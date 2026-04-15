Из ядра Linux 7.1 удалены опции сборки для процессоров i486

Линус Торвальдс принял в состав ядра Linux 7.1, релиз которого ожидается в середине июня, первую серию изменений для прекращения поддержки процессоров i486. На данном этапе из Kconfig удалены опции для сборки ядра с поддержкой процессоров 486DX, 486SX и AMD ELAN (CONFIG_M486, CONFIG_M486SX и CONFIG_MELAN), а из Makefile исключены опции компиляции для систем i486 (-march=i486). Код для фактической поддержки работы на процессорах i486 пока оставлен в ядре, но сборка для подобных систем теперь потребует применения патчей к сборочным файлам. Причины удаления поддержки процессоров i486 связаны с необходимостью сопровождать в ядре усложнённый код, эмулирующий некоторые аппаратные операции, такие как CX8 (сравнить и обменять 8 байт) и TSC (счётчик циклов CPU, используемый в планировщике задач). Подобный код время от времени становится источником проблем, разбор которых отнимает у разработчиков время, которое можно было бы потратить c большей пользой. При этом мало кто использует современные ветки ядра Linux на устаревших 32-разрядных CPU - ни осталось ни одного значимого дистрибутива, для которого продолжали бы публиковаться пакеты с ядром, собранные с опцией "M486=y". В прошлом вопрос удаления поддержки CPU i486 поднимался разработчиками ядра Linux как минимум два раза. В октябре 2022 года Линус Торвальдс поднял тему удаления поддержки CPU i486, обсуждая проблему, возникшую из-за ошибки в коде эмуляции инструкции "CX8". Линус отметил, что процессоры i486 становятся музейными экспонатами и для них вполне можно обойтись "музейными" ядрами. В 2025 году после выявления очередной проблемы, проявляющейся при эмуляции инструкции "CX8", обсуждение возобновилось и Линус Торвальдс заявил, что чувствует, что настало время отказаться от поддержки CPU i486 и не видит причин, чтобы продолжать тратить время разработчиков на решение возникающих из-за этих процессоров проблем. Поддержка процессоров i386 была удалена из ядра в 2012 году. Прекращение поддержки классических i486 не затронет выпускавшиеся до 2019 года встроенные процессоры Intel Quark, а также продолжающие производиться SoC Vortex86DX, так как данные процессоры хоть и относятся к классу i486, но включают свойственные поколению Pentium дополнительные инструкции, в том числе "cmpxchg8b".



