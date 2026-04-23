Проект WSL9x для запуска современных Linux-ядер в окружении Windows 95

23.04.2026 08:44 (MSK)

Не связанный с компанией Microsoft энтузиаст реализовал инструментарий WSL9x (Windows 9x Subsystem for Linux), позволяющий запускать современные ядра Linux внутри ядра Windows 95/98/ME. Проект даёт возможность в одной системе бок о бок выполнять приложения для Linux и Windows 9x, по аналогии с тем как прослойка WSL позволяет работать с Linux-приложениями в современных версиях Windows. Поддерживается запуск только консольных Linux-программ. Код компонентов WSL9x написан на Си и ассемблере и распространяется под лицензией GPLv3.

В отличие от WSL2 в WSL9x не применяется виртуализация и ядро Linux выполняется в нулевом кольце защиты параллельно с ядром Windows, что позволяет использовать WSL9x на системах без поддержки аппаратной виртуализации, даже c CPU i486. В системе применяется модифицированное ядро Linux 6.19, собранное для работы в режиме UML (User-mode Linux), предназначенном для запуска ядра как пользовательского процесса. Обращение к POSIX API в UML-слое трансляции заменено на вызов API ядра Windows 9x.

В Windows загружается подготовленный проектом VxD-драйвер, отвечающий за инициализацию подсистемы WSL9x, загрузку и размещение ядра Linux в памяти, диспетчеризацию прерываний, цикличную передачу управления ядру Linux в режиме совместной многозадачности и обработку адресованных Linux-ядру событий из пространства пользователя, таких как выполнение системных вызовов и обращение к невыделенным страницам памяти (page faults). Так как ядро Windows 9x не поддерживает таблицу векторов прерываний (IDT, Interrupt Descriptor Table), что не позволяет установить собственный обработчик прерывания 0x80, для системных вызовов применяется обработчик GPF (General Protection Fault), перехватывающий исключения, возникающие при выполнении инструкции SYSCALL.

Для пользователей предлагается утилита wsl.com, оформленная в виде 16-разрядного DOS-приложения и позволяющая использовать командную строку MS-DOS для запуска Linux-программ. Утилита обеспечивает передачу событий ввода и симулирует функциональность консоли для отображения вывода с поддержкой ANSI escape-кодов.



  • 1.1, Джон Титор (ok), 09:31, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Windows 98 был стабильнее
     
     
  • 2.23, Карлос Сношайтилис (ok), 11:17, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    — Армяне лучше чем грузины!
    — Чем?
    — Чем грузины!
     
     
  • 2.29, Уася (?), 11:50, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Windows 98 был стабильнее

    Нет.

     
     
  • 3.83, Аноним (83), 16:06, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Правильно. Win98SE была стабильней
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:08, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, OS/2 был стабильнее.
     
     
  • 3.56, Avririon (ok), 13:34, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    DOS
    Чёрной пеленой...
     
     
  • 4.80, Аноним (80), 15:25, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Олдфаги не помнят
    Ньюфаги не знаю
     
  • 2.53, Жироватт (ok), 13:13, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет.
    95 OSR2 делала сырую 98 даже после SP1 как стоячего.
    КРОМЕ базы plug-and-play драйверов
     
     
  • 3.58, Zenitur (ok), 13:37, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зато 98SE поддерживает USB 1.1, тогда как релизная 98 (а также 95 OSR 2.1) поддерживают только USB 1.0. Вот только я не знаю разницы между USB 1.0 и 1.1. Хабы поддерживались USB 1.0? Можно ли докинуть PCI USB 2.0-карту в Win95?
     
     
  • 4.86, vibecoder (?), 16:11, 23/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.61, ЧеткийПацан (?), 13:54, 23/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.3, Аноним (3), 09:43, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Проект, безусловно, интересный, но лучше бы для семёрки IoRing запилили.
     
  • 1.4, Pascal (??), 09:44, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чуваку чоли заняться нечем?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:50, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В смысле нечем? Есть чем, вот он этим и занимается.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:18, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это полезней, чем выпиливать сетевые драйвера из 7-го ядра.
     
  • 2.13, oditynet (?), 10:21, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чувак смог. А вы только комменты писать горазды. Вот и вся суть опеенета и его обитателей.
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 14:03, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Смог запустить htop и mc - в Windows 9x?...
     
  • 2.74, одвто7 (?), 15:03, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что значит нечем? Он готовит проект в своё портфолио. Потом не нужно ходить по собеседованиям и решать задачки, а просто ссылку на проект дал и свою цену в месяц указал, и всё.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:54, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А для ReactOS сделать что-то подобное можно? Мне кажется, это полезнее будет с учётом их ненышних подвижек.
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 10:08, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно, а зачем?

    > полезнее

    Не думаю, что кто-то считает, что в данном случае подразумевалась польза.

