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Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.6.3

12.05.2020 20:45

Доступен выпуск системы программирования PascalABC.NET, предлагающей редакцию языка программирования Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET, возможностью использования библиотек .NET и дополнительными возможностями, такими как обобщенные классы, интерфейсы, перегрузка операций, λ-выражения, исключения, сборка мусора, методы расширения, безымянные классы и автоклассы. Язык в первую очередь ориентирован на применение в сфере образования и научных исследований. Пакет также включает среду разработки с подсказками по коду, автоформатированием, отладчиком, дизайнером форм и образцами кода для начинающих. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv3. Возможна сборка в Linux (на базе Mono) и Windows.

Изменения в новом выпуске:

  • Реализована конструкция "^i", позволяющая обращаться к i-тому элементу с конца в массивах, списках, строках и срезах (например, a[:^1] означает "все элементы кроме последнего");
  • Реализованы срезы на запись для массивов, списков и строк;
  • В GraphWPF добавлен новый тип Vector и операции над ним и типом Point. Также добавлены функции Lines, RandomPoint и RandomPoints(n). При сохранении окна в GraphWPF в качестве фона теперь используется белый цвет;
  • В GraphWPF, WPFObjects и Graph3D реализованы обработчики OnClose, Graph3D и OnDrawFrame. Улучшен RenderFrame;
  • Для массивов добавлены методы расширения a.Permutations и a.Combinations(m);
  • В электронном задачнике дополнен набор задач в группе ExamTaskC для решения задач ЕГЭ группы C;
  • Реализован метод расширения последовательностей Product с проекцией;
  • В типы IntRange, CharRange добавлены Step(n) и Reverse;
  • Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей (HighDPI) - кнопки закрытия окна, улучшение отображения иконок в окне проектов и менеджере компонент в приложении Windows Forms;
  • Прекращена интеграция версии .NET в инсталлятор - при необходимости она загружается с сайта Microsoft;
  • В консольном компиляторе реализована опция "/output: executable";
  • Обеспечена проверка и запрет захвата имён в безымянных и вложенных записях.


  1. Главная ссылка к новости (http://pascalabc.net/chto-novo...)
  2. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 2.0.0
  3. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.0
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в обучающей среде Moodle
  5. OpenNews: Представлена обучающая среда программирования Scratch 3.0
Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52936-pascal
Ключевые слова: pascal
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:27, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем оно лучше Turbo Pascal?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:35, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Турбо Паскаль проприетарная.Без обновлений с 1994 года. Что еще?
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 21:42, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Проприетарную Мону Лизу с 16 века не обновляли, а вот ведь до сих пор вполне котируется как картина.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 22:37, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    картина да, а вот сама Мона Лиза нет
     
  • 4.28, бублички (?), 23:37, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неосведомлённость не освобождает от ответственности. твоя Мона Лиза чаще на реставрации время проводит чем экспонируется
     
  • 2.17, Дмитрий (??), 22:07, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много чем. Лучше спросить, чем оно лучше Delphi, к нему он ближе.
     
  • 2.20, Аномномномнимус (?), 22:27, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их обоих давно пора закопать.
     
  • 2.24, сисян (?), 22:51, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы бы еще ALGOL и Fortran вспомнили бы
     
     
  • 3.34, Gefest (?), 01:08, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фортран жил, фортран жив , фортран будет жить !
    Ибо по удобству и быстродействию , - аналогов нет .
     
  • 3.36, Аноним (36), 01:25, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы бы еще ALGOL и Fortran вспомнили бы

    А чего фортран вспоминать, когда он живее всех живых?

    https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/fortran-com

     

  • 1.4, Аноним (5), 21:30, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Между прочим, это российский продукт. Разработчики в ЮФУ работают.
    И у языка огромное количество учебных материалов на русском.
     
     
  • 2.21, Аномномномнимус (?), 22:31, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно такое же ненужно, как и КуМИР.
    Появившееся только потому что кому-то взять FreePascal было лень, а перейти на что-то более адекватное оказалось непосильной задачей, ведь преподы только-только научились честно краденный турбик по книжке на доске рисовать, а тут оп, и без патча оно уже на виндах совсем не работает, а и с патчем работает плохо.
    Впрочем и FreePascal тоже так себе вариант для образования
     
  • 2.25, InuYasha (?), 22:53, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это российский продукт

    российский продукт != автоматически хороший полезный продукт
    (даже безотносительно данного софта)

     

  • 1.8, InuYasha (?), 21:41, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Святые негодники! Что же это творится-то... /(0_0)\
    Они бы ещё Жаву и VB добавили...
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 21:43, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Visual Java.
     
