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Линус Торвальдс поддержал право использовать AI-инструменты при разработке ядра

16.07.2026 23:17 (MSK)

Линус Торвальдс прокомментировал попытки обсудить запрет на применение AI-инструментов в разработке ядра Linux. Официальная позиция в том, что ядро Linux, как проект, не против использования AI. AI рассматривается как инструмент, упрощающий работу над кодом, такой же как и любые другие инструменты. Использование AI личное дело каждого разработчика и фактором при приёме изменений является качество кода, а не то, какие инструменты использовались для создания этого кода.

Тем, кто недоволен подобной политикой или пытается навязывать другим запрет использования AI-инструментов, Линус рекомендовал создать свой форк ядра или прекратить участие в разработке. По мнению Линуса, ещё год назад применение AI при разработке могло вызывать вопросы, но сейчас польза от AI стала очевидной и отрицать это могут лишь те, кто не использовал современные AI-инструменты. Никто в сообществе разработчиков ядра не заставляет других использовать AI, но попытки препятствовать использованию AI другими людьми будут пресекаться.

Применение AI может создавать проблемы, такие как увеличение нагрузки на сопровождлающих и выявление неприятных ошибок, но, по мнению Линуса, нужно не зарывать голову в песок, а заставить AI-инструменты, такие как Sashiko, помогать cопровождающим. Современные AI-отчеты часто превосходят по качеству и гибкости традиционные инструменты, такие как checkpatch, и находят нетривиальные ошибки.

Ядро Linux остаётся техническим проектом и связанные с ним решения принимаются на основе технических достоинств, а не боязни нового. Ядро не является проектом воинов за социальную справедливость, никогда им не был, и никогда не станет. Социальный аспект работы над открытым кодом рассматривается, как важная и мотивирующая часть проекта, но скорее это побочный эффект, а не цель существования проекта. Ядро развивается как открытый проект не по религиозным причинам, а так как эта модель приводит к созданию лучших технологий.

В продолжении дискуссии Линус посоветовал не навязывать свои этические нормы другим людям и сравнил применение AI с вегетарианством - среди разработчиков ядра есть вегетарианцы, у которых разные причины не есть мясо (социальные, религиозные, этические, вкусовые), но они не ожидают, что все остальные разработчики станут вегетарианцами из‑за их личной позиции. С принятием AI то же самое.

Противникам AI, пытающимся ссылаться на этику, Линус посоветовал держать свою этику там, где ей место - в личной жизни, и не пытаться навязывать её другим людям. Развивая тему этики Линус также упомянул взаимоотношения сообщества разработчиков ядра с Фондом СПО, у которого тоже имеются этические доводы, и они используют их как оружие. Именно поэтому Linux - это не GNU/Linux, и в сообществе разработчиков ядра предпочитают использовать термин "Open Source", а не "Free Software".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Интервью с Грегом Кроа-Хартманом о созданных через AI отчётах об ошибках
  3. OpenNews: Введён в строй AI-сервис Sashiko для рецензирования изменений в ядре Linux
  4. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал приватный разбор уязвимостей, выявленных при помощи AI
  5. OpenNews: Представлены правила для AI-ассистентов, применяемых при разработке ядра Linux
  6. OpenNews: Благодаря AI для включения в ядро Linux стали присылать на 20% больше изменений
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65913-linux
Ключевые слова: linux, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:22, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нормальный, здоровый тейк.
     
     
  • 2.13, sunjob (ok), 00:00, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вы точно все правильно поняли?
    п.с. ни на чем не настаиваю, просто решил уточнить! :о)
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:28, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Тем, кто недоволен подобной политикой или пытается навязывать другим запрет использования AI-инструментов, Линус рекомендовал создать свой форк ядра или прекратить участие в разработке. По мнению Линуса, ещё год назад применение AI при разработке могло вызывать вопросы, но сейчас польза от AI стала очевидной и отрицать это могут лишь те, кто не использовал современные AI-инструменты. Никто в сообществе разработчиков ядра не заставляет других использовать AI, но попытки препятствовать использованию AI другими людьми будут пресекаться.

    База.

     
  • 1.7, Аноним (5), 23:35, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >по мнению Линуса, нужно не зарывать голову в песок, а заставить AI-инструменты, такие как Sashiko, помогать cопровождающим

    Многие это понимают, что AI это инструмент, пользоваться им или нет ваше дело.
    https://code.visualstudio.com

     
  • 1.12, sunjob (ok), 23:58, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    после того как самого Линуса жЁстко нагнули и объяснили на чьем поле он играет - его высказывания резко поменяли "смысл и направление".
     
  • 1.17, Аноним (5), 00:08, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто интересно те, кто сейчас поливают Линуса в коммментах сами то имеют опыт поддержки таких больших проектов... вряд ли.

    А Линус как и Грег прекрасно понимают, что прятаться от AI если и получится "сейчас", то "завтра" уже будет намного сложнее с проектами такого масштаба.
    p.s.:
    1) https://opennet.ru/64574-bug
    2) https://opennet.ru/65082-kernel

     
  • 1.18, Джон Титор (ok), 00:12, 17/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (19), 00:12, 17/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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