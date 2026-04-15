Из ядра Linux 7.1 удалены опции сборки для процессоров i486

|1.2, Аноним (2), 08:23, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Давно пора. их не выпускают уже 30+ лет. А кто любит антикварщину, могут сидеть на 6.х или NetBSD
|3.27, Аноним (-), 09:51, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да, этому даже до Pentium 4 далеко.
По сравнению с 486 - пентиум 4 это реактивный самолет по сравнению с деревянным самокатом. Просто для понимания максимальные частоты 486 в самом пафосном виде были около 133 МГц чтоли как 5x86-133 и ко.
С учетом IPC ниже чем у Pentium это все могло - как максимум - зарубиться с Pentium 75 примерно. И асинхронная память, тормозная донельзя. На этом фоне PIV @ 2+ GHz ... как бы это вам сказать то?
|4.30, iPony128052 (?), 09:57, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Минималка для воспроизведение mp3 😀
> Recommended (Smooth Playback): A Pentium 90MHz to 133MHz is generally required for smooth, full-quality stereo MP3 playback
|2.23, Жироватт (ok), 09:38, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А как же
> Мы (шыт-тайбэй корп llc) накупили бульон процессоров 486 и потом ставили их 25 лет в умные гаражи, умные шлагбаумы, умные пляжные зонтики и умных кошко-жён, а поцчиму я теперь не могу накатить на свою систему со 128 мб рамы свежий линукс?! Торвальдс, да как ты мог! Я только-только решил обновиться с 2.6.32 на 7.0!
и прочие возгласы со стороны музеев и хранилищ, на которые разработчики ядра не обратили никакого внимания?
|3.28, Аноним (-), 09:53, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> систему со 128 мб рамы свежий линукс?!
Вообще - в armel систему с 128 мегами - ядро 7.0 вкатилось на отлично. И жрет довольно умеренный процент от оного.
Да, armel (armv5) пока еще до сих пор поддерживается - и актуальными дистро типа дебиана, и - вот - майнлайном. Хотя по большому счету не так далек от музейного экспоната.
|4.37, Жироватт (ok), 10:17, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На этом арме слишком много встройки с реально длинным сроком эксплуатации.
А семейство 486 позиционировалось всегда как десктопное и лишь потом начало применяться во встройке, уже будучи устаревшим
|1.7, Аноним (7), 08:36, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
оставили бы пару современных процессоров которые раст поддерживает, а остальное пусть bsd поддерживает.
|2.47, Bob (??), 10:54, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Мало кто с помоечных дедов понял сарказм. Хотя что с маразматиков взять? Кроме предоплаты крематория)
|1.8, Bob (??), 08:36, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Музейному мусору место на помойке! i586 с i686 и "i786" - туда же. Оставить только x86_64, раз уж почти всё и так под них пилят)
Ретроградам - старое ядро. Насобирают $ - будут секюр патчи. А нет - то нечего с того калькулятора в сети сидеть!
Лучше ресурсы бросить на нормальную поддержку ноутов (драйверами), начиная с intel i8ххх и amd ryzen + nvidia gpu. Чем распылять на 3.5 калек с их окамянелостями.
|2.13, Аноним (13), 08:52, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Насобирают $ - будут секюр патчи.
Там даже не в деньгах дело. Очень часто в поддержке настолько старого оборудования возникает проблема тестирования. Даже если появляется энтузиаст желающий поддерживать/развивать, то зачастую не находится энтузиастов тестировать. Запросы авторов патчей с просьбой протестировать висят без ответа. Я говорю не только про ядро, но и про прикладной софт и например банальную поддержку х32.
|3.46, Bob (??), 10:53, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не нужно в этом железном мусоре никому ковыряться. Закопать и прекратить разврат.
На счёт х32 софта - палка о двух концах. Вроде бы много какому софту х64 и не нужен вообще. Но с другой: издержки cpu/ram/rom мизерные, в оптимизированных х32 vs x64, а разрабам нужно порядочно ресурсов распылять... Лучше их на качественные х64 вкинуть)
|1.10, Андрей (??), 08:49, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Linux 7.1 удалены опции сборки для процессоров i486
Ну теперь то прям удалены драйверы или нет?),
Система стала годной для использования?.
Из каждого утюга про удаление i486.
Когда же Linux, станет крутой.
|3.20, Аноним (20), 09:36, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Стабильного апи для драйверов, чтобы не бегать - тестировать каждый релиз, что там опять сломалось и отвалилось, а потом в список рассылки идти плакаться, чтобы починили.
|2.24, Жироватт (ok), 09:41, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У меня на таком Вынь95 летала - и это несмотря на IDE-хдд, очень слабые по нынешним меркам планки рамы и проц.
Она работала реально лучше, чем 10 и 11 вместе взятые - на современном железе (исключая топовые сборки с ухищрениями).
|3.42, Аноним (42), 10:41, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Она работала реально лучше, чем 10 и 11 вместе взятые
Угу. И падала красиво, когда в какой-нибудь программе ошибка начинала портить байтики в коде самой ОС. :)
|2.29, A.Stahl (ok), 09:55, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну так поддержку выпиливают из Линукса, а не из Дума. В Дум можешь спокойно продолжать играть.
|2.45, Аноним (42), 10:52, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А мы и на 386DX в первый Квейк играли по сети. Но там уже были тормоза заметны.
|1.31, Аноним (31), 09:58, 15/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
у меня в сарае как раз такой лежит, храню чисто из исторической ценности.
