Релиз компилятора Free Pascal 3.2

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|1.1, IRASoldier_registered (ok), 21:05, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>Добавлена поддержка блоков на языке Си
...для возможности плавного перехода тех, кто всё ещё пытается по разным причинам заниматься пердолингом мертвой стюардессы, на нормальный ЯП.
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|2.5, Аноним (5), 21:14, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Основная идея наверное сказать что все написано на Паскале. Просто много C блоков вот и все
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|2.8, Аноним (8), 21:18, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только вот они не переходят)) Да, еще есть штуки на Паскале, не имеющие [адекватных] аналогов на твоих "нормальных ЯП".
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|4.36, Аноним (36), 23:09, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лень спорить, потому что спор дурацкий, но не могу не съязвить, не осадить зарвавшегося анономчика... сравни, например, скорость сборки крупного проекта на ЦЭ и Паскакале... Пасквилянты уже давно выложили на сайт рабочий бинарник, а Цешники с тоской продолжают наблюдать за неторопливо бегущими по экрану строчками вывода компилятора...
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|4.40, _hide_ (ok), 23:34, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, а что может быть уродливее множества фигурных скобок, неработающего равенства и полностью непродуманной системы видимости и многопроходной компиляции? Точно! Отсутсвие этих проблем должно быть уродством!
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|2.11, stuq1 (ok), 21:30, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот только похоже в новости ошибка и это не блоки на языке Си (и вообще с Си никак не связаны), а просто разновидность замыканий
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|2.12, Дегенератор (ok), 21:33, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это возможность копипастить "непонятное, но работающее" для нубчиков.
Когда-то в 2003м потратил почти месяц разбираясь в статистике для собственного рисования графика аппроксимации экспоненциальной функции по имеющемуся массиву значений. Работа с книжками - тупик, консультации с профессорами - тупик. Все что не делал - все художество отличалось от эталонной Statistica 6 или 5 (не помню). В итоге нашел в инете готовое решение - все стало 1 к одному с эталоном. Так вот, там была куча КОНСТАНТ НЕРЕАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ - вот так иногда нет смысла тратить время на поиск истины.
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|2.24, iLex (ok), 22:25, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Основное преимущество там не язык, а компактный кроссплатформенный фреймворк для быстрого прототипирования. Где ещё можно проверить какую-нибудь идею буквально за пару минут, просто набросав компонент на форму? Даже в Electron создание прототипа займёт больше времени. И при этом оно может генерировать бинарники меньше 500 Кб, а не как в каком-нить монстроидальном Qt, где даже Hello World ещё попробуй в 5 Мб уложи.
Мало того, всё это ещё и документировано, так что по Ctrl+F1 можно получить справку по любому объекту и методу. А не как в современном опенсорсе, где слово "документация" является страшнейшим ругательством и где разбираться, как оно вообще работает, приходится лишь путём изучения исходников, в которых из комментариев одна только шапка лицензии.
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|3.49, Михрютка (ok), 00:02, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>для быстрого прототипирования. Где ещё можно проверить какую-нибудь идею буквально за пару минут, просто набросав компонент на форму? Даже в Electron создание прототипа займёт больше времени.
товарищ, вы не путаете быстро наляпать гуй с быстро создать mvp, а? "Даже в Electron создание прототипа", my ass.
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|3.52, user90 (?), 00:12, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мало того, всё это ещё и документировано, так что по Ctrl+F1 можно получить справку по любому объекту и методу.
Emacs видел когда-нибудь?))
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|2.7, Аноним (7), 21:17, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Похоже, что нет. Сам Вирт создал другие языки как развитие идей Паскаля - Модула и Оберон.
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|1.3, Егор (??), 21:12, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Радует, что проект потихоньку, но развивается. Компилятор FPC по сравнению с Pascal ABC работает молниеносно + кроссплатформенен (удалось поработать даже под ReactOS) + входит в Lazarus. Заодно не видел багов в его работе. Из минусов вижу только относительно большой размер исполняемого файла после компиляции, но с ростом объема исходного текста программы сам бинарник уже почти не растёт.
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|2.6, Аноним (7), 21:15, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно использовать паковщики бинарников типа UPS. Или указать в настройках, чтобы в файл не ложилась отладочная информация при компиляции.
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|1.4, Аноним (7), 21:12, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Для своих задач один из лучших языков. Приучает к нормальному программированию с детства. А ещё говорят, он строг к быдлокодингу.
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|3.21, neAnonim (?), 22:05, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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хз возможно обучение!? мне в школе преподавали паскаль, со временем переехал на c#, потом c++, и сейчас осознал себя C99 программистом.
