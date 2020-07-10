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Microsoft не станет заниматься поддержкой PHP 8.0 для Windows

10.07.2020 10:09

Дейл Хирт (Dale Hirt), менеджер по проектам PHP в Microsoft, предупредил разработчиков, что компания не будет заниматься поддержкой ветки PHP 8.0 для Windows. Для веток PHP 7.2, 7.3 и 7.4 инженерами Microsoft обеспечивалась поддержка сборки, исправления специфичных ошибок и разработки для платформы Windows. Для ветки 8.0 данную работу придётся проводить участникам из сообщества, заинтересованным в работе PHP в Windows.

Что касается PHP 7.3 и 7.4 для Windows, то компания Microsoft продолжит участие в их сопровождении до окончания официального двухлетнего жизненного цикла данных веток, а также будет помогать в исправлении уязвимостей в ветке PHP 7.2, время поддержки которой истекает в ноябре.

  1. Главная ссылка к новости (https://news-web.php.net/php.i...)
  2. OpenNews: Альфа выпуск PHP 8.0
  3. OpenNews: Компания Microsoft выпустила собственный PHP-акселератор
  4. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.4
  5. OpenNews: Разработчики PHP предложили P++, диалект со строгой типизацией
  6. OpenNews: Microsoft работает над улучшением функционирования PHP на платформе Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53327-php
Ключевые слова: php, microsoft
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  • 1.1, SR_team (ok), 10:12, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Причина - WSL?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:52, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    .NET
     

  • 1.2, pfg21 (ok), 10:13, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не пыхнуло :( так что пыхапать придется потребителям...
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 10/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +6 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:15, 10/07/2020 Скрыто модератором
    		• +10 +/
     

  • 1.4, Здрасьте (?), 10:13, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Горе, какое горе )
     
  • 1.6, Anonim (??), 10:19, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сами вынуждают вебдевелоперов на линух переходить. Решение правильное.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:56, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вебдевелоперов

    пыхеры != вебдевелоперы. Девелопмент подразумевает программирование, а Personal Home Page -- не язык программирования, а шаблонизатор. Доказательство: открываешь любой персонал-хоум-пейдж-файл и читаешь первые пять байт: <?php. В языках программирования нет нужды как-то специально обозначать, что "вот щас пойдет программный код". А в шаблонизаторах есть.

     
     
  • 3.24, Здрасьте (?), 11:08, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну и доказательства у вас, право. «Зебра — это ядовитая, нормальным животным не нужна такая яркая, контрастная окраска, как у пчелы».
     
  • 3.26, Здрасьте (?), 11:11, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну то есть PHP не язык программирования, а HHVM - внезапно он? Там-то никаких <?php нету.
     
     
  • 4.36, Здрасьте (?), 11:36, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусующие, вы хоть скажите за что?

    HHVM — синтаксис как у PHP (с добавками), но <?php у него нету никакого, смешивать его с HTML нельзя. И всё что ли? PHP — шаблонизатор, а HHVM — нет?

     
  • 3.42, ikomb (ok), 11:43, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты хеллоувордишь прямо в браузер на php, то это исключительно твоя проблема, а не языка.

    Сегодня php такой же полноценный яп, как и другие, со своими плюсами и минусами. Только он узкоспециализированный и заточен чисто под веб. Идеально подходит, чтобы быстро набросать рестэпиай при старте нового проекта.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 11:48, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сегодня php такой же полноценный яп, как и другие, со своими плюсами и минусами.

    Безногие олигофрены -- такие же полноценные люди, как и другие, со своими плюсами и минусами.

     
  • 2.22, Аноним (22), 10:57, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    какое отношение веб девелоперы имеют к пхпшникам? xD
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:19, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не понимаю, почему все так ненавидят PHP? Что в нём такого плохого?
     
     
  • 2.8, Здрасьте (?), 10:21, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Раньше было за что. Теперь — по инерции просто. У ПХП остались беды, но, по правде говоря, не больше чем у большинства других языков и ПХП стремительно от них избавляется.
     
     
  • 3.28, username (??), 11:14, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лично я на нем не пишу но ненавижу за composer, чудовищный менеджер зависимостей. 8гб оперативки скушает только в путь при апгрейде зависимостей в проекте.
    Такого дикого говна я не видел нигде.
     
     
  • 4.34, Здрасьте (?), 11:34, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что же вы такое там делаете? У нас сотни пакетов, но такого у нас не бывает.
     
