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В состав GCC включена поддержка языка программирования Modula-2

19.12.2022 13:50

В основной состав GCC принят фронтэнд m2 и библиотека libgm2, позволяющие использовать штатный инструментарий GCC для сборки программ на языке программирования Modula-2. Поддерживается сборка кода, соответствующего диалектам PIM2, PIM3 и PIM4, а также принятому ISO-стандарту для данного языка. Изменения включены в ветку GCC 13, релиз которой ожидается в мае 2023 года.

Modula-2 разработан в 1978 году Никлаусом Виртом, продолжает развитие языка Pascal и позиционируется как язык программирования для высоконадёжных промышленных систем (например, применяется в ПО для спутников ГЛОНАСС). Modula-2 является предшественником таких языков, как Modula-3, Oberon и Zonnon. Помимо Modula-2 в состав GCC включены фронтэнды для языков C, C++, Objective-C, Fortran, Go, D, Ada и Rust. Из не принятых в основной состав GCC фронтэнтов можно отметить Modula-3, GNU Pascal, Mercury, Cobol, VHDL и PL/1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Фронтэнд для языка Rust доведён до готовности к интеграции в GCC 13
  3. OpenNews: В GCC утверждено включение поддержки языка Rust
  4. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 12
  5. OpenNews: Представлен gcobol, компилятор для языка COBOL на основе технологий GCC
  6. OpenNews: Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58357-gcc
Ключевые слова: gcc, pascal, modula-2
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (85) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:04, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скоро перепишу на раст!
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:13, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > перепишу

    ORLY?! Держи нас в курсе!

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:04, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему-то Оберон обходят стороной. Pascal и modula имеют отличные реализации, а oberon 1,5 любительских поделок с 1,5 архитектурами. Сейчас прибежит товарищ и будет убеждать, что оберон готов для продакшена. Нет, не готов. GCC > все реализации oberon.
     
     
  • 2.40, Брат Анон (ok), 16:12, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1) Далеко не 1.5 реализации
    2) Далеко не 1.5 платформы
    3) Оберон не готов для продакшена
    4) Не обходят стороной. Модула-2 -- это стандарт ISO. У Оберона нет официальных стандартов.
    5) Товарищ не может прибежать, потому что он никуда не убегал.
     
     
  • 3.74, pashev.ru (?), 17:34, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нет официальных стандартов.

    Можешь объяснить, что такое «официальный стандарт»? Кто должен подписать?

     
  • 3.80, 111 (??), 17:42, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Модула-2 -- это стандарт ISO. У Оберона нет официальных стандартов.

    Ну, строго говоря, у Rust тоже нет официальных стандартов. И всё же его принимают в GCC.

     
  • 2.52, Аноним (52), 16:25, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строго говоря, включение в гцц Оберона (как и модулы, как и всего остального кроме сишки) не нужно. Все пользуются "нативными" компиляторами, так как они эффективней и удобней. Слышал когда-нибудь чтобы кто-то го или аду в гцц использовал? Вот то-то и оно.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 16:59, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аду в гцц

    Так её и используют.

     
  • 3.73, Аноним (73), 17:32, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Строго говоря GCC (ГНУшная Коллекция Компиляторов) предназначен для коллекционирования хороших компиляторов, и не вам решать что в это множество не включать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:13, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    теперь мейнтейнерам гцц придется сопровождать +1 фронтенд, причем явно бесперспективный. Молодцы, че.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:24, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так то мейнтейнеры в комплекте идут с принятием у модулы это Gaius Mulley
     

  • 1.4, Аноним (6), 14:19, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Модула заслужила чтобы память о ней была увековечена в GCC.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 16:19, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну gcc не мемориал все же (?), этим люди пользуются - не надо там кладбон устраивать
     
     
  • 3.53, Аноним (52), 16:27, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда оттуда надо дропнуть всё кроме сишки.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:23, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За паскаль обидно. Основная проблема линухсоидов в том, что они идут своим путем, а не тем путем, который бы похоронил проприетарщину путем предоставления альтернатив. Да, есть FPC. Но он все равно не ровня делфям. Язык и IDE - чисто для школьных программок и не тянут профессиональные проекты. Банальная вещь. Нет групп проектов. А я лично мечтаю о свободной замене связке Delphi/C++ Builder. Delphi - для более простых программ, чтобы не связываться с кривым плохо читаемым сишным синтаксисом. Если не хватает - берем билдер. Например если нужна экзотика типа виртуального множественного наследования. Но в общем и целом главная фишка - визуальное программирование.
     
