Линус Торвальдс принял план передачи управления репозиторием ядра Linux в непредвиденных ситуациях

Линус Торвальдс принял в состав ядра Linux изменение, регламентирующее действия сообщества в случае, если с ним и доверенными лицами что-то случится и они не смогут принимать изменения в первичный репозиторий "torvalds/linux.git". План подготовлен Дэном Вильямсом (Dan Williams) из компании Intel, сопровождающим 9 подсистем в ядре Linux и занимающим пост председателя Технического комитета Linux Foundation. В качестве основы использованы результаты обсуждения слабых мест процесса разработки ядра, проведённого в декабре на конференции "Maintainers Summit 2025".

Несмотря на распределённый характер разработки ядра, при котором более 100 мэйнтейнеров работают над изменениями в своих репозиториях, финальные изменения для основной ветки ядра продвигаются через централизованный репозиторий Линуса (torvalds/linux.git). Помимо Линуса право вносить изменения в главный репозиторий имеют несколько доверенных лиц, поэтому фактически репозиторий torvalds/linux.git не является единой точкой отказа.

В 2018 году у проекта был опыт подготовки выпуска ядра 4.18 не Линусом Торвальдсом, а Грегом Кроа-Хартманом, после того как Линус на время отстранился от разработки для переосмысления своей роли в сообществе и развития навыков понимания эмоций людей и действий в конфликтных ситуациях. Предполагается, что когда Линус решит уйти на пенсию, он плавно передаст свои дела преемнику. При этом до сих пор у сообщества не было чёткого плана действий в случае непредвиденных ситуаций, когда сопровождающие главный репозиторий не смогут или откажутся продолжать выполнение своей работы и передать доступ другим участникам.

В соответствии с принятым планов, при возникновении подобных ситуаций организатором оперативного переключения процесса разработки на новый репозиторий и избрания главного мэйнтейнера назначается ответственный за проведение последнего саммита мэйнтейнеров ядра Linux или, если это невозможно, председатель Технического совета (Technical Advisory Board) организации Linux Foundation.

В случае инцидента план предписывает в течение 72 часов организовать собрание мэйнтейнеров, принимавших участие в последнем саммите мэйнтейнеров ядра Linux. Если саммит не проводится последние 15 месяцев состав участников собрания определит Технический совет Linux Foundation. На собрании будут рассмотрены варианты дальнейшего управления первичным репозиторием и коллективно приняты необходимые решения, например, избран новый "великодушный диктатор" или учреждён совет мэйнтейнеров.



