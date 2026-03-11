The OpenNET Project / Index page

Выпуск uChmViewer 8.6, программы для просмотра файлов chm и epub

11.03.2026 13:04 (MSK)

Доступен выпуск uChmViewer 8.6, программы для просмотра электронных книг в форматах CHM и EPUB. Из особенностей просмотрщика отмечается улучшенная поддержка языков, отличных от английского, возможность отключения JavaScript, автоопределение кодировок, корректный поиск в chm-файлах с кириллицей, возможность использования сложных поисковых выражений, система установки закладок, сохранение истории операций в привязке к просматриваемым файлам, масштабирование размера текста. Код написан на С++ с использованием библиотеки Qt и поставляется под лицензией GPLv3. Пакеты cформированы для Debian, Fedora, Ubuntu и инсталлятор для Windows.

Основные изменения в новой версии:

  • Навигация кнопками “следующий/предыдущий” по книгам Epub теперь использует не только TOC, но и внутренний список страниц, если он есть.
  • Добавлена возможность открытия книг путем перетаскивания их на приложение.
  • Инсталлятор для Windows теперь добавляет файловые ассоциации.
  • Исправлена ошибка открытия книг Epub с пустым полем “title”.
  • Исправлена ошибка обработки некоторых книг CHM с плохо оформленным файлом HHC.
  • Исправлена ошибка обработки книг CHM, содержащих пункты индекса с множественными URL.
  • Исправлена ошибка чтения кэшированного поискового индекса, приводящая к построению нового поискового индекса при повторном открытии книг.
  • Исправлена ошибка открытия книг Epub, использующих относительные адреса в некоторых служебных полях.


Автор новости: u235
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64966-uchmviewer
Ключевые слова: uchmviewer, epub, chm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:00, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Standalone viewer, depends on Qt 5 or Qt 6 only. Does not require KDE, GNOME or wxWidgets toolkit.

    Вот это годно!

     
     
  • 2.9, anonymous (??), 15:01, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот это годно!

    Больше половины соверемнного Qt софта - это вебвью на хромом и куча джава скрипта. Ну или QML.

    Так что вопрос годности под сомнением. Если без хромого - то конечно годно. Если очередные нескучные обои - то не особо и нужно.

     
     
  • 3.11, u235 (ok), 15:10, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вам шашечки или ехать?
     
     
  • 4.22, anonymous (??), 16:54, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    epub и chm - это html упакованный в архив. Браузеры умеют их открывать либо из коробки либо через плагины.

    Если ты делаешь специальную программу для просмотра epub то она должна быть чем-то лучше голого браузера.

    Например неприхотливостью ресурсов. Вебвьюшные просмотрщики могут по 600 метров со старта занимать. А книги я любил читать ещё с тех времён когда у меня 256 метров оперативы было всего. Как так получалось? Ну так специализированный софт вполне укладывается в 50 метров.

    Если uChmViewer именно такой софт - то честь ему и хвала. Если у него внутри браузер, то браузер можно запустить и без внешней обёртки.

     
     
  • 5.26, u235 (ok), 17:11, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внутре у него либо QtWebKit, либо QtWebEngine, то есть по любому движок браузера. Но современные браузерные движки – это не про экономию ресурсов, отчасти из-за подхода "я могу открыть в браузере любую фигню". Обсуждаемая программа всего лишь даёт вам возможность выбрать тот инструмент, который устраивает. Хотите открывать книги в браузере? Почему бы и нет, если все нравится.
     
  • 2.13, Аноним (-), 15:22, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот это годно!

    И правда. В общем то единственный недостаток - chm уже неактуален толком.

     

  • 1.2, Жироватт (ok), 14:02, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эх, chm-chm, сколько документации в тебя скомпилировано, сколько времени на чтение тебя потрачено...
     
     
  • 2.17, trdm (ok), 15:52, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не говори.
    папка E:\Projects\chm до сих пор на винте. Размер: 18,0 ГБ (19 422 415 009 байт) Файлов: Файлов: 197 535; папок: 16 474
    Надо бы архиватором прогуляться....

    ПС. У мелкософтовского chm вьювера была возможность солздавать из chm - коллекции, и искать не по одному филу, а по всей коллекции.
    Вот бы такую возможность сделать бы в сабже.

     
  • 2.27, eugener (ok), 17:25, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так этож виндовый формат, я вот с ним и не сталкивался практически, хотя припоминаю что такие файлы попадались.
     

  • 1.3, iPony128052 (?), 14:22, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё одна отличная новость для любителей таких старых форматов как chm.

    Даже скрин в стиле KDE3 🌚

     
     
  • 2.4, VoidNane (?), 14:28, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Старый формат борозды не испортит.
     

  • 1.5, Аноним (-), 14:33, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >CHM

    В нулевых, когда юзал Windows XP попадались файлы в формате CHM. Часто они шли внутри CD и DVD дисков, как правило это были всякого рода справочники, документация к софту. Если не ошибаюсь это формат придуманный в стенах корпорации Майкрософт.

    Новость прям попахиват откровенной виндовостью.

     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 14:41, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну что поделать - майки смогли родить что-то удачное, да такое, что очень быстро стало стандартом-де-факто.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 15:24, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ну что поделать - майки смогли родить что-то удачное, да такое, что очень
    > быстро стало стандартом-де-факто.

    Каким стандартом? Какого факта? Это формат виндового хелпаря. В котором в основном хелпарь и есть. Для всего остального он - ужасная экзотика на данный момент.

     
     
  • 4.19, Жироватт (ok), 16:19, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каким стандартом? Какого факта? Это формат виндового хелпаря.

    Стандартным стандартом технической документации, когда для чтения pdf приходилось таскать на сидюках третий-четвёртый-пятый акробат-рыдырь. А просмотр chm был встроен в окна

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 16:22, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А могли бы сразу в маркдауне писать и chm не нужен был бы, просто с блокнота открывать и не париться
     
     
  • 6.21, Жироватт (ok), 16:26, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принцесса, вы так непосредственны.
     
  • 5.23, Аноним (-), 16:56, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стандартным стандартом технической документации, когда для чтения pdf
    > приходилось таскать на сидюках третий-четвёртый-пятый акробат-рыдырь.
    > А просмотр chm был встроен в окна

    Это проблемы юзеров окон. На данный момент давно не актуальные. И вся техническая инфа типа даташитов 100500 лет как в PDF.


     
  • 3.28, user1985 (?), 17:26, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительное утверждение. За всю свою жизнь с chm-файлами я плотно столкнулся пару раз.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:48, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А про rtf написать в стиле "где-то видел" не хочешь?
     
  • 2.25, тоже Аноним (ok), 17:09, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вот у меня по-прежнему рабочая программка под Винды имеет приложенный к ней оффлайн-хэлп, как раз в CHM. Стал ее портировать на Линь - упс, готовых либ не видно. Хоть сам такой вьювер пиши... или дербань на HTML+PNG+CSS+...
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:01, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть подобная - STDU Viewer, с гораздо большими возможностями, но только для Win, хотел такую же для Debian, а тут очень мало форматов. Заброшенный Coolreader ещё выручает.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:21, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    STDU Viewer, если память не изменяет, под Wine работал.

    > Заброшенный Coolreader ещё выручает.

    https://gitlab.com/coolreader-ng

     

  • 1.16, Петух (?), 15:43, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где для Arch пакет?
     
  • 1.18, ANONYMOUSE_007 (ok), 16:17, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем Okular отличается ?
     
     
  • 2.24, Аноним (12), 16:59, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Okular умеет больше форматов и использует KF, т.е. вытянет полKDE, если у вас не KDE.
     

