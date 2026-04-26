Из ветки ядра Linux 7.1 удалены старые Ethernet-драйверы, busmouse, AX.25, ISDN и CAIF

|3.92, Аноним (3), 13:30, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Странно, что ИИ не в состоянии помочь мейтенерам.
Косяк тут, в первую очередь, в организации работы с генерированным контентом. Другой момент, большинство драйверов (и чем старше, тем хуже), хоть есть и не просят, работают с проблемами, исправлять которые никакого интереса. Даже у венды драйверов нормальных часто нет десятилетиями (продукция creative, для примера). А поскольку Линуса танцуют корпорации, то и позиция его соответствующая. Зачем распыляться на то, что не интересно бизнесу и корпорациям сегодня? Он и забыл уже, с чего всё начиналось и кому он всем обязан, обычный приспособленец.
|1.6, Анонимище (?), 09:40, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это сигнал корпорациям использующим такое оборудование, "либо сидите на старом ядре либо извольте потратиться на сопровождении кода для вашего парка Юрского периода". Есть шанс что у корпов пригорит и часть оборудования введут обратно
|2.10, Аноним (10), 10:03, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну так пусть корпы раскошелятся на пару погромистов, которые будут мейнтенить некрожелезо.
А то они хорошо устроились.
Ну или сообщество пусть найдет несколько несколько некромантов, которые любят своих стюардес.
Хотя это еще более сомнительно.
|3.17, Аноним (17), 10:23, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Плохо ты корпов знаешь. Корпы просто прибьют гвоздями пакет с ядром, в котором есть нужные им драйвера. Или, самое большее - будут тянуть патчсет, возвращающий эти драйвера, до тех пор, пока внутренние интерфейсы ядра не изменятся так, что нужные им драйвера станут неработоспособны. После этого последнее поддерживающее ядро прибьют гвоздями.
|3.80, Аноним (85), 13:06, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Поинтересуйся, на каком оборудовании пишут дискеты для обновления Боингов.
|4.86, Аноним (86), 13:11, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
поинтересуйся где такие боинги остались.
чтобы не менять тип в сертификации пилота вся гражданская авиация в белых странах использует ng или max никаких дискет там, разумеется, нету. А кто и что использует в не белых странах никого не волнует тем более что никаких линуксов в процессе этом небыло и нет.
|4.95, Аноним (95), 13:40, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"Дискеты для Боингов" - это теперь такая местная легенда. Каждый слышавший звон будет пытаться воспроизвести к месту и не к месту в меру своего понимания.
|2.49, Аноним (86), 12:37, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
корпорации очистились от Легаси сильнее чем вы думаете.
если у кого и осталось то это рога и копыта там где нет денег и на новое оборудование и тем более на поддержку чего-то в ядре.
|3.88, Анонимище (?), 13:14, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если у корпов есть деньги то далеко не факт что они их будут тратить на новое оборудование. Эффективные управляющие могут решить что лучше эти деньги потратить на обратный выкуп акций, тем самым обеспечивая себе большие бонусы
|4.98, Аноним (95), 13:43, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты откуда такой умный здесь взялся? Что здесь делаешь? Почему не в гугл, эпол, майкрософте?
|+1 +/–
|
Корпораты это 90% разработчиков ядра. Они сами себе что-ли сигналы отправляют? Если это удалили значит сначала поискал пользователей среди всех возможных корпоратов и не нашли.
|3.70, Анонимище (?), 13:00, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На фазе разговоров есть надежда выехать на чужом горбу, "мы будем делать вид что нам безразлично, может найдется кто-то кто сделает эту работу за нас (энтузиаст или другой корп)". А фаза удаления это уже вопрос ребром, выехать уже поздно.
Фанаты космоса на похожую ситуацию имеют картинку "надо остановить запуск ракеты, она не готова!"
|1.9, Аноним (9), 09:53, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Результат увеличения популяции скакунов под любую повесточку, и уменьшения популяции сколь-нибудь компетентных разрабов. И обнищание корпов, в ту же корзину.
|2.14, Bob (??), 10:09, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>уменьшения популяции сколь-нибудь компетентных разрабов
писать дрова, поддерживать и бекпортить секюрити на мусор даже деды не будут)
|3.61, Аноним (59), 12:53, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А если кинуть клич на опеннете. Сдаётся мне, что здесь найдётся немало энтузиастов с подходящим оборудованием.
|2.20, Аноним (20), 10:38, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Компетентные разрабы это те, которые тратят свое время на поддержку никому не нужных драйверов? Больше ведь не на что?
|2.24, Аноним (21), 10:50, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Этому железу из списка ~30 лет, кто им пользуется ?