     
  • 2.28, элон муск лох (?), 11:49, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ReactOS вроде как только для виртуалок. На реальном железе мне не удалось её запустить. А железа такого у меня ж0п0й жуй.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:47, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > ReactOS вроде как только для виртуалок.

    ее авторы так и делают.
    запускают в виртуалочке и скриншотики постят

    а если что-то запускают на реальном железе - дак это новость вселенского масштаба

     
  • 3.65, kusb (?), 14:02, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня запускается на старом ноутбуке Asus EEE PC. Но с драйверами не всё хорошо. Я даже пытаюсь немного пользоваться ею как обычной ОС (насколько хватает ментальных сил и усталости).
     
  • 3.84, vibecoder (?), 16:09, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня получилось, но дров нет. Что-то внятное установить тоже нет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:59, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Интересно. Нужно будет посмотреть на это на своем старичке с Windows 98)
     

  • 1.8, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:03, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Достойный ответ Инго Молнеру https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65150.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:08, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну если попаду в 90-е, смогу запускать современные приложения для Linux прямо из 95/98 винды не привлекая внимания :-)
     
     
  • 2.77, Проходил мимо (?), 15:11, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ага, только современные программисты, которые пишут современные приложения, клали крупнокалиберный болт на оптимизацию, так что попадать туда лучше сразу с современным железом, ибо на железках хроноаборигенов вам тупо не хватит памяти и прочих ресурсов даже для того, чтобы запустить простейший хэловорд :)

    PS Представляю себе лица гордых владельцев изделий от 3dfx из тех годов (ага, те самые Вуду и Баньши), после того, как такой вот попаданец показал бы им обычную современную "встройку", которая сейчас считается пригодной только для офисной работы :D

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:12, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Напоминает cooperative Linux.
     
  • 1.14, zionist (ok), 10:28, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А есть такое же для Windows 3.11? Очень надо!
     
     
  • 2.19, warlock66613 (ok), 11:01, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С 3.11 могут быть сложности. Там нет 1) изоляции адресных пространств процессов, 2) настоящей (вытесняющей) многозадачности.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 13:10, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Там нет 1) изоляции адресных пространств процессов

    Есть.

     
  • 2.27, элон муск лох (?), 11:48, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Под Windows 3.11 писать сетевой стек по современным стандартам крайне сложно. Я как-то пытался сделать альтернативный клиент для Telegram под эту систему, но не справился, и в итоге перешёл на минимальную Windows 95 — там уже значительно проще.
     
     
  • 3.55, Zenitur (ok), 13:27, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Неофициальный клиент Discord использует Windows NT 3.1 либо Windows 95. Чистый 3.1 скорее всего и правда не потянет это.
     
  • 3.67, kusb (?), 14:04, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    NT 3.1 может быть проще, она внешне как они, но внутри NT ядро родственное современным Windows.
     
  • 3.87, нах. (?), 16:19, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Под Windows 3.11 писать сетевой стек по современным стандартам крайне сложно.

    В смысле? Под нее сетевой стек был написан в 94м году. Если ты про tcp/ip.
    Или ты имел в виду что под тот стек тяжело? Ну там winsock api, 16 битный но и только.
    Ну а что не posix, так и не обещали же.

    netscape вполне себе работал.

     
  • 2.46, Аноним (46), 12:42, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Есть, LOADLIN.EXE
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:42, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А такое для Windows 11 есть? А то существующие решения требуют виртуализации, ее нужно включить в биос и она тоже жрет ресурсы. Например на некоторых платах наши включаешь виртуализации, то для встроенной видеокарты нельзя ставить меньше 256мб видео памяти (которые она жрет из оперативной).
     
     
  • 2.20, Аноним (5), 11:09, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вообще-то любая задача жрёт ресурсы, это нормально.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:54, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Пока что единственный нормальный эмулятор.
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:58, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    очень круто, но зачем?
     
     
  • 2.26, элон муск лох (?), 11:47, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Из любви к искусству.
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:03, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Посмотрите на снимок экрана:
    "Linux win95 6.19" - это ведь то, о чём все мечтали
     
  • 2.75, одвто7 (?), 15:06, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чтобы хакеры такие взламывают сервак по ssh, а потом, о боже где это мы, куда мы попали? Виндоус 95??? Нееет!!! И смех из-за консоли ХА-ХА-ХА!
     

  • 1.25, элон муск лох (?), 11:46, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Такие проекты это добро в чистом виде.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:57, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ошибаешься! Добро не бывает бессмысленным.
     
     
  • 1.31, Аноним (30), 12:01, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою. (К. Прутков)
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 12:07, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вот был же подобный проект - rtLinux, когда Linux запускался как пользовательский процесс в другой оперционной системе, и вполне успешно работал. Я сам проверял. real time держал лучше чем QNX.
     
