Инициатива по удалению из ядра старых Ethernet-драйверов из-за ошибок, выявляемых через AI

1.1, Аноним (1), 12:49, 22/04/2026
Ещё проблем нет, а уже удаляют. Может, и не будет. Никакого уважения к чужому труду. Далеко пойдут.
2.2, Аноним (2), 12:52, 22/04/2026
Так код и так останется в истории изменений, зачем тащить в ядро древности?
3.6, Аноним (1), 12:55, 22/04/2026
> Так код и так останется в истории изменений, зачем тащить в ядро
> древности?
Мало ли какие девайсы у людей в работе. Я уверен, кто-то пользуется. С out-of-tree драйверами случается такая замечательная вещь, что их не соберёшь без тонны патчей уже через месяц.
5.12, Аноним (1), 13:05, 22/04/2026
Это сопоставимо с "windows95 используется". Зачем, если современный линукс прекрасно будет работать?
6.82, Аноним (82), 14:03, 22/04/2026
Затем что не будет. Голое ядро последних версий + бизибокс хочет 128Mb памяти для более менее адекватной работы, а 2.6 отлично даже на 16Mb работал.
5.27, Аноним (27), 13:19, 22/04/2026
> ядро 2.6
Попробуй на такой системе запустить современный браузер.
4.60, Аноним (60), 13:40, 22/04/2026
Вот мне предложили потестировать для нужд предприятия, сделать сервер, материнка не такая старая, а вот сетевые карты 3com 3c509, а других и нету для опытов и денег не дают, вообще, государственное предприятие. С такими инициативами отвалится всё это после обновления.
5.87, ДядяПетя (?), 14:07, 22/04/2026
Так можете бесплатно вынести в отдельный репозиторий нужный вам драйвер и поддерживать самостоятельно, а если не разбираетесь в ядерных науках то берете вместе с ИИ, говорят в госконторах все равно всё пылью припадает
4.80, Аноним (82), 14:01, 22/04/2026
>Мало ли какие девайсы у людей в работе
Зачем этим людям последнее ядро? в LTS этот код будет жив еще 10 лет минимум.
Удаление из апстрима ядра не означает удаление из дистрибутивов.
Так зачем эти мало ли какие люди с мало ли какими девайсами очень хотят оставить поддержку в мейнлайне но при этом не хотят эти драйверы мейнтейнить?
3.54, Аноним (54), 13:36, 22/04/2026
>зачем тащить в ядро древности?
Хороший вопрос, почему линукс от отличие от других ОС стремится тащить все драйвер в свою ядерную монорепу, которые вообще не имеют никакого отношения к ядру? Да ещё и пухнет от этого каждый релиз, пока окончательно не лопнет от ожирения.
4.74, Аноним (74), 13:54, 22/04/2026
Тоже подумал, по хорошему должен существовать ресурс/сайт со всеми драйверами (собранными модулями) под Linux, с указанием версии ядра, исх.кода и т.д Чтобы сразу было так типа: вот собранный модуль под ядра версий Х.X.X - Y.Y.Y, если ваше ядро в список не подпадает, вот исх. коды модуля, собирайте под своё ядро сами.
А из основного ядра, всё прям старое можно выкинуть... :\
5.88, Аноним (82), 14:08, 22/04/2026
>со всеми драйверами (собранными модулями) под Linux, с указанием версии ядра
Виндузятника из далека видно. Драйвер привязан к конкретной сборке ядра, а не к весрии. Одна и та же версия которая пересобрана разными людьми не будет загружать твои прекомпиленые модули.
6.92, Аноним (74), 14:13, 22/04/2026
Тогда пусть лежат просто исходники модуля, а дистрах внедрить инструмент удобной сборки, условно, приложение "Магазин драйверов", в котором можно выбрать нужный драйвер, он скачается, соберется и установится. Удобно же было бы? Не?
