Отчёт проекта KDE за 2024 год

Некоммерческая организация KDE e.V., курирующая развитие проекта KDE, опубликовала отчёт за 2024 год, в котором, помимо информации о проектах, мероприятиях и конференциях, раскрыты финансовые показатели. Организацией за 2024 год было потрачено 470 тысяч евро (в 2023 году - 457 тысяч евро), а получено - 641 тысяча евро (в 2023 году - 349 тысяч евро). Наибольший объём средств, 467.8 тыс. евро (в 2023 году 181 тысяч), получен благодаря пожертвованиям и взносам членов организации. На втором месте, 67 тыс. евро (в 2023 году 80 тысяч), финансовая помощь от корпораций и участников-патронов, среди которых компании Blue Systems, Canonical, g10 Code, Google, Kubuntu Focus, Slimbook, SUSE, Qt Company и TUXEDO Computers. 47.9 тысяч евро (в 2023 году 66 тысяч) составили доходы от проведения конференции Akademy и прочих мероприятий. Расходы распределились следующим образом: 331 тысяча евро (в 2023 году - 317 тысяч) - оплата труда персонала и разработчиков;

45 тысяч евро (43 тысяч) - затраты на конференцию Akademy;

25.9 тысяч евро (22 тысячи) - налоги и сборы;

8 тысяч евро (20 тысяч) - затраты на другие мероприятия;

21.7 тысяч евро (18 тысяч) - расходы на инфраструктуру;

23 тысячи евро (15 тысяч) - прочие расходы;

7.4 тысячи евро (13 тысяч) - затраты на спринты;

7.3 тысячи евро (7 тысяч) - содержание офиса.



