Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.8

2.5 , Аноним ( 4 ), 08:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наигравшись со всеми плюшками и синтаксическим сахаром, приходишь к максимально простому варианту. Это как с виски. Перепробовав все, что можно взять на пробу, возвращаешься к "торфу".

3.15 , Аноним ( 3 ), 10:43, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наигравшись со всеми плюшками и синтаксическим сахаром, приходишь к максимально другому языку, потому что это ископаемое совершенно не востребовано у людей

2.6 , Аноним ( 4 ), 09:04, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – PascalABC служит, как пишут и у них на сайте, "мультипарадигментному" обучению. Ну, вы поняли меня - это все попытка охватить все на свете. Чтобы можно было обучать и в школе, и в вузе. Но с помощью "небольшой надстройки" к такому программированию можно приспособить и си. Наверное. :)

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но с помощью "небольшой надстройки" Представляю эту портянку из макросни...

4.18 , n00by ( ok ), 11:09, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Но с помощью "небольшой надстройки"

> Представляю эту портянку из макросни... Препроцессор Си предназначен не для написания портянок. Он служит примером и показывает, как изначально планировалось расширять язык. Создавать свой "препроцессор", точнее, транслятор другого языка в Си. Точно так по началу поступил и Страуструп, пока не началось...