4.86, Аноним (82), 14:06, 22/04/2026
> почему линукс от отличие от других ОС стремится тащить все драйвер в свою ядерную монорепу
Потому, что иначе это никак работать не будет. Куда их еще тащить? Единственный сторонний вендер который осилил DKMS это nvidia. Вот и думайте.
3.58, Аноним (58), 13:39, 22/04/2026
Из-за "стаблэ эпиай из нонсенсе" всё выкинутое из ядра превращается в тыкву в следующем же релизе.
4.72, Аноним (72), 13:53, 22/04/2026
Благо в божественном виндовс на 11 винду можно установить драйвера 2002 года!
2.8, Bob (??), 12:57, 22/04/2026
Не бухти, старик. Молодость не вернуть, а из поддержки мусор в утиль бросают.
|
3.26, Аноним (27), 13:18, 22/04/2026
> xircom xirc2ps для выпускавшихся в конце 1990-х 16-разрядных PCMCIA-карт Xircom
Получается, вот это было более актуальным чем x86-32 и x86-64-v1?
1.3, Аноним (-), 12:52, 22/04/2026
> После публикации патчей к обсуждению подключилось несколько пользователей,
> которые заявили о наличии в своих инфраструктурах оборудования
Ну так пусть присылают фиксы на вулны и разгрузят майнтаенров, не?
2.94, Аноним (94), 14:14, 22/04/2026
>Ну так пусть присылают фиксы на вулны и разгрузят майнтаенров, не?
Так там нет вулнов. Автор решил заранее удалить.
2.35, Аноним (27), 13:27, 22/04/2026
> с любителями старины
Линусу сейчас 56 лет. Для справки - Джобсу тоже 56 лет было.
2.36, Аноним (36), 13:27, 22/04/2026
|
> AI встал на путь борьбы с любителями старины
Но ведь используя AI любители старины могут исправить найденные ошибки.
Более того, они могут даже провести более детальное исследование и найти (и исправить) еще!
В этом же сила опенсорса, так ведь)?
1.7, дважды анон (?), 12:57, 22/04/2026
> несколько пользователей, которые заявили о наличии в своих инфраструктурах оборудования, использующего предложенные к удалению драйверы.
Зачем на этом древнем железе последние ядра?
|+/–
Иначе надо Работать:
firewall настраивать, права разграничивать, собирать master образы под железо, отправлять 95% ИТ штата на пенсию, атоматизировать логи на скриптах и делать продукты автономными как старые спутники - когда быстрее физически развалится, чем...
А так - на попе сидят, kpi выполняют, порочный круг Уробороса)
p.s.: Уроборос, в дословном переводе,- хвостоед. Что с "хвоста" у людей осталось и как они его "едят"?) - Ну вот и вся суть процесса со стонами "хвостозаглотов")))
|
Ну надо, не понимаешь что ли, надо и все тут. А так бред конечно, на такие железки 7 ядро никогда бы ставить не стали
1.10, fi (ok), 13:01, 22/04/2026
да, помним 3c509 и NE2000 )))
наверное до сих пор где работают.
Да, а для BNC есть еще драйверы?
1.13, Bob (??), 13:05, 22/04/2026
|
Лонично сделать так:
1) старому железу = старое ядро lts = с дровами там = новое без
2) каждому lts ядру по 5+ лет активной разработки, 5+ лет патчей. Закончили.
3) учредить lts linux arhive foundation для поддержки и порта ядер \ дров \ софта. Собирая донатики от юзеров. И заказами порта с Win 98 \ XP софта \ дров или фикса заскa в wine)
p.s.: старое железо = 5+ лет. Каждому по 3 lts ядра (15 лет) патчей и 2 lts ядра активной жизни. Компромис.
2.16, Аноним (1), 13:10, 22/04/2026
Нет, эти скорее бэкпортируют удаление во все ветки. Они всегда так поступают, чем больше сломают, тем радостней.
