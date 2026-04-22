Инициатива по удалению из ядра старых Ethernet-драйверов из-за ошибок, выявляемых через AI

22.04.2026 12:14 (MSK)

Эндрю Ланн (Andrew Lunn), мэйнтейнер 9 подсистем, отвечающий за сетевые драйверы в ядре Linux, опубликовал набор патчей, удаляющих из ядра все драйверы для Ethernet-адаптеров с интерфейсами ISA и PCMCIA. Отмечается, что ранее старые драйверы не требовали особых усилий по сопровождению, но с появлением продвинутых AI-инструментов и систем fuzzing-тестирования, используемых новичками для выявления ошибок в ядре, нагрузка на сопровождающих увеличилась.

Эндрю не видит особого смысла в исправлении старых драйверов, которыми, вероятно, уже никто не пользуется, и предлагает удалить их из ядра. В представленном для рецензирования наборе патчей удалено 18 драйверов для Ethernet-устройств с интерфейсами ISA и PCMCIA, выпускаемых до 2002 года. В случае одобрения Линуса Торвальдса удаление может быть произведено в ядре Linux 7.2, намеченном на середину августа.

Предложенные для удаления драйверы:

  • 3com 3c509, 3c515, 3c574, 3c589 и 3c59x для серий 3Com EtherLinkIII, EtherLink XL "Corkscrew", "RoadRunner" и "Vortex".
  • amd hplance, mvme147, 7990 lance и nmclan для HP300, Motorola MVME147 SBC, AMD PCnet32 (AT1500, NE2100), Allied Telesis AT1500, HP J2405A, Alchemy Semi AU1X00.
  • smsc smc9194 и smc91c92, использовались на ноутбуках DELL c док-станциями и в ethernet-картах Megahertz, Motorola, Ositech и Psion Dacom.
  • cirrus cs89x0 и mac89x0 для карт с чипами Crystal Semiconductor (Cirrus Logic) CS89[02]0, которые, например, использовались в платах iMX21ADS, компьютерах Macintosh и интегрировались в CPU EP93xx.
  • fujitsu fmvj18x для Ethernet-карт с чипами Fujitsu FMV-J18x.
  • xircom xirc2ps для выпускавшихся в конце 1990-х 16-разрядных PCMCIA-карт Xircom.
  • 8390 AX88190, pcnet, ultra и wd80x3 - для NE2000-совместимых Ethernet-карт на чипах Asix AX88190, NS8390, SMC Ultra, SMC EtherEZ, WD8003 и WD8013, таких как D-Link DE-650, Linksys EthernetCard, Accton EN2212, RPTI EP400, PreMax PE-200, Thomas Conrad и Kingston KNE-PCM.

После публикации патчей к обсуждению подключилось несколько пользователей, которые заявили о наличии в своих инфраструктурах оборудования, использующего предложенные к удалению драйверы. Например, до сих пор используются Motorola MVME147, mac89x0 и 3com 3C905-B. Также упоминается, что удаляемые драйверы могут потребоваться для ретро-систем Alpha, SPARC, PA-RISC и 68000.

  • 1.1, Аноним (1), 12:49, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ещё проблем нет, а уже удаляют. Может, и не будет. Никакого уважения к чужому труду. Далеко пойдут.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:52, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так код и так останется в истории изменений, зачем тащить в ядро древности?
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 12:55, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Так код и так останется в истории изменений, зачем тащить в ядро
    > древности?

    Мало ли какие девайсы у людей в работе. Я уверен, кто-то пользуется. С out-of-tree драйверами случается такая замечательная вещь, что их не соберёшь без тонны патчей уже через месяц.

     
     
  • 4.9, AleksK (ok), 12:58, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На этих девайсах скорее всего ещё ядро 2.6 используется
     
     
  • 5.12, Аноним (1), 13:05, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это сопоставимо с "windows95 используется". Зачем, если современный линукс прекрасно будет работать?
     
     
  • 6.82, Аноним (82), 14:03, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Затем что не будет. Голое ядро последних версий + бизибокс хочет 128Mb памяти для более менее адекватной работы, а 2.6 отлично даже на 16Mb работал.
     
  • 5.27, Аноним (27), 13:19, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > ядро 2.6

    Попробуй на такой системе запустить современный браузер.

