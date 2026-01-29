The OpenNET Project / Index page

Линус Торвальдс принял план передачи управления репозиторием ядра Linux в непредвиденных ситуациях

29.01.2026 09:03 (MSK)

Линус Торвальдс принял в состав ядра Linux изменение, регламентирующее действия сообщества в случае, если с ним и доверенными лицами что-то случится и они не смогут принимать изменения в первичный репозиторий "torvalds/linux.git". План подготовлен Дэном Вильямсом (Dan Williams) из компании Intel, сопровождающим 9 подсистем в ядре Linux и занимающим пост председателя Технического комитета Linux Foundation. В качестве основы использованы результаты обсуждения слабых мест процесса разработки ядра, проведённого в декабре на конференции "Maintainers Summit 2025".

Несмотря на распределённый характер разработки ядра, при котором более 100 мэйнтейнеров работают над изменениями в своих репозиториях, финальные изменения для основной ветки ядра продвигаются через централизованный репозиторий Линуса (torvalds/linux.git). Помимо Линуса право вносить изменения в главный репозиторий имеют несколько доверенных лиц, поэтому фактически репозиторий torvalds/linux.git не является единой точкой отказа.

В 2018 году у проекта был опыт подготовки выпуска ядра 4.18 не Линусом Торвальдсом, а Грегом Кроа-Хартманом, после того как Линус на время отстранился от разработки для переосмысления своей роли в сообществе и развития навыков понимания эмоций людей и действий в конфликтных ситуациях. Предполагается, что когда Линус решит уйти на пенсию, он плавно передаст свои дела преемнику. При этом до сих пор у сообщества не было чёткого плана действий в случае непредвиденных ситуаций, когда сопровождающие главный репозиторий не смогут или откажутся продолжать выполнение своей работы и передать доступ другим участникам.

В соответствии с принятым планов, при возникновении подобных ситуаций организатором оперативного переключения процесса разработки на новый репозиторий и избрания главного мэйнтейнера назначается ответственный за проведение последнего саммита мэйнтейнеров ядра Linux или, если это невозможно, председатель Технического совета (Technical Advisory Board) организации Linux Foundation.

В случае инцидента план предписывает в течение 72 часов организовать собрание мэйнтейнеров, принимавших участие в последнем саммите мэйнтейнеров ядра Linux. Если саммит не проводится последние 15 месяцев состав участников собрания определит Технический совет Linux Foundation. На собрании будут рассмотрены варианты дальнейшего управления первичным репозиторием и коллективно приняты необходимые решения, например, избран новый "великодушный диктатор" или учреждён совет мэйнтейнеров.

Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, laindono (ok), 09:53, 29/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ему 56 лет, молодой ещё.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:58, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А ты видел, что Дэн Вильямс из Intel сопровождает 9 подсистем в Linux? А почему вы, растomаны из анимешными аватарками, так не умеете?
     
     
  • 3.35, Васян (?), 10:51, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -- -- - --  А ты видел, что Дэн Вильямс из Intel сопровождает...


    Не, я не видел, я прочитал это.... А кто его просит это делать ты не знаешь? А залоченные регистры в процах интел он тоже сопровождает? А кто там ваще сопровождаит и кого, а зачем? ...

     
  • 2.9, Аноним (9), 10:06, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне чуть меньше и я активно пишу код и обучаю молодежь в команде. Так что рано на пенсию списывать разработчиков 50+
     
  • 2.11, Соль земли2 (?), 10:08, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С его работой на пенсию в 5 лет уходить надо.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:33, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!»
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 10:34, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вся эта история на завещание похожа.
     
  • 3.39, Васян (?), 11:00, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --- - --  вот в чём фокус!»

    Это не фокус, это простой порядок земного бытия до определённого момента..... И да, ты не можешь заниматься любимым делом и по графику всю свою жизнь, и даже за деньги, ну конечно же смотря когда умрешь. :)

     
  • 2.32, Аноним (32), 10:46, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ему 56 лет, молодой ещё.

    Внезапная деменция или ещё какой недуг, Bus Factor в конце концов.

     
     
  • 3.44, Андрей (??), 11:08, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вряд ли деменция его скосит. сколько академиков до 90+ работают...
     
