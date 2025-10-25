Отчёт о разработке KDE за неделю

|
Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля:
- В панель добавлена возможность изменения уровня громкости задачи, используя прокрутку колесом мыши на пиктограмме приложения.
- Реализована возможность передачи приложением свойства "position" при инициировании предоставления совместного доступа к экрану для улучшения работы в многомониторных конфигурациях.
- Виджет с часами переведён на использование библиотеки "libclock", что позволило избавиться от проблем с часовыми поясами и повысить эффективность работы с таймером.
- В меню приложений (Kickoff) реализовано визуальное разделение смежных выделенных категорий.
- В интерфейсе поиска при вводе запроса "winver", привычного пользователям Windows, обеспечен вывод страницы с информацией о системе.
- Реализовано отображение иконки сайта при управлении воспроизведением мультимедийного контента в браузере через виджет Media Player, когда не удалось получить картинку с обложкой альбома.
- В конфигураторе на странице настройки экрана унифицирован размер всех слайдеров.
- Изменена анимация переключения секций в окнах.
Дополнительно можно отметить исправления проблем, выявленных после релиза KDE Plasma 6.5.0, которые войдут в состав корректирующего выпуска 6.5.1:
- В меню приложений Kickoff налажено перемещение мышью элементов из секции с избранными приложениями (Favorites) без нарушения порядка расположения оставшихся элементов.
- В уведомлении о прогрессе выполнения операций убрана кнопка показа деталей для работ, охватывающих только один элемент. При просмотре истории уведомлений обеспечен показ всех уведомлений о выполнении работ, а не только трёх последних.
- Оптимизирована передача цветовых данных при ограниченной пропускной способности порта вывода, кабеля или GPU.
- Устранено нарушение отображения курсора на системах со старыми GPU AMD.
- Исправлена ошибка, мешавшая применению прямой отрисовки (direct scanout) в ситуациях, когда она должна была использоваться.
- Устранены две регрессии (1, 2), приводящих к аварийному завершению KWin.
- Исправлена ошибка, в некоторых ситуациях приводящая к аварийному завершению Plasma при горячем подключении экранов.
- В приложениях на базе GTK обеспечено корректное скругление углов блоков с меню.