     
  • 4.60, Аноним (60), 13:40, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот мне предложили потестировать для нужд предприятия, сделать сервер, материнка не такая старая, а вот сетевые карты 3com 3c509, а других и нету для опытов и денег не дают, вообще, государственное предприятие. С такими инициативами отвалится всё это после обновления.
     
     
  • 5.87, ДядяПетя (?), 14:07, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так можете бесплатно вынести в отдельный репозиторий нужный вам драйвер и поддерживать самостоятельно, а если не разбираетесь в ядерных науках то берете вместе с ИИ, говорят в госконторах все равно всё пылью припадает
     
  • 4.80, Аноним (82), 14:01, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Мало ли какие девайсы у людей в работе

    Зачем этим людям последнее ядро? в LTS этот код будет жив еще 10 лет минимум.
    Удаление из апстрима ядра не означает удаление из дистрибутивов.

    Так зачем эти мало ли какие люди с мало ли какими девайсами очень хотят оставить поддержку в мейнлайне но при этом не хотят эти драйверы мейнтейнить?

     
  • 4.90, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:10, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    зачем на древний мусор с ISA ставить самую наипоследнейшую версию линя ?
     
  • 3.54, Аноним (54), 13:36, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >зачем тащить в ядро древности?

    Хороший вопрос, почему линукс от отличие от других ОС стремится тащить все драйвер в свою ядерную монорепу, которые вообще не имеют никакого отношения к ядру? Да ещё и пухнет от этого каждый релиз, пока окончательно не лопнет от ожирения.

     
     
  • 4.74, Аноним (74), 13:54, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тоже подумал, по хорошему должен существовать ресурс/сайт со всеми драйверами (собранными модулями) под Linux, с указанием версии ядра, исх.кода и т.д Чтобы сразу было так типа: вот собранный модуль под ядра версий Х.X.X - Y.Y.Y, если ваше ядро в список не подпадает, вот исх. коды модуля, собирайте под своё ядро сами.
    А из основного ядра, всё прям старое можно выкинуть... :\
     
     
  • 5.88, Аноним (82), 14:08, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >со всеми драйверами (собранными модулями) под Linux, с указанием версии ядра

    Виндузятника из далека видно. Драйвер привязан к конкретной сборке ядра, а не к весрии. Одна и та же версия которая пересобрана разными людьми не будет загружать твои прекомпиленые модули.

     
     
  • 6.92, Аноним (74), 14:13, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда пусть лежат просто исходники модуля, а дистрах внедрить инструмент удобной сборки, условно, приложение "Магазин драйверов", в котором можно выбрать нужный драйвер, он скачается, соберется и установится. Удобно же было бы? Не?
     
  • 4.86, Аноним (82), 14:06, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > почему линукс от отличие от других ОС стремится тащить все драйвер в свою ядерную монорепу

    Потому, что иначе это никак работать не будет. Куда их еще тащить? Единственный сторонний вендер который осилил DKMS это nvidia. Вот и думайте.

     
  • 3.58, Аноним (58), 13:39, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Из-за "стаблэ эпиай из нонсенсе" всё выкинутое из ядра превращается в тыкву в следующем же релизе.
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 13:53, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Благо в божественном виндовс на 11 винду можно установить драйвера 2002 года!
     
  • 2.8, Bob (??), 12:57, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не бухти, старик. Молодость не вернуть, а из поддержки мусор в утиль бросают.
     
     
  • 3.26, Аноним (27), 13:18, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > xircom xirc2ps для выпускавшихся в конце 1990-х 16-разрядных PCMCIA-карт Xircom

    Получается, вот это было более актуальным чем x86-32 и x86-64-v1?

     
  • 3.29, Аноним (29), 13:20, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так думает мусор.
     
  • 2.48, Аноним (48), 13:35, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    пользуйся старыми ядрами, в чём проблема
     
     
  • 3.91, Аноним (91), 14:10, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В старых ядрах.
     
  • 3.93, Аноним (1), 14:13, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Старые ядра быстро разлагаются.
     
  • 1.3, Аноним (-), 12:52, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > После публикации патчей к обсуждению подключилось несколько пользователей,
    > которые заявили о наличии в своих инфраструктурах оборудования

    Ну так пусть присылают фиксы на вулны и разгрузят майнтаенров, не?