     
  • 2.8, Аноним (3), 14:31, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > чтобы не связываться с кривым плохо читаемым сишным синтаксисом

    begin begin begin begin begin end end end end end

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:45, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда печатаешь хотя бы 100 символов в секунду, то внезапно обнаруживаешь особенность: знаки препинания сбивают ритм. Даже and написать быстрее, чем && (не говоря уже об or). В паскале знаков препинания поменьше.
     
     
  • 4.14, Аноним (6), 14:49, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точказапятить на каждой строке это так архаично.
     
  • 4.15, Анонус (?), 14:50, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Недооцененный коммент!
     
  • 4.19, Ilya Indigo (ok), 15:04, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть язык для секретарш и писателей?
     
     
  • 5.21, Аноним (13), 15:12, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опытные программисты тоже быстро печатают. Особенность профессии.
     
  • 4.63, freehck (ok), 17:08, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Когда печатаешь хотя бы 100 символов в секунду, то внезапно обнаруживаешь особенность: знаки препинания сбивают ритм. Даже and написать быстрее, чем && (не говоря уже об or). В паскале знаков препинания поменьше.
    > печатаешь хотя бы 100 символов в секунду
    > 100 символов в секунду

    Знаешь, всё-таки если ты разработчик, то лучше бы ты вместо того, чтобы писать 100 символов в секунду, посидел бы, да подумал, что пишешь.

    Я вот никогда не печатал 100 символов в секунду, да и слава богу.

     
     
  • 5.82, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:58, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два чая этому господину. Быстро писать можно только достаточно тривиальный код или тесты. Большую часть времени приходится думать над архитектурой и т.п.
     
  • 4.78, pashev.ru (?), 17:37, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтому наш выбор — Кобол )

    https://git.pashev.ru/gcd/tree/gcd.cob

     
  • 3.27, 1 (??), 15:33, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь напиши пару строчек на PowerShell
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:39, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы достичь «сбычи мечт» нужно что-то делать. Вот ты лично что сделал, чтобы получить «свободную замену связки Delphi/C++ Builder»?
     
  • 2.18, Анон Анонович (?), 15:04, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Lazarus?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56462
     
  • 2.23, commiethebeastie (ok), 15:19, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Когда-то давно я общался с несколькими дельфистами, так скажу я, что это дно донское.

    Например объяснять, что если шедулер не поднимает частоту при максимальное нагрузке на процессор - это косяк программы, бесполезно. Или то, что если кусок кода продолжает клепаться 7х дельфях, использует базу протухшую в 2005 году - это нифига не нормально, тоже бесполезно.

     
     
  • 3.29, 1 (??), 15:35, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Т.е. использование стандарта С99 необходимо наказывать принудительным лечением растом ?
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:42, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Я ему объяснял зачем завязываться на их реализации интерфейса когда есть Нативный лучше. Тогда еще дот нета не было а то борланд и туда свои прокладки внедрять бы стал
     
  • 2.26, nuzhny (?), 15:32, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если верить этому видео ( https://www.youtube.com/watch?v=qQXXI5QFUfw ), то у Паскаля был момент триумфа в несколько лет. Так что за него не обидно, индустрия смогла его испробовать сполна.
     
     
  • 3.34, Аноним (22), 15:51, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    у паскаля фатальный недостаток: его сделали не сишники.
     
