The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В ядре Linux 7.1 начали удаление поддержки процессоров Baikal

16.04.2026 14:39 (MSK)

Линус Торвальдс принял в состав ядра Linux 7.1 изменения, удаляющие поддержку контроллеров AHCI SATA и PCIe, применяемых в SoC Baikal-T1. Помимо этого на рассмотрении находятся pull-запросы на удаление связанных с Baikal драйверов таймера, памяти, physmap, шины, hwmon, dwc и bt1-rom. До этого в ядре 7.0 уже была удалена поддержка драйверов i2c и spi dw для SoC Baikal-T1.

В качестве причины удаления называется отсутствие сопровождения и незавершённая интеграция в состав ядра компонентов платформы Baikal. Например, отмечается, что драйвер PCIe так и не был доведён до полностью работоспособного состояния. Производство чипов Baikal в РФ свернули в ноябре 2025 года из-за дефицита компонентов, производство тайваньской компанией TSMC было остановлено в 2022 году.

Поддержка российского процессора Baikal-T1 и основанной на нём системы на кристалле BE-T1000 включена в ядро Linux начиная с ветки 5.8. Процессор Baikal-Т1 содержит два суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5, работающих на частоте 1.2 ГГц. Чип содержит кэш L2 (1 Мб), контроллер памяти DDR3-1600 ECC, 1 порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0, USB 2.0, GPIO, UART, SPI, I2C. Процессор предоставляет аппаратную поддержку виртуализации, инструкции SIMD и интегрированный аппаратный ускоритель криптографических операций, поддерживающий ГОСТ 28147-89. Чип разработан с использованием лицензированного у компании Imagination Technologies блока процессорного ядра MIPS32 P5600 Warrior.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65222-baikal
Ключевые слова: baikal, kernel, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 14:54, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +30 +/
    И действительно, если забанить тех, кто поддерживал эти драйвера, то их некому будет поддерживать.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62090

    >Удалены следующие мэйнтейнеры:
    >...
    > Serge Semin <*@gmail.com>, платформа BAIKAL-T1, базовые драйверы для систем MIPS, драйверы для BAIKAL-T1 PVT, DESIGNWARE EDMA CORE IP, LIBATA SATA AHCI SYNOPSYS DWC CONTROLLER, NTB IDT, SYNOPSYS DESIGNWARE APB GPIO, SYNOPSYS DESIGNWARE APB SSI

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:59, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ну если бы нашлись мейнтейнеры не работающие на российскую оборонку - было бы кому поддерживать.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 15:20, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ну Сергей Семин точно не работал в тот момент, только ему это не помогло.
     
  • 3.78, Аноним (78), 15:50, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > не работающие на российскую оборонку

    GPL это запрещает? Покажите хоть одну американскую компанию, не работающую на американскую оборонку.

     
     
  • 4.119, Аноним (40), 16:22, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них министерство назвали чуть иначе. Но меня больше удивляет, что кто-то пытается там найти правых и виноватых.
     
  • 4.227, Аноним (227), 19:47, 16/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.228, Аноним (228), 19:51, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL не обязывает принимать изменения, поэтому причина отказа может быть совершенно любой.
     
  • 3.207, Вова (?), 18:54, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как будто нет мейнтейнеров работающих на оборонку какой-нибудь другой страны.
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:10, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Хорошему танцору много чего мешает. Ну и взяли бы харкнули (хардфоркнули) ядро и поддерживали бы сами. Так работает open source. Можно тянуть с апстрима всё в свой форк, а своё добавлять уже поверх.
     
     
  • 3.49, Аноним (40), 15:29, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Так уже, если ты не заметил. Каждая конторка пилит в подвале свой форк ничего отдавая в апстрим. Один из основных плюсов опенсорса больше не работает благодаря всяким финским.
     
     
  • 4.61, Максим (??), 15:41, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Пилят форки дистрибутивов в которых до пиления всё работает норма а после распила по логике человеческой и по факту всё начинает либо через ЖЭ работать либо вовсе не работать.... а вот форкнуть ядро и поддерживать а ещё и развивать кишка тонка ибо компетентных на такой титанический труд у нас в стране нет людей ...
     
     
  • 5.80, Аноним (40), 15:52, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум на сабже будет работать (хоть как-то). А свои боли оставь при себе.
     
  • 5.121, Аноним (121), 16:23, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно от старого надо побыстрее отвыкать и к новому привыкать? Я с самого начала на этих пиленных дистрибутивах и проблем не вижу
     
     
  • 6.127, Аноним (40), 16:28, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вернёмся в те времена, когда каждая васян пилил свой велосипед с треугольными колёсами. Лучше точно не станет.
     
