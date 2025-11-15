В KDE переработаны запросы полномочий и реализовано распознавание текста на изображениях

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля: В программу для создания скриншотов Spectacle встроена функция оптического распознавания символов (OCR), позволяющая преобразовывать присутствующие на изображении слова в выделяемый текст. В текущем виде функциональность OCR ограничена Spectacle, но в дальнейшем её планируют выделить в библиотеку и задействовать в других приложениях KDE.





Переработано оформление диалогов подтверждения полномочий и выбора приложения для обработки определённого контента.

Переработан интерфейс настройки виджета с таймером (вместо двух страниц предложен унифицированный блок настроек).

Объединены на одной странице разрозненные настройки системного лотка.

В интерфейсе смены темы оформления предоставлена возможность предпросмотра тёмных вариантов тем оформления GTK.

Обеспечено запоминание отказа регистрации последовательности клавиш, запрашиваемой при запуске приложения (при последующих запусках повторные запросы больше не выводятся).

Обеспечено сохранение позиции пиктограммы на рабочем столе после переименования файла или каталога.

Повышено качество и чёткость отображения информации при использовании нецелого коэффициента масштабирования в сочетании с программным рендерингом.

Цикличное аварийное завершение процесса больше не приводит к исчерпанию памяти и зависанию системы.

В набор пиктограмм Breeze добавлена пиктограмма для файлов с кодом на языке Nim. Изменения в кодовой базе, на основе которой будет сформирован выпуск KDE Plasma 6.5.3: Добавлена поддержка перемещения мышью вкладки из окна Chromium/Chrome в отдельное окно с возможностью его быстрого закрепления с выравниванием по краю или углу экрана.





Улучено применение темы оформления Breeze к приложениям на базе GTK 4, например, теперь корректно обрабатывается скругление углов.

Повышена чёткость отображения информации при использовании нецелого коэффициента масштабирования.

Обеспечена совместимость колонки "избранное" в меню приложений Kicker с различными типами пиктограмм из нестандартных наборов.

Портал xdg для работы с буфером обмена теперь может использоваться в сеансах удалённой работы с рабочим столом и при помещении в основной буфер обмена при помощи средней кнопки мыши.

Устранено аварийное завершение KRunner при поиске в системах на базе Си-библиотеки Musl.

Устранена блокировка работы KWin при интенсивном вводе/выводе.

Устранено аварийное завершение менеджера приложений Discover при возникновении ошибок во время установки приложений в формате Flatpak.

Добавлено обходное решение проблемы в ядре, мешавшей первому переходу в спящий режим.



