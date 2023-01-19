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Выпуск pandoc 3.0, пакета для преобразования текстовой разметки

19.01.2023 21:29

Доступен выпуск проекта pandoc 3.0, развивающего библиотеку и утилиту командной строки для преобразования форматов разметки текста. Поддерживается конвертация между более чем 50 форматами, включая docbook, docx, epub, fb2, html, latex, markdown, man, odt и различные wiki-форматы. Поддерживается подключение произвольных обработчиков и фильтров на языке Lua. Код написан на языке Haskell и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии в отдельные пакеты выделены pandoc-server, pandoc-cli и pandoc-lua-engine. Расширена поддержка языка Lua. Добавлен новый выходной формат chunkedhtml для генерации zip-архива с несколькими HTML-файлами. Значительно улучшена поддержка сложных картинок (блоки figure). Добавлено расширение mark для подсветки текста в формате Markdown. Добавлена большая порция новых опций. Улучшена поддержка различных форматов.

  1. Главная ссылка к новости (https://pandoc.org/releases.ht...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58513-pandoc
Ключевые слова: pandoc, convert
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:21, 19/01/2023 [ответить]  
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