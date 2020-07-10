Microsoft не станет заниматься поддержкой PHP 8.0 для Windows

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|1.6, Anonim (??), 10:19, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сами вынуждают вебдевелоперов на линух переходить. Решение правильное.
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|2.21, Аноним (21), 10:56, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вебдевелоперов
пыхеры != вебдевелоперы. Девелопмент подразумевает программирование, а Personal Home Page -- не язык программирования, а шаблонизатор. Доказательство: открываешь любой персонал-хоум-пейдж-файл и читаешь первые пять байт: <?php. В языках программирования нет нужды как-то специально обозначать, что "вот щас пойдет программный код". А в шаблонизаторах есть.
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|3.24, Здрасьте (?), 11:08, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну и доказательства у вас, право. «Зебра — это ядовитая, нормальным животным не нужна такая яркая, контрастная окраска, как у пчелы».
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|3.26, Здрасьте (?), 11:11, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну то есть PHP не язык программирования, а HHVM - внезапно он? Там-то никаких <?php нету.
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|4.36, Здрасьте (?), 11:36, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минусующие, вы хоть скажите за что?
HHVM — синтаксис как у PHP (с добавками), но <?php у него нету никакого, смешивать его с HTML нельзя. И всё что ли? PHP — шаблонизатор, а HHVM — нет?
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|3.42, ikomb (ok), 11:43, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты хеллоувордишь прямо в браузер на php, то это исключительно твоя проблема, а не языка.
Сегодня php такой же полноценный яп, как и другие, со своими плюсами и минусами. Только он узкоспециализированный и заточен чисто под веб. Идеально подходит, чтобы быстро набросать рестэпиай при старте нового проекта.
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|4.44, Аноним (44), 11:48, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Сегодня php такой же полноценный яп, как и другие, со своими плюсами и минусами.
Безногие олигофрены -- такие же полноценные люди, как и другие, со своими плюсами и минусами.
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|1.7, Аноним (7), 10:19, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не понимаю, почему все так ненавидят PHP? Что в нём такого плохого?
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|2.8, Здрасьте (?), 10:21, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Раньше было за что. Теперь — по инерции просто. У ПХП остались беды, но, по правде говоря, не больше чем у большинства других языков и ПХП стремительно от них избавляется.
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|3.28, username (??), 11:14, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лично я на нем не пишу но ненавижу за composer, чудовищный менеджер зависимостей. 8гб оперативки скушает только в путь при апгрейде зависимостей в проекте.
Такого дикого говна я не видел нигде.
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|4.34, Здрасьте (?), 11:34, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это что же вы такое там делаете? У нас сотни пакетов, но такого у нас не бывает.
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|2.10, Мимопроходил (?), 10:22, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Известное же дело: языки программирования делятся не те, которые все ненавидят и те, которыми никто не пользуется.
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|3.20, Diozan (ok), 10:56, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю. До сих пор люблю Паскаль, считаю его самым красивым языком. Но где он, этот Паскаль? Не то, что бы его совсем нет, но и не то, что бы он есть...
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|4.27, username (??), 11:11, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки да, как бы ни ругали паскаль, а синтаксис у него достаточно красивый
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|2.38, Аноним (38), 11:38, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому, что он был популярен и соответственно мешает хипстерам внедрять новые поделки. Perl вот до сих пор некоторые с теплотой вспоминают с его write-only однострочниками, а это неприемлемо. Так же растаманы ненавидят Си. Языки с серьёзными недостатками популярными не становятся, как например D. Их никто не ненавидит.
Во времена PHP4 он всех устраивал, нормальный процедурный скриптовый язык.
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|4.16, Аноним (19), 10:49, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У школьника который в первый раз открыл тутироиал "пхп за 5 минут" нет никакого докера.
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|4.17, Gemorroj (ok), 10:50, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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докер - это не руками? я заколебался собирать либы в нем. если раньше на центосях можно было из репов ставить, то теперь в этих всяких альпайнах ручками из исходников.
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|5.43, Аноним (43), 11:47, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А центось теперь в докере запретили, что ли? И из alpine выкинули apk?
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|3.32, SubGun (??), 11:28, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я уверен, как раз разработчикам он и даром не нужен. PHP на винде такая же боль, как и GIT.
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|4.39, Gemorroj (ok), 11:39, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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git - боль везде вообще. а с пхп на винде проблем не знал) ну только если со swoole и проч паралельщиной/асинхронщиной.
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|2.29, Яхз (?), 11:16, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лет 10 назад ковырял на локальной машине один форум, было проще поднять iis, поставить php и использовать стоявший на соседнем сервере мускуль, чем разбираться с установкой Апача на винде (линуксов в той конторе не было совсем, да). Возможно и сейчас у кого-то похожие сценарии :)
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|3.37, Здрасьте (?), 11:37, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Апач лет 10 назад нормально ставился на винду, там не в чем было разбираться, кроме того, уже тогда был Denver и OpenServer.
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|1.23, Аноним (-), 11:02, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Microsoft не станет заниматься поддержкой PHP 8.0 для Windows
Да всем пофик на Windows. Есть GNU/Linux.
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|1.25, Ilya Indigo (ok), 11:08, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отличная новость!
Если они ещё поддержкой nginx прекратят заниматься будет ещё лучше!
Хм... а nginx вообще есть под оффтопик?
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|3.31, Ilya Indigo (ok), 11:24, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Отлично!
Тогда им ничто не мешает и его перестать поддерживать.
Зачем одно без другого? У них и так есть iis,.net, excange пусть офтопники на них и работают и к нам не лезут!
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|4.41, iPony129412 (?), 11:40, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому им? К кому нам?
Илюха, ты опять со своим глупым фанатизмом.
К Nginx под Windows внезапно делает Nginx.
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