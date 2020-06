Релиз компилятора Free Pascal 3.2

2.5 , Аноним ( 5 ), 21:14, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Основная идея наверное сказать что все написано на Паскале. Просто много C блоков вот и все

2.8 , Аноним ( 8 ), 21:18, 20/06/2020 Только вот они не переходят)) Да, еще есть штуки на Паскале, не имеющие [адекватных] аналогов на твоих "нормальных ЯП".

3.13 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 21:37, 20/06/2020 Например?

А то паскаль настолько уродлив, что интересно было бы посмотреть хотя бы на одно его преимущество.

4.36 , Аноним ( 36 ), 23:09, 20/06/2020 Лень спорить, потому что спор дурацкий, но не могу не съязвить, не осадить зарвавшегося анономчика... сравни, например, скорость сборки крупного проекта на ЦЭ и Паскакале... Пасквилянты уже давно выложили на сайт рабочий бинарник, а Цешники с тоской продолжают наблюдать за неторопливо бегущими по экрану строчками вывода компилятора...

5.45 , Logarithmus ( ? ), 23:46, 20/06/2020 Ты C с C++ попутал?

5.46 , Michael Shigorin ( ok ), 23:46, 20/06/2020 export CFLAGS=-O0 и "наслаждайтесь".

4.40 , _hide_ ( ok ), 23:34, 20/06/2020 Интересно, а что может быть уродливее множества фигурных скобок, неработающего равенства и полностью непродуманной системы видимости и многопроходной компиляции? Точно! Отсутсвие этих проблем должно быть уродством!

2.11 , stuq1 ( ok ), 21:30, 20/06/2020 Вот только похоже в новости ошибка и это не блоки на языке Си (и вообще с Си никак не связаны), а просто разновидность замыканий

2.12 , Дегенератор ( ok ), 21:33, 20/06/2020 Это возможность копипастить "непонятное, но работающее" для нубчиков.

Когда-то в 2003м потратил почти месяц разбираясь в статистике для собственного рисования графика аппроксимации экспоненциальной функции по имеющемуся массиву значений. Работа с книжками - тупик, консультации с профессорами - тупик. Все что не делал - все художество отличалось от эталонной Statistica 6 или 5 (не помню). В итоге нашел в инете готовое решение - все стало 1 к одному с эталоном. Так вот, там была куча КОНСТАНТ НЕРЕАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ - вот так иногда нет смысла тратить время на поиск истины.

2.24 , iLex ( ok ), 22:25, 20/06/2020 Основное преимущество там не язык, а компактный кроссплатформенный фреймворк для быстрого прототипирования. Где ещё можно проверить какую-нибудь идею буквально за пару минут, просто набросав компонент на форму? Даже в Electron создание прототипа займёт больше времени. И при этом оно может генерировать бинарники меньше 500 Кб, а не как в каком-нить монстроидальном Qt, где даже Hello World ещё попробуй в 5 Мб уложи.

Мало того, всё это ещё и документировано, так что по Ctrl+F1 можно получить справку по любому объекту и методу. А не как в современном опенсорсе, где слово "документация" является страшнейшим ругательством и где разбираться, как оно вообще работает, приходится лишь путём изучения исходников, в которых из комментариев одна только шапка лицензии.

3.49 , Михрютка ( ok ), 00:02, 21/06/2020 >>>для быстрого прототипирования. Где ещё можно проверить какую-нибудь идею буквально за пару минут, просто набросав компонент на форму? Даже в Electron создание прототипа займёт больше времени. товарищ, вы не путаете быстро наляпать гуй с быстро создать mvp, а? "Даже в Electron создание прототипа", my ass.

3.52 , user90 ( ? ), 00:12, 21/06/2020 > Мало того, всё это ещё и документировано, так что по Ctrl+F1 можно получить справку по любому объекту и методу. Emacs видел когда-нибудь?))

