Линус Торвальдс принял план передачи управления репозиторием ядра Linux в непредвиденных ситуациях

2.4, Аноним (4), 09:58, 29/01/2026
+8
А ты видел, что Дэн Вильямс из Intel сопровождает 9 подсистем в Linux? А почему вы, растomаны из анимешными аватарками, так не умеете?
3.35, Васян (?), 10:51, 29/01/2026
|+/–
-- -- - -- А ты видел, что Дэн Вильямс из Intel сопровождает...
Не, я не видел, я прочитал это.... А кто его просит это делать ты не знаешь? А залоченные регистры в процах интел он тоже сопровождает? А кто там ваще сопровождаит и кого, а зачем? ...
2.9, Аноним (9), 10:06, 29/01/2026
+2
Мне чуть меньше и я активно пишу код и обучаю молодежь в команде. Так что рано на пенсию списывать разработчиков 50+
2.24, Аноним (24), 10:33, 29/01/2026
|+/–
«Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!»
3.39, Васян (?), 11:00, 29/01/2026
|+/–
--- - -- вот в чём фокус!»
Это не фокус, это простой порядок земного бытия до определённого момента..... И да, ты не можешь заниматься любимым делом и по графику всю свою жизнь, и даже за деньги, ну конечно же смотря когда умрешь. :)
2.32, Аноним (32), 10:46, 29/01/2026
|+/–
> Ему 56 лет, молодой ещё.
Внезапная деменция или ещё какой недуг, Bus Factor в конце концов.
3.44, Андрей (??), 11:08, 29/01/2026
|+/–
вряд ли деменция его скосит. сколько академиков до 90+ работают...
4.49, LaunchWiskey (ok), 11:21, 29/01/2026
|+/–
Даже если скосит — сейчас вон во всё большем количестве стран это не только не мешает быть аж главой государства, но даже вроде как модным становится, чего уж говорить о руководителе команды программистов.
3.45, Аноним (-), 11:08, 29/01/2026
+2
Мой дед дожил до 114 лет в глухомани, которой даже на картах нет. До последнего дня обслуживал себя сам, ни в чем не нуждался. Если ведешь здоровый образ жизни и хорошо относишься к людям, то старость становится понятием скорее относительным. Можно выглядеть как старик, но не быть им в душе, и даже физически не чувствовать себя стариком.
4.53, Аноним (53), 11:30, 29/01/2026
|+/–
В том то и дело что в глухомани он никакой полезной работы не делал. И добавленной стоимости не создавал.
1.2, Аноним (2), 09:54, 29/01/2026
+9
> Линус на время отстранился от разработки для переосмысления своей роли в сообществе и развития навыков понимания эмоций людей и действий в конфликтных ситуациях.
Не очень помогло, как мне кажется.
4.41, Васян (?), 11:03, 29/01/2026
|+/–
-- - - - - Зато теперь педали раздаёт. А раньше не раздавал
Думаю, что это ещё не всё о чём он размышлял...
3.37, Аноним (53), 10:53, 29/01/2026
|+/–
И в чём он не прав? Если он Верховный лидер все вокруг него муравьи.
2.10, Аноним (10), 10:08, 29/01/2026
+1
тычёа ?? ему уж 60 лет практически. переделывать чтолибо в такой черепухе уже давно нереально - там все закостенело и бетоном обросло, натоптанные в молодости поведенческие тропки превратились в глубокие рытвины...
1.15, Аноним (9), 10:17, 29/01/2026
|+/–
Вообще в проекте должен быть план со списком всех возможных угроз и план мероприятий для ликвидации последствий. Недееспособность лидера - лишь один пункт из этого списка. А должны быть и другие, не менее эпические.
2.19, тоже Аноним (ok), 10:26, 29/01/2026
|+/–
Главное - чтобы у руля проекта не было экспертов, которые с дивана безапелляционно вещают "в проекте должны быть".
3.29, Аноним (29), 10:43, 29/01/2026
+2
Зато сейчас у руля эксперты, который безапелляционно решают, кого в проекте не должно быть. Лучше стало?
|
4.50, тоже Аноним (ok), 11:21, 29/01/2026
|+/–
> Лучше стало?
Лучше чего? Что было хуже? Когда ничего не было? Или когда пришли на готовенькое, перекрасили обои и начали претендовать на участие, а то и на руководство? Разумеется, лучше.
Поговорку "Кто едет, тот и правит" завели еще наши недалекие предки.
2.30, RM (ok), 10:45, 29/01/2026
|+/–
Сказано же - если чо - вся власть советам (зачёркнуто) большевикам (зачёркнуто) председателю технического комитета в одно рыло, во!
"А как дысал, как дысал"
в смысле про то что git по определению децентрализованая система.
3.51, тоже Аноним (ok), 11:24, 29/01/2026
|+/–
Посмотрите заодно и определение термину "диктатор".
Такое управление этим конкретным проектом - работает.
Примеры, когда начали наводить децентрализацию управления, строгие коды поведения и всю власть болтунам, развалив проект - можете поискать здесь по новостям.
1.47, Аноним (-), 11:12, 29/01/2026
+1
Надеюсь, этот черный день настанет еще не скоро... Все-таки Линус знает, как навести порядок в ядре и поставить на место зарвавшихся нахалов. У кого еще хватит смелости и характера поддерживать порядок? Тут нужна железная дисциплина и твердая рука.
2.54, тоже Аноним (ok), 11:31, 29/01/2026
|+/–
Кроме дисциплины и руки, нужны мозги и компетентность.
Иначе получишь парадный фасад, а за ним - нежизнеспособную, обреченную на развал структуру.
Проверено как минимум одним Николаем и другим Александром. Характера-то у них хватало...