те кто учил питон так на нем и сидят.
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|4.25, Дегенератор (ok), 22:32, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> хз возможно обучение!? мне в школе преподавали паскаль, со временем переехал на
> c#, потом c++, и сейчас осознал себя C99 программистом.
> те кто учил питон так на нем и сидят.
Может поэтому питон круче? Зачем бежать как крысы если корабль не тонет?
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|5.42, Аноним (42), 23:38, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем бежать как крысы если корабль не тонет?
Ага, вот только переписывать тонны софта с Python 2.x на Python3 то еще веселье.
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|4.26, Anonim (??), 22:36, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это потому что после привычки писать на питоне, простой взгляд на исходники Ц++ вызывает сильный рвотный рефлекс.
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|5.33, тоже Аноним (ok), 23:02, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отрыгивание жвачки - важный элемент пищеварения баранов. Особенно при созерцании новых ворот.
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|2.10, Егор (??), 21:23, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно, остались какие-то древние терминалы с работающим и обновляющимся софтом. Недавно в "Дикси" видел терминал с DOS-ом. Хотя ситуация специфическая, согласен.
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|1.18, Аноним (18), 21:55, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Так и запишем: "Паскаль угнетает права чёрных"
grep -ihor master | wc -l
2409
grep -ihor slave | wc -l
547
grep -ihor blacklist | wc -l
54
grep -ihor whitelist | wc -l
5
grep -ihor negro | wc -l
32
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|1.20, Аноним (20), 22:04, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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просто напомню про однофайловый графический редактор о 12 мегабайтах под названием LazPaint.
На каком "современном" языке можно уложить те же возможности в, хотя бы, такой размер? Только при подсчётах прошу учитывать все используемые "аналогами" библиотеки
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|2.27, Дегенератор (ok), 22:40, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> просто напомню про однофайловый графический редактор о 12 мегабайтах под названием LazPaint.
> На каком "современном" языке можно уложить те же возможности в, хотя бы,
> такой размер? Только при подсчётах прошу учитывать все используемые "аналогами"
> библиотеки
PhotoFiltre 6.3.2 (4Mb вся папка без установки, 2008й год выпуска)
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|3.28, Дегенератор (ok), 22:41, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> просто напомню про однофайловый графический редактор о 12 мегабайтах под названием LazPaint.
>> На каком "современном" языке можно уложить те же возможности в, хотя бы,
>> такой размер? Только при подсчётах прошу учитывать все используемые "аналогами"
>> библиотеки
> PhotoFiltre 6.3.2 (4Mb вся папка без установки, 2008й год выпуска, иди, открывай кофейню)
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|3.30, Аноним (20), 22:47, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я про линукс (под масдайку-то LazPaint 9 мегабайт весит. И тоже без установкию И 256Mb памяти требует)
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|2.31, Ordu (ok), 22:51, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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12 мегабайт сорцов в одном файле? Это же бред какой-то. То есть, при использовании IDE наверное можно справиться как-нибудь работать с таким сорцом, но компилятор не поперхнётся?
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|1.34, Аноним (34), 23:04, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отличная вещь для школьных олимпиад по программированию. Серьезно.
А на нем под веб писать можно? С флуттером уже скрестили?
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|2.38, mikhailnov (ok), 23:24, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На веб писать можно на чем угодно, что может выдать текст с HTML-кодом на stdout, прочитав ввод из переменных окружения.
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|3.50, DeadLoco (ok), 00:07, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я раз от скуки примитивный сайтик с админкой, галереей и бордой на шелле написал. Можно, да. Но только от скуки.
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|1.35, Аноним (35), 23:09, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Первый раз такое делаю тут, но Я, конечно, все понимаю, раст, го, ещё куча мо... большой текст свёрнут, показать
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|2.37, Аноним (35), 23:19, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ооо, добавлю ещё немного, смотря на все что творится, иной раз кажется, что наро... большой текст свёрнут, показать
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|3.48, Михрютка (ok), 23:58, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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коллега, новость про fpc, вы тут пишете про "учетные системы для не больших предприятий это пожалуйста",
теперь, вопрос - вы пробовали переносить эти самые учетные системы с дельфей пять, ладно, пусть семь и всего зоопарка, что выше, на fpc? бо это сейчас единственный реальный вариант внедрения fpc на предприятии.
с нуля я не вижу, как сейчас внедрить что-то, написанное на fpc. если вы только не директор и не единственный сотрудник.
если не пробовали - к чему рассуждения про хипсторов и раст? вот имеется компилятор, берите и внедряйте, переносите.
я, например, даже намекать на это не стану девочкам, тянущим "мою" местную дельфи систему.
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