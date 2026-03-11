Выпуск uChmViewer 8.6, программы для просмотра файлов chm и epub

|
|1.1, Аноним (1), 14:00, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Standalone viewer, depends on Qt 5 or Qt 6 only. Does not require KDE, GNOME or wxWidgets toolkit.
Вот это годно!
|
|
|
|2.9, anonymous (??), 15:01, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот это годно!
Больше половины соверемнного Qt софта - это вебвью на хромом и куча джава скрипта. Ну или QML.
Так что вопрос годности под сомнением. Если без хромого - то конечно годно. Если очередные нескучные обои - то не особо и нужно.
|
|
|
|
|
|4.22, anonymous (??), 16:54, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
epub и chm - это html упакованный в архив. Браузеры умеют их открывать либо из коробки либо через плагины.
Если ты делаешь специальную программу для просмотра epub то она должна быть чем-то лучше голого браузера.
Например неприхотливостью ресурсов. Вебвьюшные просмотрщики могут по 600 метров со старта занимать. А книги я любил читать ещё с тех времён когда у меня 256 метров оперативы было всего. Как так получалось? Ну так специализированный софт вполне укладывается в 50 метров.
Если uChmViewer именно такой софт - то честь ему и хвала. Если у него внутри браузер, то браузер можно запустить и без внешней обёртки.
|
|
|
|5.26, u235 (ok), 17:11, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Внутре у него либо QtWebKit, либо QtWebEngine, то есть по любому движок браузера. Но современные браузерные движки – это не про экономию ресурсов, отчасти из-за подхода "я могу открыть в браузере любую фигню". Обсуждаемая программа всего лишь даёт вам возможность выбрать тот инструмент, который устраивает. Хотите открывать книги в браузере? Почему бы и нет, если все нравится.
|
|2.13, Аноним (-), 15:22, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вот это годно!
И правда. В общем то единственный недостаток - chm уже неактуален толком.
|
|1.2, Жироватт (ok), 14:02, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Эх, chm-chm, сколько документации в тебя скомпилировано, сколько времени на чтение тебя потрачено...
|
|
|
|2.17, trdm (ok), 15:52, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И не говори.
папка E:\Projects\chm до сих пор на винте. Размер: 18,0 ГБ (19 422 415 009 байт) Файлов: Файлов: 197 535; папок: 16 474
Надо бы архиватором прогуляться....
ПС. У мелкософтовского chm вьювера была возможность солздавать из chm - коллекции, и искать не по одному филу, а по всей коллекции.
Вот бы такую возможность сделать бы в сабже.
|
|2.27, eugener (ok), 17:25, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так этож виндовый формат, я вот с ним и не сталкивался практически, хотя припоминаю что такие файлы попадались.
|
|1.3, iPony128052 (?), 14:22, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ещё одна отличная новость для любителей таких старых форматов как chm.
Даже скрин в стиле KDE3 🌚
|
|1.5, Аноним (-), 14:33, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
>CHM
В нулевых, когда юзал Windows XP попадались файлы в формате CHM. Часто они шли внутри CD и DVD дисков, как правило это были всякого рода справочники, документация к софту. Если не ошибаюсь это формат придуманный в стенах корпорации Майкрософт.
Новость прям попахиват откровенной виндовостью.
|
|
|
|2.6, Жироватт (ok), 14:41, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну что поделать - майки смогли родить что-то удачное, да такое, что очень быстро стало стандартом-де-факто.
|
|
|
|3.14, Аноним (-), 15:24, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Ну что поделать - майки смогли родить что-то удачное, да такое, что очень
> быстро стало стандартом-де-факто.
Каким стандартом? Какого факта? Это формат виндового хелпаря. В котором в основном хелпарь и есть. Для всего остального он - ужасная экзотика на данный момент.
|
|
|
|4.19, Жироватт (ok), 16:19, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Каким стандартом? Какого факта? Это формат виндового хелпаря.
Стандартным стандартом технической документации, когда для чтения pdf приходилось таскать на сидюках третий-четвёртый-пятый акробат-рыдырь. А просмотр chm был встроен в окна
|
|
|
|5.20, Аноним (20), 16:22, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А могли бы сразу в маркдауне писать и chm не нужен был бы, просто с блокнота открывать и не париться
|
|5.23, Аноним (-), 16:56, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Стандартным стандартом технической документации, когда для чтения pdf
> приходилось таскать на сидюках третий-четвёртый-пятый акробат-рыдырь.
> А просмотр chm был встроен в окна
Это проблемы юзеров окон. На данный момент давно не актуальные. И вся техническая инфа типа даташитов 100500 лет как в PDF.
|
|3.28, user1985 (?), 17:26, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сомнительное утверждение. За всю свою жизнь с chm-файлами я плотно столкнулся пару раз.
|
|2.25, тоже Аноним (ok), 17:09, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, вот у меня по-прежнему рабочая программка под Винды имеет приложенный к ней оффлайн-хэлп, как раз в CHM. Стал ее портировать на Линь - упс, готовых либ не видно. Хоть сам такой вьювер пиши... или дербань на HTML+PNG+CSS+...
|
|1.10, Аноним (10), 15:01, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Есть подобная - STDU Viewer, с гораздо большими возможностями, но только для Win, хотел такую же для Debian, а тут очень мало форматов. Заброшенный Coolreader ещё выручает.
|
|
|
|2.24, Аноним (12), 16:59, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Okular умеет больше форматов и использует KF, т.е. вытянет полKDE, если у вас не KDE.
|