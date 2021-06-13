Началось альфа-тестирование PHP 8.1

|
|1.1, lockywolf (ok), 09:40, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Появился новый тип "never", который можно использовать для информирования статических анализаторов о том, что функция прекращает выполнение программы, например, вызывая исключение или выполняя функцию exit.
Так и до хвостовой рекурсии недалеко.
|
|
|
|
|
|3.13, КО (?), 10:54, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Лучше задумайтесь почему так много этих вакансий.
|
|2.25, Аноним (25), 13:04, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если бы существовали альтернативы, предоставляющие, хотя бы, тот же уровень возможностей при, хотя бы, том же уровне усилий, то, возможно, от него бы начали отказываться. А так, альтернатив в вебе особо то и не густо.
|
|1.3, Аноним (3), 09:54, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Статический анализатор в PHP настолько беспомощен, что не может понять, что в функции содержится вызов exit или бросает исключение и поэтому надо переложить написание лишних подсказок на плечи разработчика? А синтаксис перечисления нельзя было взять из Си или TypeScipt?
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 10:14, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет нельзя! Надо было обязательно слепить что-то среднее между enum'ом и switch'ом, чтобы не как у всех было)
|
|2.6, Редкий уебок (?), 10:30, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> не может понять, что в функции содержится вызов exit или бросает исключение и поэтому надо переложить написание лишних подсказок на плечи разработчика?
Понимает и бросает исключение, которое через PHPDoc можно суппрессить или разрешать. Новый тип -- синтаксический сахар для более удобного чтения.
> А синтаксис перечисления нельзя было взять из Си или TypeScipt?
Взят из плюсов с дополнениями.
|
|2.9, Варенье (?), 10:40, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А синтаксис перечисления нельзя было взять из Си или TypeScipt?
Подозреваю что лексер они сильно переусложнять не хотели, поэтому взяли синтаксис из Swift
|
|2.10, Ordu (ok), 10:47, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если ты вызываешь из кода php функцию на C, которая прерывает выполнение програм... большой текст свёрнут, показать
|
|1.8, InuYasha (??), 10:39, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Пока статическую типизаицю не введут, плюс не поставлю.
Но они не введут. И уже не ввели. Путь едят кактус.
|
|
|
|
|
|
|
|4.20, anonymous (??), 12:27, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никто не мешает добавить число бесконечность (беззнаковый, как в сфере Римана) и разрешить деление на ноль.
|
|2.22, Онаним (?), 12:51, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
PHP - язык с динамической типизацией изначально, и будет таковым.
Меня например даже напрягает этот последний сахар для не осиливших парадигму.
|
|1.14, Аноним (14), 11:33, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А не проще ли с таким синтаксисом писать сразу на статически типизируемом языке?
|
|
|
|2.23, Онаним (?), 12:53, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проще.
Собственно писать на PHP никто за хвост никого не тянет - но на нём пишется очень много.
Это показатель того, что язык удобен для своих задач.
|
|1.21, Онаним (?), 12:38, 13/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена поддержка легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber)
Вау. Накотец-то, ей-богу.
У меня давно есть где их применить, очень много где.
|
|
|
|2.24, Онаним (?), 12:53, 13/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
(честно говоря задолбался писать обёртки вокруг разных селектов сокетов и прочих ожиданий состояния)
|