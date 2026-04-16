В ядре Linux 7.1 начали удаление поддержки процессоров Baikal

|1.3, Аноним (3), 14:54, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
И действительно, если забанить тех, кто поддерживал эти драйвера, то их некому будет поддерживать.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62090
>Удалены следующие мэйнтейнеры:
>...
> Serge Semin <*@gmail.com>, платформа BAIKAL-T1, базовые драйверы для систем MIPS, драйверы для BAIKAL-T1 PVT, DESIGNWARE EDMA CORE IP, LIBATA SATA AHCI SYNOPSYS DWC CONTROLLER, NTB IDT, SYNOPSYS DESIGNWARE APB GPIO, SYNOPSYS DESIGNWARE APB SSI
|2.13, Аноним (13), 14:59, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну если бы нашлись мейнтейнеры не работающие на российскую оборонку - было бы кому поддерживать.
|3.40, Аноним (40), 15:20, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну Сергей Семин точно не работал в тот момент, только ему это не помогло.
|3.78, Аноним (78), 15:50, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> не работающие на российскую оборонку
GPL это запрещает? Покажите хоть одну американскую компанию, не работающую на американскую оборонку.
|4.119, Аноним (40), 16:22, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У них министерство назвали чуть иначе. Но меня больше удивляет, что кто-то пытается там найти правых и виноватых.
|4.228, Аноним (228), 19:51, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
GPL не обязывает принимать изменения, поэтому причина отказа может быть совершенно любой.
|3.207, Вова (?), 18:54, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как будто нет мейнтейнеров работающих на оборонку какой-нибудь другой страны.
|2.32, Аноним (32), 15:10, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хорошему танцору много чего мешает. Ну и взяли бы харкнули (хардфоркнули) ядро и поддерживали бы сами. Так работает open source. Можно тянуть с апстрима всё в свой форк, а своё добавлять уже поверх.
|3.49, Аноним (40), 15:29, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так уже, если ты не заметил. Каждая конторка пилит в подвале свой форк ничего отдавая в апстрим. Один из основных плюсов опенсорса больше не работает благодаря всяким финским.
|4.61, Максим (??), 15:41, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пилят форки дистрибутивов в которых до пиления всё работает норма а после распила по логике человеческой и по факту всё начинает либо через ЖЭ работать либо вовсе не работать.... а вот форкнуть ядро и поддерживать а ещё и развивать кишка тонка ибо компетентных на такой титанический труд у нас в стране нет людей ...
|5.80, Аноним (40), 15:52, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как минимум на сабже будет работать (хоть как-то). А свои боли оставь при себе.
|5.121, Аноним (121), 16:23, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наверно от старого надо побыстрее отвыкать и к новому привыкать? Я с самого начала на этих пиленных дистрибутивах и проблем не вижу
|6.127, Аноним (40), 16:28, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну вернёмся в те времена, когда каждая васян пилил свой велосипед с треугольными колёсами. Лучше точно не станет.
|4.230, Аноним (228), 19:53, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Форки очень быстро сдыхают, пилить их без перспектив слияния с апстримом очень мало толку.
|1.4, Аноним (4), 14:54, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Процессор Baikal-Т1 содержит...
А зачем нм это знать, если его разработка и производство прекращены? Легаси недоделанное из ядра подчищают.
|2.35, IMBird (ok), 15:14, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Другое смущает – там же обычный ARM, нет? И все решения типовые, разве им требуются особенные драйвера?
|3.39, Аноним (39), 15:19, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Другое смущает – там же обычный ARM, нет?
Вы не различаете архитектуру и драйвера?
|3.41, Аноним (41), 15:21, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Другое смущает – там же обычный ARM, нет?
