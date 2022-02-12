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Релиз uChmViewer, программы для просмотра файлов chm и epub

12.02.2022 22:36

Доступен выпуск uChmViewer 8.2, форка KchmViewer, программы для просмотра файлов в форматах chm (MS HTML help) и epub. Релиз добавляет поддержку KDE Framework 5 вместо KDE4 и начальную поддержку Qt6 вместо Qt4. Ответвление отличается включением некоторых улучшений, которые не попали и скорее всего не попадут в основной состав KchmViewer. Код написан на С++ и поставляется под лицензией GPLv3.

Основные изменения:

  • Форк переименован в uChmViewer. Также удалена проверка кода на наличие обновлений.
  • Прекращена поддержка Qt4 и KDE4 в основной ветке. Код, специфичный для Qt4, был удалён.
  • Добавлена поддержка KDE Framework 5 с помощью KDELibs4Support.
  • Добавлена ограниченная поддержка Qt6. Приложение собирается с Qt 6.2, но для этого пришлось отключить печать и поиск по странице, а так же полагаться на настройки по умолчанию при просмотре страниц.
  • Добавлена опция USE_DBUS в сценарий сборки CMake. Опция позволяет включить/выключить сборку с D-Bus на любой платформе, где доступна эта технология. Ранее сборка с D-Bus поддерживалась только в Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/u-235/uchmv...)
  2. OpenNews: Релиз альтернативной сборки KchmViewer, программы для просмотра файлов chm и epub
  3. OpenNews: Опубликованы библиотеки для работы с форматами EPUB3, AbiWord, MS Publisher, PageMaker и QuarkXPress
  4. OpenNews: Выпуск Foliate 1.0, программы для чтения книг в формате EPUB
  5. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 5.0
Автор новости: u235
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56688-uchmviewer
Ключевые слова: uchmviewer, chm, epub
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:53, 12/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    > для просмотра файлов chm

    Актуальненько.

     
     
  • 5, Аноним (5), 23:52, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема?
     

  • 2, Аноним (2), 23:01, 12/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    А почему вообще все читалки епуб так тормозят? Я не могу понять, я сделал епуб всего на 3000 элементов (35 мегабайт), а он открывается 20 минут (на пк). Есть fbreader, в нём единственном моментально открывается и работает, но он проприетарный теперь и в нём магазины с телеметрией.

    >KDELibs4Support

    Фу, я первым делом удалил из системы поддержку 4, когда поставил 5 кеды. Там даже kwrite не сразу нормально портировали, но зато никакого легаси не было. А зачем дбус просмотрщику малвари? Малварь же и так произвольный код исполняет нативно, дбус лишний шаг.

     
     
  • 4, u235 (ok), 23:30, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А почему вообще все читалки епуб так тормозят?

    Вы можете создать баг-репорт(https://github.com/u-235/uchmviewer/issues/new/choose) и прикрепить проблемный файл?

     

  • 3, Аноним (3), 23:29, 12/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    >начальную поддержку Qt6
    >Добавлена ограниченная поддержка Qt6
    >но для этого пришлось отключить печать и поиск по странице, а так же полагаться на настройки по умолчанию при просмотре страниц

    Linux во всей красе. Сделать что-то полноценно и нормально никто не может, а вот ограничения и недоделки все рады совать. До чего же это похоже на бета-тест, который третий десяток лет не может закончиться...

     
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