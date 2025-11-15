The OpenNET Project / Index page

В KDE переработаны запросы полномочий и реализовано распознавание текста на изображениях

15.11.2025 11:53

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля:

  • В программу для создания скриншотов Spectacle встроена функция оптического распознавания символов (OCR), позволяющая преобразовывать присутствующие на изображении слова в выделяемый текст. В текущем виде функциональность OCR ограничена Spectacle, но в дальнейшем её планируют выделить в библиотеку и задействовать в других приложениях KDE.

  • Переработано оформление диалогов подтверждения полномочий и выбора приложения для обработки определённого контента.
  • Переработан интерфейс настройки виджета с таймером (вместо двух страниц предложен унифицированный блок настроек).
  • Объединены на одной странице разрозненные настройки системного лотка.
  • В интерфейсе смены темы оформления предоставлена возможность предпросмотра тёмных вариантов тем оформления GTK.
  • Обеспечено запоминание отказа регистрации последовательности клавиш, запрашиваемой при запуске приложения (при последующих запусках повторные запросы больше не выводятся).
  • Обеспечено сохранение позиции пиктограммы на рабочем столе после переименования файла или каталога.
  • Повышено качество и чёткость отображения информации при использовании нецелого коэффициента масштабирования в сочетании с программным рендерингом.
  • Цикличное аварийное завершение процесса больше не приводит к исчерпанию памяти и зависанию системы.
  • В набор пиктограмм Breeze добавлена пиктограмма для файлов с кодом на языке Nim.

Изменения в кодовой базе, на основе которой будет сформирован выпуск KDE Plasma 6.5.3:

  • Добавлена поддержка перемещения мышью вкладки из окна Chromium/Chrome в отдельное окно с возможностью его быстрого закрепления с выравниванием по краю или углу экрана.

  • Улучено применение темы оформления Breeze к приложениям на базе GTK 4, например, теперь корректно обрабатывается скругление углов.
  • Повышена чёткость отображения информации при использовании нецелого коэффициента масштабирования.
  • Обеспечена совместимость колонки "избранное" в меню приложений Kicker с различными типами пиктограмм из нестандартных наборов.
  • Портал xdg для работы с буфером обмена теперь может использоваться в сеансах удалённой работы с рабочим столом и при помещении в основной буфер обмена при помощи средней кнопки мыши.
  • Устранено аварийное завершение KRunner при поиске в системах на базе Си-библиотеки Musl.
  • Устранена блокировка работы KWin при интенсивном вводе/выводе.
  • Устранено аварийное завершение менеджера приложений Discover при возникновении ошибок во время установки приложений в формате Flatpak.
  • Добавлено обходное решение проблемы в ядре, мешавшей первому переходу в спящий режим.


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:05, 15/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка перемещения мышью вкладки из окна Chromium/Chrome в отдельное окно с возможностью его быстрого закрепления с выравниванием по краю или углу экрана.

    В гноме такой проблемы изначально не было. Хоть в гноме и нет выравнивания по углу, отцепление вкладки и пришпандоривание его к краю всегда работало. В кедах, как смотрю, даже с пришпандориванием проблемы.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:27, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    А гноме со всем остальным зато проблемы и большие.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:42, 15/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:53, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гноме это метасреда с функцией программируемости. Не нравится - запрограммируй! Юникс вей в чистом виде в отличие от кед, где одни галимые настройки
     
     
  • 4.8, 12yoexpert (ok), 13:01, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    комбайны это не Unix way, в т.ч. гном и вяленый
     
     
  • 5.22, Аноним (3), 14:05, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юникса давно нет как и вея.
     
  • 5.24, Аноним (24), 14:09, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли дело иксы, которые в том числе занимаются печатью (да!), шрифтами, устройствами ввода, устройствами вывода, сетью (сетевая прозрачность! которой уже нет), логированием, треем, многомониторностью, состояниями клавиатуры, WM-специфичными ништяками вроде "сделать окно видимым на всех рабочих столах", и так далее. Ни разу не комбайн!
     
  • 4.12, Разум (?), 13:21, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы говорите об одном и том же разными словами.
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:23, 15/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:31, 15/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, 12yoexpert (ok), 12:48, 15/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:50, 15/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем сюда зеркалить блог Нейта?
     
     
  • 2.10, Anonimus (??), 13:11, 15/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:25, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты сюда пишешь?
     
  • 2.17, Аноним (3), 13:47, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админ фапает на него по вечерам.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:49, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nate Higgers?
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:51, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем сюда зеркалить блог Нейта?

    Не нравится новости о KDE, да хоть и переводняк блога Нейта, проходи мимо!

    Мне вот устраивает, что опеннет это централизованная свалка таких новостей и мне не нужно бегать по бложикам всяких уникальных личностей и ковыряться в их статейках, зашёл на опеннет и увидел основной движ за неделю.
    Не интересует предмет новости, проходи мимо, нет нужно зайти, отложить своё ценнейшее мнение [нет]... что с вами не так, люди?!

     
     
  • 3.21, Аноним (3), 14:04, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Админ в каждой новости пишет по миллионк абзацев какой Нэйт замечательный и непонятно чем он отличается от точно таких же Нейтонов, которые ведут блоги других проектов.
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:44, 15/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот что делает животворящее принятие в реальный бизнес железок от Valve. Добро.
     
     
  • 2.18, Аноним (3), 13:48, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы все просто заработало, чем постоянно что-то допиливать.
     