  • 2.28, Аноним (30), 15:34, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какому языку уделялось больше внимания и изданий чем паскалю? Не прижился он. Что Вы реинкарнируюте без кодовых наработок и проектов. Лучше не смешивать операции и операнды. Сейчас много умных редакторов. or - почему именно так а не Or или OR или -OR- или LOR.
     
     
  • 3.35, Аноним (22), 15:54, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > or - почему именно так а не Or или OR

    почему == и =, а не = и := ? Я уж молчу про другие странности операторов си.

     
     
  • 4.36, Аноним (30), 16:04, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А нет никаких странностей. Операторы набираются из небуквенных символов. Компилятору легче вести лексический парсинг. Нужно если бы было то можно было ввести любую комбинация а не писать OR_EQUAL или PLUS_LET
     
     
  • 5.65, Аноним (22), 17:16, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему == и =, а не = и := ?
     
     
  • 6.67, Аноним (30), 17:20, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть в удобстве использование не буквенных символов - для программиста и для компилятора - Вы согласились? Тогда считайте это прихотью авторов компилятора. )
     
  • 6.83, Бывалый смузихлёб (?), 18:02, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему не =, == и === ?
     
  • 2.41, Брат Анон (ok), 16:16, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Щито? Открываю Code Typhon и вижу группы проектов. Тут тебе и автоматизация, и порт под Нинтендо. и под Андроид, под VAX, под Sun, под PowerPC, под DecAlpha. Там же и Qt, и Gtk, и OpenGL... Что я делаю не так?
     
  • 2.54, Аноним (52), 16:33, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Паскаль плохо портируем куда-либо, из-за чего и сдох в своё время. А так - обычный язык с парой норм идей, но всё ещё с довольно галимой семантикой.
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 17:12, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Упомянутые ниже:
    - Double Commander: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, до кучи версию из транка можно собрать под Haiku;
    - CudaText: Windows, Linux, macOS, *BSD, Solaris.
     
  • 3.66, Аноним (22), 17:19, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Паскаль плохо портируем куда-либо

    Не знаешь - лучше помолчи. На FPC пишут хоть под GB, хоть под M0.

     
     
  • 4.77, Аноним (52), 17:36, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что ты говоришь. В 90-00 нормальные реализации Паскаля были только под дос и винду. На юниксах его почти что и не было. Попытки его туда втащить даже в виде всяких kylix умирали из-за своей ущербности. И это я даже не говорю обо всяких альфах и прочих.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:27, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да наплевать что они там пихают в свои буржуйские поделки! Где наши языки: Эль-76, РЕФАЛ, ДРАКОН, Рапира?
     
     
  • 2.9, Страдивариус (?), 14:34, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кумир! Как ты мог забыть главный язык - Кумир, ничтожество!
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 15:50, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им

    Поэтому не примут.

     
     
  • 4.68, Аноним (7), 17:24, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > >Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им

    Но что примечательно -- сделали и преклоняются.

     
  • 2.12, Аноним (13), 14:42, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школьницу забыл ;) Хотя да, это РАПИРА. Годная среда, рекомендую.

    Опыт промышленного применения есть у 1С. Но эту рекомендовать не могу... :(

     
  • 2.16, Аноним (6), 14:50, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот он лови https://github.com/bmstu-iu9/refal-5-lambda
     
  • 2.43, Брат Анон (ok), 16:17, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Модулу-2 не наплевать. Сделал дедушка Вирт, а его в СССР уважали.
     
     
  • 3.76, Аноним (30), 17:36, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что же пенсию не дали) Удивляет всеобъемлемость без ложной скромности.)
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:38, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странно что Паскаль не приняли, хотя конечно есть free pascal и на нем все равно почти ничего не пишут
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:59, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Double Commander полтора землекопа пилят
     
     
  • 3.25, Аноним (6), 15:26, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хорошо что они сам Паскаль не пилят.
     
  • 2.20, Анон Анонович (?), 15:08, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    CudaText - более чем достойная копия саблайма.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57022
     
     
  • 3.24, Аноним (6), 15:20, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бот промахнулся со своей рекламой? Причём тут Паскаль и КудаТекст?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 15:45, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там признаки были FreePascal замечены или Delphi.
     
