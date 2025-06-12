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Apple открыл инструментарий для запуска Linux-контейнеров в macOS

12.06.2025 13:51

Компания Apple представила инструментарий для создания, загрузки и выполнения Linux-контейнеров в macOS. Работа контейнеров в macOS обеспечивается с использованием легковесных виртуальных машин с ядром Linux, запускаемых при помощи гипервизора Virtualization.framework. Для работы с Linux-контейнерами предложено два пакета - containerization и container, написанных на языке Swift и открытых под лицензией Apache 2.0.

Пакет Containerization предоставляет низкоуровневый API для управления образами контейнеров в формате OCI, загрузки контейнеров из внешних репозиториев, создания корневой ФС Ext4, обеспечения сетевого взаимодействия, сборки быстрозагружаемых вариантов ядра Linux, создания виртуальных машин и запуска в них отдельных контейнеров. Контейнеры можно связывать с отдельными IP-адресами. Для организации работы виртуального сетевого стека, привязанного к каждому контейнеру, задействован фреймворк vmnet.

На запуск виртуальной машины тратится менее секунды, благодаря применению оптимизированной конфигурации ядра Linux и урезанного системного окружения с легковесным init-процессом vminitd. Взаимодействие с процессом инициализации в виртуальной машине осуществляется через API GRPC поверх vsock. Данный API позволяет настраивать параметры рабочего окружения и запускать поверх виртуальной машины контейнеры с выбранной пользователем начинкой или отдельными изолированными процессами.

Пакет Container представляет собой надстройку над API Containerization, реализующую высокоуровневый инструментарий в стиле Docker для создания, загрузки, запуска и остановки образов Linux-контейнеров в формате OCI. Управление сервисами при запуске контейнеров осуществляется при помощи системного менеджера Launchd.

Инструментарий может использоваться в macOS 15, но для полноценной работы и исключения возникновения проблем рекомендуется использовать версию macOS 26 Beta 1. Например, в macOS 15 не работает прямое сетевое взаимодействие между контейнерами и ограничена привязка отдельных IP к контейнерам. Возможна работа на ARM-системах Apple Silicon Mac (M1/M2/M3/M4), компьютеры на базе процессоров Intel не поддерживаются. Для запуска контейнеров, собранных для архитектуры x86_64, применяется транслятор процессорных инструкций Rosetta 2.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.apple.com/newsroom...)
  2. OpenNews: Amazon адаптировал инструментарий управлениями контейнерами Finch для работы в Linux
  3. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  4. OpenNews: Выпуск инструментариев для управления контейнерами LXC 6.0, Incus 6.0 и LXD 5.21.1
  5. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами Incus 0.3
  6. OpenNews: Выпуск Kata Containers 3.0 с изоляцией на основе виртуализации
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63392-apple
Ключевые слова: apple, container, linux, macos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:52, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:57, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какое-то мыло на скринах. Маководы, вы как этим пользуетесь? Вам нормальный хинтинг не завезли чтоли?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:03, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://developer.apple.com/xcode/
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 14:04, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты мне должен новые глаза.
     
  • 2.11, Аноним (-), 14:15, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Какое-то мыло на скринах. Маководы, вы как этим пользуетесь? Вам нормальный
    > хинтинг не завезли чтоли?

    Спонсор показа - ассоциация окулистов Америки :)

     
  • 2.12, Аноним (-), 14:15, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты скрины смотришь на ЭЛТ 15ке?
    На моем макбуке все четко.
    Попробуй посмотреть на ретина мониторе.
     
  • 2.25, windows10 (ok), 15:09, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Какое-то мыло на скринах. Маководы, вы как этим пользуетесь? Вам нормальный хинтинг не завезли чтоли?

    Мы не пользуемся нищэбродским 1920х1080

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:23, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, commiethebeastie (ok), 15:41, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смотри ЧСВ не порви:

    1280 x 832 0.62%-0.06%
    1280 x 800 2.13%-0.10%
    1352 x 878 0.39%-0.02%
    1366 x 768 0.32%-0.03%
    1440 x 900 23.84%-0.58%
    1440 x 932 0.32%+0.01%
    1470 x 956 13.99%+0.29%
    1496 x 967 0.27%-0.09%
    1512 x 982 12.75%+0.51%
    1680 x 1050 4.19%-0.28%
    1710 x 1107 3.55%+0.18%
    1710 x 1112 1.97%+0.16%
    1728 x 1117 6.61%+0.05%
    1792 x 1120 1.58%-0.04%
    1800 x 1169 2.28%+0.02%
    1920 x 1080 8.20%+0.11%
    1920 x 1200 0.59%+0.05%
    1920 x 1243 0.49%+0.01%
    2048 x 1280 0.27%+0.02%
    2048 x 1152 0.90%-0.01%
    2056 x 1329 1.26%+0.16%
    2240 x 1260 1.45%-0.08%
    2560 x 1080 0.31%-0.06%
    2560 x 1440 6.75%-0.13%
    3008 x 1692 0.52%+0.09%
    3440 x 1440 1.34%+0.02%
    3840 x 2160 0.53%0.00%
    5120 x 1440 0.26%0.00%
    Other 2.34%-0.21%

     

  • 1.5, Аноним (6), 14:00, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну кстати сейчас Mac mini M4 можно найти с хорошей ценой.
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:03, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за макос 26??? С 15й будем на 26ю прыгать?
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 14:07, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там все ОС перевели на общий номерной цикл:
    https://www.apple.com/os/macos/
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:09, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, доброе утро. у них возникла гениальная идея переназвать все их операционки по году выпуска, прям как у убунте, да
    после макос 15 будет макос 26, после иос 18 будет иос 26.
     