  • 4.35, Аноним (5), 11:36, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что про npm скажете?
     
  • 2.9, X86 (ok), 10:21, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Потому что Python
     
  • 2.10, Мимопроходил (?), 10:22, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Известное же дело: языки программирования делятся не те, которые все ненавидят и те, которыми никто не пользуется.
     
     
  • 3.20, Diozan (ok), 10:56, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю. До сих пор люблю Паскаль, считаю его самым красивым языком. Но где он, этот Паскаль? Не то, что бы его совсем нет, но и не то, что бы он есть...
     
     
  • 4.27, username (??), 11:11, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да, как бы ни ругали паскаль, а синтаксис у него достаточно красивый
     
     
  • 5.33, iPony129412 (?), 11:33, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пипец...
     
  • 2.38, Аноним (38), 11:38, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что он был популярен и соответственно мешает хипстерам внедрять новые поделки. Perl вот до сих пор некоторые с теплотой вспоминают с его write-only однострочниками, а это неприемлемо. Так же растаманы ненавидят Си. Языки с серьёзными недостатками популярными не становятся, как например D. Их никто не ненавидит.
    Во времена PHP4 он всех устраивал, нормальный процедурный скриптовый язык.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:23, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому-то нужен пхп на винде? о_0
     
     
  • 2.12, Здрасьте (?), 10:24, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчикам, видимо.
     
     
  • 3.14, и тебе не кашлять (?), 10:31, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    так ведь уже сто лет докеры есть, накой страдать разворачивая энв руками, да еще под вин?
     
     
  • 4.16, Аноним (19), 10:49, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У школьника который в первый раз открыл тутироиал "пхп за 5 минут" нет никакого докера.
     
     
  • 5.18, Gemorroj (ok), 10:51, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    используешь докер и ты сразу илитка?
     
     
  • 6.40, TheFotoMag (ok), 11:39, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > используешь докер и ты сразу илитка?

    Плитка :)

     
  • 4.17, Gemorroj (ok), 10:50, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    докер - это не руками? я заколебался собирать либы в нем. если раньше на центосях можно было из репов ставить, то теперь в этих всяких альпайнах ручками из исходников.
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 11:47, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А центось теперь в докере запретили, что ли? И из alpine выкинули apk?
     
  • 3.32, SubGun (??), 11:28, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я уверен, как раз разработчикам он и даром не нужен. PHP на винде такая же боль, как и GIT.
     
     
  • 4.39, Gemorroj (ok), 11:39, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    git - боль везде вообще. а с пхп на винде проблем не знал) ну только если со swoole и проч паралельщиной/асинхронщиной.
     
  • 2.13, тоже Аноним (ok), 10:29, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте погуглить "а в ОпенСервере все работало".
     
  • 2.15, джуст энузер узер (?), 10:49, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы сайт ржд видели?
     
  • 2.29, Яхз (?), 11:16, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лет 10 назад ковырял на локальной машине один форум, было проще поднять iis, поставить php и использовать стоявший на соседнем сервере мускуль, чем разбираться с установкой Апача на винде (линуксов в той конторе не было совсем, да). Возможно и сейчас у кого-то похожие сценарии :)
     
     
  • 3.37, Здрасьте (?), 11:37, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Апач лет 10 назад нормально ставился на винду, там не в чем было разбираться, кроме того, уже тогда был Denver и OpenServer.
     

  • 1.23, Аноним (-), 11:02, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Microsoft не станет заниматься поддержкой PHP 8.0 для Windows

    Да всем пофик на Windows. Есть GNU/Linux.

     
  • 1.25, Ilya Indigo (ok), 11:08, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная новость!
    Если они ещё поддержкой nginx прекратят заниматься будет ещё лучше!
    Хм... а nginx вообще есть под оффтопик?
     
     
  • 2.30, ALex_hha (ok), 11:17, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть - http://nginx.org/download/nginx-1.19.1.zip
     
     
  • 3.31, Ilya Indigo (ok), 11:24, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отлично!
    Тогда им ничто не мешает и его перестать поддерживать.
    Зачем одно без другого? У них и так есть iis,.net, excange пусть офтопники на них и работают и к нам не лезут!
     
     
  • 4.41, iPony129412 (?), 11:40, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому им? К кому нам?
    Илюха, ты опять со своим глупым фанатизмом.

    К Nginx под Windows внезапно делает Nginx.

     

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