Кому нужно останутся на 7.0
|2.27, Аноним (27), 10:54, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
раньше приложения писались на C++, Python,
и были с отличным кпд,
Это могло запуститься на любом утюге.
Сейчас все пишется на electron, подключаются излишние либы.
|4.40, Аноним (3), 11:41, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда смотришь, типичная программа на питоне простой скрипт, 10-20 мегабайт памяти, всё легко сделано. И сравниваешь с электроном: гигабайт файлов, 2 гигабайта памяти. Да, возьми вот lossless-cut для примера. С растом не лучше, так ещё и умаешься компилировать 1000 гигабайт.
|6.73, Аноним (59), 13:04, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда я делаю большие глоза, то я и больше могу сконцпеллировывать. Два ведробайта. А то и все три.
|7.99, Анонимный татарин (?), 13:44, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я как-то три часа канпелировал, аж вспотел. Потом днище отвалилось, кунштюк погнул, и теперь питание компьютера можно отключить
|6.79, Аноним (27), 13:06, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Исходники могут весить 100 000 Мб,
Но про Electron, он имел ввиду что скоро будет мало 128Гб озу, для запуска текстового редактора, на Electron.
В странах, для которых Microsoft, и Ibm, страна родная, вопрос перехода на Electron серьезно рассматривают.
|6.89, Аноним (3), 13:19, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не далеко от истины. У меня есть пример, где 2 билда привет мира 100 гб и это ведь самый минимум в той же lungua включен -- у питона любые распознаёт неплохо. Ну или CLD3 в том же питоне вообще пшик. И так со всем -- нужно что-нибудь простое, будь добр 100 левых зависимостей добавь.
|7.91, Аноним (3), 13:25, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У питона самое худшее наверно Spacy, и то 10 гигабайт нвидиевских блобов емнип опциональны. А тут безальтернативно.
|1.16, Bob (??), 10:12, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Каждому lts ядру железо за 15 лет:
1) 5 лет цикл активной жизни
2) 5 основных секюрити патчей
3) 5 платной доп поддержки
Ибо за 15 лет железо физически превращается в мусор.
|2.18, анон (?), 10:24, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По текущим меркам железа через 5 лет может вполне превратиться в мусор.
|3.83, Аноним (27), 13:08, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нужно брать выше, каждую неделю докупка Озу,
Кажддый месяц новая видеокарта, более крутая.
Каждый год новый комп.
|2.23, timur.davletshin (ok), 10:47, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
AX.25 - железо вечное почти. А по нынешним временам очень даже может пригодиться на случай, если интернеты отключат вообще. Будем пищать друг другу на 1200 бод.
|3.25, Аноним (21), 10:51, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А по нынешним временам очень даже может пригодиться на случай, если интернеты отключат вообще.
Так ты же сам топишь за это ?
|4.84, Аноним (27), 13:10, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Смотря какая Mesh, сеть.
Для Mesh, сети, может понадобится устройство раза в 3 мощнее.
Если только текст, это понятно.
Если современный Веб, то смотри, это не только текстовые сообщения, это поток данных.
И например твой нынешний смартфон, еле справляется с мессенджерами, веб приложениями.
А Mesh, сеть. Это ты еще перенаправляешь траффик других пользователей.
|1.19, Аноним (19), 10:32, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Всё правильно. Если никто не хочет исправлять дыры в старых драйверах, значит не очень-то эти драйвера корпорациям и нужны.
|2.28, Аноним (27), 10:56, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Конечно не нужны, Корпорациям, выгодно тебе продать новое железо.
И если ты будешь использовать существующее, любое, будь то пк, смартфон.
То им это не выгодно.
Так же выгодно продавать кроссовки которые разваливаются меньше чем за сезон, неважно дешевые или брендовые.
Это не так что ты носишь кроссовки по 3,5 года, и выкидыаешь их просто когда захотелось другие другого дизайна.
|3.34, Аноним (21), 11:20, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>выгодно тебе продать новое железо
Так это и мне выгодно, если мне нужно новое железо с улучшенными характеристиками.
А если не нужно то буду на том ядре, где осталась поддержка. Тем более мы говорим о железе, которому около 30 лет.
|3.43, Аноним (19), 11:53, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Корпорациям, выгодно тебе продать новое железо.
А мне выгоднее купить новое железо и не разориться на электричестве, ибо современный бюджетный смартфон мощнее антикварного сервера с сетевухой 3com 3c509.
|3.44, Аноним (19), 11:59, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
3Com 3c509 is a line of Ethernet IEEE 802.3 network cards for the ISA, EISA, MCA and PCMCIA computer buses.[1] It was designed by 3Com and put on the market in 1992, followed by the improved version 3c509B in 1994.
https://en.wikipedia.org/wiki/3Com_3c509
Железу больше четверти века.
