Из ветки ядра Linux 7.1 удалены старые Ethernet-драйверы, busmouse, AX.25, ISDN и CAIF

Линус Торвальдс принял в состав ядра Linux 7.1, релиз которого ожидается в середине июня, набор патчей, исключающих из ядра Ethernet-драйверы, ранее рекомендованные для удаления Эндрю Ланном (Andrew Lunn), сопровождающим сетевые драйверы в ядре Linux. Помимо изначально предложенных Ethernet-драйверов из ядра исключены подсистема ISDN, реализации протоколов AX.25, CAIF и Bluetooth CMTP (Common ISDN Application Programming Interface Message Transport Protocol), а также драйверы yellowfin (Yellowfin Gigabit-NIC), hamachi (Hamachi GNIC-II), hamradio (Amateur Radio), inport и logibm (busmouse). Удалённые Ethernet-драйверы: 3com 3c509, 3c515, 3c574 и 3c589 для серий 3Com EtherLinkIII, EtherLink XL "Corkscrew" и "RoadRunner".

amd lance и nmclan для HP300, Motorola MVME147 SBC, AMD PCnet32 (AT1500, NE2100), Allied Telesis AT1500, HP J2405A, Alchemy Semi AU1X00.

smsc smc9194 и smc91c92, использовались на ноутбуках DELL c док-станциями и в ethernet-картах Megahertz, Motorola, Ositech и Psion Dacom.

fujitsu fmvj18x для Ethernet-карт с чипами Fujitsu FMV-J18x.

8390 AX88190, ultra и wd80x3 - для Ethernet-карт на чипах Asix AX88190, NS8390, SMC Ultra, SMC EtherEZ, WD8003 и WD8013, таких как Thomas Conrad и Kingston KNE-PCM. В качестве причин удаления отмечается отсутствие активных сопровождающих на фоне увеличения числа выявляемых при помощи syzbot и AI-инструментов ошибок, которые никто не берётся исправлять и вся нагрузка нa устранение серьёзных пробоем ложится на сопровождающих основные сетевые подсистемы ядра. В списке рассылки разработчиков ядра уже несколько раз предпринимались попытки найти разработчиков, готовых взять в свои руки сопровождение проблемных устаревших драйверов, но желающих так и не нашлось. Изначально предложенные для удаления Ethernet-драйверы 8390 pcnet, 3com 3c59x ("Vortex"), amd hplance, amd mvme147, cirrus cs89x0, cirrus mac89x0 и xircom xirc2ps (PCMCIA-карты Xircom) не были исключены из ядра, так как в ходе обсуждения нашлись пользователи, применяющие их в рабочих системах. Активные пользователи также имеются у оставшейся без сопровождения подсистемы Amateur radio, но данную подсистему решено удалить из ядра, так как большая часть пользователей перешло на реализацию в пространстве пользователя. Проблемы с сопровождением также отмечались у подсистемы NFC, но её решено не удалять, так как нашёлся доброволец, готовый помочь с устранением ошибок, выявляемых в NFC-драйверах.