  • 6.205, Аноним (205), 18:43, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/59517-law
     
  • 4.230, Аноним (228), 19:53, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форки очень быстро сдыхают, пилить их без перспектив слияния с апстримом очень мало толку.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:54, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Процессор Baikal-Т1 содержит...

    А зачем нм это знать, если его разработка и производство прекращены? Легаси недоделанное из ядра подчищают.

     
     
  • 2.35, IMBird (ok), 15:14, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другое смущает – там же обычный ARM, нет? И все решения типовые, разве им требуются особенные драйвера?
     
     
  • 3.38, Аноним (205), 15:18, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MIPS
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:19, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Другое смущает – там же обычный ARM, нет?

    Вы не различаете архитектуру и драйвера?

     
     
  • 4.93, Аноним (93), 16:00, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зелёный-чмо ничего не различает.
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:21, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Другое смущает – там же обычный ARM, нет?

    Кор армовый, плюс кастом, арм же винегрет по сути.

     
     
  • 4.52, Аноним (52), 15:31, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MIPS-32 там.
     
     
  • 5.97, Аноним (93), 16:02, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тратьте свои усилия на объяснения. Есть такие индивидуумы, которые дальше маркетинговых статей мир технологий не знают. Для таких существует лишь x86 и arm с двумя вашим вариантами битности.
     
     
  • 6.188, Аноним (188), 17:51, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой ну MIPS-то конечно живой по вашему, один Броадком толком его поддерживал и развивал с 2005 где-то года, и чисто чтобы не платить за АРМ лицензию и забирать себе больше дохода, а не потому что лучше. А к 2015 даже они осознали что ну нафиг тащить архитектуру которая больше никому не нужна на своем горбу, да и преимущества ARM нельзя было игнорировать даже в роутерах, и они тоже все пошли на ARM. В итоге мипс умер окончательно, кроме небольшого легаси-производства на замену умирающим чипам.
     
     
  • 7.196, Аноним (196), 18:27, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ARM это такой шлак где даже надо вручную восстанавливать адрес RetIP?... Тратя доп-но регистр и сотвенно доп-но команды. Только потому что архитектура - не может как на x86 закэшировать знание его в внутреннем буффере регистров чтобы стэк не дёргать лишний раз (привет технологиям 30+ летней давности - из 1997-го года...)

    Уверен дело не в архитектуре, спорно лучшей x86, т.б.современным. Не удивлюсь если в скрытой дани ARM'ам, для полноценного допуска на евро-рынки.

     
  • 6.216, Аноним (41), 19:12, 16/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:55, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Хорошо устроились - сначала прекратили принимать патчи, теперь - дропнули "неподдерживаемый" код.
    звиздюки
     
     
  • 2.28, Аноним (205), 15:07, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Производство чипов Baikal в РФ свернули в ноябре 2025 года из-за дефицита компонентов, производство в Китае было остановлено в 2022 году.
     
     
  • 3.192, Аноним (192), 18:16, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так а старые, произведенные до 2022-го и запущенные в работу что, аннигилировались? Для них патчи ненужны? Так что так себе аргумент - повод, а не причина.
     
     
  • 4.195, Аноним (205), 18:22, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, а зачем там ядро 7.1 ?
     
     
  • 5.197, Аноним (196), 18:31, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, зачем недоделки и баги - люди исправляют во всём мире?...
     
     
  • 6.199, Аноним (205), 18:35, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >люди исправляют во всём мире?

    Но вы прочитайте второй абзац в посте.

     
  • 5.202, Kilrathi (ok), 18:39, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум затем же, зачем 7.1 нужна 5-му Intel Pentium.
    (напомню, что 486го поддержку только только выпилили)
    Собственно, одно из ключевых достоинств ядра и дистрибутивов на нем - разнообразие оборудования.
     
     
  • 6.204, Аноним (205), 18:43, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользоваться ядрами до 7.1, тем более что в 2023 явно показали:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59517
     
  • 4.231, Аноним (228), 19:55, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Допиливать поддержку старья? Ну такое себе. Если вовремя не запилили полноценный порт - значит не очень он и нужен.
     
  • 2.177, тоже Аноним (ok), 17:18, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вы как-то определитесь - или Наши Отечественные ОС такие великие и отечественные, или их работа критически зависит буквально от одного американца, даже не госслужащего.
     
