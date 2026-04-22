Инициатива по удалению из ядра старых Ethernet-драйверов из-за ошибок, выявляемых через AI

Эндрю Ланн (Andrew Lunn), мэйнтейнер 9 подсистем, отвечающий за сетевые драйверы в ядре Linux, опубликовал набор патчей, удаляющих из ядра все драйверы для Ethernet-адаптеров с интерфейсами ISA и PCMCIA. Отмечается, что ранее старые драйверы не требовали особых усилий по сопровождению, но с появлением продвинутых AI-инструментов и систем fuzzing-тестирования, используемых новичками для выявления ошибок в ядре, нагрузка на сопровождающих увеличилась. Эндрю не видит особого смысла в исправлении старых драйверов, которыми, вероятно, уже никто не пользуется, и предлагает удалить их из ядра. В представленном для рецензирования наборе патчей удалено 18 драйверов для Ethernet-устройств с интерфейсами ISA и PCMCIA, выпускаемых до 2002 года. В случае одобрения Линуса Торвальдса удаление может быть произведено в ядре Linux 7.2, намеченном на середину августа. Предложенные для удаления драйверы: 3com 3c509, 3c515, 3c574, 3c589 и 3c59x для серий 3Com EtherLinkIII, EtherLink XL "Corkscrew", "RoadRunner" и "Vortex".

amd hplance, mvme147, 7990 lance и nmclan для HP300, Motorola MVME147 SBC, AMD PCnet32 (AT1500, NE2100), Allied Telesis AT1500, HP J2405A, Alchemy Semi AU1X00.

smsc smc9194 и smc91c92, использовались на ноутбуках DELL c док-станциями и в ethernet-картах Megahertz, Motorola, Ositech и Psion Dacom.

cirrus cs89x0 и mac89x0 для карт с чипами Crystal Semiconductor (Cirrus Logic) CS89[02]0, которые, например, использовались в платах iMX21ADS, компьютерах Macintosh и интегрировались в CPU EP93xx.

fujitsu fmvj18x для Ethernet-карт с чипами Fujitsu FMV-J18x.

xircom xirc2ps для выпускавшихся в конце 1990-х 16-разрядных PCMCIA-карт Xircom.

8390 AX88190, pcnet, ultra и wd80x3 - для NE2000-совместимых Ethernet-карт на чипах Asix AX88190, NS8390, SMC Ultra, SMC EtherEZ, WD8003 и WD8013, таких как D-Link DE-650, Linksys EthernetCard, Accton EN2212, RPTI EP400, PreMax PE-200, Thomas Conrad и Kingston KNE-PCM. После публикации патчей к обсуждению подключилось несколько пользователей, которые заявили о наличии в своих инфраструктурах оборудования, использующего предложенные к удалению драйверы. Например, до сих пор используются Motorola MVME147, mac89x0 и 3com 3C905-B. Также упоминается, что удаляемые драйверы могут потребоваться для ретро-систем Alpha, SPARC, PA-RISC и 68000.