     
  • 3.14, Velikiy (?), 14:30, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П почему "гениальная"? Что этим ты хотел сказать?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 14:35, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что зоркий глаз как обычно заметил что нет стены на пятые сутки.
     
  • 3.15, Аноним (-), 14:32, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > у них возникла гениальная идея переназвать все их операционки по году выпуска

    Так нормальная идея. Сразу можно понять насколько оно старое.
    А сейчас ты видишь FreeBSB 14.3... и хз насколько оно древнее и юзабельное.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 16:54, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сразу можно понять насколько оно старое.

    Ну-ка, расскажи-ка мне, что более старое: 24.04.1 или 22.04.5?

     

  • 1.19, Аноним (19), 14:38, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сначала они "сделали" свою Vista/Aero glass, теперь свой WSL? Кук хоть что-нибудь умеет, кроме как воровать чужие идеи?
     
     
  • 2.21, Аноним (2), 14:46, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, frutiger aero в win7 было реально красиво. Я конечно не очень жалую этих "хороших художников", но имхо тут правильное решение вместо этой тупой моды на плоскоту доведенную до примитивизма.
     
  • 2.29, аноним1233 (?), 15:41, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ждем когда разморозят криокамеры окончательно и придумают wsl2
     
     
  • 3.31, commiethebeastie (ok), 15:43, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже WSL2:

    Работа контейнеров в macOS обеспечивается с использованием легковесных виртуальных машин с ядром Linux,

     
  • 2.32, тоже Аноним (ok), 15:50, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что Линукс как универсальная и оптимальная рабочая платформа - уже свершившийся факт.
    Корпорастам приходится это учитывать и по возможности вставлять палки, тормозя вымирание своих продуктов. Только поэтому появился WSL на виндах, а теперь вот аналог и под макось.
    Иначе пользователь, распробовавший нормальную систему, сначала ставит ее дуалбутом, а потом постепенно перестает пользоваться другой. За ненадобностью.
     
     
  • 3.37, Аноним (-), 16:24, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дело в том, что Линукс как универсальная и оптимальная рабочая платформа - уже свершившийся факт.

    Ой! А когда это свершилось?
    И чего мне не сказали об этой чудесатой новости? Я бы порадовался!

    > Корпорастам приходится это учитывать и по возможности вставлять палки, тормозя вымирание своих продуктов.

    То-то вижу виндокапец свершился, для всех железок появились дрова...
    А не, не свершился)

    > Только поэтому появился WSL на виндах, а теперь вот аналог и под макось.

    Они просто увидели неплохой узкоспециализированный софт, который еще и бесплатный.
    Значит тут можно заработать.

    > Иначе пользователь, распробовавший нормальную систему, сначала ставит ее дуалбутом, а
    > потом постепенно перестает пользоваться другой. За ненадобностью.

    Хахаха, я бы на месте корпов, дал пару взяток, чтобы ноуты по умолчанию шли с какой-то xfce или i3.
    Чтобы пользователь накушался этого и потом с радостью отдавал деньги за нормальную ОСь.


     
     
  • 4.40, тоже Аноним (ok), 16:46, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы ноуты по умолчанию шли с какой-то xfce

    Лично ставил Xubuntu паре сотрудников на домашние ноуты после того, как они задолбались с самозасирающейся виндой на агрегате, от которого им нужен только стабильно работающий браузер.

     
  • 3.45, User (??), 16:54, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, именно по этому все и изобретают палки разной длины чтобы иначе чем ей этой самой "рабочей платформы" не касаться - кто wsl2, кто вот containers, кто terraform, кто kustomize с helm'ом - что угодно берут, лишь бы с православным bash'ем дел не иметь.
    linux - de facto стандарт легковесной виртуализации или контейнерной изоляции - хз как теперь модно, всё. Ни для чего больше он в чистом виде - не пригоден. А, не - вру. Вот еще эмбеддовка-задешево, там да, там ъ - правда пользователи с ней, опять же, взаимодействуют кто через уеб-интерфейс, кто через специальный cli, у кого вовсе отсосдательская аппликуха... "У" - удобство!
    А про телефоны, право слово, лучше не вспоминать - страшно далеки они от анонимского "linux'а", да и называть их "оптимальной рабочей платформой" слегка даже стыдно...
     
  • 2.38, Аноним (-), 16:37, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, Rus_Troll0lo (?), 14:58, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно как нибудь развивать СПО, не отправляя детей в детский дом, а жену на панель?
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 15:06, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А можно как нибудь развивать СПО, не отправляя детей в детский дом, а жену на панель?

    Разумеется! Просто живешь на мамину пенсию, а по ночам сношаешься со своим любимым подкроватным сервером. Зато ты крутой какир-спошник.

     
     
  • 3.33, тоже Аноним (ok), 15:51, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Now kiss, guys.
     
  • 2.27, Аноним (26), 15:24, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.39, Аноним (-), 16:41, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.43, Rus_Troll0lo (?), 16:50, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.23, Аноним (-), 15:03, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скоро линукс можно будет запускать везде: в винде, в андроиде, в макоси. Может когда-то даже в ios.

    Причем это можно будет делать удобно, что позволит запускать те крохи linux-only софта, что еще остались.
    Ну а для всего остального будут нормальные десктопные ОС.

     
     
  • 2.28, Аноним (26), 15:26, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угумс, ведь уже везде Linux-софт запускается, ога, сказочник.
     

  • 1.34, Аноним (34), 15:53, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вендекапэц
     
  • 1.35, Кошкажена (?), 16:03, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.36, Слободенко (?), 16:14, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.41, НяшМяш (ok), 16:47, 12/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуксоиды долго просили нормальный десктоп - получите /s
     
  • 1.42, Аноним (-), 16:50, 12/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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