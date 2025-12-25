Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 4.12

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment и Proxmox Mail Gateway, опубликовала выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 4.2, который преподносится как готовое решение для резервного копирования и восстановления виртуальных окружений, контейнеров и начинки серверов. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений. Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian и OpenZFS. Программный стек для управления резервным копированием написан на языке Rust и поддерживает инкрементальные бэкапы (на сервер передаются только изменившиеся данные), дедупликацию (при наличии дубликатов хранится только одна копия), сжатие (используется ZSTD) и шифрование резервных копий. Система спроектирована на базе клиент-серверной архитектуры - Proxmox Backup Server может использоваться как для работы с локальными резервными копиями, так и в качестве централизованного сервера для резервного копирования данных с разных хостов. Предоставляются режимы быстрого выборочного восстановления и синхронизации данных между серверами. Proxmox Backup Server поддерживает интеграцию с платформой Proxmox VE для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров. Управление резервными копиями и восстановление данных осуществляется через web-интерфейс. Имеется возможность разграничения доступа пользователей к своим данным. Весь передаваемый трафик от клиентов к серверу шифруется с использованием AES-256 в режиме GCM, а сами резервные копии передаются уже зашифрованными при помощи асимметричного шифрования по открытым ключам (шифрование производится на стороне клиента, и компрометация сервера с резервными копиями не приведёт к утечке данных). Целостность резервных копий контролируется при помощи хэшей SHA-256. В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой дистрибутива Debian 13.4. Обновлены ядро Linux 7.0 и OpenZFS 2.4.

Добавлена возможность перемещения пространств имён и групп резервных копий в другие места в том же хранилище для упрощения реорганизации размещения данных без риска их потери.

Добавлена поддержка шифрования и расшифровки синхронизируемых резервных копий, что позволяет передавать снапшоты в не заслуживающие доверия сторонние внешние хранилища в зашифрованном виде.

Добавлена возможность обработки групп резервных копий в несколько потоков для повышения производительности синхронизации.

Реализована официальная поддержка использования объектных хранилищ, поддерживающих протокол S3, в качестве бэкенда для хранения бэкапов, с возможностью сбора статистики о трафике и числе запросов для мониторинга и отслеживания соблюдения лимитов на трафик.



