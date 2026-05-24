Благодаря AI для включения в ядро Linux стали присылать на 20% больше изменений

24.05.2026 10:13 (MSK)

На конференции Open-Source Summit 2026 во вступительной беседе Линус Торвальдс рассказал о тенденциях в использовании AI-инструментов при разработке ядра Linux. По словам Линуса за последние шесть месяцев значительно увеличился объём коммитов. Например, при формировании последних двух релизов ядра внесено примерно на 20% больше коммитов, чем в ранее выпускавшихся ветках. Изменение объясняется тем, что за последние несколько месяцев AI-инструменты доросли до уровня качества, приемлемого для многих разработчиков, и теперь наблюдается явный рост применения AI практически по всем направлениям разработки.

Обилие присылаемых последнее время отчётов об ошибках, выявленных при помощи AI-ассистентов, Линус охарактеризовал как краткосрочную боль, которая принесёт пользу в долгосрочной перспективе - любая выявленная и исправленная ошибка, лучше, чем остающаяся незамеченной. Для небольших команд и одиночных сопровождающих шквал сгенерированных через AI сообщений об ошибках, становится проблемой и приводит к выгоранию, особенно когда подобные отчёты отправляются без проверки, а отправивший их не способен ответить на вопросы и предоставить дополнительную информацию.

По поводу AI Линус высказался, что это всего лишь ещё один инструмент, повышающий эффективность работы и меняющий способ разработки, но не меняющий принципов программирования. Когда-то появление компиляторов и высокоровневых языков повысило производительность разработки в 1000 раз и избавило разработчиков от необходимости вводить дампы машинных кодов и вычислять смещения для операций ветвления. Примерно также AI позволяет повысить производительность беря на себя выполнение рутинной работы и оставляя разработчику постановку задач и проверку результата. AI-ассистент рассматривается как новое звено перед компилятором, который в своё время для упрощения разработки стал звеном перед ассемблером.

  • 1, Аноним (1), 10:47, 24/05/2026 [ответить]  
    В общем надо ждать многократное увеличение строчек кода?

    Вместо того чтобы реально уменьшать, несут в условный "гараж" кучу "сырья" просто потому что. В итоге рутина где-то под ковриком.

     
    		
     

