Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.6.3

2.13 , Аноним ( 13 ), 22:04, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда я был в непомню каком классе, я успешно занял 1 место в районной олимпиаде по информатике, используя турбо паскаль (ещё во времена дискет). Но! Кто-то занял 2-е место кое-как, и на этом всё - никто больше не участвовал.

3.18 , Аноним ( 13 ), 22:11, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вот теперь мне в 2 раза больше лет, и когда я вижу коммерческое пoдeлиe на делфях, то оно как правило очень отсталое, тормознутое (какой бы комп ни был - не умеют они в многопоток, хоть и возможность есть), дизайн интерфейса на гвоздях (шрифты, цвета, размеры и отсутпы в пикселях - хотя возможность адаптивки им тоже дали давно), а самое главное - они говорят, что не ругайте нашу программу, она очень хорошая, мы не видим ничего плохого. Они то оправдываются, что зависимы от закрытых компонентов, которые были написаны 20 лет назад, с глюками до сих пор, та же работа с СУБД, ещё что если в 64-бита если соберут, то глюков ещё больше станет (а не только "нехватка" памяти на ПК с 16 Гб).

3.19 , Аноним ( 13 ), 22:15, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И если видишь вакансию на делфи (особенно которая висит, почему-то в успешной и развивающейся компании целый год, но с ЗП на 40к (да хоть 120к)), то без резиновых рыбацких сапог, горы костылей и палок, успокоительных, в болото легаси-"кода" лезть не стоит.

2.22 , Аномномномнимус ( ? ), 22:33, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 20 лет прошло, до сих пор на этом получается только какая-то шляпа

2.32 , Ordu ( ok ), 23:55, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Сказки Первый язык, с которым я столкнулся, был бейсик с номерами строк Это не... 3.39 , Аноним ( 11 ), 02:06, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть куча дотнет утилит, написанных таким образом. На бейсике. Решающих самые разные задачи. Зачем какие-то сложности выдумывать? Там те же самые процедуры будут, и модули, и даже ООП. Просто их вызов можно повесить сразу на кнопку, а поведение контролов настроить мышкой. Где-то там, в фоне, запускается процесс с гуем, но нам о нём думать даже не надо -- у нас есть контролы, настроенные мышкой, и наш код, который мы на них повесили.

