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Выпуск Lazarus 2.2.0, среды разработки для FreePascal

06.01.2022 09:18

После трёх лет разработки опубликован релиз интегрированной среды разработки Lazarus 2.2, основанной на компиляторе FreePascal и выполняющей задачи, сходные с Delphi. Среда рассчитана на работу с выпуском компилятора FreePascal 3.2.2. Готовые установочные пакеты с Lazarus подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В наборе виджетов Qt5 реализована полная поддержка OpenGL.
  • Добавлены кнопки для сворачивания закреплённых панелей. Улучшена поддержка HighDPI. Добавлены режимы панелей на базе многострочных вкладок ("Multiline Tabs") и неперекрываемых окон ("Floating windows on top").
  • В состав включено новое дополнение Spotter для поиска команд IDE.
  • Добавлен пакет DockedFormEditor с новым редактором форм, заменившим Sparta_DockedFormEditor.
  • Улучшено форматирование кода Jedi и добавлена поддержка большей части синтаксиса современного Object Pascal.
  • В инструментарий Codetools добавлена поддержка анонимных функций.
  • Реализована опциональная стартовая страница, на которой можно выбрать тип создаваемого проекта.
  • Улучшены интерфейсы инспектирования объектов и проектов.
  • В редактор кода добавлены горячие клавиши для замены, дублирования, копирования и перемещения строк и выделенных областей.
  • Расширения для основных общих файлов с переводами (шаблонов) изменены с .po на .pot. Например, файл lazaruside.ru.po оставлен без изменения, а lazaruside.po переименован в lazaruside.pot, что упростит его обработку в редакторах PO-файлов как шаблона для начала новых переводов.
  • По умолчанию для новых установок в Windows и Linux теперь включается отладчик LazDebugger-FP (FpDebug) 1.0.
  • Компоненты для отрисовки шрифтов Freetype перенесены в отдельный пакет "components/freetype/freetypelaz.lpk"
  • Удалён компонент PasWStr из-за наличия кода, собираемого только в старых верcиях FreePascal.
  • Оптимизирована регистрация внутренних компонентов и их привязка к виджетам через вызов TLCLComponent.NewInstance.
  • Обновлена библиотека libQt5Pas и улучшена поддержка виджетов на базе Qt5. Добавлен вижет QLCLOpenGLWidget, обеспечивающий полную поддержку OpenGL.
  • Повышена точность выбора размеров форм на системах X11, Windows и macOS.
  • Расширены возможности или изменено поведение компонентов TAChart, TSpinEditEx, TFloatSpinEditEx, TLazIntfImage, TValueListEditor, TShellTreeView, TMaskEdit, TGroupBox, TRadioGroup, TCheckGroup, TFrame, TListBox и TShellListView.
  • Добавлены вызовы для временного изменения курсора BeginTempCursor / EndTempCursor, BeginWaitCursor / EndWaitCursor и BeginScreenCursor / EndScreenCursor, которые можно использовать без прямой установки курсора через Screen.Cursor.
  • Добавлен механизм для отключения обработки наборов масок (прекращение интерпретации '[' как начала набора в маске), активируемый через настройку moDisableSets. Например, "MatchesMask('[x]','[x]',[moDisableSets])" в новом режиме вернёт True.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.lazarus.freepasc...)
  2. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.2
  3. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.122.5
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора LazPaint 7.0.5
  5. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 2.0.0
  6. OpenNews: Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56462-lazarus
Ключевые слова: lazarus, pascal
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 09:51, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Помню в 2011 учился на нём программировать. Рад, что до сих пор жива среда
     
     
  • 2.15, Не будь васяном (?), 11:46, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И четверг жив! Вся неделя в порядке, братиш!
     

  • 1.2, макпыф (ok), 09:51, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Расширения для файлов с переводами изменены с .po на .pot.

    Интересно, зачем?

     
     
  • 2.5, pashev.me (?), 10:11, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то что-то недоперепонял.
    Это разные по назначению файлы. T - template.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:44, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pol Pot
     

  • 1.3, Рейка Сметанова (ok), 09:53, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух годнота
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:57, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    тёплый, ламповый...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:52, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.freepascal-meets-sdl.net/wp-content/uploads/fpide.jpg
     

  • 1.7, Аноним (10), 10:38, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    в 2к22 по дефолту открывать миллиард окошек как в delphi 7 уже совсем зашквар, нормальных ide утята явно не видели.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:59, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У вас опечатка, вместо нолика буква «k» зачем-то получилась.
     
     
  • 3.13, трансцендентный (?), 11:34, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    2*(10^3)+22
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:42, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Палец судорогой свело.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:40, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Паскаль жив!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:16, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Бога все живы.
     
  • 2.18, Аноним (8), 11:54, 06/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ленин, всегда жив!
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:47, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основная проблема опенсурца - все разрабатывается настолько медленно, что успевает 10 раз устареть. Эти чуваки не понимают одной простой истины. Чтобы стать полноценной заменой для Delphi, они должны в первую очередь сосредоточится на максимальной совместимости с этим самым Delphi. Прошло 13 лет. 13 лет, карл. А у них до сих пор нет полной совместимости с Delphi 2009. Т.е. ну это стандартная практика для опенсурца. Сделаем совместимость с Delphi 7, ибо это типа лучшая Delphi всех времен и народов, и с вас хватит.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:53, 06/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо за текст, а то продираться через официальный текст на ВИКИ прямо трудно, там такие мелочи и столько много деталей, ууух.
     

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