  • 2.185, Аноним (205), 17:41, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы погуглите историю "Байкала", например.
    2019: https://cnews.ru/link/n467741
    2024: https://cnews.ru/link/n617256
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:56, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    удивитеьлно что столько продержался
     
     
  • 2.43, Аноним (205), 15:26, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они сами написали, что:
    >эксперимент по сборке чипов Baikal M в Калининградской области был признан успешным, но прекращен из-за нехватки компонентов.

    - https://www.kommersant.ru/doc/8192532
    - https://habr.com/ru/news/964706/

     
     
  • 3.56, Аноним (52), 15:33, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путайте Baikal-T и Baikal-M. Удаляют T.
     
     
  • 4.214, Аноним (196), 19:07, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей всё
     
  • 3.179, тоже Аноним (ok), 17:21, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Калининграде же вроде как с помпой заводили совершенно отверточную сборку, тупо накрывающую азиатский кремний отечественной крышкой с надписью кириллицей.
    Возможно, даже успешно, но есть нюанс...
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:56, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Они и так мертвы

    In August 2023, Baikal Electronics entered bankruptcy

     
     
  • 2.24, Свидетель (-), 15:05, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато с каким пафосом они показывали Дмитрию Бачиле "ёлку" из FPGA плат на которых крутился эмулируемый и в тот момент разрабатываемый новый VLIW и секретный процессор Байкал. На youtube есть видос от Бачилы.
     
     
  • 3.155, Karl Richter (ok), 16:48, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты с МЦСТ с их процессорами семейства "Эльбрус" не путаешь?
     
     
  • 4.182, Свидетель (-), 17:32, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, попутал чутка. Приношу извенения интренет общественности.
     
  • 2.31, nona (?), 15:08, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они и так мертвы
    > In August 2023, Baikal Electronics entered bankruptcy

    Это Т-Платформы entered bankruptcy, там 1% от Байкал Электроникс

     
     
  • 3.63, Аноним (52), 15:42, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, не увидим новый кластер Ломоносов-3.
     
     
  • 4.233, Аноним (233), 19:57, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не только
    "Микроэлектронное детище «Роснано» ушло в убытки на сотни миллионов. Долгов за два миллиарда, в штате два человека"
    cnews . ru/news/top/2026-04-16_detishche_rosnano_u...
    "Деньги пошли на проект по строительству производства энергонезависимых чипов памяти MRAM в ОЭЗ «Технополис Москва».
    Основной целью компании был запуск производства кремниевых пластин диаметром 300 мм по топологиям 90 и 55 нм".

    Ждите цепочку банкротств.

     
  • 2.118, Аноним (118), 16:21, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Банкротство фирмы, имеющей в названии "Baikal Electronics", не означает прекращение раработки/поддержки продуктов, имеющих в названии слово Baikal.

    И уже много раз опровергалось, что оно не мертво. Но либералы никогда не извиняются за вбросы, да?

     
     
  • 3.200, Прохожий (??), 18:37, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    толи дело консерваторы, прям все время в извинениях
     
  • 2.157, Karl Richter (ok), 16:48, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они куплены Астрой.
     
     
  • 3.225, Аноним (225), 19:46, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там ветераны МВД отжали Байкал.
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:01, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А чего тут кто-то визжал что нет поддержки Байкалов если она была?
     

  • 1.16, Аноним (5), 15:01, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    переходите на бсд! они этой фигнёй не страдают.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 15:32, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря на какую, https://opennet.ru/63807
     
     
  • 3.62, Anonymouse (?), 15:41, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а чего выбирать?
    freebsd - кто поленивее
    openbsd - кто поумнее
    netbsd - кто мазохист
     
  • 2.67, Аноним (52), 15:46, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и Байкалы не поддерживают.
     
     
  • 3.70, Anonymouse (?), 15:47, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    которые мипс - не поддерживают
    а арм - вполне
     
     
  • 4.75, Аноним (52), 15:49, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А переферию конкретного SoC? Кто ж им драйвера-то написал?
     
     
  • 5.85, Anonymouse (?), 15:55, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там используются дженерики.
    и бывает достаточно добавить в ядро vid/pid
     

  • 1.20, Аноним (15), 15:04, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стопе так это в мейнлайне нет поддержка где-то внутри Байкала под подпись всё есть. Откуда визг? Так и задумана что поддержка должна быть только для госструктур.
     
  • 1.44, Аноним (44), 15:26, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чистка устаревшего на момент написания кода, которому нет и не будет применения в силу отсутствия производства нового железа.

