В KDE переработаны запросы полномочий и реализовано распознавание текста на изображениях

|1.1, Аноним (1), 12:05, 15/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
> Добавлена поддержка перемещения мышью вкладки из окна Chromium/Chrome в отдельное окно с возможностью его быстрого закрепления с выравниванием по краю или углу экрана.
В гноме такой проблемы изначально не было. Хоть в гноме и нет выравнивания по углу, отцепление вкладки и пришпандоривание его к краю всегда работало. В кедах, как смотрю, даже с пришпандориванием проблемы.
|3.7, Аноним (7), 12:53, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гноме это метасреда с функцией программируемости. Не нравится - запрограммируй! Юникс вей в чистом виде в отличие от кед, где одни галимые настройки
|5.24, Аноним (24), 14:09, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То ли дело иксы, которые в том числе занимаются печатью (да!), шрифтами, устройствами ввода, устройствами вывода, сетью (сетевая прозрачность! которой уже нет), логированием, треем, многомониторностью, состояниями клавиатуры, WM-специфичными ништяками вроде "сделать окно видимым на всех рабочих столах", и так далее. Ни разу не комбайн!
|2.20, Аноним (20), 13:51, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Зачем сюда зеркалить блог Нейта?
Не нравится новости о KDE, да хоть и переводняк блога Нейта, проходи мимо!
Мне вот устраивает, что опеннет это централизованная свалка таких новостей и мне не нужно бегать по бложикам всяких уникальных личностей и ковыряться в их статейках, зашёл на опеннет и увидел основной движ за неделю.
Не интересует предмет новости, проходи мимо, нет нужно зайти, отложить своё ценнейшее мнение [нет]... что с вами не так, люди?!
|3.21, Аноним (3), 14:04, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Админ в каждой новости пишет по миллионк абзацев какой Нэйт замечательный и непонятно чем он отличается от точно таких же Нейтонов, которые ведут блоги других проектов.
|1.16, Аноним (16), 13:44, 15/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Вот что делает животворящее принятие в реальный бизнес железок от Valve. Добро.
|2.18, Аноним (3), 13:48, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше бы все просто заработало, чем постоянно что-то допиливать.
