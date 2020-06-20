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Релиз компилятора Free Pascal 3.2

20.06.2020 20:50

После пяти лет с момента формирования ветки 3.0 представлен релиз открытого кроссплатформенного компилятора Free Pascal 3.2.0, совместимого с Borland Pascal 7, Delphi, Think Pascal и Metrowerks Pascal. Параллельно развивается интегрированная среда разработки Lazarus, основанная на компиляторе Free Pascal и выполняющая задачи, сходные с Delphi.

В новом выпуске добавлена большая порция новшеств и изменений в реализации языка Pascal, нацеленных на улучшение совместимости с Delphi. В том числе:

  • Добавлена возможность инициализации динамических массивов с использованием синтаксиса "[...]".
  • Добавлена поддержка обобщённых (generic) функций, процедур и методов, которые не привязываются к типам аргументов.
  • В компиляторе добавлены новые целевые платформы AArch64 (ARM64), Linux/ppc64le, Android/x86_64 и i8086-win16.
  • Появилась поддержка стандартных (применяемых по умолчанию) пространств имён модулей.
  • Добавлена поддержка блоков на языке Си.
  • Расширена реализация динамических массивов. Добавлена операция Insert() для добавления массивов и элементов в существующие динамические массивы, а также Delete() для удаления диапазонов и Concat() для объединения массивов.
  • Для типов записей реализованы операторы Initialize, Finalize, Copy и AddRef.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freepascal.org/p...)
  2. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 2.0.0
  3. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.0
  4. OpenNews: Проекты по компиляции кода на языках Clojure и Pascal в JavaScript-представление
  5. OpenNews: Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.6.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53200-fpc
Ключевые слова: fpc, freepascal, pascal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, IRASoldier_registered (ok), 21:05, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >Добавлена поддержка блоков на языке Си

    ...для возможности плавного перехода тех, кто всё ещё пытается по разным причинам заниматься пердолингом мертвой стюардессы, на нормальный ЯП.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:14, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основная идея наверное сказать что все написано на Паскале. Просто много C блоков вот и все
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:18, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только вот они не переходят)) Да, еще есть штуки на Паскале, не имеющие [адекватных] аналогов на твоих "нормальных ЯП".
     
     
  • 3.13, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:37, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Например?
    А то паскаль настолько уродлив, что интересно было бы посмотреть хотя бы на одно его преимущество.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 23:09, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лень спорить, потому что спор дурацкий, но не могу не съязвить, не осадить зарвавшегося анономчика... сравни, например, скорость сборки крупного проекта на ЦЭ и Паскакале... Пасквилянты уже давно выложили на сайт рабочий бинарник, а Цешники с тоской продолжают наблюдать за неторопливо бегущими по экрану строчками вывода компилятора...
     
     
  • 5.45, Logarithmus (?), 23:46, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты C с C++ попутал?
     
  • 5.46, Michael Shigorin (ok), 23:46, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    export CFLAGS=-O0 и "наслаждайтесь".
     
  • 4.40, _hide_ (ok), 23:34, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а что может быть уродливее множества фигурных скобок, неработающего равенства и полностью непродуманной системы видимости и многопроходной компиляции? Точно! Отсутсвие этих проблем должно быть уродством!
     
  • 2.11, stuq1 (ok), 21:30, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот только похоже в новости ошибка и это не блоки на языке Си (и вообще с Си никак не связаны), а просто разновидность замыканий
     
  • 2.12, Дегенератор (ok), 21:33, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это возможность копипастить "непонятное, но работающее" для нубчиков.
    Когда-то в 2003м потратил почти месяц разбираясь в статистике для собственного рисования графика аппроксимации экспоненциальной функции по имеющемуся массиву значений. Работа с книжками - тупик, консультации с профессорами - тупик. Все что не делал - все художество отличалось от эталонной Statistica 6 или 5 (не помню). В итоге нашел в инете готовое решение - все стало 1 к одному с эталоном. Так вот, там была куча КОНСТАНТ НЕРЕАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ - вот так иногда нет смысла тратить время на поиск истины.
     
