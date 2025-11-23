В состав GCC одобрено включение фронтэнда для языка Алгол 68

Комитет, управляющий разработкой набора компиляторов GCC (GCC Steering Committee), утвердил включение в кодовую базу GCC фронтэнда gcc-a68 для поддержки языка программирования Алгол 68 (Algol 68), разработанного в конце 60-годов прошлого века. После интеграции фронтэнда штатный инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Алгол 68 без необходимости установки компилятора GNU Algol 68. В экспериментальном режиме фронтэнд будет доступен в выпуске GCC 16, запланированном на весну следующего года.

Фронтэнд для Алгол 68 добавлен с некоторыми оговорками: он не будет включён в сборки по умолчанию и не будет учитываться при оценке готовности GCC к релизу. Кроме того, разработчикам, не отвечающим за разработку фронтэнда для Алгол 68, дана возможность отказываться от работы над проблемами, связанными с данным фронтэндом. В случае проблем с сопровождением фронтэнд будет удалён.

В настоящее время в состав GCC входят фронтэнды для языков C, C++, Objective C, Objective C++, Fortran, Ada, Go, D, Modula-2, Rust и Cobol. Отдельно развиваются фронтэнды GNU Pascal Compiler (GPC), Mercury, Modula-3, GHDL (VHDL), PL/1 и GCC Unified Parallel C (GCC UPC).



