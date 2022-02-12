Релиз uChmViewer, программы для просмотра файлов chm и epub

1, Аноним ( 1 ), 22:53, 12/02/2022 [ответить] + / – > для просмотра файлов chm Актуальненько.

5, Аноним ( 5 ), 23:52, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чём проблема?



2, Аноним ( 2 ), 23:01, 12/02/2022 [ответить] + / – А почему вообще все читалки епуб так тормозят? Я не могу понять, я сделал епуб всего на 3000 элементов (35 мегабайт), а он открывается 20 минут (на пк). Есть fbreader, в нём единственном моментально открывается и работает, но он проприетарный теперь и в нём магазины с телеметрией. >KDELibs4Support Фу, я первым делом удалил из системы поддержку 4, когда поставил 5 кеды. Там даже kwrite не сразу нормально портировали, но зато никакого легаси не было. А зачем дбус просмотрщику малвари? Малварь же и так произвольный код исполняет нативно, дбус лишний шаг. 4, u235 ( ok ), 23:30, 12/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А почему вообще все читалки епуб так тормозят? Вы можете создать баг-репорт(https://github.com/u-235/uchmviewer/issues/new/choose) и прикрепить проблемный файл?



3, Аноним ( 3 ), 23:29, 12/02/2022 [ответить] + / – >начальную поддержку Qt6

>Добавлена ограниченная поддержка Qt6

>но для этого пришлось отключить печать и поиск по странице, а так же полагаться на настройки по умолчанию при просмотре страниц Linux во всей красе. Сделать что-то полноценно и нормально никто не может, а вот ограничения и недоделки все рады совать. До чего же это похоже на бета-тест, который третий десяток лет не может закончиться...