     
     
  • 2.65, Аноним (65), 13:46, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А если их устраивает, как оно сейчас работает?
     
     
  • 2.94, Аноним (94), 14:14, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну так пусть присылают фиксы на вулны и разгрузят майнтаенров, не?

    Так там нет вулнов. Автор решил заранее удалить.

     

  • 1.4, iPony128052 (?), 12:53, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    AI встал на путь борьбы с любителями старины
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:24, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Claude Mythos: Ошибки есть? А если найду?
     
  • 2.35, Аноним (27), 13:27, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > с любителями старины

    Линусу сейчас 56 лет. Для справки - Джобсу тоже 56 лет было.

     
  • 2.36, Аноним (36), 13:27, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > AI встал на путь борьбы с любителями старины

    Но ведь используя AI любители старины могут исправить найденные ошибки.
    Более того, они могут даже провести более детальное исследование и найти (и исправить) еще!

    В этом же сила опенсорса, так ведь)?

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:55, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Идиотизм во всём его многообразии
     
     
  • 2.75, Аноним (72), 13:54, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Согласен! Тянуть с удалением такого старья из ядра не нужно!
     

  • 1.7, дважды анон (?), 12:57, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > несколько пользователей, которые заявили о наличии в своих инфраструктурах оборудования, использующего предложенные к удалению драйверы.

    Зачем на этом древнем железе последние ядра?

     
     
  • 2.21, Bob (??), 13:16, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Иначе надо Работать:
    firewall настраивать, права разграничивать, собирать master образы под железо, отправлять 95% ИТ штата на пенсию, атоматизировать логи на скриптах и делать продукты автономными как старые спутники - когда быстрее физически развалится, чем...

    А так - на попе сидят, kpi выполняют, порочный круг Уробороса)
    p.s.: Уроборос, в дословном переводе,- хвостоед. Что с "хвоста" у людей осталось и как они его "едят"?) - Ну вот и вся суть процесса со стонами "хвостозаглотов")))

     
  • 2.37, AleksK (ok), 13:28, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну надо, не понимаешь что ли, надо и все тут. А так бред конечно, на такие железки 7 ядро никогда бы ставить не стали
     
  • 2.38, Аноним (27), 13:28, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А как ты васапты запускать будешь? И браузер не поставишь уже.
     

  • 1.10, fi (ok), 13:01, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    да, помним  3c509 и NE2000 )))


    наверное до сих пор где работают.

    Да, а для BNC есть еще драйверы?

     
     
  • 2.81, Аноним (91), 14:02, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вот их и хотят удалить. NE2000 - 10Base-2, 3c509 - Combo.
     

  • 1.11, Moomintroll (ok), 13:03, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Если мне не изменяет склероз, 3Com 905B - вполне себе PCI-ная
     
     
  • 2.40, Аноним (27), 13:30, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Интерфейс, PCI 2.2, 32 бит, 33 МГц.
     

  • 1.13, Bob (??), 13:05, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лонично сделать так:
    1) старому железу = старое ядро lts = с дровами там = новое без
    2) каждому lts ядру по 5+ лет активной разработки, 5+ лет патчей. Закончили.
    3) учредить lts linux arhive foundation для поддержки и порта ядер \ дров \ софта. Собирая донатики от юзеров. И заказами порта с Win 98 \ XP софта \ дров или фикса заскa в wine)
    p.s.: старое железо = 5+ лет. Каждому по 3 lts ядра (15 лет) патчей и 2 lts ядра активной жизни. Компромис.
     
     
  • 2.16, Аноним (1), 13:10, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, эти скорее бэкпортируют удаление во все ветки. Они всегда так поступают, чем больше сломают, тем радостней.
     
  • 2.22, Аноним (24), 13:16, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем тогда нужен это Линукс?
     
     
  • 3.43, Аноним (27), 13:31, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Открытый софт сейчас может существовать только в форме метаморфа, когда изменения делаются быстрее, чем успевают взламывать системы.
     
     
  • 4.49, Аноним (24), 13:35, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кому надо пусть идут на мак там и железо и ос устаревают одновременно.
     
