В ядре Linux 7.1 начали удаление поддержки процессоров Baikal

2.210 , Аноним ( 205 ), 18:56, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >что это пересобранный и перекорпусированный клон Loongson-а Нет. Это и есть китайский процессор с переписанной маркировкой на крышке.

И теперь они полностью зависят от них, от ИХ решения, т.е. добровольно лезут в капкан:

https://habr.com/ru/news/705098/

3.212 , freehck ( ok ), 19:05, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > теперь они полностью зависят от них, от ИХ решения, т.е. добровольно лезут в капкан Ну да. Тем не менее, капкан-не-капкан: архитектура уже в ядре, уже поддерживается компиляторами, уже есть контейнеры. Это можно внедрить быстро и с минимальными издержками. Это разумный трейдофф между "своё" и "вовремя".

4.215 , Аноним ( 205 ), 19:11, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это можно внедрить быстро и с минимальными издержками. Так в том то и дело, что зачем нужен этот симулякр с переименованиями ?

Тем более купить Intel или AMD через разные страны куда проще, чем полностью зависеть от одного Китая.

5.219 , freehck ( ok ), 19:17, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Это можно внедрить быстро и с минимальными издержками.

> Так в том то и дело, что зачем нужен этот симулякр с переименованиями? Так это не симулякр с переименованиями. В обозримом будущем (если ещё не) они на базе существующих спецификаций будут разрабатывать свои варианты процов, писать свой микрокод, а в перспективе — даже корпусировать на мощностях SG Group в России по техпроцессу 12нм (за отладку чего, кстати, большое спасибо Байкалам). А то, что они при этом будут совместимы по архитектуре с китайским LoongArch — сильно упростит нам жизнь. И это не что-то прям новое. В конце концов интелы же склонировали когда-то amd64, так чего бы и нам не склонировать loongarch64. Действуем разумно, цинично и прагматично.

6.222 , Аноним ( 205 ), 19:27, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >интелы же склонировали когда-то amd64 Нет, Интел не клонировали, у Интел и АМД многолетний договор о перекрестном лицензировании (cross-licensing):

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2488/000119312509236705/dex102.htm >так чего бы и нам не склонировать loongarch64. Действуем разумно, цинично и прагматично. Вы это серьёзно ? Это мягко сказать наивно.

7.223 , freehck ( ok ), 19:31, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>интелы же склонировали когда-то amd64

> Нет, Интел не клонировали, у Интел и АМД многолетний договор о перекрестном лицензировании А где противоречие? 6.232 , Гость ( ?? ), 19:56, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не симулякр, но думаю это хуже. Никакой микрокод никто писать не будет, и никаких "своих вариантов" быть не может.

Максимум что технически реализуемо, и на что готовы пойти китайцы:

1. сейчас = шильдики на китайских корпусах

2. скоро = поставка отпечатанных кристаллов для корпусирование и сборки чиплетов

3. потом = лицензирование ядер, что позволит повторить путь байкалов (лицензированноя ядро плюс своя/нужная периферия) Архитектурно loongarch64 -- это гибрид из двух недопеределанных потомков MIPS (MIPS64r6 и RISC-V). Путь выбранный китайцами понятен, у них не было Лебедева и БЭСМ-6, поэтому они решили изучить матчасть путем повторения, вникания и усовершенствования (стандартный китайский путь). Разрабатывать на этой основе свои ядра (не путать с лего-конструированием SoC на основе готовых ядре) абсолютно не рационально и контр продуктивно. Даже если китайцы подарят все исходники и всю документацию, а также устроят курсы для инженеров-разработчиков, то результат (улучшенное ядро) от этой команды будет на цикл позже выхода очередного ядра от самих китайцев. Писать свой микрокод -- ну это по-большей части бред. С другой стороны, при интеграции готового ядра в SoC, действительно может потребоваться некоторые правки в таблицах, инициализации или управления каким-нибудь специфическим сопроцессоров. Тем не менее, называть это "написанием своего микрокода" -- как сову на глобус. В сухом остатке -- нет ресурсов/денег на свой E2K, будем сосать китайский loong ;)

