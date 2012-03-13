Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 9

Доступен выпуск приложения Calibre 9, автоматизирующего поддержание коллекции электронных книг. Calibre предлагает интерфейсы для навигации по библиотеке, чтения книг, преобразованию форматов, синхронизации с портативными устройствами на которых осуществляется чтение, просмотра новостей о появлении новинок на популярных web-ресурсах. В состав также входит реализация сервера для организации сетевого доступа к домашней коллекции. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. В новой версии: Предложен новый интерфейс для навигации по коллекции книг, стилизованный под книжный шкаф, в котором книги расставлены по полкам. Возможна группировка произведений по авторам и сериям. При наведении курсора на корешок книги на полке выводится подсказка с изображением обложки. Толщина корешка вычисляется в зависимости от числа страниц в книге. Оформление книжной полки может быть изменено в настройках.

Интегрирована возможность обсуждения книг с AI-ассистентом. Можно задавать вопросы по выбранной книге и запрашивать рекомендации о существовании похожих книг. По умолчанию AI отключён и требует активации в настройках, в которых можно выбрать предпочитаемого облачного AI-провайдера или использовать локально устанавливаемые модели.

Добавлена поддержка обращения к AI-ассистенту в процессе чтения книги, например, для пояснения непонятных слов, резюмирования или перевода выделенного содержимого, получения ответов на произвольные вопросы о какой-то части текста.