  • 2.28, изи катка (?), 13:20, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так уже есть такое. CIP LTS поддерживается 10 лет. У самого последнего 6.12 в CIP EoL назначен на 2035-06. Тогда этому железу уже по 35-50 лет будет, может уже хватит антиквариат-то в продакшене держать?)
     
     
  • 3.32, Аноним (29), 13:23, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    К 2035-06 подобный антиквариат будет вновь востребован.
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:06, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > продвинутых AI-инструментов и систем fuzzing-тестирования, используемых новичками для выявления ошибок в ядре

    вопрос на миллион - как новички могут понять, ошибка это или нет?

     
     
  • 2.17, чатжпт (?), 13:12, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так ии найдет и poc напишет
     

  • 1.18, Аноним (24), 13:15, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Выдвигаю инициативу выгнать Эндрю Ланн пинком под зад.
     
     
  • 2.39, Аноним (36), 13:29, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Инциатива хорошая.
    Вот только он - это мэйнтейнер 9 подсистем, отвечающий за сетевые драйверы в ядре Linux.
    А ты - просто форумный горлопан.

    Так что "ай Моська, знать она сильна..." ))

     
     
  • 3.41, Аноним (24), 13:30, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не боги горшки обжигают. А этот тип явно звезду словил из-за того что заседелся.
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 13:38, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Не боги горшки обжигают.

    А ты хоть один обжег?
    Если ты про свой ночной горшок, то это не считается.

    > А этот тип явно звезду словил из-за того что заседелся.

    Ну так предложи свою кандидатуры.
    Будешь тратить свое время на некрожелезо.


     
  • 3.47, Аноним (27), 13:33, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > это мэйнтейнер

    Так себе мэйнтейнер, который вместо своей работы начал просто удалять код.

     
     
  • 4.61, Аноним (56), 13:41, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> это мэйнтейнер
    > Так себе мэйнтейнер, который вместо своей работы начал просто удалять код.

    А в чем заключется работа мейнтенера?
    Сомневаюсь что у него в "должностной инструкции" написано "я обязан колупать старье пока у последнего некролюба не помрет его стюардеса".


     

  • 1.19, sunjob (ok), 13:16, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    мне это напомнило
    - присылаю я в "контору" отчет о багах в их "фишках"
    - не проблема, отвечают мне, получите патч
    а патч удаляет весь "функционал этих фишек"

    ну что-же, браво мама, танцуйте!

     
     
  • 2.51, Аноним (27), 13:35, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Именно так был удалён флэшплеер из, например, убунты: поставили апдейт пакета, а в пакете-  пусто. И в репах нету предыдущих версий пакета. Искал по сторонним дистрибутивам, еле нашёл нужные so-шки.
     
     
  • 3.84, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:05, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это мошенничество.

    Тут иногда говорят про институт репутации. Если бы он существовал то якобы поборники свободы абанта, дебиан и мозилла давно бы были нерукопожатными.

     

  • 1.20, Ананоним (?), 13:16, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "Отмечается, что ранее старые драйверы не требовали особых усилий по сопровождению, но с появлением продвинутых AI-инструментов и систем fuzzing-тестирования, используемых новичками для выявления ошибок в ядре, нагрузка на сопровождающих увеличилась."

    Ха ха ха ха ха !

     
     
  • 2.23, Аноним (24), 13:17, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто ту пой
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:18, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какая связь между последней версией ядра и музейным железом?
    Они запускают последние версии ядра на нём?

     
     
  • 2.63, Аноним (91), 13:44, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почему нет, если запускается?
     

  • 1.30, Аноним (91), 13:20, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    AMD PCnet32 : Это же виртуальный адаптер из VirtualBox.
     
  • 1.31, Аноним (31), 13:21, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    идиотские вопросы: а зачем в ядре драйверы? почему их все полностью нельзя вынести в отдельные модули и сопровожать их вне процесса ращработки ядра?
     
     
  • 2.44, Аноним (1), 13:32, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    лучше спроси, зачем в каждом ядре несколько гигабайт сгенерированных файлов для амд? это даже нарушение лицензии емнип
     
     
  • 2.45, Ананоним (?), 13:32, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > идиотские вопросы: а зачем в ядре драйверы? почему их все полностью нельзя
    > вынести в отдельные модули и сопровожать их вне процесса ращработки ядра?