3.43, Аноним (27), 13:31, 22/04/2026
Открытый софт сейчас может существовать только в форме метаморфа, когда изменения делаются быстрее, чем успевают взламывать системы.
4.49, Аноним (24), 13:35, 22/04/2026
Кому надо пусть идут на мак там и железо и ос устаревают одновременно.
2.28, изи катка (?), 13:20, 22/04/2026
Так уже есть такое. CIP LTS поддерживается 10 лет. У самого последнего 6.12 в CIP EoL назначен на 2035-06. Тогда этому железу уже по 35-50 лет будет, может уже хватит антиквариат-то в продакшене держать?)
1.15, Аноним (15), 13:06, 22/04/2026
> продвинутых AI-инструментов и систем fuzzing-тестирования, используемых новичками для выявления ошибок в ядре
вопрос на миллион - как новички могут понять, ошибка это или нет?
2.39, Аноним (36), 13:29, 22/04/2026
> Выдвигаю инициативу выгнать Эндрю Ланн пинком под зад.
Инциатива хорошая.
Вот только он - это мэйнтейнер 9 подсистем, отвечающий за сетевые драйверы в ядре Linux.
А ты - просто форумный горлопан.
Так что "ай Моська, знать она сильна..." ))
3.41, Аноним (24), 13:30, 22/04/2026
Не боги горшки обжигают. А этот тип явно звезду словил из-за того что заседелся.
4.56, Аноним (56), 13:38, 22/04/2026
> Не боги горшки обжигают.
А ты хоть один обжег?
Если ты про свой ночной горшок, то это не считается.
> А этот тип явно звезду словил из-за того что заседелся.
Ну так предложи свою кандидатуры.
Будешь тратить свое время на некрожелезо.
3.47, Аноним (27), 13:33, 22/04/2026
|
> это мэйнтейнер
Так себе мэйнтейнер, который вместо своей работы начал просто удалять код.
4.61, Аноним (56), 13:41, 22/04/2026
>> это мэйнтейнер
> Так себе мэйнтейнер, который вместо своей работы начал просто удалять код.
А в чем заключется работа мейнтенера?
Сомневаюсь что у него в "должностной инструкции" написано "я обязан колупать старье пока у последнего некролюба не помрет его стюардеса".
1.19, sunjob (ok), 13:16, 22/04/2026
|
мне это напомнило
- присылаю я в "контору" отчет о багах в их "фишках"
- не проблема, отвечают мне, получите патч
а патч удаляет весь "функционал этих фишек"
ну что-же, браво мама, танцуйте!
2.51, Аноним (27), 13:35, 22/04/2026
Именно так был удалён флэшплеер из, например, убунты: поставили апдейт пакета, а в пакете- пусто. И в репах нету предыдущих версий пакета. Искал по сторонним дистрибутивам, еле нашёл нужные so-шки.
3.84, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:05, 22/04/2026
Это мошенничество.
Тут иногда говорят про институт репутации. Если бы он существовал то якобы поборники свободы абанта, дебиан и мозилла давно бы были нерукопожатными.
1.20, Ананоним (?), 13:16, 22/04/2026
|
"Отмечается, что ранее старые драйверы не требовали особых усилий по сопровождению, но с появлением продвинутых AI-инструментов и систем fuzzing-тестирования, используемых новичками для выявления ошибок в ядре, нагрузка на сопровождающих увеличилась."
Ха ха ха ха ха !
|
Какая связь между последней версией ядра и музейным железом?
Они запускают последние версии ядра на нём?
1.31, Аноним (31), 13:21, 22/04/2026
|
идиотские вопросы: а зачем в ядре драйверы? почему их все полностью нельзя вынести в отдельные модули и сопровожать их вне процесса ращработки ядра?
