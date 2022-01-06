Выпуск Lazarus 2.2.0, среды разработки для FreePascal

После трёх лет разработки опубликован релиз интегрированной среды разработки Lazarus 2.2, основанной на компиляторе FreePascal и выполняющей задачи, сходные с Delphi. Среда рассчитана на работу с выпуском компилятора FreePascal 3.2.2. Готовые установочные пакеты с Lazarus подготовлены для Linux, macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: В наборе виджетов Qt5 реализована полная поддержка OpenGL.

Добавлены кнопки для сворачивания закреплённых панелей. Улучшена поддержка HighDPI. Добавлены режимы панелей на базе многострочных вкладок ("Multiline Tabs") и неперекрываемых окон ("Floating windows on top").

В состав включено новое дополнение Spotter для поиска команд IDE.

Добавлен пакет DockedFormEditor с новым редактором форм, заменившим Sparta_DockedFormEditor.

Улучшено форматирование кода Jedi и добавлена поддержка большей части синтаксиса современного Object Pascal.

В инструментарий Codetools добавлена поддержка анонимных функций.

Реализована опциональная стартовая страница, на которой можно выбрать тип создаваемого проекта.

Улучшены интерфейсы инспектирования объектов и проектов.

В редактор кода добавлены горячие клавиши для замены, дублирования, копирования и перемещения строк и выделенных областей.

Расширения для основных общих файлов с переводами (шаблонов) изменены с .po на .pot. Например, файл lazaruside.ru.po оставлен без изменения, а lazaruside.po переименован в lazaruside.pot, что упростит его обработку в редакторах PO-файлов как шаблона для начала новых переводов.

По умолчанию для новых установок в Windows и Linux теперь включается отладчик LazDebugger-FP (FpDebug) 1.0.

Компоненты для отрисовки шрифтов Freetype перенесены в отдельный пакет "components/freetype/freetypelaz.lpk"

Удалён компонент PasWStr из-за наличия кода, собираемого только в старых верcиях FreePascal.

Оптимизирована регистрация внутренних компонентов и их привязка к виджетам через вызов TLCLComponent.NewInstance.

Обновлена библиотека libQt5Pas и улучшена поддержка виджетов на базе Qt5. Добавлен вижет QLCLOpenGLWidget, обеспечивающий полную поддержку OpenGL.

Повышена точность выбора размеров форм на системах X11, Windows и macOS.

Расширены возможности или изменено поведение компонентов TAChart, TSpinEditEx, TFloatSpinEditEx, TLazIntfImage, TValueListEditor, TShellTreeView, TMaskEdit, TGroupBox, TRadioGroup, TCheckGroup, TFrame, TListBox и TShellListView.

Добавлены вызовы для временного изменения курсора BeginTempCursor / EndTempCursor, BeginWaitCursor / EndWaitCursor и BeginScreenCursor / EndScreenCursor, которые можно использовать без прямой установки курсора через Screen.Cursor.

Добавлен механизм для отключения обработки наборов масок (прекращение интерпретации '[' как начала набора в маске), активируемый через настройку moDisableSets. Например, "MatchesMask('[x]','[x]',[moDisableSets])" в новом режиме вернёт True.