     
  • 3.49, Аноним (30), 12:49, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Классическая логическая ошибка.
    Из того, что Just For Fun проект финского студента стал супер-пупер Линуксом, не следует, что все Just For Fun выстрелят.
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:07, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот и решение проблемы с устаревшими ethernet драйверами,
    ставьте win98/95 на старье, а внутри используйте linux _)
     
  • 1.38, Cyber100 (ok), 12:09, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    мне только спросить == з0чем линукс-прокладка и почему в 95-й видне?..
    чего я упустил в 2026-ом?
     
     
  • 2.41, Аноним (12), 12:16, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65266
     
  • 2.45, Аноним (32), 12:31, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Win95 можно использовать во встроенных системах с дисплеем.
    А вообще, вы разве не знаете, что раньше всё было лучше?
    Старые новогодние ёлочные игрушки были из настоящего стекла, яркие, блестящие и от них было ощущение праздника. А современные - какое-то издевательство, уродливые, не сверкают и не радуют.
    Так и ОС, раньше с OS/2 и Windows было приятно работать, а сейчас - издевательство.
    А Linux - так он же требует профессионального администрирования, его только как прокладку.
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 13:56, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Win95 можно использовать во встроенных системах с дисплеем.

    под какой лицензией?

     
  • 3.71, kusb (?), 14:45, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Windows XP и немного Vista - последние настоящие ОС. Остальное - сон.
     
     
  • 4.76, одвто7 (?), 15:11, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Vista появилась уже мёртвой и не способной к жизни, а XP только с SP3 (раньше Гейтс кодил и SP по факту были как новые версии винды, с кардинальными переменами, а потом Гейтс отошёл и менеджеры начали SP продавать как новые версии винд)
     
  • 3.73, BorichL (ok), 14:51, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С OS/2 до сих пор приятно работать.
     

  • 1.47, Скотобаза (?), 12:44, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    как ядро Windows 9x не поддерживает таблицу векторов прерываний (IDT, Interrupt Descriptor Table

    Чевооо блин? Автор упрлс?

     
  • 1.50, Аноним (50), 12:51, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Там можно же теперь будет wine запускать?
     
     
  • 2.72, kusb (?), 14:46, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да. И современные версии виртуальных машин, чтобы можно было удобно запустить в ней Windows 10.
     

  • 1.51, Аноним (52), 13:08, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >ядро Linux выполняется в нулевом кольце защиты параллельно с ядром Windows
    >собранное для работы в режиме UML (User-mode Linux)

    /0

    >Так как ядро Windows 9x не поддерживает таблицу векторов прерываний (IDT, Interrupt Descriptor Table)

    Чего-чего?

     
     
  • 2.85, Аноним (12), 16:10, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Чего-чего?

    Вероятно, имели ввиду таблицу шлюзов, но это не точно.

     

  • 1.54, Zenitur (ok), 13:25, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Звучит классно. Одного ядра ведь недостаточно? Надо ещё Cygwin?
    P.S. Вот будет прекол, если под Win98SE заведётся Vulkan.
     
     
    		• +/
    А чё бы ему не завестись? Тот же llvmpipe может работать и без sse2, осталось зарядить lavapipe.
     

  • 1.60, Аноним (60), 13:45, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А для XP? И как так получается что копрорации заваливают поделиями на Electron и ноют о том как же это сложно и дорого писать под разные ОС.
     
     
  • 2.70, kusb (?), 14:43, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нужна целиком Electron OS - начиная со статически типизированного компилируемого с разметкой для jit оптимизации и включения динамических расширений прямо в код диалекта javascript. Операционная система будет предоставлять концепцию "ресурсы как url", верхние части будут напоминать браузер, css. Вместо init первым файлом, который запускает остальные будет index.html.
     

  • 1.63, Аноним (63), 13:57, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот бы такое же для Windows XP/7/8...
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 14:15, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Под Wine :)
     

  • 1.64, Аноним (64), 14:02, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Его б энергию и знания да в мирное русло..
     
  • 1.69, kusb (?), 14:36, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Интересно, а можно ли наоборот - запустить Windows 95 или её не привязанную к ядру часть под Linux.
     
  • 1.79, qweo (?), 15:18, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На CoLinux из двухтысячных похоже
     
  • 1.81, Аноним (81), 15:37, 23/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Непонятно по новости, а как поддержка памяти? Ограничение как в win9x или подсистема wsl9x может использовать больший объём памяти, чем win9x?

    Также не очень понятна реализация. Всё же это запуск ядра ПАРАЛЛЕЛЬНО с ядром win или выполнение через подсистему? Что насчёт конфликтов в командах и прерывателях?

     
     
  • 2.82, Аноним (12), 16:05, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В системе применяется модифицированное ядро Linux 6.19, собранное для работы в режиме UML (User-mode Linux), предназначенном для запуска ядра как пользовательского процесса.
     