2.44, Аноним (1), 13:32, 22/04/2026
лучше спроси, зачем в каждом ядре несколько гигабайт сгенерированных файлов для амд? это даже нарушение лицензии емнип
2.45, Ананоним (?), 13:32, 22/04/2026
|
> идиотские вопросы: а зачем в ядре драйверы? почему их все полностью нельзя
> вынести в отдельные модули и сопровожать их вне процесса ращработки ядра?
Я тоже часто задавался этим вопросом. Но мне кажется тогда Линукс будет больше быть похож на нормальную ОС, а это кому-то не надо. Проще тащить кучу ненужных файлов на все накопители мира, использующие Линукс, производители накопителей в профите!
|2.46, Аноним (24), 13:32, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Потому что для модулей постоянно и специально ломают апи и аби. Все твои модули нужно переписывать с каждым новым ядром и они не могут быть блобными. Дрова поставляемые с ядром всегда заранее известно что рабочие. Их как минимум стараются держать скомпилированными.
|
|
> Потому что для модулей постоянно и специально ломают апи и аби. Все
> твои модули нужно переписывать с каждым новым ядром и они не
> могут быть блобными. Дрова поставляемые с ядром всегда заранее известно что
> рабочие. Их как минимум стараются держать скомпилированными.
Что или кто мешает сесть один раз и написать стандарт драйверов, который не будут менять хотя бы лет 10?
|4.64, Аноним (27), 13:44, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если кто не заметил, примерно с 2010 года начался путь, когда софт вроде опен, но использовать его сырцы для себя невозможно из-за постоянных несовместимых изменений. Кому это выгодно?
|5.68, Ананоним (?), 13:48, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Если кто не заметил, примерно с 2010 года начался путь, когда софт
> вроде опен, но использовать его сырцы для себя невозможно из-за постоянных
> несовместимых изменений. Кому это выгодно?
Похоже надо оставаться на той версии что работает и не гнаться за изменениями.
|
Это не облегчит сопровождение, а усложнит. Поскольку для каждого выпуска ядра, всё равно, нужно адаптировать многие модули.
|
по моим наблюдениям каждый игроман, насытившийся игорями, ищет оправданное полезное применение своей дорогой видеокарте, и со временем закономерно запускает на ней какую-нибудь ollama с квеном и первым делом ищет уязвимости в чужом коде.
Так что с этой активностью чем дальше тем хуже будет.
|
> по моим наблюдениям каждый игроман, насытившийся игорями, ищет оправданное полезное применение
> своей дорогой видеокарте, и со временем закономерно запускает на ней какую-нибудь
> ollama с квеном и первым делом ищет уязвимости в чужом коде.
> Так что с этой активностью чем дальше тем хуже будет.
А я вообще удивляюсь зачем люди покупают дорогущие видеокарты. Наверно это как наркомания.
|
> со временем закономерно запускает на ней какую-нибудь ollama с квеном и первым делом ищет уязвимости в чужом коде.
> Так что с этой активностью чем дальше тем хуже будет.
Ну так отлично!
Вместо сжигания электричества на относительно бесполезные игрушки - люди помогают исправлять ошибки для всех.
|
>После публикации патчей к обсуждению подключилось несколько пользователей, которые заявили о наличии в своих инфраструктурах оборудования
По-любому бздят.
>использующего предложенные к удалению драйверы. Например, до сих пор используются Motorola MVME147, mac89x0 и 3com 3C905-B.
Пусть покупают новое железо. Линус удаляй!
>Также упоминается, что удаляемые драйверы могут потребоваться для ретро-систем Alpha, SPARC, PA-RISC и 68000.
Ну дык используйте ретро-ядра! В чём проблема-то?
|3.78, Аноним (72), 13:58, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А в чем твоя проблема просто стать ментейнером этих дров? И вопрос с удалением отпадет.
|2.76, Аноним (91), 13:56, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А бекпортировать фичи в ретро-ядра ты будешь? Например, из сетевого стека, современное состояние BTRFS, Linux Capabilities.
|