     
  • 3.29, тоже Аноним (ok), 23:37, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Visual Java for Applications You Don't Have to Launch Ever
     
  • 2.35, Gefest (?), 01:09, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну , вообще-то под .net  есть даже Cobol . Бойтесь !
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:47, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто после него сложно научиться чему-то нормальному. Но одно дело ide с кучей готовых компонентов (delphi) и другое вот такая вот шляпа. Тот же бейсик на мой взгляд не хуже, а то и лучше. Куча софта скриптуется бейсиком, при желании можно писать на нём успешно под дотнет набросав контролов в дизайнере студии. Даже не будучи программистом (особенно не будучи программистом), к тому же интеграция с офисом и различными базами (через odbc драйвер, например) есть очень круто и удобно. Страшно подумать, но я успешно писал на бейсике под дотнет, всего лишь пролистав брошурку в стиле "освой vb6 за 5 минут", было во времена dotnet1-2. С пачкалем (дельфи) за 5 минут у меня получилась только какая-то шляпа, дёргающая винапи.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:04, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я был в непомню каком классе, я успешно занял 1 место в районной олимпиаде по информатике, используя турбо паскаль (ещё во времена дискет). Но! Кто-то занял 2-е место кое-как, и на этом всё - никто больше не участвовал.
     
     
  • 3.18, Аноним (13), 22:11, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот теперь мне в 2 раза больше лет, и когда я вижу коммерческое пoдeлиe на делфях, то оно как правило очень отсталое, тормознутое (какой бы комп ни был - не умеют они в многопоток, хоть и возможность есть), дизайн интерфейса на гвоздях (шрифты, цвета, размеры и отсутпы в пикселях - хотя возможность адаптивки им тоже дали давно), а самое главное - они говорят, что не ругайте нашу программу, она очень хорошая, мы не видим ничего плохого. Они то оправдываются, что зависимы от закрытых компонентов, которые были написаны 20 лет назад, с глюками до сих пор, та же работа с СУБД, ещё что если в 64-бита если соберут, то глюков ещё больше станет (а не только "нехватка" памяти на ПК с 16 Гб).
     
  • 3.19, Аноним (13), 22:15, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И если видишь вакансию на делфи (особенно которая висит, почему-то в успешной и развивающейся компании целый год, но с ЗП на 40к (да хоть 120к)), то без резиновых рыбацких сапог, горы костылей и палок, успокоительных, в болото легаси-"кода" лезть не стоит.
     
  • 2.22, Аномномномнимус (?), 22:33, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20 лет прошло, до сих пор на этом получается только какая-то шляпа
     
  • 2.32, Ordu (ok), 23:55, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сказки Первый язык, с которым я столкнулся, был бейсик с номерами строк Это не... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.39, Аноним (11), 02:06, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть куча дотнет утилит, написанных таким образом. На бейсике. Решающих самые разные задачи. Зачем какие-то сложности выдумывать? Там те же самые процедуры будут, и модули, и даже ООП. Просто их вызов можно повесить сразу на кнопку, а поведение контролов настроить мышкой. Где-то там, в фоне, запускается процесс  с гуем, но нам о нём думать даже не надо -- у нас есть контролы, настроенные мышкой, и наш код, который мы на них повесили.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:52, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дочь в 10 классе учится паскалю на этой шляпе. С одной стороны, хорошо что не проприетарщина, с другой - это позорище не умеет даже в приоритет операторов.
     
     
  • 2.27, Fracta1L (ok), 23:15, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Дочь в 10 классе

    Фотки в студию!

     
  • 2.30, Аноним (30), 23:38, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >это позорище не умеет даже в приоритет операторов.

    Что? http://pascalabc.net/downloads/pabcnethelp/index.htm?page=LangGuide/Operation
    Или вы про свою дочь десятиклассницу?

     

  • 1.14, Аноним (14), 22:04, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    можно сюда ещё чего-нибудь от джавы засунуть?
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 22:05, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И от питона
     
     
  • 3.26, InuYasha (?), 22:54, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И плагины на Lua.NET
     
     
  • 4.31, тоже Аноним (ok), 23:43, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И наконец дать настоящим ценителям bleeding edge долгожданный правильный веб-сервер: Node.pas.java.py.lua.NET
     
     
  • 5.37, Аноним (14), 01:32, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я и это перепишу на rust
     

  • 1.33, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:53, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > редакцию языка программирования Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET, возможностью использования библиотек .NET и дополнительными возможностями, такими как обобщенные классы, интерфейсы, перегрузка операций, λ-выражения, исключения, сборка мусора, методы расширения, безымянные классы и автоклассы.

    Почему бы просто не взять c# тогда? Не надо только говорить, что он сложнее для обучения.

     
     
  • 2.38, Аноним (14), 01:34, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    малолетки, сэр
     

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