  • 2.24, iLex (ok), 22:25, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Основное преимущество там не язык, а компактный кроссплатформенный фреймворк для быстрого прототипирования. Где ещё можно проверить какую-нибудь идею буквально за пару минут, просто набросав компонент на форму? Даже в Electron создание прототипа займёт больше времени. И при этом оно может генерировать бинарники меньше 500 Кб, а не как в каком-нить монстроидальном Qt, где даже Hello World ещё попробуй в 5 Мб уложи.
    Мало того, всё это ещё и документировано, так что по Ctrl+F1 можно получить справку по любому объекту и методу. А не как в современном опенсорсе, где слово "документация" является страшнейшим ругательством и где разбираться, как оно вообще работает, приходится лишь путём изучения исходников, в которых из комментариев одна только шапка лицензии.
     
     
  • 3.49, Михрютка (ok), 00:02, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>для быстрого прототипирования. Где ещё можно проверить какую-нибудь идею буквально за пару минут, просто набросав компонент на форму? Даже в Electron создание прототипа займёт больше времени.

    товарищ, вы не путаете быстро наляпать гуй с быстро создать mvp, а? "Даже в Electron создание прототипа", my ass.

     
  • 3.52, user90 (?), 00:12, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мало того, всё это ещё и документировано, так что по Ctrl+F1 можно получить справку по любому объекту и методу.

    Emacs видел когда-нибудь?))

     
  • 2.32, joe lemonade (?), 22:54, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, речь о поддержке вот этого: https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Cocoa/Conceptual/Blo
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:09, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А сам язык Паскаль кто-нибудь развивает?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:17, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Похоже, что нет. Сам Вирт создал другие языки как развитие идей Паскаля - Модула и Оберон.
     
     
  • 3.19, neAnonim (?), 22:02, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оберон был идейно крут, до того как переехал на jvm
     
     
  • 4.22, funny.falcon (?), 22:16, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оберона несколько реализаций.

    Правда, так и не понял, какой из них можно пользоваться

     
     
  • 5.47, Michael Shigorin (ok), 23:48, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    M2, если что, применял имени JPI TopSpeed когда-то...
     

  • 1.3, Егор (??), 21:12, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Радует, что проект потихоньку, но развивается. Компилятор FPC по сравнению с Pascal ABC работает молниеносно + кроссплатформенен (удалось поработать даже под ReactOS) + входит в Lazarus. Заодно не видел багов в его работе. Из минусов вижу только относительно большой размер исполняемого файла после компиляции, но с ростом объема исходного текста программы сам бинарник уже почти не растёт.
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 21:15, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно использовать паковщики бинарников типа  UPS. Или указать в настройках, чтобы в файл не ложилась отладочная информация при компиляции.
     
  • 2.15, Чайка Сметанова (?), 21:41, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что надо отключать режим дебага в компиляторе
     

  • 1.4, Аноним (7), 21:12, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Для своих задач один из лучших языков. Приучает к нормальному программированию с детства. А ещё говорят, он строг к быдлокодингу.
     
     
  • 2.14, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:39, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Бгг. Язык со словестными операторными скобками не имеет права на существование.
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:45, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все языки для своих задач - одни из лучших.
     
  • 2.17, Аноним (16), 21:54, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это для каких конкретно задач?
     
     
  • 3.21, neAnonim (?), 22:05, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хз возможно обучение!? мне в школе преподавали паскаль, со временем переехал на c#, потом c++, и сейчас осознал себя C99 программистом.

    те кто учил питон так на нем и сидят.

     
     
  • 4.25, Дегенератор (ok), 22:32, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > хз возможно обучение!? мне в школе преподавали паскаль, со временем переехал на
    > c#, потом c++, и сейчас осознал себя C99 программистом.
    > те кто учил питон так на нем и сидят.

    Может поэтому питон круче? Зачем бежать как крысы если корабль не тонет?

     
     
  • 5.42, Аноним (42), 23:38, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем бежать как крысы если корабль не тонет?

    Ага, вот только переписывать тонны софта с Python 2.x на Python3 то еще веселье.

     
  • 4.26, Anonim (??), 22:36, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это потому что после привычки писать на питоне, простой взгляд на исходники Ц++ вызывает сильный рвотный рефлекс.
     
     
  • 5.33, тоже Аноним (ok), 23:02, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отрыгивание жвачки - важный элемент пищеварения баранов. Особенно при созерцании новых ворот.
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:19, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    i8086-win16 - это, конечно, очень актульная целевая платформа.
     
     
  • 2.10, Егор (??), 21:23, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, остались какие-то древние терминалы с работающим и обновляющимся софтом. Недавно в "Дикси" видел терминал с DOS-ом. Хотя ситуация специфическая, согласен.
     
