Представлен Proxmox Datacenter Manager 1.0

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment, Proxmox Backup Server и Proxmox Mail Gateway, представила первый стабильный релиз нового дистрибутива - Proxmox Datacenter Manager, включающий интерфейс пользователя и инструментарий для централизованного управления несколькими независимыми кластерами на базе Proxmox Virtual Environment. Серверный бэкенд, утилиты командной строки и новый web-интерфейс написаны на языке Rust и распространяются под лицензией AGPLv3. Для создания web-интерфейса использован собственный набор виджетов, основанный на web-фреймворке Yew. Размер установочного iso-образа 1.5 ГБ. Proxmox Datacenter Manager позволяет через один web-интерфейс инспектировать все подключённые узлы и кластеры, управлять сложными и распределёнными инфраструктурами с масштабированием от отдельных локальных установок до управления территориально разделёнными датацентрами. Среди прочего возможно централизованное выполнение таких действий, как live-миграция виртуальных машин между разными кластерами. Бэкенд и интерфейс оптимизированы для управления большим числом узлов, например, в тестовом внедрении показана возможность управления более 5 тысячами хостов и 10 тысячами виртуальных машин. Основные возможности: Системное окружение на базе Debian 13.2, ядра Linux 6.17 и OpenZFS 2.3.4.

Поддержка аутентификации через LDAP, Active Directory и OpenID Connect.

Возможность управления системами, использующими Proxmox Virtual Environment и Proxmox Backup Server.

Возможность создания в web-интерфейсе настраиваемых сводных экранов (dashboard), представлений и отчётов о состоянии c поддержкой фильтрации и сортировки по хостам, ресурсам, типу ресурсов и привязанным тегам. Возможно выборочное предоставление доступа сотрудников только к необходимым dashboard-ам без открытия доступа к остальным частям интерфейса и возможностям администрирования.

Система централизованного сбора, агрегирования и визуализации метрик. Единый интерфейс для оценки общего состояния всех кластеров и потребления критических ресурсов, таких как CPU, ОЗУ и ввод/вывод. Визуализация ключевых индикаторов и метрик производительности для выявления на ранней стадии узких мест и потенциальных проблем. Локальное кэширование метрик с возможностью просмотра последнего известного состояния в случае аварий и нарушений сетевой связанности.

Возможность поиска ресурсов с фильтрации по их типу (сервер, VM, контейнер), состоянию и тегам. Поддержка языка поисковых запросов в стиле Elasticsearch и GitHub

Система управления привилегиями пользователей на базе RBAC (Role-Based Access Control) и сводная система логов для упрощения аудита и отслеживания истории выполнения операций.

Централизованное управление жизненным циклом виртуальных машин и контейнеров в инфраструктуре виртуализации. Выполнение запуска, остановки и настройки виртуальных машин, контейнеров и хранилищ данных через один интерфейс.

Централизованный механизм управления установкой обновлений и отслеживания актуальности версий программ. Поддержка инициирования прямой установки обновлений и патчей через интерфейс Proxmox Datacenter Manager. Унифицированный доступ по SSH ко всем подключённым хостам из одной консоли.

Начальная интеграция стека программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking) с межкластерным сетевым взаимодействием на базе EVPN (Ethernet VPN) и созданием виртуальных сетей (VNet).



