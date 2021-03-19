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Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.8

19.03.2021 07:22

Доступен выпуск системы программирования PascalABC.NET 3.8, предлагающей редакцию языка программирования Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET, возможностью использования библиотек .NET и дополнительными возможностями, такими как обобщённые классы, интерфейсы, перегрузка операций, λ-выражения, исключения, сборка мусора, методы расширения, безымянные классы и автоклассы. Проект главным образом ориентирован на применение в сфере образования и научных исследований. Пакет также включает среду разработки с подсказками по коду, автоформатированием, отладчиком, дизайнером форм и образцами кода для начинающих. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv3. Возможна сборка в Linux (на базе Mono) и Windows.

Изменения в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка срезов многомерных массивов 
    
   begin
     var m := MatrByRow(||1,2,3,4|,|5,6,7,8|,|9,10,11,12||);
     Println(m[:,:]);           // [[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12]]
     Println(m[::1,::1]);       // [[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12]]
     Println(m[1:3,1:4]);       // [[6,7,8],[10,11,12]]
     Println(m[::2,::3]);       // [[1,4],[9,12]]
     Println(m[::-2,::-1]);     // [[12,11,10,9],[4,3,2,1]] 
     Println(m[^2::-1,^2::-1]); // [[7,6,5],[3,2,1]] 
     Println(m[:^1,:^1]);       // [[1,2,3],[5,6,7]] 
     Println(m[1,:]);           // [5,6,7,8] 
     Println(m[^1,:]);          // [9,10,11,12] 
     Println(m[:,^1]);          // [4,8,12] 
   end.
  • Добавлены лямбда-выражения с распаковкой параметров, являющихся кортежами или последовательностями. Появилась возможность давать имена элементам кортежей прямо в параметрах лямбды. Чтобы распаковать параметр-кортеж t в переменные x и y, используется запись \\(x,y). Это один параметр в отличие от записи (x,y), представляющей два параметра: 
    
   begin
     var s := Seq(('Умнова',16),('Иванов',23),
               ('Попова',17),('Козлов',24));
     Println('Совершеннолетние:');
     s.Where(\\(name,age) -> age >= 18).Println;
     Println('Сортировка по фамилии:');
     s.OrderBy(\\(name,age) -> name).Println;
   end.
  • Разрешена конструкция "a as array of T", которая ранее была запрещена на уровне грамматики. 
    
   begin
     var ob: object := new integer[2,3];
     var a := ob as array [,] of integer;
   end.


  1. Главная ссылка к новости (https://pascalabcnet.github.io...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.7.2
  3. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.2
  4. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 2.0.0
  5. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.0
Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54787-pascal
Ключевые слова: pascal, pascalabc.net
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:33, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET

    А есть поддержка генерации нативного кода, без всяких .NET?

     
     
  • 2.2, Леголас (ok), 08:38, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    есть Free Pascal
     
  • 2.22, Mr. Cake (?), 12:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, натравливаешь на собранные дотнетосборки corert, получаешь нативный код.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:48, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Закопать и забыть, как и бэйсик
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:32, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    васик тебе чем не угодил-то?
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 10:36, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он хороший как индеец
     
  • 2.12, Леголас (ok), 10:34, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сегодня паскаль и бэйсик, а завтра фортран? акстись, анон
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 10:39, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точно, ещё один бесполезный язык который какая-то наглая рыжая ъморда пролоббировала в систему образования тем самым саботировав его - выпилить. Всех причастных в этом распиле расстрелять перед мавзолеем
     
     
  • 4.23, Ты идиот (?), 12:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпили себя, debil.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:51, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наблюдается неоправданное увеличение ключевых слов и усложнение синтаксиса. Раньше можно было надеяться на то, что этот продукт можно использовать для обучения программированию. Но, теперь не буду его использовать. При всех своих недостатках, СИ еще долго будет востребован в качестве первого языка программирования. Объекты? В объектном стиле тоже можно писать там, используя структуры и указатели. Есть еще один вариант - это использовать ADA (или Free Pascal в составе Lazarus).
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 08:54, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наигравшись со всеми плюшками и синтаксическим сахаром, приходишь к максимально простому варианту. Это как с виски. Перепробовав все, что можно взять на пробу, возвращаешься к "торфу".
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 10:43, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наигравшись со всеми плюшками и синтаксическим сахаром, приходишь к максимально другому языку, потому что это ископаемое совершенно не востребовано у людей
     
  • 2.6, Аноним (4), 09:04, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PascalABC служит, как пишут и у них на сайте, "мультипарадигментному" обучению. Ну, вы поняли меня - это все попытка охватить все на свете. Чтобы можно было обучать и в школе, и в вузе. Но с помощью "небольшой надстройки" к такому программированию можно приспособить и си. Наверное. :)
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:16, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но с помощью "небольшой надстройки"

    Представляю эту портянку из макросни...

     
     
  • 4.18, n00by (ok), 11:09, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Но с помощью "небольшой надстройки"
    > Представляю эту портянку из макросни...

    Препроцессор Си предназначен не для написания портянок. Он служит примером и показывает, как изначально планировалось расширять язык. Создавать свой "препроцессор", точнее, транслятор другого языка в Си. Точно так по началу поступил и Страуструп, пока не началось...

     

  • 1.9, PascalistPro (?), 09:36, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Слишком вырвигразный синтаксис. Вот эти 3 добавки в 3.8 версии. Одна ХУЖЕ ДРУГОЙ. Откуда там приплыли вертикальные палочки в массивах? Этто что ВООБЩЕ ТАКОЕ. Надо было делать консервативно. Скобки ()[], их должно для всех массивов хватить. Двоеточия для срезов вяли из Питона. А зачем? Не надо было. Распаковка кортежей через двойные слеши??? БОЖЕ МОЙ мама роди меня обратно. Оператор as в пункте три - зачем так усложнили?
     
     
  • 2.11, InuYasha (??), 10:13, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никак не могу воспринять эти слэши иначе чем комментарии )
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:38, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем им квадратные скобки не угодили...
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:36, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там - ошибка в тексте новости - не двойной обратный слэш, а одинарный:

    s.Where(\(name,age) -> age >= 18).Println;

     
     
  • 2.16, Аноним (3), 10:45, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Судя по написанию, там ошибвка в ДНК у авторов. За такое надо бить по рукам)
     

  • 1.17, Ефросий (?), 11:04, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня аж глаз задёргался от этого синтаксиса.
     
     
  • 2.19, n00by (ok), 11:12, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мне понравились смайлики :^1,:^1
    но я не совсем понял их смысл.
     
     
  • 3.21, Holmes (?), 12:24, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это человек курящий трубку.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:05, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, трубку... или держащий во рту что-то другое?
     
     
  • 5.26, n00by (ok), 13:59, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Холмс так и не бросил курить, а вот Ватсон без трубки уже никак.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:45, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проверим, интересно, это кривое поделие считать-то правильно научилось?

    Проверил. Нет,  не научилось.

    Writeln(Round(100.5));
    Writeln(Round(101.5));

    Ответ:

    100
    102

     
     
  • 2.27, Alex (??), 14:29, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кривое - это Ваше мышление. В .NET-среде используется "банковское округление", загуглите, если в школе плохо учились.
     
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