     
  • 4.49, LaunchWiskey (ok), 11:21, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если скосит — сейчас вон во всё большем количестве стран это не только не мешает быть аж главой государства, но даже вроде как модным становится, чего уж говорить о руководителе команды программистов.
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:51, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    56 - это 60, уже совсем дед.
     
     
  • 3.45, Аноним (-), 11:08, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мой дед дожил до 114 лет в глухомани, которой даже на картах нет. До последнего дня обслуживал себя сам, ни в чем не нуждался. Если ведешь здоровый образ жизни и хорошо относишься к людям, то старость становится понятием скорее относительным. Можно выглядеть как старик, но не быть им в душе, и даже физически не чувствовать себя стариком.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 11:30, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело что в глухомани он никакой полезной работы не делал. И добавленной стоимости не создавал.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:54, 29/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Линус на время отстранился от разработки для переосмысления своей роли в сообществе и развития навыков понимания эмоций людей и действий в конфликтных ситуациях.

    Не очень помогло, как мне кажется.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:06, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Переосмыслил и в итоге остался при своем мнении. 😄
     
     
  • 3.12, Аноним (9), 10:09, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато теперь педали раздаёт. А раньше не раздавал
     
     
  • 4.41, Васян (?), 11:03, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -- - - - - Зато теперь педали раздаёт. А раньше не раздавал

    Думаю, что это ещё не всё о чём он размышлял...

     
  • 3.37, Аноним (53), 10:53, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чём он не прав? Если он Верховный лидер все вокруг него муравьи.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:08, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тычёа ?? ему уж 60 лет практически. переделывать чтолибо в такой черепухе уже давно нереально - там все закостенело и бетоном обросло, натоптанные в молодости поведенческие тропки превратились в глубокие рытвины...
     

  • 1.15, Аноним (9), 10:17, 29/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще в проекте должен быть план со списком всех возможных угроз и план мероприятий для ликвидации последствий. Недееспособность лидера - лишь один пункт из этого списка. А должны быть и другие, не менее эпические.
     
     
  • 2.19, тоже Аноним (ok), 10:26, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное - чтобы у руля проекта не было экспертов, которые с дивана безапелляционно вещают "в проекте должны быть".
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 10:43, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато сейчас у руля эксперты, который безапелляционно решают, кого в проекте не должно быть. Лучше стало?
     
     
  • 4.50, тоже Аноним (ok), 11:21, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше стало?

    Лучше чего? Что было хуже? Когда ничего не было? Или когда пришли на готовенькое, перекрасили обои и начали претендовать на участие, а то и на руководство? Разумеется, лучше.
    Поговорку "Кто едет, тот и правит" завели еще наши недалекие предки.

     
  • 2.30, RM (ok), 10:45, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказано же - если чо - вся власть советам (зачёркнуто) большевикам (зачёркнуто) председателю технического комитета в одно рыло, во!
    "А как дысал, как дысал"
    в смысле про то что git по определению децентрализованая система.
     
     
  • 3.51, тоже Аноним (ok), 11:24, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрите заодно и определение термину "диктатор".
    Такое управление этим конкретным проектом - работает.
    Примеры, когда начали наводить децентрализацию управления, строгие коды поведения и всю власть болтунам, развалив проект - можете поискать здесь по новостям.
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:36, 29/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна голова - хорошо, а две, пиши пропало.
     
  • 1.47, Аноним (-), 11:12, 29/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, этот черный день настанет еще не скоро... Все-таки Линус знает, как навести порядок в ядре и поставить на место зарвавшихся нахалов. У кого еще хватит смелости и характера поддерживать порядок? Тут нужна железная дисциплина и твердая рука.
     
     
  • 2.52, Аноним (53), 11:29, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такой человек. Его зовут Леннарт Пёттеринг!
     
  • 2.54, тоже Аноним (ok), 11:31, 29/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме дисциплины и руки, нужны мозги и компетентность.
    Иначе получишь парадный фасад, а за ним - нежизнеспособную, обреченную на развал структуру.
    Проверено как минимум одним Николаем и другим Александром. Характера-то у них хватало...
     

