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Началось альфа-тестирование PHP 8.1

13.06.2021 09:31

Представлен первый альфа-выпуск новой ветки языка программирования PHP 8.1. Релиз намечен на 25 ноября. Основные новшества, уже доступные для тестирования или планируемые к реализации в PHP 8.1:

  • Добавлена поддержка перечислений, например, теперь можно использовать следующие конструкции: 
    
   enum Status {
     case Pending;
     case Active;
     case Archived;
   }

   class Post
   {
       public function __construct(
           private Status $status = Status::Pending;
       ) {}

       public function setStatus(Status $status): void
       {
        // …
       }
   }

   $post->setStatus(Status::Active);
  • Добавлена поддержка легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber) и позволяющими управлять распараллеливанием на низком уровне. Поддержку файберов планируется добавить во фреймворки Amphp и ReactPHP. 
    
   $fiber = new Fiber(function (): void {
       $valueAfterResuming = Fiber::suspend('after suspending');
    
       // … 
   });
 
   $valueAfterSuspending = $fiber->start();
 
   $fiber->resume('after resuming');
  • Улучшена реализация кэша объектного кода (opcache), в которой появилась возможность кэширования информации о наследовании классов. Оптимизация позволила поднять производительность некоторых приложений на 5-8%.
  • Оператор распаковки внутри массивов "...$var", позволяющий выполнять подстановку существующих массивов при определении нового массива, расширен поддержкой строковых ключей (ранее поддерживались только цифровые идентификаторы). Например, теперь можно использовать в коде: 
    
   $array1 = ["a" => 1];
   $array2 = ["b" => 2];
   $array = ["a" => 0, ...$array1, ...$array2];
   var_dump($array); // ["a" => 1, "b" => 2]
  • Появился новый тип "never", который можно использовать для информирования статических анализаторов о том, что функция прекращает выполнение программы, например, вызывая исключение или выполняя функцию exit. 
    
   function dd(mixed $input): never
   {
    exit;
   }
  • Предложена новая функция array_is_list, позволяющая определить, что ключи в массиве расположены в порядке увеличения числовых значений, начиная с 0: 
    
   $list = ["a", "b", "c"];
   array_is_list($list); // true
   
   $notAList = [1 => "a", 2 => "b", 3 => "c"];
   array_is_list($notAList); // false

   $alsoNotAList = ["a" => "a", "b" => "b", "c" => "c"];
   array_is_list($alsoNotAList); // false
  • Предложена возможность переопределения констант в классе в процессе наследования. Для запрета переопределения констант родительского класса можно использовать ключевое слово "final". 
    
   class Foo
   {
       public const X = "foo";
       final public const Z = "foo";
   }
 
   class Bar extends Foo 
   {
       public const X = "bar";
   }
  • Предложены функции fsync и fdatasync для принудительного сохранения изменений из дискового кэша. 
    
   $file = fopen("sample.txt", "w");
   fwrite($file, "Some content");
   if (fsync($file)) {
       echo "File has been successfully persisted to disk.";
   }
   fclose($file);
  • Добавлена возможность использования префиксов "0o" и "0O" для восьмеричных чисел, помимо ранее применявшегося префикса "0". 
    
   016 === 0o16; // true
   016 === 0O16; // true
  • Предложено выборочно ограничить применение $GLOBALS, что приведёт к нарушению обратной совместимости, но даст возможность значительно ускорить операции с массивами. Например, рассматривается возможность запрета записи в $GLOBALS и передачи $GLOBALS по указателю. Анализ 2000 пакетов показал, что только 23 из них затронет данное изменение. Например, в случае одобрения предложения в 8.1 будет прекращена поддержка таких выражений, как: 
    
   $GLOBALS = [];
   $GLOBALS += [];
   $GLOBALS =& $x;
   $x =& $GLOBALS;
   unset($GLOBALS);
   by_ref($GLOBALS);
  • Продолжена работа по переводу функций c использования ресурсов на манипуляцию объектами. На объекты переведены функции finfo_* и imap_*.
  • Объявлена устаревшей передача значений null в качестве аргументов внутренних функций, помеченных как non-nullable. В PHP 8.1 использование конструкций вида str_contains("string", null) будет приводить к предупреждению, а в PHP 9 к ошибке.
  • Добавлена поддержка алгоритмов хэширования MurmurHash3 и xxHash.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/index.php#...)
  2. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
  3. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.0
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере Composer, допускающая компрометацию PHP-репозитория Packagist
  5. OpenNews: Microsoft не станет заниматься поддержкой PHP 8.0 для Windows
  6. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55322-php
Ключевые слова: php
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  • 1.1, lockywolf (ok), 09:40, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Появился новый тип "never", который можно использовать для информирования статических анализаторов о том, что функция прекращает выполнение программы, например, вызывая исключение или выполняя функцию exit.

