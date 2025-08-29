The OpenNET Project / Index page



Отчёт проекта KDE за 2024 год

29.08.2025 23:36

Некоммерческая организация KDE e.V., курирующая развитие проекта KDE, опубликовала отчёт за 2024 год, в котором, помимо информации о проектах, мероприятиях и конференциях, раскрыты финансовые показатели. Организацией за 2024 год было потрачено 470 тысяч евро (в 2023 году - 457 тысяч евро), а получено - 641 тысяча евро (в 2023 году - 349 тысяч евро).

Наибольший объём средств, 467.8 тыс. евро (в 2023 году 181 тысяч), получен благодаря пожертвованиям и взносам членов организации. На втором месте, 67 тыс. евро (в 2023 году 80 тысяч), финансовая помощь от корпораций и участников-патронов, среди которых компании Blue Systems, Canonical, g10 Code, Google, Kubuntu Focus, Slimbook, SUSE, Qt Company и TUXEDO Computers. 47.9 тысяч евро (в 2023 году 66 тысяч) составили доходы от проведения конференции Akademy и прочих мероприятий.

Расходы распределились следующим образом:

  • 331 тысяча евро (в 2023 году - 317 тысяч) - оплата труда персонала и разработчиков;
  • 45 тысяч евро (43 тысяч) - затраты на конференцию Akademy;
  • 25.9 тысяч евро (22 тысячи) - налоги и сборы;
  • 8 тысяч евро (20 тысяч) - затраты на другие мероприятия;
  • 21.7 тысяч евро (18 тысяч) - расходы на инфраструктуру;
  • 23 тысячи евро (15 тысяч) - прочие расходы;
  • 7.4 тысячи евро (13 тысяч) - затраты на спринты;
  • 7.3 тысячи евро (7 тысяч) - содержание офиса.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63797-kde
Ключевые слова: kde, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:15, 30/08/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    > 45 тысяч евро (43 тысяч) - затраты на конференцию Akademy;

    Норм так расход на черт знает что, при таком скудном бюджете.

     
  • 1.2, Аноним (-), 00:15, 30/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:50, 30/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    > 331 тысяча евро (в 2023 году - 317 тысяч) - оплата труда персонала и разработчиков;

    Интересно, на какое количество разработчиков этого хватает? 4 человека?

    Чисто для сравнения:
    Базальт СПО: выручка за 2024 1,84 млрд. рублей (~19,5 млн. евро), количество сотрудников 237, выручка на одного человека примерно 82 тыс. евро.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 01:00, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про откаты не забывай, а так же про добровольно-принудительное финансирование силовиков.
     

  • 1.5, Аноним (4), 01:06, 30/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, рвут американских ржавых GNOMEков. Те совсем затолерастились, деградировали.
     
     
  • 2.6, Ат (?), 01:22, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кденезировался уже омежка ?
     

  • 1.7, Аноним (7), 03:00, 30/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Мало потратили на персонал, наверное мрот не соблюдают. Краснов, разберись.
     

