Отчёт о разработке KDE за неделю

25.10.2025 10:25

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля:

  • В панель добавлена возможность изменения уровня громкости задачи, используя прокрутку колесом мыши на пиктограмме приложения.
  • Реализована возможность передачи приложением свойства "position" при инициировании предоставления совместного доступа к экрану для улучшения работы в многомониторных конфигурациях.
  • Виджет с часами переведён на использование библиотеки "libclock", что позволило избавиться от проблем с часовыми поясами и повысить эффективность работы с таймером.
  • В меню приложений (Kickoff) реализовано визуальное разделение смежных выделенных категорий.
  • В интерфейсе поиска при вводе запроса "winver", привычного пользователям Windows, обеспечен вывод страницы с информацией о системе.
  • Реализовано отображение иконки сайта при управлении воспроизведением мультимедийного контента в браузере через виджет Media Player, когда не удалось получить картинку с обложкой альбома.
  • В конфигураторе на странице настройки экрана унифицирован размер всех слайдеров.
  • Изменена анимация переключения секций в окнах.

Дополнительно можно отметить исправления проблем, выявленных после релиза KDE Plasma 6.5.0, которые войдут в состав корректирующего выпуска 6.5.1:

  • В меню приложений Kickoff налажено перемещение мышью элементов из секции с избранными приложениями (Favorites) без нарушения порядка расположения оставшихся элементов.
  • В уведомлении о прогрессе выполнения операций убрана кнопка показа деталей для работ, охватывающих только один элемент. При просмотре истории уведомлений обеспечен показ всех уведомлений о выполнении работ, а не только трёх последних.
  • Оптимизирована передача цветовых данных при ограниченной пропускной способности порта вывода, кабеля или GPU.
  • Устранено нарушение отображения курсора на системах со старыми GPU AMD.
  • Исправлена ошибка, мешавшая применению прямой отрисовки (direct scanout) в ситуациях, когда она должна была использоваться.
  • Устранены две регрессии (1, 2), приводящих к аварийному завершению KWin.
  • Исправлена ошибка, в некоторых ситуациях приводящая к аварийному завершению Plasma при горячем подключении экранов.
  • В приложениях на базе GTK обеспечено корректное скругление углов блоков с меню.


