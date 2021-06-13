Началось альфа-тестирование PHP 8.1

Представлен первый альфа-выпуск новой ветки языка программирования PHP 8.1. Релиз намечен на 25 ноября. Основные новшества, уже доступные для тестирования или планируемые к реализации в PHP 8.1: Добавлена поддержка перечислений, например, теперь можно использовать следующие конструкции: enum Status { case Pending; case Active; case Archived; } class Post { public function __construct( private Status $status = Status::Pending; ) {} public function setStatus(Status $status): void { // … } } $post->setStatus(Status::Active);

Добавлена поддержка легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber) и позволяющими управлять распараллеливанием на низком уровне. Поддержку файберов планируется добавить во фреймворки Amphp и ReactPHP. $fiber = new Fiber(function (): void { $valueAfterResuming = Fiber::suspend('after suspending'); // … }); $valueAfterSuspending = $fiber->start(); $fiber->resume('after resuming');

Улучшена реализация кэша объектного кода (opcache), в которой появилась возможность кэширования информации о наследовании классов. Оптимизация позволила поднять производительность некоторых приложений на 5-8%.

Оператор распаковки внутри массивов "...$var", позволяющий выполнять подстановку существующих массивов при определении нового массива, расширен поддержкой строковых ключей (ранее поддерживались только цифровые идентификаторы). Например, теперь можно использовать в коде: $array1 = ["a" => 1]; $array2 = ["b" => 2]; $array = ["a" => 0, ...$array1, ...$array2]; var_dump($array); // ["a" => 1, "b" => 2]

Появился новый тип "never", который можно использовать для информирования статических анализаторов о том, что функция прекращает выполнение программы, например, вызывая исключение или выполняя функцию exit. function dd(mixed $input): never { exit; }

Предложена новая функция array_is_list, позволяющая определить, что ключи в массиве расположены в порядке увеличения числовых значений, начиная с 0: $list = ["a", "b", "c"]; array_is_list($list); // true $notAList = [1 => "a", 2 => "b", 3 => "c"]; array_is_list($notAList); // false $alsoNotAList = ["a" => "a", "b" => "b", "c" => "c"]; array_is_list($alsoNotAList); // false

Предложена возможность переопределения констант в классе в процессе наследования. Для запрета переопределения констант родительского класса можно использовать ключевое слово "final". class Foo { public const X = "foo"; final public const Z = "foo"; } class Bar extends Foo { public const X = "bar"; }

Предложены функции fsync и fdatasync для принудительного сохранения изменений из дискового кэша. $file = fopen("sample.txt", "w"); fwrite($file, "Some content"); if (fsync($file)) { echo "File has been successfully persisted to disk."; } fclose($file);

Добавлена возможность использования префиксов "0o" и "0O" для восьмеричных чисел, помимо ранее применявшегося префикса "0". 016 === 0o16; // true 016 === 0O16; // true

Предложено выборочно ограничить применение $GLOBALS, что приведёт к нарушению обратной совместимости, но даст возможность значительно ускорить операции с массивами. Например, рассматривается возможность запрета записи в $GLOBALS и передачи $GLOBALS по указателю. Анализ 2000 пакетов показал, что только 23 из них затронет данное изменение. Например, в случае одобрения предложения в 8.1 будет прекращена поддержка таких выражений, как: $GLOBALS = []; $GLOBALS += []; $GLOBALS =& $x; $x =& $GLOBALS; unset($GLOBALS); by_ref($GLOBALS);

Продолжена работа по переводу функций c использования ресурсов на манипуляцию объектами. На объекты переведены функции finfo_* и imap_*.

Объявлена устаревшей передача значений null в качестве аргументов внутренних функций, помеченных как non-nullable. В PHP 8.1 использование конструкций вида str_contains("string", null) будет приводить к предупреждению, а в PHP 9 к ошибке.

Добавлена поддержка алгоритмов хэширования MurmurHash3 и xxHash.



