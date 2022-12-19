В состав GCC включена поддержка языка программирования Modula-2

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|1.2, Аноним (2), 14:04, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Почему-то Оберон обходят стороной. Pascal и modula имеют отличные реализации, а oberon 1,5 любительских поделок с 1,5 архитектурами. Сейчас прибежит товарищ и будет убеждать, что оберон готов для продакшена. Нет, не готов. GCC > все реализации oberon.
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|2.40, Брат Анон (ok), 16:12, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1) Далеко не 1.5 реализации
2) Далеко не 1.5 платформы
3) Оберон не готов для продакшена
4) Не обходят стороной. Модула-2 -- это стандарт ISO. У Оберона нет официальных стандартов.
5) Товарищ не может прибежать, потому что он никуда не убегал.
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|3.74, pashev.ru (?), 17:34, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нет официальных стандартов.
Можешь объяснить, что такое «официальный стандарт»? Кто должен подписать?
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|3.80, 111 (??), 17:42, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Модула-2 -- это стандарт ISO. У Оберона нет официальных стандартов.
Ну, строго говоря, у Rust тоже нет официальных стандартов. И всё же его принимают в GCC.
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|2.52, Аноним (52), 16:25, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Строго говоря, включение в гцц Оберона (как и модулы, как и всего остального кроме сишки) не нужно. Все пользуются "нативными" компиляторами, так как они эффективней и удобней. Слышал когда-нибудь чтобы кто-то го или аду в гцц использовал? Вот то-то и оно.
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|3.73, Аноним (73), 17:32, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Строго говоря GCC (ГНУшная Коллекция Компиляторов) предназначен для коллекционирования хороших компиляторов, и не вам решать что в это множество не включать.
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|1.3, Аноним (3), 14:13, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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теперь мейнтейнерам гцц придется сопровождать +1 фронтенд, причем явно бесперспективный. Молодцы, че.
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|2.6, Аноним (6), 14:24, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так то мейнтейнеры в комплекте идут с принятием у модулы это Gaius Mulley
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|2.46, Аноним (46), 16:19, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну gcc не мемориал все же (?), этим люди пользуются - не надо там кладбон устраивать
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|1.5, Аноним (5), 14:23, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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За паскаль обидно. Основная проблема линухсоидов в том, что они идут своим путем, а не тем путем, который бы похоронил проприетарщину путем предоставления альтернатив. Да, есть FPC. Но он все равно не ровня делфям. Язык и IDE - чисто для школьных программок и не тянут профессиональные проекты. Банальная вещь. Нет групп проектов. А я лично мечтаю о свободной замене связке Delphi/C++ Builder. Delphi - для более простых программ, чтобы не связываться с кривым плохо читаемым сишным синтаксисом. Если не хватает - берем билдер. Например если нужна экзотика типа виртуального множественного наследования. Но в общем и целом главная фишка - визуальное программирование.
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|2.8, Аноним (3), 14:31, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> чтобы не связываться с кривым плохо читаемым сишным синтаксисом
begin begin begin begin begin end end end end end
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|3.13, Аноним (13), 14:45, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Когда печатаешь хотя бы 100 символов в секунду, то внезапно обнаруживаешь особенность: знаки препинания сбивают ритм. Даже and написать быстрее, чем && (не говоря уже об or). В паскале знаков препинания поменьше.
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|5.21, Аноним (13), 15:12, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опытные программисты тоже быстро печатают. Особенность профессии.
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|4.63, freehck (ok), 17:08, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Когда печатаешь хотя бы 100 символов в секунду, то внезапно обнаруживаешь особенность: знаки препинания сбивают ритм. Даже and написать быстрее, чем && (не говоря уже об or). В паскале знаков препинания поменьше.
> печатаешь хотя бы 100 символов в секунду
> 100 символов в секунду
Знаешь, всё-таки если ты разработчик, то лучше бы ты вместо того, чтобы писать 100 символов в секунду, посидел бы, да подумал, что пишешь.
Я вот никогда не печатал 100 символов в секунду, да и слава богу.
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|3.27, 1 (??), 15:33, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А теперь напиши пару строчек на PowerShell
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|2.11, Аноним (11), 14:39, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы достичь «сбычи мечт» нужно что-то делать. Вот ты лично что сделал, чтобы получить «свободную замену связки Delphi/C++ Builder»?
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|2.23, commiethebeastie (ok), 15:19, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Когда-то давно я общался с несколькими дельфистами, так скажу я, что это дно донское.
Например объяснять, что если шедулер не поднимает частоту при максимальное нагрузке на процессор - это косяк программы, бесполезно. Или то, что если кусок кода продолжает клепаться 7х дельфях, использует базу протухшую в 2005 году - это нифига не нормально, тоже бесполезно.
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|3.29, 1 (??), 15:35, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Т.е. использование стандарта С99 необходимо наказывать принудительным лечением растом ?
