Microsoft не станет заниматься поддержкой PHP 8.0 для Windows

2.8 , Здрасьте ( ? ), 10:21, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Раньше было за что. Теперь — по инерции просто. У ПХП остались беды, но, по правде говоря, не больше чем у большинства других языков и ПХП стремительно от них избавляется.

3.28 , username ( ?? ), 11:14, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лично я на нем не пишу но ненавижу за composer, чудовищный менеджер зависимостей. 8гб оперативки скушает только в путь при апгрейде зависимостей в проекте.

Такого дикого говна я не видел нигде.

4.34 , Здрасьте ( ? ), 11:34, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это что же вы такое там делаете? У нас сотни пакетов, но такого у нас не бывает.

4.35 , Аноним ( 5 ), 11:36, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что про npm скажете?

2.9 , X86 ( ok ), 10:21, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Потому что Python

2.10 , Мимопроходил ( ? ), 10:22, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Известное же дело: языки программирования делятся не те, которые все ненавидят и те, которыми никто не пользуется.

3.20 , Diozan ( ok ), 10:56, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подтверждаю. До сих пор люблю Паскаль, считаю его самым красивым языком. Но где он, этот Паскаль? Не то, что бы его совсем нет, но и не то, что бы он есть...

4.27 , username ( ?? ), 11:11, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки да, как бы ни ругали паскаль, а синтаксис у него достаточно красивый

5.33 , iPony129412 ( ? ), 11:33, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пипец...

2.38 , Аноним ( 38 ), 11:38, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому, что он был популярен и соответственно мешает хипстерам внедрять новые поделки. Perl вот до сих пор некоторые с теплотой вспоминают с его write-only однострочниками, а это неприемлемо. Так же растаманы ненавидят Си. Языки с серьёзными недостатками популярными не становятся, как например D. Их никто не ненавидит.

Во времена PHP4 он всех устраивал, нормальный процедурный скриптовый язык.