    Я тоже часто задавался этим вопросом. Но мне кажется тогда Линукс будет больше быть похож на нормальную ОС, а это кому-то не надо. Проще тащить кучу ненужных файлов на все накопители мира, использующие Линукс, производители накопителей в профите!

     
  • 2.46, Аноним (24), 13:32, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что для модулей постоянно и специально ломают апи и аби. Все твои модули нужно переписывать с каждым новым ядром и они не могут быть блобными. Дрова поставляемые с ядром всегда заранее известно что рабочие. Их как минимум стараются держать скомпилированными.
     
     
  • 3.53, Ананоним (?), 13:36, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Потому что для модулей постоянно и специально ломают апи и аби. Все
    > твои модули нужно переписывать с каждым новым ядром и они не
    > могут быть блобными. Дрова поставляемые с ядром всегда заранее известно что
    > рабочие. Их как минимум стараются держать скомпилированными.

    Что или кто мешает сесть один раз и написать стандарт драйверов, который не будут менять хотя бы лет 10?

     
     
  • 4.57, Анониматор (?), 13:38, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    политика разнообразия наверно
     
  • 4.64, Аноним (27), 13:44, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если кто не заметил, примерно с 2010 года начался путь, когда софт вроде опен, но использовать его сырцы для себя невозможно из-за постоянных несовместимых изменений. Кому это выгодно?
     
     
  • 5.68, Ананоним (?), 13:48, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Если кто не заметил, примерно с 2010 года начался путь, когда софт
    > вроде опен, но использовать его сырцы для себя невозможно из-за постоянных
    > несовместимых изменений. Кому это выгодно?

    Похоже надо оставаться на той версии что работает и не гнаться за изменениями.

     
  • 2.66, Аноним (91), 13:46, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это не облегчит сопровождение, а усложнит. Поскольку для каждого выпуска ядра, всё равно, нужно адаптировать многие модули.
     

    		• –2 +/
    по моим наблюдениям каждый игроман, насытившийся игорями, ищет оправданное полезное применение своей дорогой видеокарте, и со временем закономерно запускает на ней какую-нибудь ollama с квеном и первым делом ищет уязвимости в чужом коде.
    Так что с этой активностью чем дальше тем хуже будет.
     
     
  • 2.50, Ананоним (?), 13:35, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > по моим наблюдениям каждый игроман, насытившийся игорями, ищет оправданное полезное применение
    > своей дорогой видеокарте, и со временем закономерно запускает на ней какую-нибудь
    > ollama с квеном и первым делом ищет уязвимости в чужом коде.
    > Так что с этой активностью чем дальше тем хуже будет.

    А я вообще удивляюсь зачем люди покупают дорогущие видеокарты. Наверно это как наркомания.

     
  • 2.67, Аноним (67), 13:47, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > со временем закономерно запускает на ней какую-нибудь ollama с квеном и первым делом ищет уязвимости в чужом коде.
    > Так что с этой активностью чем дальше тем хуже будет.

    Ну так отлично!
    Вместо сжигания электричества на относительно бесполезные игрушки - люди помогают исправлять ошибки для всех.

     

  • 1.59, Аноним (59), 13:39, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    И опять этот треклятый AI.
     
  • 1.62, Аноним (62), 13:44, 22/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >После публикации патчей к обсуждению подключилось несколько пользователей, которые заявили о наличии в своих инфраструктурах оборудования

    По-любому бздят.

    >использующего предложенные к удалению драйверы. Например, до сих пор используются Motorola MVME147, mac89x0 и 3com 3C905-B.

    Пусть покупают новое железо. Линус удаляй!

    >Также упоминается, что удаляемые драйверы могут потребоваться для ретро-систем Alpha, SPARC, PA-RISC и 68000.

    Ну дык используйте ретро-ядра! В чём проблема-то?

     
     
  • 2.70, Аноним (65), 13:49, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А в чём проблема просто не удалять то, что работает?
     
     
  • 3.78, Аноним (72), 13:58, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А в чем твоя проблема просто стать ментейнером этих дров? И вопрос с удалением отпадет.
     
  • 2.76, Аноним (91), 13:56, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А бекпортировать фичи в ретро-ядра ты будешь? Например, из сетевого стека, современное состояние BTRFS, Linux Capabilities.
     

