В состав GCC одобрено включение фронтэнда для языка Алгол 68

23.11.2025 08:25

Комитет, управляющий разработкой набора компиляторов GCC (GCC Steering Committee), утвердил включение в кодовую базу GCC фронтэнда gcc-a68 для поддержки языка программирования Алгол 68 (Algol 68), разработанного в конце 60-годов прошлого века. После интеграции фронтэнда штатный инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Алгол 68 без необходимости установки компилятора GNU Algol 68. В экспериментальном режиме фронтэнд будет доступен в выпуске GCC 16, запланированном на весну следующего года.

Фронтэнд для Алгол 68 добавлен с некоторыми оговорками: он не будет включён в сборки по умолчанию и не будет учитываться при оценке готовности GCC к релизу. Кроме того, разработчикам, не отвечающим за разработку фронтэнда для Алгол 68, дана возможность отказываться от работы над проблемами, связанными с данным фронтэндом. В случае проблем с сопровождением фронтэнд будет удалён.

В настоящее время в состав GCC входят фронтэнды для языков C, C++, Objective C, Objective C++, Fortran, Ada, Go, D, Modula-2, Rust и Cobol. Отдельно развиваются фронтэнды GNU Pascal Compiler (GPC), Mercury, Modula-3, GHDL (VHDL), PL/1 и GCC Unified Parallel C (GCC UPC).

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64308-gcc
Ключевые слова: gcc, algol
Обсуждение (7)
  • 1.1, Аноним (1), 08:49, 23/11/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Видел этот тренд без единого комментария!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:51, 23/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что? Каждый может поставить себе уведомление по RSS и смотреть новости первым без комментариев.
     

  • 1.3, Аноним (2), 08:55, 23/11/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень интересно видеть, что такой исторический язык, как Алгол 68, получает «вторую жизнь» в современном GCC! Здорово, что теперь можно будет экспериментировать с этим языком напрямую через штатные инструменты, не устанавливая отдельный компилятор. Отличная новость для энтузиастов и для тех, кто интересуется историей программирования.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:29, 23/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы абсолютно правы, спасибо за уточнение
     

  • 1.4, kravich (ok), 09:18, 23/11/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Бедная стюардесса...
     
  • 1.6, Массоны Рептилоиды (?), 09:46, 23/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    А Cobol когда добавят?
     
  • 1.7, Аноним (-), 09:47, 23/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

