, до этого не додумалась), сомнительные контекстные меню хардкодят.
     
     
    Про таймеры в фм поподробнее. Друг интересуется.
     
     
    Dolphin пару лет назад завёл себе таймеры в коде, которые постоянно сохраняют на диск. Если будешь откатывать, имей в виду, что придётся вручную вычищать остатки, из-за того, как они коммитили. Аргументировали это тем, что если вейланд падает, то открытые вкладки в фм теряются. С тех пор вейланд научили перехватывать окна при перезапуске оконного менеджера, шляпа осталась.
     
    Все уже тут.
     
    кому-то же не понравился дефолт в 1 px
     

    Непонятно это Нейт Грэм так пиарится или кто-то проплатил опеннету чтобы его пиарили. В новостях из других проектов никто не пишет имя публикатора, хотя у многих продуктов есть такой же человек отвечающий за качество и прочее тестирование и они тоже пишут в корпоративные блоги.
     
     
    Он реально везде пишет, по поводу и нет, чаще всего это просто говорящая фолова, даже не вникает в суть, но все равно везде пишет.
     

    Ну, начнем...

    > Устранено аварийное завершение KWin
    > Устранено аварийное завершение диалога выбора экрана
    > Устранено аварийное завершение приложения Discover
    > Устранены аварийные завершения Plasma,

    Плазма не падает, говорили они, но она все еще падает 😂
    А версия уже почти 6.6! Опять стабилизируют к EOL?)

    ЗЫ: ну давайте, расскажите мне что все остальное тоже падает))

     
     
    Квин когда падает он сразу поднимается, а не как раньше так что это другое. А отдельные приложения это вообще не плазма.
     
     
    > Квин когда падает он сразу поднимается,

    Ахаха! Быстро поднятое упавшим не считается, так?))

    > а не как раньше так что это другое.

    "Вы не понимаете, это другое" (с)


     
    > Квин когда падает

    Ну, к слову, за года два+, начиная с последних релизов 5-ки, включая супер нестабильную 6.0, Квин у меня упал один или два раза.

    Плазма падала много раз, особенно в первых версиях 6-ки.

    Но Квин на Вейланде за собой сессию утаскивает, а плазма... ну, пропали панельки на 1 секунду, потом восстановились. Нехорошо, но былинную трагедию раздувать из этого...

     
    > ЗЫ: ну давайте, расскажите мне что все остальное тоже падает))

    ну то есть ты знаешь, что другой софт тоже падает

    тогда в чем причина наезда на кодое?

     
     
    > ну то есть ты знаешь, что другой софт тоже падает

    бывает, правда

    > тогда в чем причина наезда на кодое?

    А где тут наезд на КДЕ?
    Наезд на фанатиков "плазма не падает вы фсё врети!!111"


     
     
    > бывает, правда

    я рад, что ты это признаешь

    > А где тут наезд на КДЕ?
    > Наезд на фанатиков "плазма не падает вы фсё врети!!111"

    хотелось бы увидеть в таком случае еще наезд на тех, кто постоянно говорит, что плазма падает

    ну или на тех, кто говорит, что гномог просто работает, ядро просто работает, вм просто работают, иксы никому не мешают, си память не бьет, лайникс на десктопе жив и прочий бред

    надеюсь, ты заглянешь на вечеринку в подобные темы

     

    На системах с ядром Linux 6.20
    у них машина времени есть ?
     
     
    А а тебя что нет?
     
    >> у них машина времени есть ?

    Есть ветка linux-next, где обкатывают изменения. И есть вот это https://patchwork.freedesktop.org/series/138754/

     

    А зато в гном есть инклюзивная среда, где работают инвалиды, афроамериканцы и т.д.
     
     
    Да, гном куда лучше для соевых.
     
    опеннет начал напоминать кде-блог, то смотри углы скруглили, теперь вот это. сериозный опинсурс однако. завтра картинку на кнопке запуска поменяют, не забудьте доложить
     
     
    Надо на Раст переписать и тогда ещё живее будет тема. Оно на плюсах , а как мне вчера объяснили они конкуренты.
     

