Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 4.1

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment и Proxmox Mail Gateway, опубликовала выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 4.1, который преподносится как готовое решение для резервного копирования и восстановления виртуальных окружений, контейнеров и начинки серверов. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений. Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian и OpenZFS. Программный стек для управления резервным копированием написан на языке Rust и поддерживает инкрементальные бэкапы (на сервер передаются только изменившиеся данные), дедупликацию (при наличии дубликатов хранится только одна копия), сжатие (используется ZSTD) и шифрование резервных копий. Система спроектирована на базе клиент-серверной архитектуры - Proxmox Backup Server может использоваться как для работы с локальными резервными копиями, так и в качестве централизованного сервера для резервного копирования данных с разных хостов. Предоставляются режимы быстрого выборочного восстановления и синхронизации данных между серверами. Proxmox Backup Server поддерживает интеграцию с платформой Proxmox VE для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров. Управление резервными копиями и восстановление данных осуществляется через web-интерфейс. Имеется возможность разграничения доступа пользователей к своим данным. Весь передаваемый трафик от клиентов к серверу шифруется с использованием AES-256 в режиме GCM, а сами резервные копии передаются уже зашифрованными при помощи асимметричного шифрования по открытым ключам (шифрование производится на стороне клиента, и компрометация сервера с резервными копиями не приведёт к утечке данных). Целостность резервных копий контролируется при помощи хэшей SHA-256. В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой дистрибутива Debian 13.2. Обновлены ядро Linux 6.17.2 и OpenZFS 2.3.4.

Предоставлена возможность управлением пропускной способностью для ограничения трафика при передаче по сети резервных копий в привязке к пользователю, запустившему резервное копирование (ранее лимиты могли задаваться в привязке к подсетям).

Добавлена возможность настройки числа одновременно выполняемых задач проверки целостности резервных копий для оптимальной утилизации имеющихся системных ресурсов.

Добавлена предварительная поддержка ограничения интенсивности обмена данными с хранилищами на базе протокола AWS S3 для снижения негативного влияния передачи резервных копий на другие задачи.

Web-интерфейс оптимизирован для оптимальной работы на экранах с высоким разрешением.

Реализована поддержка автоматического отмонтирования внешних подключаемых хранилищ после завершения синхронизации данных (систему теперь можно настроить так, чтобы при подключении накопителя автоматически запускался процесс синхронизации данных, а после окончания синхронизации накопитель автоматически отмонтировался).