  • 3.37, Аноним (37), 16:07, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так-то очень и очень корявая копия.
     
  • 2.44, Брат Анон (ok), 16:18, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем принимать Паскаль, если Модула-2 более совершенная?
     
     
  • 3.59, Аноним (10), 16:54, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него есть классы? Наследование? Полиморфизм?
     
  • 3.70, Аноним (30), 17:26, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Восприятие совершенства зависит от уровня знаний, а публичное провозглашение совершенством от уровня уважения к окружающим. И еще уж заодно: уважать не значит откапывать.
     
  • 2.57, анан (?), 16:39, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на сколько помню гислер писал , что 32 битку компилит на дельфи а 64 битку компилит на фрипаскале
    вот подтверждение https://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=34442
     

  • 1.32, Аноним (33), 15:48, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Верной дорогой идут товарищи. Нужно ещё ALGOL, Cobol, B и прочее ненужно принять.
     
     
  • 2.42, kusb (?), 16:17, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Unix shell
     
  • 2.47, Брат Анон (ok), 16:19, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не юродствуй. Модула-2 до сих пор не потеряла своей актуальности. Ада без жира и лицензионных ограничений.
     

  • 1.38, Аноним (38), 16:07, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно, плюсану ибо вспомнил TopSpeed
     
     
  • 2.48, Брат Анон (ok), 16:19, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Два чая этому господину!
     

  • 1.39, Anonymus (?), 16:09, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даже у Modula-2 есть ISO-стандарт, а раста нет.
     
     
  • 2.49, Брат Анон (ok), 16:20, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что значит ДАЖЕ? Модула-2 это вкусняшечка по сравнению с Растом.
    И делал Модулу-2 лауреат премии Тьюринга. Чем похвалятся создатели Раста?
     
     
  • 3.56, Anonymus (?), 16:38, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Чем похвалятся создатели Раста?

    Инклюзивностью

     
     
  • 4.71, Аноним (30), 17:29, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорите прямо - тусовочностью.
     
  • 3.79, Аноним (79), 17:42, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расовым разнообразием
     
     
  • 4.81, Аноним (7), 17:45, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и гендерным.
     
  • 3.85, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:04, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем похвалятся создатели Раста?

    На нем написан софт для секс игрушек.

     

  • 1.45, Аноним (45), 16:19, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Simula когда же?
     
     
  • 2.50, Брат Анон (ok), 16:21, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикольно, но вряд ли. Мощная фиговина была, синтаксис вполне читаемый. о сколько спецов для Симулы ты знаешь?
     

  • 1.51, Аноним (51), 16:24, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тридцать лет ждал!
    Ура!
     
  • 1.55, Иваня (?), 16:36, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Капец, нет слов.
     
  • 1.58, Аноним123 (?), 16:42, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что в GCC13 добали одновременно и Rust и Go
     
     
  • 2.72, Аноним (6), 17:31, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно что все эти синтаксические и лексические анализаторы никому не нужны.
     

  • 1.61, Аноним (7), 17:01, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст здорового человека?
     
  • 1.62, Аноним (60), 17:02, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём отличие модулы 2 от 3 и Оберона?
     
     
  • 2.69, Аноним (6), 17:25, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что 2 ещё можно пользоваться, а в 3 и Обероне фантазия автора достигла немыслимых пределов и пользоваться этим стало невозможно, да и не нужно, есть же Паскаль. 3 и Оберон это что-то типа раста.  
     

  • 1.84, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:02, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Штош, а теперь давайте добавим данный язык в ядро. Нужна инклюзивнлсть. Почему расту можно, а модуле нет?
     
  • 1.86, Аноним (7), 18:09, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, я признаю, что C и С++ опасные языки и что они не подходят для написания сколь-нибудь крупных или ответственных приложений. Но на чём тогда писать? На Модуле-2? На Обероне? Или для обычных проектов хватит и Раста? Намного ли Модула-2 лучше чем Раст? Правда интересно, не для холивара...
     

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