Кор армовый, плюс кастом, арм же винегрет по сути.
|5.97, Аноним (93), 16:02, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не тратьте свои усилия на объяснения. Есть такие индивидуумы, которые дальше маркетинговых статей мир технологий не знают. Для таких существует лишь x86 и arm с двумя вашим вариантами битности.
|6.188, Аноним (188), 17:51, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ой ну MIPS-то конечно живой по вашему, один Броадком толком его поддерживал и развивал с 2005 где-то года, и чисто чтобы не платить за АРМ лицензию и забирать себе больше дохода, а не потому что лучше. А к 2015 даже они осознали что ну нафиг тащить архитектуру которая больше никому не нужна на своем горбу, да и преимущества ARM нельзя было игнорировать даже в роутерах, и они тоже все пошли на ARM. В итоге мипс умер окончательно, кроме небольшого легаси-производства на замену умирающим чипам.
|7.196, Аноним (196), 18:27, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ARM это такой шлак где даже надо вручную восстанавливать адрес RetIP?... Тратя доп-но регистр и сотвенно доп-но команды. Только потому что архитектура - не может как на x86 закэшировать знание его в внутреннем буффере регистров чтобы стэк не дёргать лишний раз (привет технологиям 30+ летней давности - из 1997-го года...)
Уверен дело не в архитектуре, спорно лучшей x86, т.б.современным. Не удивлюсь если в скрытой дани ARM'ам, для полноценного допуска на евро-рынки.
|1.5, Аноним (5), 14:55, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хорошо устроились - сначала прекратили принимать патчи, теперь - дропнули "неподдерживаемый" код.
звиздюки
|2.28, Аноним (205), 15:07, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Производство чипов Baikal в РФ свернули в ноябре 2025 года из-за дефицита компонентов, производство в Китае было остановлено в 2022 году.
|3.192, Аноним (192), 18:16, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну так а старые, произведенные до 2022-го и запущенные в работу что, аннигилировались? Для них патчи ненужны? Так что так себе аргумент - повод, а не причина.
|6.199, Аноним (205), 18:35, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>люди исправляют во всём мире?
Но вы прочитайте второй абзац в посте.
|5.202, Kilrathi (ok), 18:39, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как минимум затем же, зачем 7.1 нужна 5-му Intel Pentium.
(напомню, что 486го поддержку только только выпилили)
Собственно, одно из ключевых достоинств ядра и дистрибутивов на нем - разнообразие оборудования.
|4.231, Аноним (228), 19:55, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Допиливать поддержку старья? Ну такое себе. Если вовремя не запилили полноценный порт - значит не очень он и нужен.
|2.177, тоже Аноним (ok), 17:18, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну, вы как-то определитесь - или Наши Отечественные ОС такие великие и отечественные, или их работа критически зависит буквально от одного американца, даже не госслужащего.
|3.179, тоже Аноним (ok), 17:21, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В Калининграде же вроде как с помпой заводили совершенно отверточную сборку, тупо накрывающую азиатский кремний отечественной крышкой с надписью кириллицей.
Возможно, даже успешно, но есть нюанс...
|1.7, Аноним (7), 14:56, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Они и так мертвы
In August 2023, Baikal Electronics entered bankruptcy
|2.24, Свидетель (-), 15:05, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зато с каким пафосом они показывали Дмитрию Бачиле "ёлку" из FPGA плат на которых крутился эмулируемый и в тот момент разрабатываемый новый VLIW и секретный процессор Байкал. На youtube есть видос от Бачилы.
|
> Они и так мертвы
> In August 2023, Baikal Electronics entered bankruptcy
Это Т-Платформы entered bankruptcy, там 1% от Байкал Электроникс
|4.233, Аноним (233), 19:57, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И не только
"Микроэлектронное детище «Роснано» ушло в убытки на сотни миллионов. Долгов за два миллиарда, в штате два человека"
cnews . ru/news/top/2026-04-16_detishche_rosnano_u...
"Деньги пошли на проект по строительству производства энергонезависимых чипов памяти MRAM в ОЭЗ «Технополис Москва».
Основной целью компании был запуск производства кремниевых пластин диаметром 300 мм по топологиям 90 и 55 нм".
Ждите цепочку банкротств.
|2.118, Аноним (118), 16:21, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Банкротство фирмы, имеющей в названии "Baikal Electronics", не означает прекращение раработки/поддержки продуктов, имеющих в названии слово Baikal.
