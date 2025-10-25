Отчёт о разработке KDE за неделю

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля: В панель добавлена возможность изменения уровня громкости задачи, используя прокрутку колесом мыши на пиктограмме приложения.

Реализована возможность передачи приложением свойства "position" при инициировании предоставления совместного доступа к экрану для улучшения работы в многомониторных конфигурациях.

Виджет с часами переведён на использование библиотеки "libclock", что позволило избавиться от проблем с часовыми поясами и повысить эффективность работы с таймером.

В меню приложений (Kickoff) реализовано визуальное разделение смежных выделенных категорий.

В интерфейсе поиска при вводе запроса "winver", привычного пользователям Windows, обеспечен вывод страницы с информацией о системе.

Реализовано отображение иконки сайта при управлении воспроизведением мультимедийного контента в браузере через виджет Media Player, когда не удалось получить картинку с обложкой альбома.

В конфигураторе на странице настройки экрана унифицирован размер всех слайдеров.

Изменена анимация переключения секций в окнах.



Дополнительно можно отметить исправления проблем, выявленных после релиза KDE Plasma 6.5.0, которые войдут в состав корректирующего выпуска 6.5.1: В меню приложений Kickoff налажено перемещение мышью элементов из секции с избранными приложениями (Favorites) без нарушения порядка расположения оставшихся элементов.

В уведомлении о прогрессе выполнения операций убрана кнопка показа деталей для работ, охватывающих только один элемент. При просмотре истории уведомлений обеспечен показ всех уведомлений о выполнении работ, а не только трёх последних.

Оптимизирована передача цветовых данных при ограниченной пропускной способности порта вывода, кабеля или GPU.

Устранено нарушение отображения курсора на системах со старыми GPU AMD.

Исправлена ошибка, мешавшая применению прямой отрисовки (direct scanout) в ситуациях, когда она должна была использоваться.

Устранены две регрессии (1, 2), приводящих к аварийному завершению KWin.

Исправлена ошибка, в некоторых ситуациях приводящая к аварийному завершению Plasma при горячем подключении экранов.

В приложениях на базе GTK обеспечено корректное скругление углов блоков с меню.