    Так и до хвостовой рекурсии недалеко.

     
  • 1.2, Qwerty (??), 09:46, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    А оно ещё живо? Кто-то на этом пишет?
     
     
  • 2.4, Mad max (?), 10:06, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри вакансии, дурачок. Люди получают неплохие деньги.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:51, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да больше 0 это неплохой результат.
     
  • 3.13, КО (?), 10:54, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше задумайтесь почему так много этих вакансий.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:45, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Легаси допиливать?
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы существовали альтернативы, предоставляющие, хотя бы, тот же уровень возможностей при, хотя бы, том же уровне усилий, то, возможно, от него бы начали отказываться. А так, альтернатив в вебе особо то и не густо.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:54, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Статический анализатор в PHP настолько беспомощен, что не может понять, что в функции содержится вызов exit или бросает исключение и поэтому надо переложить написание лишних подсказок на плечи разработчика? А синтаксис перечисления нельзя было взять из Си  или TypeScipt?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:14, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет нельзя! Надо было обязательно слепить что-то среднее между enum'ом и switch'ом, чтобы не как у всех было)
     
  • 2.6, Редкий уебок (?), 10:30, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > не может понять, что в функции содержится вызов exit или бросает исключение и поэтому надо переложить написание лишних подсказок на плечи разработчика?

    Понимает и бросает исключение, которое через PHPDoc можно суппрессить или разрешать. Новый тип -- синтаксический сахар для более удобного чтения.

    > А синтаксис перечисления нельзя было взять из Си или TypeScipt?

    Взят из плюсов с дополнениями.

     
  • 2.9, Варенье (?), 10:40, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А синтаксис перечисления нельзя было взять из Си  или TypeScipt?

    Подозреваю что лексер они сильно переусложнять не хотели, поэтому взяли синтаксис из Swift

     
  • 2.10, Ordu (ok), 10:47, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты вызываешь из кода php функцию на C, которая прерывает выполнение програм... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.7, onanim (?), 10:36, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кошмар.
    делали user-friendly C, а получился вырвиглазный Rust.
     
  • 1.8, InuYasha (??), 10:39, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пока статическую типизаицю не введут, плюс не поставлю.
    Но они не введут. И уже не ввели. Путь едят кактус.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:53, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сегрегация все типы должны иметь равные возможности.
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 11:46, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И делить на ноль надо разрешить, оскорбление нуля!
     
     
  • 4.20, anonymous (??), 12:27, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не мешает добавить число бесконечность (беззнаковый, как в сфере Римана) и разрешить деление на ноль.
     
  • 2.22, Онаним (?), 12:51, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP - язык с динамической типизацией изначально, и будет таковым.
    Меня например даже напрягает этот последний сахар для не осиливших парадигму.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:33, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А не проще ли с таким синтаксисом писать сразу на статически типизируемом языке?
     
     
  • 2.17, acroobat (??), 11:54, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опять со своим руби лезут.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:03, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты не завидуй.
     
     
  • 4.19, acroobat (??), 12:09, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты не завидуй.

    Хахаха, девственник.

     
  • 2.23, Онаним (?), 12:53, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще.
    Собственно писать на PHP никто за хвост никого не тянет - но на нём пишется очень много.
    Это показатель того, что язык удобен для своих задач.
     

  • 1.21, Онаним (?), 12:38, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber)

    Вау. Накотец-то, ей-богу.
    У меня давно есть где их применить, очень много где.

     
     
  • 2.24, Онаним (?), 12:53, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (честно говоря задолбался писать обёртки вокруг разных селектов сокетов и прочих ожиданий состояния)
     
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