    Потому что техническая сторона вопроса преобладает над... скажем так, эмоциональной пониже спины. Как и следует.

     
     
  • 2.82, Аноним (40), 15:54, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе маленький секрет. Открою. Если Линукс почистить от всего железа, которое больше не производится, то ты самый первый взвоешь.
     
  • 2.162, Karl Richter (ok), 16:53, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отсутствие производства не означает отсутствие эксплуатации.
     

  • 1.47, Аноним (47), 15:28, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Могли бы выкинуть все HDLы оригинальных контроллеров (если таковые были, а не были просто у кого-то лицензированны блобы-ядра, написанные не пойми кем just for fun, и никому не нужные) в опенсорс - и тогда бы в опенсорсных чипах их бы с радостью заюзали, и выкидывать из ядра Linux не пришлось бы. Но коприастия - такая копирастия.
     
  • 1.59, Egan (?), 15:38, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поддержка этого проца и Эльбрусов не нужна обывателю.
    Вероятность того, что эти процы окажутся у потребителя минимальна.

    Ядро и так раздуто поддержкой специфичных решений — решительно непонятно, почему тяжелые случаи, нужные лишь единицам не публиковать отдельно в виде патчей.

    У меня есть pci-e -> rs485, которая мне нужна для тестов. Я при обновлении ядра бекпортирую себе в ядро ее поддержку из предыдущего своего же ядра. Уверен, что реально такие платы используют меньше 100 человек по всему миру и с моей точки зрения, что если бы каждые красноглазые добавляли что-то для того, чтобы упростить себе жизнь ядро бы распухло еще больше, чем сейчас к своему ужасу оно есть.

    Недавно писали, что 486 выкинули, или GPIB добавили: мне было бы лучше, если бы все очень старые или специфичные вещи выкинули куда-то в отдельное место, где люди, которым это сильно надо, могли бы взять патчи и накатить поддержку своей хрени.

     
     
  • 2.91, Аноним (91), 15:58, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эльбрусы хотя бы что-то дают (жаль только тулчейн махрово проприетарный). Сабж был мипсы, потом армы, потом сдохло немного. Ничего особенного, люди бы вполне покупали, если цена хотя бы на уровне паверов стояла.
     

  • 1.128, pechenka (?), 16:30, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и славно. Зачем держать в ядре неподдерживаемый код для процессоров, которых и не существовало по факту никогда?
     
  • 1.191, Джон Титор (ok), 18:12, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется с ядром что-то не так если драйвера нужны там. Драйвера уже могли бы как-то создатели дистрибутивов добавлять если нужно. Т.е. что-то не так с архитектурой. Как там команда для для обновления прошивки? fwupdmgt вроде? На телефоне не помню наизусть. Много OEM производителей поддерживают обновление прошивки? И даже если просто запустить базовую систему и потом загрузить то что нужно (может даже сделать автоматический ребилд ядра) сколько дистров такое могут без плясок с бубном? Если система конечно позволяет билд - сегодня и компиляторы прожорливые.
     
  • 1.193, Tron is Whistling (?), 18:17, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора, да. Несуществующее железо в ядре - это красиво.
     
  • 1.201, freehck (ok), 18:38, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В целом — ничего страшного. Baikal-M официально мёртв.
    Зато некие "Трамплин Электроникс" делают сейчас что-то под названием "Иртыш C616". Главное, это что-то — на LoongArch, который уже в ядре.
    Понятное дело, что это пересобранный и перекорпусированный клон Loongson-а, но тем не менее это то, что можно быстро создать и начать внедрение. Толпа специалистов сможет набить руку на этих технологиях.
    Собственно, ничего плохого в этом нет. Китай тоже изначально шёл по пути клонирования американских техпроцессов.
    В общем, будем посмотреть, как дальше дело пойдёт.
     
     
  • 2.210, Аноним (205), 18:56, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что это пересобранный и перекорпусированный клон Loongson-а

    Нет. Это и есть китайский процессор с переписанной маркировкой на крышке.
    И теперь они полностью зависят от них, от ИХ решения, т.е. добровольно лезут в капкан:
    https://habr.com/ru/news/705098/

     
     
  • 3.212, freehck (ok), 19:05, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теперь они полностью зависят от них, от ИХ решения, т.е. добровольно лезут в капкан

    Ну да. Тем не менее, капкан-не-капкан: архитектура уже в ядре, уже поддерживается компиляторами, уже есть контейнеры. Это можно внедрить быстро и с минимальными издержками. Это разумный трейдофф между "своё" и "вовремя".