И уже много раз опровергалось, что оно не мертво. Но либералы никогда не извиняются за вбросы, да?
|3.62, Anonymouse (?), 15:41, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а чего выбирать?
freebsd - кто поленивее
openbsd - кто поумнее
netbsd - кто мазохист
|1.20, Аноним (15), 15:04, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Стопе так это в мейнлайне нет поддержка где-то внутри Байкала под подпись всё есть. Откуда визг? Так и задумана что поддержка должна быть только для госструктур.
|1.44, Аноним (44), 15:26, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Чистка устаревшего на момент написания кода, которому нет и не будет применения в силу отсутствия производства нового железа.
Потому что техническая сторона вопроса преобладает над... скажем так, эмоциональной пониже спины. Как и следует.
|2.82, Аноним (40), 15:54, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я тебе маленький секрет. Открою. Если Линукс почистить от всего железа, которое больше не производится, то ты самый первый взвоешь.
|1.47, Аноним (47), 15:28, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Могли бы выкинуть все HDLы оригинальных контроллеров (если таковые были, а не были просто у кого-то лицензированны блобы-ядра, написанные не пойми кем just for fun, и никому не нужные) в опенсорс - и тогда бы в опенсорсных чипах их бы с радостью заюзали, и выкидывать из ядра Linux не пришлось бы. Но коприастия - такая копирастия.
|1.59, Egan (?), 15:38, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Поддержка этого проца и Эльбрусов не нужна обывателю.
Вероятность того, что эти процы окажутся у потребителя минимальна.
Ядро и так раздуто поддержкой специфичных решений — решительно непонятно, почему тяжелые случаи, нужные лишь единицам не публиковать отдельно в виде патчей.
У меня есть pci-e -> rs485, которая мне нужна для тестов. Я при обновлении ядра бекпортирую себе в ядро ее поддержку из предыдущего своего же ядра. Уверен, что реально такие платы используют меньше 100 человек по всему миру и с моей точки зрения, что если бы каждые красноглазые добавляли что-то для того, чтобы упростить себе жизнь ядро бы распухло еще больше, чем сейчас к своему ужасу оно есть.
Недавно писали, что 486 выкинули, или GPIB добавили: мне было бы лучше, если бы все очень старые или специфичные вещи выкинули куда-то в отдельное место, где люди, которым это сильно надо, могли бы взять патчи и накатить поддержку своей хрени.
|2.91, Аноним (91), 15:58, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Эльбрусы хотя бы что-то дают (жаль только тулчейн махрово проприетарный). Сабж был мипсы, потом армы, потом сдохло немного. Ничего особенного, люди бы вполне покупали, если цена хотя бы на уровне паверов стояла.
|1.128, pechenka (?), 16:30, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну и славно. Зачем держать в ядре неподдерживаемый код для процессоров, которых и не существовало по факту никогда?
|1.191, Джон Титор (ok), 18:12, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Мне кажется с ядром что-то не так если драйвера нужны там. Драйвера уже могли бы как-то создатели дистрибутивов добавлять если нужно. Т.е. что-то не так с архитектурой. Как там команда для для обновления прошивки? fwupdmgt вроде? На телефоне не помню наизусть. Много OEM производителей поддерживают обновление прошивки? И даже если просто запустить базовую систему и потом загрузить то что нужно (может даже сделать автоматический ребилд ядра) сколько дистров такое могут без плясок с бубном? Если система конечно позволяет билд - сегодня и компиляторы прожорливые.
|1.201, freehck (ok), 18:38, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В целом — ничего страшного. Baikal-M официально мёртв.
Зато некие "Трамплин Электроникс" делают сейчас что-то под названием "Иртыш C616". Главное, это что-то — на LoongArch, который уже в ядре.
Понятное дело, что это пересобранный и перекорпусированный клон Loongson-а, но тем не менее это то, что можно быстро создать и начать внедрение. Толпа специалистов сможет набить руку на этих технологиях.
Собственно, ничего плохого в этом нет. Китай тоже изначально шёл по пути клонирования американских техпроцессов.
В общем, будем посмотреть, как дальше дело пойдёт.
|2.210, Аноним (205), 18:56, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>что это пересобранный и перекорпусированный клон Loongson-а
Нет. Это и есть китайский процессор с переписанной маркировкой на крышке.