     
  • 3.23, d (??), 22:24, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DOS дохрена где в торговле.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 23:35, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо срочно все переписать на Линукс.
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:55, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Так и запишем: "Паскаль угнетает права чёрных"

    grep -ihor master | wc -l
    2409

    grep -ihor slave | wc -l
    547

    grep -ihor blacklist | wc -l
    54

    grep -ihor whitelist | wc -l
    5

    grep -ihor negro | wc -l
    32

     
  • 1.20, Аноним (20), 22:04, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    просто напомню про однофайловый графический редактор о 12 мегабайтах под названием LazPaint.
    На каком "современном" языке можно уложить те же возможности в, хотя бы, такой размер?  Только при подсчётах прошу учитывать все используемые "аналогами" библиотеки
     
     
  • 2.27, Дегенератор (ok), 22:40, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > просто напомню про однофайловый графический редактор о 12 мегабайтах под названием LazPaint.
    > На каком "современном" языке можно уложить те же возможности в, хотя бы,
    > такой размер?  Только при подсчётах прошу учитывать все используемые "аналогами"
    > библиотеки

    PhotoFiltre 6.3.2 (4Mb вся папка без установки, 2008й год выпуска)

     
     
  • 3.28, Дегенератор (ok), 22:41, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> просто напомню про однофайловый графический редактор о 12 мегабайтах под названием LazPaint.
    >> На каком "современном" языке можно уложить те же возможности в, хотя бы,
    >> такой размер?  Только при подсчётах прошу учитывать все используемые "аналогами"
    >> библиотеки
    > PhotoFiltre 6.3.2 (4Mb вся папка без установки, 2008й год выпуска, иди, открывай кофейню)
     
  • 3.30, Аноним (20), 22:47, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про линукс (под масдайку-то LazPaint 9 мегабайт весит. И тоже без установкию И 256Mb памяти требует)
     
  • 2.31, Ordu (ok), 22:51, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    12 мегабайт сорцов в одном файле? Это же бред какой-то. То есть, при использовании IDE наверное можно справиться как-нибудь работать с таким сорцом, но компилятор не поперхнётся?
     
  • 2.44, Аноним (42), 23:41, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На каком "современном" языке можно уложить те же возможности в, хотя бы, такой размер?

    На C например, вот тот же AzPainter: https://git.io/azpainter

     

  • 1.29, Аноним (29), 22:46, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем оно нужно в 2020 году? Пусть на раст переходят.
     
  • 1.34, Аноним (34), 23:04, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная вещь для школьных олимпиад по программированию. Серьезно.

    А на нем под веб писать можно? С флуттером уже скрестили?

     
     
  • 2.38, mikhailnov (ok), 23:24, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На веб писать можно на чем угодно, что может выдать текст с HTML-кодом на stdout, прочитав ввод из переменных окружения.
     
     
  • 3.50, DeadLoco (ok), 00:07, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раз от скуки примитивный сайтик с админкой, галереей и бордой на шелле написал. Можно, да. Но только от скуки.
     

  • 1.35, Аноним (35), 23:09, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первый раз такое делаю тут, но Я, конечно, все понимаю, раст, го, ещё куча мо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.37, Аноним (35), 23:19, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ооо, добавлю ещё немного, смотря на все что творится, иной раз кажется, что наро... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.39, mikhailnov (ok), 23:26, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы тестируете ввод emodji в GTK 4.0?
     
  • 3.48, Михрютка (ok), 23:58, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    коллега, новость про fpc, вы тут пишете про "учетные системы для не больших предприятий это пожалуйста",

    теперь, вопрос - вы пробовали переносить эти самые учетные системы с дельфей пять, ладно, пусть семь и всего зоопарка, что выше, на fpc? бо это сейчас единственный реальный вариант внедрения fpc на предприятии.

    с нуля я не вижу, как сейчас внедрить что-то, написанное на fpc. если вы только не директор и не единственный сотрудник.

    если не пробовали - к чему рассуждения про хипсторов и раст? вот имеется компилятор, берите и внедряйте, переносите.

    я, например, даже намекать на это не стану девочкам, тянущим "мою" местную дельфи систему.

     

  • 1.43, Аноним (43), 23:41, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Pascal нужен, чтобы плавно перейти на Ada или на VHDL по желанию
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 00:11, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто бы что не говорил, очень годен для микроконтроллеров
     
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