     
     
  • 4.215, Аноним (205), 19:11, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это можно внедрить быстро и с минимальными издержками.

    Так в том то и дело, что зачем нужен этот симулякр с переименованиями ?
    Тем более купить Intel или AMD через разные страны куда проще, чем полностью зависеть от одного Китая.

     
     
  • 5.219, freehck (ok), 19:17, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Это можно внедрить быстро и с минимальными издержками.
    > Так в том то и дело, что зачем нужен этот симулякр с переименованиями?

    Так это не симулякр с переименованиями. В обозримом будущем (если ещё не) они на базе существующих спецификаций будут разрабатывать свои варианты процов, писать свой микрокод, а в перспективе — даже корпусировать на мощностях SG Group в России по техпроцессу 12нм (за отладку чего, кстати, большое спасибо Байкалам). А то, что они при этом будут совместимы по архитектуре с китайским LoongArch — сильно упростит нам жизнь. И это не что-то прям новое. В конце концов интелы же склонировали когда-то amd64, так чего бы и нам не склонировать loongarch64. Действуем разумно, цинично и прагматично.

     
     
  • 6.222, Аноним (205), 19:27, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >интелы же склонировали когда-то amd64

    Нет, Интел не клонировали, у Интел и АМД многолетний договор о перекрестном лицензировании (cross-licensing):
    https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2488/000119312509236705/dex102.htm

    >так чего бы и нам не склонировать loongarch64. Действуем разумно, цинично и прагматично.

    Вы это серьёзно ? Это мягко сказать наивно.

     
     
  • 7.223, freehck (ok), 19:31, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>интелы же склонировали когда-то amd64
    > Нет, Интел не клонировали, у Интел и АМД многолетний договор о перекрестном лицензировании

    А где противоречие?

     
  • 6.232, Гость (??), 19:56, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не симулякр, но думаю это хуже.

    Никакой микрокод никто писать не будет, и никаких "своих вариантов" быть не может.
    Максимум что технически реализуемо, и на что готовы пойти китайцы:
    1. сейчас = шильдики на китайских корпусах
    2. скоро = поставка отпечатанных кристаллов для корпусирование и сборки чиплетов
    3. потом = лицензирование ядер, что позволит повторить путь байкалов (лицензированноя ядро плюс своя/нужная периферия)

    Архитектурно loongarch64 -- это гибрид из двух недопеределанных потомков MIPS (MIPS64r6 и RISC-V). Путь выбранный китайцами понятен, у них не было Лебедева и БЭСМ-6, поэтому они решили изучить матчасть путем повторения, вникания и усовершенствования (стандартный китайский путь).

    Разрабатывать на этой основе свои ядра (не путать с лего-конструированием SoC на основе готовых ядре) абсолютно не рационально и контр продуктивно. Даже если китайцы подарят все исходники и всю документацию, а также устроят курсы для инженеров-разработчиков, то результат (улучшенное ядро) от этой команды будет на цикл позже выхода очередного ядра от самих китайцев.

    Писать свой микрокод -- ну это по-большей части бред. С другой стороны, при интеграции готового ядра в SoC, действительно может потребоваться некоторые правки в таблицах, инициализации или управления каким-нибудь специфическим сопроцессоров. Тем не менее, называть это "написанием своего микрокода" -- как сову на глобус.

    В сухом остатке -- нет ресурсов/денег на свой E2K, будем сосать китайский loong ;)

     

  • 1.209, Вова (?), 18:55, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    i486 обсуждали и выпиливали значительно дольше.
     
  • 1.217, Аноним (217), 19:14, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Помимо этого на рассмотрении находятся pull-запросы на удаление связанных с Baikal драйверов таймера, памяти, physmap, шины, hwmon, dwc и bt1-rom. До этого в ядре 7.0 уже была удалена поддержка драйверов i2c и spi dw для SoC Baikal-T1.

    Судя по удалению 486 и laptop_mode, такие вопросы должен решать демон board support, чтобы предоставлял микроядру всё, что надо. В ядре уже явно не справляются с поддержкой железа.

     
  • 1.218, suslyk (?), 19:16, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пф, да вообще плевать на эту совковую шарагу. Меня больше заботит тот факт, что они постоянно ломают API, из-за чего, например, видюхи старше 2015 года не работают.
     
     
  • 2.226, Аноним (225), 19:46, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исходники открыты поправь сделай свой форк ядра Anominux
     

  • 1.229, НЕовощь (?), 19:52, 16/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру