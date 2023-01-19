Выпуск pandoc 3.0, пакета для преобразования текстовой разметки

Доступен выпуск проекта pandoc 3.0, развивающего библиотеку и утилиту командной строки для преобразования форматов разметки текста. Поддерживается конвертация между более чем 50 форматами, включая docbook, docx, epub, fb2, html, latex, markdown, man, odt и различные wiki-форматы. Поддерживается подключение произвольных обработчиков и фильтров на языке Lua. Код написан на языке Haskell и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии в отдельные пакеты выделены pandoc-server, pandoc-cli и pandoc-lua-engine. Расширена поддержка языка Lua. Добавлен новый выходной формат chunkedhtml для генерации zip-архива с несколькими HTML-файлами. Значительно улучшена поддержка сложных картинок (блоки figure). Добавлено расширение mark для подсветки текста в формате Markdown. Добавлена большая порция новых опций. Улучшена поддержка различных форматов.



