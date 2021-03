Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.8

Доступен выпуск системы программирования PascalABC.NET 3.8, предлагающей редакцию языка программирования Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET, возможностью использования библиотек .NET и дополнительными возможностями, такими как обобщённые классы, интерфейсы, перегрузка операций, λ-выражения, исключения, сборка мусора, методы расширения, безымянные классы и автоклассы. Проект главным образом ориентирован на применение в сфере образования и научных исследований. Пакет также включает среду разработки с подсказками по коду, автоформатированием, отладчиком, дизайнером форм и образцами кода для начинающих. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv3. Возможна сборка в Linux (на базе Mono) и Windows. Изменения в новом выпуске: Добавлена поддержка срезов многомерных массивов begin var m := MatrByRow(||1,2,3,4|,|5,6,7,8|,|9,10,11,12||); Println(m[:,:]); // [[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12]] Println(m[::1,::1]); // [[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12]] Println(m[1:3,1:4]); // [[6,7,8],[10,11,12]] Println(m[::2,::3]); // [[1,4],[9,12]] Println(m[::-2,::-1]); // [[12,11,10,9],[4,3,2,1]] Println(m[^2::-1,^2::-1]); // [[7,6,5],[3,2,1]] Println(m[:^1,:^1]); // [[1,2,3],[5,6,7]] Println(m[1,:]); // [5,6,7,8] Println(m[^1,:]); // [9,10,11,12] Println(m[:,^1]); // [4,8,12] end.

Добавлены лямбда-выражения с распаковкой параметров, являющихся кортежами или последовательностями. Появилась возможность давать имена элементам кортежей прямо в параметрах лямбды. Чтобы распаковать параметр-кортеж t в переменные x и y, используется запись \\(x,y). Это один параметр в отличие от записи (x,y), представляющей два параметра: begin var s := Seq(('Умнова',16),('Иванов',23), ('Попова',17),('Козлов',24)); Println('Совершеннолетние:'); s.Where(\\(name,age) -> age >= 18).Println; Println('Сортировка по фамилии:'); s.OrderBy(\\(name,age) -> name).Println; end.

Разрешена конструкция "a as array of T", которая ранее была запрещена на уровне грамматики. begin var ob: object := new integer[2,3]; var a := ob as array [,] of integer; end.