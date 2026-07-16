Линус Торвальдс поддержал право использовать AI-инструменты при разработке ядра

Линус Торвальдс прокомментировал попытки обсудить запрет на применение AI-инструментов в разработке ядра Linux. Официальная позиция в том, что ядро Linux, как проект, не против использования AI. AI рассматривается как инструмент, упрощающий работу над кодом, такой же как и любые другие инструменты. Использование AI личное дело каждого разработчика и фактором при приёме изменений является качество кода, а не то, какие инструменты использовались для создания этого кода. Тем, кто недоволен подобной политикой или пытается навязывать другим запрет использования AI-инструментов, Линус рекомендовал создать свой форк ядра или прекратить участие в разработке. По мнению Линуса, ещё год назад применение AI при разработке могло вызывать вопросы, но сейчас польза от AI стала очевидной и отрицать это могут лишь те, кто не использовал современные AI-инструменты. Никто в сообществе разработчиков ядра не заставляет других использовать AI, но попытки препятствовать использованию AI другими людьми будут пресекаться. Применение AI может создавать проблемы, такие как увеличение нагрузки на сопровождлающих и выявление неприятных ошибок, но, по мнению Линуса, нужно не зарывать голову в песок, а заставить AI-инструменты, такие как Sashiko, помогать cопровождающим. Современные AI-отчеты часто превосходят по качеству и гибкости традиционные инструменты, такие как checkpatch, и находят нетривиальные ошибки. Ядро Linux остаётся техническим проектом и связанные с ним решения принимаются на основе технических достоинств, а не боязни нового. Ядро не является проектом воинов за социальную справедливость, никогда им не был, и никогда не станет. Социальный аспект работы над открытым кодом рассматривается, как важная и мотивирующая часть проекта, но скорее это побочный эффект, а не цель существования проекта. Ядро развивается как открытый проект не по религиозным причинам, а так как эта модель приводит к созданию лучших технологий. В продолжении дискуссии Линус посоветовал не навязывать свои этические нормы другим людям и сравнил применение AI с вегетарианством - среди разработчиков ядра есть вегетарианцы, у которых разные причины не есть мясо (социальные, религиозные, этические, вкусовые), но они не ожидают, что все остальные разработчики станут вегетарианцами из‑за их личной позиции. С принятием AI то же самое. Противникам AI, пытающимся ссылаться на этику, Линус посоветовал держать свою этику там, где ей место - в личной жизни, и не пытаться навязывать её другим людям. Развивая тему этики Линус также упомянул взаимоотношения сообщества разработчиков ядра с Фондом СПО, у которого тоже имеются этические доводы, и они используют их как оружие. Именно поэтому Linux - это не GNU/Linux, и в сообществе разработчиков ядра предпочитают использовать термин "Open Source", а не "Free Software".



