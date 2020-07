Microsoft не станет заниматься поддержкой PHP 8.0 для Windows

4.16 , Аноним ( 19 ), 10:49, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У школьника который в первый раз открыл тутироиал "пхп за 5 минут" нет никакого докера.

Gemorroj ( ok ), 10:51, 10/07/2020: используешь докер и ты сразу илитка?

TheFotoMag ( ok ), 11:39, 10/07/2020: > используешь докер и ты сразу илитка? Плитка :)

Gemorroj ( ok ), 10:50, 10/07/2020: докер - это не руками? я заколебался собирать либы в нем. если раньше на центосях можно было из репов ставить, то теперь в этих всяких альпайнах ручками из исходников.

Аноним ( 43 ), 11:47, 10/07/2020: А центось теперь в докере запретили, что ли? И из alpine выкинули apk?