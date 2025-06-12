Apple открыл инструментарий для запуска Linux-контейнеров в macOS

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|1.2, Аноним (2), 13:57, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Какое-то мыло на скринах. Маководы, вы как этим пользуетесь? Вам нормальный хинтинг не завезли чтоли?
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|2.11, Аноним (-), 14:15, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Какое-то мыло на скринах. Маководы, вы как этим пользуетесь? Вам нормальный
> хинтинг не завезли чтоли?
Спонсор показа - ассоциация окулистов Америки :)
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|2.12, Аноним (-), 14:15, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты скрины смотришь на ЭЛТ 15ке?
На моем макбуке все четко.
Попробуй посмотреть на ретина мониторе.
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|2.25, windows10 (ok), 15:09, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Какое-то мыло на скринах. Маководы, вы как этим пользуетесь? Вам нормальный хинтинг не завезли чтоли?
Мы не пользуемся нищэбродским 1920х1080
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|3.30, commiethebeastie (ok), 15:41, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смотри ЧСВ не порви:
1280 x 832 0.62%-0.06%
1280 x 800 2.13%-0.10%
1352 x 878 0.39%-0.02%
1366 x 768 0.32%-0.03%
1440 x 900 23.84%-0.58%
1440 x 932 0.32%+0.01%
1470 x 956 13.99%+0.29%
1496 x 967 0.27%-0.09%
1512 x 982 12.75%+0.51%
1680 x 1050 4.19%-0.28%
1710 x 1107 3.55%+0.18%
1710 x 1112 1.97%+0.16%
1728 x 1117 6.61%+0.05%
1792 x 1120 1.58%-0.04%
1800 x 1169 2.28%+0.02%
1920 x 1080 8.20%+0.11%
1920 x 1200 0.59%+0.05%
1920 x 1243 0.49%+0.01%
2048 x 1280 0.27%+0.02%
2048 x 1152 0.90%-0.01%
2056 x 1329 1.26%+0.16%
2240 x 1260 1.45%-0.08%
2560 x 1080 0.31%-0.06%
2560 x 1440 6.75%-0.13%
3008 x 1692 0.52%+0.09%
3440 x 1440 1.34%+0.02%
3840 x 2160 0.53%0.00%
5120 x 1440 0.26%0.00%
Other 2.34%-0.21%
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|2.10, Аноним (10), 14:09, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да, доброе утро. у них возникла гениальная идея переназвать все их операционки по году выпуска, прям как у убунте, да
после макос 15 будет макос 26, после иос 18 будет иос 26.
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|4.16, Аноним (16), 14:35, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что зоркий глаз как обычно заметил что нет стены на пятые сутки.
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|3.15, Аноним (-), 14:32, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> у них возникла гениальная идея переназвать все их операционки по году выпуска
Так нормальная идея. Сразу можно понять насколько оно старое.
А сейчас ты видишь FreeBSB 14.3... и хз насколько оно древнее и юзабельное.
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|4.44, Аноним (44), 16:54, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сразу можно понять насколько оно старое.
Ну-ка, расскажи-ка мне, что более старое: 24.04.1 или 22.04.5?
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|1.19, Аноним (19), 14:38, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала они "сделали" свою Vista/Aero glass, теперь свой WSL? Кук хоть что-нибудь умеет, кроме как воровать чужие идеи?
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|2.21, Аноним (2), 14:46, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати, frutiger aero в win7 было реально красиво. Я конечно не очень жалую этих "хороших художников", но имхо тут правильное решение вместо этой тупой моды на плоскоту доведенную до примитивизма.
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|3.31, commiethebeastie (ok), 15:43, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже WSL2:
Работа контейнеров в macOS обеспечивается с использованием легковесных виртуальных машин с ядром Linux,
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|2.32, тоже Аноним (ok), 15:50, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело в том, что Линукс как универсальная и оптимальная рабочая платформа - уже свершившийся факт.
Корпорастам приходится это учитывать и по возможности вставлять палки, тормозя вымирание своих продуктов. Только поэтому появился WSL на виндах, а теперь вот аналог и под макось.
Иначе пользователь, распробовавший нормальную систему, сначала ставит ее дуалбутом, а потом постепенно перестает пользоваться другой. За ненадобностью.
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|3.37, Аноним (-), 16:24, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дело в том, что Линукс как универсальная и оптимальная рабочая платформа - уже свершившийся факт.
Ой! А когда это свершилось?
И чего мне не сказали об этой чудесатой новости? Я бы порадовался!
> Корпорастам приходится это учитывать и по возможности вставлять палки, тормозя вымирание своих продуктов.
То-то вижу виндокапец свершился, для всех железок появились дрова...
А не, не свершился)
> Только поэтому появился WSL на виндах, а теперь вот аналог и под макось.
Они просто увидели неплохой узкоспециализированный софт, который еще и бесплатный.
Значит тут можно заработать.
> Иначе пользователь, распробовавший нормальную систему, сначала ставит ее дуалбутом, а
> потом постепенно перестает пользоваться другой. За ненадобностью.
Хахаха, я бы на месте корпов, дал пару взяток, чтобы ноуты по умолчанию шли с какой-то xfce или i3.
Чтобы пользователь накушался этого и потом с радостью отдавал деньги за нормальную ОСь.
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|4.40, тоже Аноним (ok), 16:46, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чтобы ноуты по умолчанию шли с какой-то xfce
Лично ставил Xubuntu паре сотрудников на домашние ноуты после того, как они задолбались с самозасирающейся виндой на агрегате, от которого им нужен только стабильно работающий браузер.
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|3.45, User (??), 16:54, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да-да, именно по этому все и изобретают палки разной длины чтобы иначе чем ей этой самой "рабочей платформы" не касаться - кто wsl2, кто вот containers, кто terraform, кто kustomize с helm'ом - что угодно берут, лишь бы с православным bash'ем дел не иметь.
linux - de facto стандарт легковесной виртуализации или контейнерной изоляции - хз как теперь модно, всё. Ни для чего больше он в чистом виде - не пригоден. А, не - вру. Вот еще эмбеддовка-задешево, там да, там ъ - правда пользователи с ней, опять же, взаимодействуют кто через уеб-интерфейс, кто через специальный cli, у кого вовсе отсосдательская аппликуха... "У" - удобство!
А про телефоны, право слово, лучше не вспоминать - страшно далеки они от анонимского "linux'а", да и называть их "оптимальной рабочей платформой" слегка даже стыдно...
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|2.24, Аноним (-), 15:06, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А можно как нибудь развивать СПО, не отправляя детей в детский дом, а жену на панель?
Разумеется! Просто живешь на мамину пенсию, а по ночам сношаешься со своим любимым подкроватным сервером. Зато ты крутой какир-спошник.
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|1.23, Аноним (-), 15:03, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Скоро линукс можно будет запускать везде: в винде, в андроиде, в макоси. Может когда-то даже в ios.
Причем это можно будет делать удобно, что позволит запускать те крохи linux-only софта, что еще остались.
Ну а для всего остального будут нормальные десктопные ОС.
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|2.28, Аноним (26), 15:26, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угумс, ведь уже везде Linux-софт запускается, ога, сказочник.
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