И теперь они полностью зависят от них, от ИХ решения, т.е. добровольно лезут в капкан:
https://habr.com/ru/news/705098/
|3.212, freehck (ok), 19:05, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> теперь они полностью зависят от них, от ИХ решения, т.е. добровольно лезут в капкан
Ну да. Тем не менее, капкан-не-капкан: архитектура уже в ядре, уже поддерживается компиляторами, уже есть контейнеры. Это можно внедрить быстро и с минимальными издержками. Это разумный трейдофф между "своё" и "вовремя".
|4.215, Аноним (205), 19:11, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Это можно внедрить быстро и с минимальными издержками.
Так в том то и дело, что зачем нужен этот симулякр с переименованиями ?
Тем более купить Intel или AMD через разные страны куда проще, чем полностью зависеть от одного Китая.
|5.219, freehck (ok), 19:17, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>Это можно внедрить быстро и с минимальными издержками.
> Так в том то и дело, что зачем нужен этот симулякр с переименованиями?
Так это не симулякр с переименованиями. В обозримом будущем (если ещё не) они на базе существующих спецификаций будут разрабатывать свои варианты процов, писать свой микрокод, а в перспективе — даже корпусировать на мощностях SG Group в России по техпроцессу 12нм (за отладку чего, кстати, большое спасибо Байкалам). А то, что они при этом будут совместимы по архитектуре с китайским LoongArch — сильно упростит нам жизнь. И это не что-то прям новое. В конце концов интелы же склонировали когда-то amd64, так чего бы и нам не склонировать loongarch64. Действуем разумно, цинично и прагматично.
|7.223, freehck (ok), 19:31, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>интелы же склонировали когда-то amd64
> Нет, Интел не клонировали, у Интел и АМД многолетний договор о перекрестном лицензировании
А где противоречие?
|6.232, Гость (??), 19:56, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это не симулякр, но думаю это хуже.
Никакой микрокод никто писать не будет, и никаких "своих вариантов" быть не может.
Максимум что технически реализуемо, и на что готовы пойти китайцы:
1. сейчас = шильдики на китайских корпусах
2. скоро = поставка отпечатанных кристаллов для корпусирование и сборки чиплетов
3. потом = лицензирование ядер, что позволит повторить путь байкалов (лицензированноя ядро плюс своя/нужная периферия)
Архитектурно loongarch64 -- это гибрид из двух недопеределанных потомков MIPS (MIPS64r6 и RISC-V). Путь выбранный китайцами понятен, у них не было Лебедева и БЭСМ-6, поэтому они решили изучить матчасть путем повторения, вникания и усовершенствования (стандартный китайский путь).
Разрабатывать на этой основе свои ядра (не путать с лего-конструированием SoC на основе готовых ядре) абсолютно не рационально и контр продуктивно. Даже если китайцы подарят все исходники и всю документацию, а также устроят курсы для инженеров-разработчиков, то результат (улучшенное ядро) от этой команды будет на цикл позже выхода очередного ядра от самих китайцев.
Писать свой микрокод -- ну это по-большей части бред. С другой стороны, при интеграции готового ядра в SoC, действительно может потребоваться некоторые правки в таблицах, инициализации или управления каким-нибудь специфическим сопроцессоров. Тем не менее, называть это "написанием своего микрокода" -- как сову на глобус.
В сухом остатке -- нет ресурсов/денег на свой E2K, будем сосать китайский loong ;)
|1.217, Аноним (217), 19:14, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Помимо этого на рассмотрении находятся pull-запросы на удаление связанных с Baikal драйверов таймера, памяти, physmap, шины, hwmon, dwc и bt1-rom. До этого в ядре 7.0 уже была удалена поддержка драйверов i2c и spi dw для SoC Baikal-T1.
Судя по удалению 486 и laptop_mode, такие вопросы должен решать демон board support, чтобы предоставлял микроядру всё, что надо. В ядре уже явно не справляются с поддержкой железа.
|1.218, suslyk (?), 19:16, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Пф, да вообще плевать на эту совковую шарагу. Меня больше заботит тот факт, что они постоянно ломают API, из-за чего, например, видюхи старше 2015 года не работают.
