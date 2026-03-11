Выпуск uChmViewer 8.6, программы для просмотра файлов chm и epub

2.9 , anonymous ( ?? ), 15:01, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот это годно! Больше половины соверемнного Qt софта - это вебвью на хромом и куча джава скрипта. Ну или QML. Так что вопрос годности под сомнением. Если без хромого - то конечно годно. Если очередные нескучные обои - то не особо и нужно.

3.11 , u235 ( ok ), 15:10, 11/03/2026
Вам шашечки или ехать?

4.22 , anonymous ( ?? ), 16:54, 11/03/2026
epub и chm - это html упакованный в архив. Браузеры умеют их открывать либо из коробки либо через плагины. Если ты делаешь специальную программу для просмотра epub то она должна быть чем-то лучше голого браузера. Например неприхотливостью ресурсов. Вебвьюшные просмотрщики могут по 600 метров со старта занимать. А книги я любил читать ещё с тех времён когда у меня 256 метров оперативы было всего. Как так получалось? Ну так специализированный софт вполне укладывается в 50 метров. Если uChmViewer именно такой софт - то честь ему и хвала. Если у него внутри браузер, то браузер можно запустить и без внешней обёртки.

5.26 , u235 ( ok ), 17:11, 11/03/2026
Внутре у него либо QtWebKit, либо QtWebEngine, то есть по любому движок браузера. Но современные браузерные движки – это не про экономию ресурсов, отчасти из-за подхода "я могу открыть в браузере любую фигню". Обсуждаемая программа всего лишь даёт вам возможность выбрать тот инструмент, который устраивает. Хотите открывать книги в браузере? Почему бы и нет, если все нравится.

2.13 , Аноним ( - ), 15:22, 11/03/2026
> Вот это годно! И правда. В общем то единственный недостаток - chm уже неактуален толком.