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|3.30, Аноним (30), 15:42, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Я ему объяснял зачем завязываться на их реализации интерфейса когда есть Нативный лучше. Тогда еще дот нета не было а то борланд и туда свои прокладки внедрять бы стал
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|2.28, Аноним (30), 15:34, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какому языку уделялось больше внимания и изданий чем паскалю? Не прижился он. Что Вы реинкарнируюте без кодовых наработок и проектов. Лучше не смешивать операции и операнды. Сейчас много умных редакторов. or - почему именно так а не Or или OR или -OR- или LOR.
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|3.35, Аноним (22), 15:54, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> or - почему именно так а не Or или OR
почему == и =, а не = и := ? Я уж молчу про другие странности операторов си.
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|4.36, Аноним (30), 16:04, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А нет никаких странностей. Операторы набираются из небуквенных символов. Компилятору легче вести лексический парсинг. Нужно если бы было то можно было ввести любую комбинация а не писать OR_EQUAL или PLUS_LET
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|6.67, Аноним (30), 17:20, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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то есть в удобстве использование не буквенных символов - для программиста и для компилятора - Вы согласились? Тогда считайте это прихотью авторов компилятора. )
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|2.41, Брат Анон (ok), 16:16, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Щито? Открываю Code Typhon и вижу группы проектов. Тут тебе и автоматизация, и порт под Нинтендо. и под Андроид, под VAX, под Sun, под PowerPC, под DecAlpha. Там же и Qt, и Gtk, и OpenGL... Что я делаю не так?
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|2.54, Аноним (52), 16:33, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Паскаль плохо портируем куда-либо, из-за чего и сдох в своё время. А так - обычный язык с парой норм идей, но всё ещё с довольно галимой семантикой.
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|3.64, Аноним (64), 17:12, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Упомянутые ниже:
- Double Commander: Windows, Linux, macOS, FreeBSD, до кучи версию из транка можно собрать под Haiku;
- CudaText: Windows, Linux, macOS, *BSD, Solaris.
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|3.66, Аноним (22), 17:19, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Паскаль плохо портируем куда-либо
Не знаешь - лучше помолчи. На FPC пишут хоть под GB, хоть под M0.
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|4.77, Аноним (52), 17:36, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да что ты говоришь. В 90-00 нормальные реализации Паскаля были только под дос и винду. На юниксах его почти что и не было. Попытки его туда втащить даже в виде всяких kylix умирали из-за своей ущербности. И это я даже не говорю обо всяких альфах и прочих.
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|1.7, Аноним (7), 14:27, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да наплевать что они там пихают в свои буржуйские поделки! Где наши языки: Эль-76, РЕФАЛ, ДРАКОН, Рапира?
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|3.33, Аноним (33), 15:50, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им
Поэтому не примут.
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|4.68, Аноним (7), 17:24, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> >Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им
Но что примечательно -- сделали и преклоняются.
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|2.12, Аноним (13), 14:42, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Школьницу забыл ;) Хотя да, это РАПИРА. Годная среда, рекомендую.
Опыт промышленного применения есть у 1С. Но эту рекомендовать не могу... :(
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|3.76, Аноним (30), 17:36, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что же пенсию не дали) Удивляет всеобъемлемость без ложной скромности.)
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|1.10, Аноним (10), 14:38, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Странно что Паскаль не приняли, хотя конечно есть free pascal и на нем все равно почти ничего не пишут
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|3.24, Аноним (6), 15:20, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бот промахнулся со своей рекламой? Причём тут Паскаль и КудаТекст?
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|3.70, Аноним (30), 17:26, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Восприятие совершенства зависит от уровня знаний, а публичное провозглашение совершенством от уровня уважения к окружающим. И еще уж заодно: уважать не значит откапывать.
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|1.32, Аноним (33), 15:48, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Верной дорогой идут товарищи. Нужно ещё ALGOL, Cobol, B и прочее ненужно принять.
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|2.47, Брат Анон (ok), 16:19, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не юродствуй. Модула-2 до сих пор не потеряла своей актуальности. Ада без жира и лицензионных ограничений.
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|2.49, Брат Анон (ok), 16:20, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что значит ДАЖЕ? Модула-2 это вкусняшечка по сравнению с Растом.
И делал Модулу-2 лауреат премии Тьюринга. Чем похвалятся создатели Раста?
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|2.50, Брат Анон (ok), 16:21, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикольно, но вряд ли. Мощная фиговина была, синтаксис вполне читаемый. о сколько спецов для Симулы ты знаешь?
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|2.72, Аноним (6), 17:31, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно что все эти синтаксические и лексические анализаторы никому не нужны.
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|2.69, Аноним (6), 17:25, 19/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем что 2 ещё можно пользоваться, а в 3 и Обероне фантазия автора достигла немыслимых пределов и пользоваться этим стало невозможно, да и не нужно, есть же Паскаль. 3 и Оберон это что-то типа раста.
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|1.86, Аноним (7), 18:09, 19/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, я признаю, что C и С++ опасные языки и что они не подходят для написания сколь-нибудь крупных или ответственных приложений. Но на чём тогда писать? На Модуле-2? На Обероне? Или для обычных проектов хватит и Раста? Намного ли Модула-2 лучше чем Раст? Правда интересно, не для холивара...
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