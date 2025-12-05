The OpenNET Project / Index page

Представлен Proxmox Datacenter Manager 1.0

05.12.2025 14:26

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment, Proxmox Backup Server и Proxmox Mail Gateway, представила первый стабильный релиз нового дистрибутива - Proxmox Datacenter Manager, включающий интерфейс пользователя и инструментарий для централизованного управления несколькими независимыми кластерами на базе Proxmox Virtual Environment. Серверный бэкенд, утилиты командной строки и новый web-интерфейс написаны на языке Rust и распространяются под лицензией AGPLv3. Для создания web-интерфейса использован собственный набор виджетов, основанный на web-фреймворке Yew. Размер установочного iso-образа 1.5 ГБ.

Proxmox Datacenter Manager позволяет через один web-интерфейс инспектировать все подключённые узлы и кластеры, управлять сложными и распределёнными инфраструктурами с масштабированием от отдельных локальных установок до управления территориально разделёнными датацентрами. Среди прочего возможно централизованное выполнение таких действий, как live-миграция виртуальных машин между разными кластерами. Бэкенд и интерфейс оптимизированы для управления большим числом узлов, например, в тестовом внедрении показана возможность управления более 5 тысячами хостов и 10 тысячами виртуальных машин.

Основные возможности:

  • Системное окружение на базе Debian 13.2, ядра Linux 6.17 и OpenZFS 2.3.4.
  • Поддержка аутентификации через LDAP, Active Directory и OpenID Connect.
  • Возможность управления системами, использующими Proxmox Virtual Environment и Proxmox Backup Server.
  • Возможность создания в web-интерфейсе настраиваемых сводных экранов (dashboard), представлений и отчётов о состоянии c поддержкой фильтрации и сортировки по хостам, ресурсам, типу ресурсов и привязанным тегам. Возможно выборочное предоставление доступа сотрудников только к необходимым dashboard-ам без открытия доступа к остальным частям интерфейса и возможностям администрирования.
  • Система централизованного сбора, агрегирования и визуализации метрик. Единый интерфейс для оценки общего состояния всех кластеров и потребления критических ресурсов, таких как CPU, ОЗУ и ввод/вывод. Визуализация ключевых индикаторов и метрик производительности для выявления на ранней стадии узких мест и потенциальных проблем. Локальное кэширование метрик с возможностью просмотра последнего известного состояния в случае аварий и нарушений сетевой связанности.
  • Возможность поиска ресурсов с фильтрации по их типу (сервер, VM, контейнер), состоянию и тегам. Поддержка языка поисковых запросов в стиле Elasticsearch и GitHub
  • Система управления привилегиями пользователей на базе RBAC (Role-Based Access Control) и сводная система логов для упрощения аудита и отслеживания истории выполнения операций.
  • Централизованное управление жизненным циклом виртуальных машин и контейнеров в инфраструктуре виртуализации. Выполнение запуска, остановки и настройки виртуальных машин, контейнеров и хранилищ данных через один интерфейс.
  • Централизованный механизм управления установкой обновлений и отслеживания актуальности версий программ. Поддержка инициирования прямой установки обновлений и патчей через интерфейс Proxmox Datacenter Manager. Унифицированный доступ по SSH ко всем подключённым хостам из одной консоли.
  • Начальная интеграция стека программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking) с межкластерным сетевым взаимодействием на базе EVPN (Ethernet VPN) и созданием виртуальных сетей (VNet).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64382-proxmox
Ключевые слова: proxmox, datacenter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 15:09, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Rust
    > Yew

    Опять админа локалхоста в котёл взяли.

     
     
  • 2.8, баноним (?), 15:39, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Note: Yew is not 1.0 yet.

    Ну, кмк в нелокалхост с таким портфолио и не возьмут

     
  • 2.15, Аноним (15), 16:10, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кой х на локалхосте Proxmox Datacenter Manager?
     

  • 1.5, Фонтимос (?), 15:19, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начинается отсчет времени когда произойдет взлом сабжа с не тестовыми 5 тысячами хостов и 10 тыщами машин у какой-нибудь конторки.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:32, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Серверный бэкенд, утилиты командной строки и новый web-интерфейс написаны на языке Rust

    Правильно, какие ещё можно сделать выводы после прочтения такого. Наверняка отсчет времени можно закончить, уже взломали, это же Rust!

     
     
  • 3.9, Фонтимос (?), 15:39, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет мои часики еще тикают, чтобы развернуть 10 тыщ машин на 5 тыщах хостов пока еще не нашлось такой конторки, да и за 5 мин. это не сделать. Так-что пока ждем.
    Да и раст здесь совсем не причем, или Вы утверждаете, что он это провернет мгновенно?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 15:57, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда такие цифры? Почему 10 на 5? что это по 2 машины на хост?
     
     
  • 5.13, Аноним (-), 15:58, 05/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда такие цифры? Почему 10 на 5? что это по 2 машины на хост?

    Из новости, просто он криво написал.
    "в тестовом внедрении показана возможность управления более 5 тысячами хостов и 10 тысячами виртуальных машин"

     

  • 1.10, Аноним (-), 15:46, 05/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.14, Аноним (12), 16:00, 05/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю что это банально для управления несколькими  Virtual Environment? Один  Virtual Environment на прошлой работе разварачивали, в общем успешно. А какие принципиальные отличия от сабжа? В одном окошке несколько такиж же  Virtual Environment-от.
     
  • 1.16, Аноним (16), 16:24, 05/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

