The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 9

04.02.2026 09:25 (MSK)

Доступен выпуск приложения Calibre 9, автоматизирующего поддержание коллекции электронных книг. Calibre предлагает интерфейсы для навигации по библиотеке, чтения книг, преобразованию форматов, синхронизации с портативными устройствами на которых осуществляется чтение, просмотра новостей о появлении новинок на популярных web-ресурсах. В состав также входит реализация сервера для организации сетевого доступа к домашней коллекции. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

В новой версии:

  • Предложен новый интерфейс для навигации по коллекции книг, стилизованный под книжный шкаф, в котором книги расставлены по полкам. Возможна группировка произведений по авторам и сериям. При наведении курсора на корешок книги на полке выводится подсказка с изображением обложки. Толщина корешка вычисляется в зависимости от числа страниц в книге. Оформление книжной полки может быть изменено в настройках.
  • Интегрирована возможность обсуждения книг с AI-ассистентом. Можно задавать вопросы по выбранной книге и запрашивать рекомендации о существовании похожих книг. По умолчанию AI отключён и требует активации в настройках, в которых можно выбрать предпочитаемого облачного AI-провайдера или использовать локально устанавливаемые модели.
  • Добавлена поддержка обращения к AI-ассистенту в процессе чтения книги, например, для пояснения непонятных слов, резюмирования или перевода выделенного содержимого, получения ответов на произвольные вопросы о какой-то части текста.


  1. Главная ссылка к новости (https://calibre-ebook.com/new-...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0
  3. OpenNews: Выпуск pandoc 3.0, пакета для преобразования текстовой разметки
  4. OpenNews: Доступен InkBox OS 2.0, дистрибутив для электронных книг Kobo и Kindle
  5. OpenNews: Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 4.3
  6. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64734-calibre
Ключевые слова: calibre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, q (ok), 09:33, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    > AI ... запрашивать рекомендации о существовании похожих книг

    Ну он там конечно навоображает несуществующих книг. И даже приведет неработающие ссылки на амазон.

     

  • 2, Жироватт (ok), 09:38, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Хм...а вот этот интерфейс в приниципе годен.
    Эй, Прохфессер Нафигатор, когда в своей программе такое реализуешь? Очень надо.
    Но обязательно - чтобы каждая обложка была кислотных цветов.
    И высота книг имитировало морскую волну на попугае рисунком.
    И чтобы это можно было сохранить в XML
     
  • 4, Аноним (4), 09:47, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    А с AI не перебор ли?!
     
  • 5, Аноним (4), 09:47, 04/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Без него уже фсё? Никак? Не по фэншую?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру