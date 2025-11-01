|
|1.1, Аноним (1), 11:37, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В KDE появилась возможность настройки визуальных границ элементов
Теперь уже точно перехожу на KDE!
|2.2, Жироватт (ok), 11:41, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ты еще не на нём?
Плазму наконец-то, со времен 3 наконец допропекли-доприготовили
|3.4, Аноним (4), 11:49, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
5 на 2 головы лучше была, пока qml в конфигураторы не пропихнули, угробив нормальные интерфейсы и заменив их огрызками. Теперь жс программисты резвятся с иконками и значками в различных ненужных местах, добавляют сохранение по таймеру в фм (ни одна программа, запускаемая в 2 экземплярах, до этого не додумалась), сомнительные контекстные меню хардкодят.
|5.20, Аноним (4), 13:35, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Dolphin пару лет назад завёл себе таймеры в коде, которые постоянно сохраняют на диск. Если будешь откатывать, имей в виду, что придётся вручную вычищать остатки, из-за того, как они коммитили. Аргументировали это тем, что если вейланд падает, то открытые вкладки в фм теряются. С тех пор вейланд научили перехватывать окна при перезапуске оконного менеджера, шляпа осталась.
|1.5, Аноним (7), 12:07, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Непонятно это Нейт Грэм так пиарится или кто-то проплатил опеннету чтобы его пиарили. В новостях из других проектов никто не пишет имя публикатора, хотя у многих продуктов есть такой же человек отвечающий за качество и прочее тестирование и они тоже пишут в корпоративные блоги.
|2.31, овальный (?), 15:13, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Он реально везде пишет, по поводу и нет, чаще всего это просто говорящая фолова, даже не вникает в суть, но все равно везде пишет.
|1.9, Аноним (-), 12:16, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну, начнем...
> Устранено аварийное завершение KWin
> Устранено аварийное завершение диалога выбора экрана
> Устранено аварийное завершение приложения Discover
> Устранены аварийные завершения Plasma,
Плазма не падает, говорили они, но она все еще падает 😂
А версия уже почти 6.6! Опять стабилизируют к EOL?)
ЗЫ: ну давайте, расскажите мне что все остальное тоже падает))
|2.11, Аноним (7), 12:19, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Квин когда падает он сразу поднимается, а не как раньше так что это другое. А отдельные приложения это вообще не плазма.
|3.13, Аноним (-), 12:23, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Квин когда падает он сразу поднимается,
Ахаха! Быстро поднятое упавшим не считается, так?))
> а не как раньше так что это другое.
"Вы не понимаете, это другое" (с)
|3.18, Аноним (18), 13:17, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Квин когда падает
Ну, к слову, за года два+, начиная с последних релизов 5-ки, включая супер нестабильную 6.0, Квин у меня упал один или два раза.
Плазма падала много раз, особенно в первых версиях 6-ки.
Но Квин на Вейланде за собой сессию утаскивает, а плазма... ну, пропали панельки на 1 секунду, потом восстановились. Нехорошо, но былинную трагедию раздувать из этого...
|2.15, Аноним (-), 12:36, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ЗЫ: ну давайте, расскажите мне что все остальное тоже падает))
ну то есть ты знаешь, что другой софт тоже падает
тогда в чем причина наезда на кодое?
|3.17, Аноним (-), 12:52, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ну то есть ты знаешь, что другой софт тоже падает
бывает, правда
> тогда в чем причина наезда на кодое?
А где тут наезд на КДЕ?
Наезд на фанатиков "плазма не падает вы фсё врети!!111"
|4.22, Аноним (-), 14:05, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> бывает, правда
я рад, что ты это признаешь
> А где тут наезд на КДЕ?
> Наезд на фанатиков "плазма не падает вы фсё врети!!111"
хотелось бы увидеть в таком случае еще наезд на тех, кто постоянно говорит, что плазма падает
ну или на тех, кто говорит, что гномог просто работает, ядро просто работает, вм просто работают, иксы никому не мешают, си память не бьет, лайникс на десктопе жив и прочий бред
надеюсь, ты заглянешь на вечеринку в подобные темы
|1.21, Аноним (21), 13:53, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А зато в гном есть инклюзивная среда, где работают инвалиды, афроамериканцы и т.д.
|1.29, Аноним (29), 14:48, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
опеннет начал напоминать кде-блог, то смотри углы скруглили, теперь вот это. сериозный опинсурс однако. завтра картинку на кнопке запуска поменяют, не забудьте доложить
|2.30, Аноним (30), 14:57, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Надо на Раст переписать и тогда ещё живее будет тема. Оно на плюсах , а как мне вчера объяснили они конкуренты.