Я несколько серверов из примерно 2005 года долго пытался продать чуть дороже металлолома. Спроса не было вообще.
|4.87, Аноним (27), 13:13, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>года долго пытался продать чуть дороже металлолома
Это ты зря батенька.
Лучше бы выплавил из этих серверов золото.
Правда не знаю как это в плане закона. Но явно больше бы получил чем от продажи. Кстати те люди которым ты продал чуть дороже металлолома, для этой цели это и скупают.
|2.42, Аноним (42), 11:47, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
нет, не станет
тебе в голову не приходило почему для openwrt нужно для каждого устройства свою прошивку ставить?
может потому что в ядре только необходимые драйвера? ничего лишнего! но при необходимости нужно доставишь модулями ядра, устанавливая соответствующие пакеты.
|2.54, Аноним (53), 12:47, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ядро с этими драйверами не собирал ни один дистрибутив. тем более openwrt который ядра собирает под конкретный таргет+устройство. там и так никакого мусора никогда небыло.
если бы ядро было собрано со всеми возможными драйверами вообще без модулей один бинарник ядра весил бы 500Mb.
но для виндузятников это сложные концепты, понимаю.
|1.29, Аноним (30), 10:59, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну вот а кто-то говорил, что драйвера в ядре это норм, седня есть, завтра нет
|2.36, Аноним (21), 11:22, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>седня есть, завтра нет
Сколько лет прошло с момента выхода этих железок в топике ?
|2.52, Аноним (50), 12:41, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Толи дело в божественной виндовс. Вот там это оборудование даже в вин 11 поддерживается! Так ведь?
|2.55, Аноним (53), 12:49, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
драйверов вне ядра нет и сегодня. Поддерживать драйвер вне ядра дороже по времени и деньгам.
|1.39, Аноним (39), 11:38, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Странно что ИИшечку не зарядили на поиск 12309, хотя бы на старом коде, боятся вывода: "из линукса должен быть удалён Линус".
|1.47, Аноним (47), 12:15, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
оставили бы только железо которое у мантейнеров на компах, а остальное вырезать. потому как написано сейчас, костыль на костылях переписать на раст не смогут
|2.60, Аноним (53), 12:53, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так оно и работает, если нет мейнтейнера или мейнтейнерау никто не платит - мусор из ядра выкидывают.
Никто там ничего за бесплатно другим людям не делает и свои деньги ради кого-то не тратит.
Очень здоровый подход который работает много лет и продолжит работать.
|1.72, Аноним (72), 13:02, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
50 лет пользователи пользовались этими дровами Всё всех устраивало. Железо работало, дрова не сбоили. Вдруг внезапно понадобилось их поддерживать и сопровождать. И всё удалили. И перестало работать. Кому они сделали лучше?
|3.93, Аноним (3), 13:37, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Из дерева, небось? Вот и прикинь, сколько тумбочка аналогичной надёжности будет стоить сегодня. Скажи спасибо, если новая не будет травить фенолом (а она будет).
|1.74, Аноним (72), 13:04, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
ИИшку на поиск багов осилили, а на ИИшку которая починит эти баги денег не хватило? Или как?
Предлагаю решение проблемы - не принимать баг репорты по продуктам, которые не имеют мейнтенера. Тогда и не будет причин удалять драйвер.
|1.75, Аноним (75), 13:04, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Была у меня сетевая 100 мегабитная pci карта 3com. Очень хорошая сетевая карта, между прочим, и мало требовательная. Ну чтоб, из за ленивцев, теперь ее помянем!
|1.82, Аноним (75), 13:07, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот так вот и будет, из за этого ,ИИ. Сначало драйвера сетевух выкинут, а потом и людей повыгоняют также отовсюду.
|1.94, IdeaFix (ok), 13:37, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Всё же молодешь от старперов отличается только одним - для молодежи всё в первый раз, а старпёры ловят дежавю.
Давайте повспоминаем как не случился Debian очередной на Alpha (дяди сказали удалить), как исчез Itanium из софта (тёти сказали удалить), как выпиливались Sparc (32 и 64 выпиливались по-разному, надо два раза вспоминать) и как не появился HP-PA (дяди обругали, а потом тёти избили).
Энтузиасты надо сказать были всегда, и всегда были готовы, но энтузиасты никогда ничего не решали, от того сейчас порты дебиана находятся в состоянии худшем, чем порты (и репозиторий пакетный) нетбсд, а многое из того что сделали энтузиасты и вовсе приказано были изничтожить (директорка ХПе будет гореть в аду за репы для чпукс).
Такое вот субъективное деление на молодежь и старпёров. Хотя конечно есть еще совсем без памяти люди, для которых каждый раз как в первый раз и всегда одни и те же эмоции.
