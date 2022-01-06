Выпуск Lazarus 2.2.0, среды разработки для FreePascal

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|1.1, Иваня (?), 09:51, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Помню в 2011 учился на нём программировать. Рад, что до сих пор жива среда
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|1.2, макпыф (ok), 09:51, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Расширения для файлов с переводами изменены с .po на .pot.
Интересно, зачем?
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|2.5, pashev.me (?), 10:11, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то что-то недоперепонял.
Это разные по назначению файлы. T - template.
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|1.7, Аноним (10), 10:38, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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в 2к22 по дефолту открывать миллиард окошек как в delphi 7 уже совсем зашквар, нормальных ide утята явно не видели.
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|2.11, Аноним (11), 10:59, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У вас опечатка, вместо нолика буква «k» зачем-то получилась.
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|1.16, Аноним (16), 11:47, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Основная проблема опенсурца - все разрабатывается настолько медленно, что успевает 10 раз устареть. Эти чуваки не понимают одной простой истины. Чтобы стать полноценной заменой для Delphi, они должны в первую очередь сосредоточится на максимальной совместимости с этим самым Delphi. Прошло 13 лет. 13 лет, карл. А у них до сих пор нет полной совместимости с Delphi 2009. Т.е. ну это стандартная практика для опенсурца. Сделаем совместимость с Delphi 7, ибо это типа лучшая Delphi всех времен и народов, и с вас хватит.
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|1.17, Аноним (17), 11:53, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо за текст, а то продираться через официальный текст на ВИКИ прямо трудно, там такие мелочи и столько много деталей, ууух.
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