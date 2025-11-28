The OpenNET Project / Index page

Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 4.1

28.11.2025 12:13

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment и Proxmox Mail Gateway, опубликовала выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 4.1, который преподносится как готовое решение для резервного копирования и восстановления виртуальных окружений, контейнеров и начинки серверов. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений.

Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian и OpenZFS. Программный стек для управления резервным копированием написан на языке Rust и поддерживает инкрементальные бэкапы (на сервер передаются только изменившиеся данные), дедупликацию (при наличии дубликатов хранится только одна копия), сжатие (используется ZSTD) и шифрование резервных копий. Система спроектирована на базе клиент-серверной архитектуры - Proxmox Backup Server может использоваться как для работы с локальными резервными копиями, так и в качестве централизованного сервера для резервного копирования данных с разных хостов. Предоставляются режимы быстрого выборочного восстановления и синхронизации данных между серверами.

Proxmox Backup Server поддерживает интеграцию с платформой Proxmox VE для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров. Управление резервными копиями и восстановление данных осуществляется через web-интерфейс. Имеется возможность разграничения доступа пользователей к своим данным. Весь передаваемый трафик от клиентов к серверу шифруется с использованием AES-256 в режиме GCM, а сами резервные копии передаются уже зашифрованными при помощи асимметричного шифрования по открытым ключам (шифрование производится на стороне клиента, и компрометация сервера с резервными копиями не приведёт к утечке данных). Целостность резервных копий контролируется при помощи хэшей SHA-256.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой дистрибутива Debian 13.2. Обновлены ядро Linux 6.17.2 и OpenZFS 2.3.4.
  • Предоставлена возможность управлением пропускной способностью для ограничения трафика при передаче по сети резервных копий в привязке к пользователю, запустившему резервное копирование (ранее лимиты могли задаваться в привязке к подсетям).
  • Добавлена возможность настройки числа одновременно выполняемых задач проверки целостности резервных копий для оптимальной утилизации имеющихся системных ресурсов.
  • Добавлена предварительная поддержка ограничения интенсивности обмена данными с хранилищами на базе протокола AWS S3 для снижения негативного влияния передачи резервных копий на другие задачи.
  • Web-интерфейс оптимизирован для оптимальной работы на экранах с высоким разрешением.
  • Реализована поддержка автоматического отмонтирования внешних подключаемых хранилищ после завершения синхронизации данных (систему теперь можно настроить так, чтобы при подключении накопителя автоматически запускался процесс синхронизации данных, а после окончания синхронизации накопитель автоматически отмонтировался).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64336-proxmox
Ключевые слова: proxmox, backup
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимъ (?), 13:11, 28/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    А где все?

    Есть же ключевое слово Rust!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:26, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чего, на нем же ничего не написано, да и невозможно написать. Этого софта не существует.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:26, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ключевого слова переписали!
     
  • 2.6, Аноним (4), 13:32, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, учитывая, что работа с оборудованием возлагается не не программу а на систему. То это прямо очень подходящая ниша для rust.

    Сложно сказать оптимальный ли это выбор. Но вполне валидный.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:21, 28/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Не хочу занудствовать, но пожалуйста поделитесь опытом, Open source решениями для резервного копирования, которыми пользуетесь сами, желательно в двух словах почему.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:30, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rsync, что ещё надо?
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 13:41, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она же для синхронизации, а не для резервного копирования?
     

  • 1.7, penetrator (?), 13:36, 28/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    у меня вопрос, как он делает полнодисковый бекап вместе с системой, консистентным состояним баз данных и прочее на физических машинах?

    или не делает?

     
     
  • 2.9, Виктор Корнеплод (?), 13:56, 28/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не делает. Он делает только файловые бэкапы, если мы говорим про клиента, которого запускать изнутри линуксовой системы. О консистентности баз данных он не заботится, просто читает файлы и отправляет на хранилище.
     
