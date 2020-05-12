Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.6.3

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|2.5, Аноним (5), 21:35, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Турбо Паскаль проприетарная.Без обновлений с 1994 года. Что еще?
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|3.9, A.Stahl (ok), 21:42, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что? Проприетарную Мону Лизу с 16 века не обновляли, а вот ведь до сих пор вполне котируется как картина.
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|4.28, бублички (?), 23:37, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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неосведомлённость не освобождает от ответственности. твоя Мона Лиза чаще на реставрации время проводит чем экспонируется
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|3.34, Gefest (?), 01:08, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фортран жил, фортран жив , фортран будет жить !
Ибо по удобству и быстродействию , - аналогов нет .
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|1.4, Аноним (5), 21:30, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Между прочим, это российский продукт. Разработчики в ЮФУ работают.
И у языка огромное количество учебных материалов на русском.
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|2.21, Аномномномнимус (?), 22:31, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно такое же ненужно, как и КуМИР.
Появившееся только потому что кому-то взять FreePascal было лень, а перейти на что-то более адекватное оказалось непосильной задачей, ведь преподы только-только научились честно краденный турбик по книжке на доске рисовать, а тут оп, и без патча оно уже на виндах совсем не работает, а и с патчем работает плохо.
Впрочем и FreePascal тоже так себе вариант для образования
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|2.25, InuYasha (?), 22:53, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это российский продукт
российский продукт != автоматически хороший полезный продукт
(даже безотносительно данного софта)
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|1.8, InuYasha (?), 21:41, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Святые негодники! Что же это творится-то... /(0_0)\
Они бы ещё Жаву и VB добавили...
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|1.11, Аноним (11), 21:47, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто после него сложно научиться чему-то нормальному. Но одно дело ide с кучей готовых компонентов (delphi) и другое вот такая вот шляпа. Тот же бейсик на мой взгляд не хуже, а то и лучше. Куча софта скриптуется бейсиком, при желании можно писать на нём успешно под дотнет набросав контролов в дизайнере студии. Даже не будучи программистом (особенно не будучи программистом), к тому же интеграция с офисом и различными базами (через odbc драйвер, например) есть очень круто и удобно. Страшно подумать, но я успешно писал на бейсике под дотнет, всего лишь пролистав брошурку в стиле "освой vb6 за 5 минут", было во времена dotnet1-2. С пачкалем (дельфи) за 5 минут у меня получилась только какая-то шляпа, дёргающая винапи.
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|2.13, Аноним (13), 22:04, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда я был в непомню каком классе, я успешно занял 1 место в районной олимпиаде по информатике, используя турбо паскаль (ещё во времена дискет). Но! Кто-то занял 2-е место кое-как, и на этом всё - никто больше не участвовал.
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|3.18, Аноним (13), 22:11, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот теперь мне в 2 раза больше лет, и когда я вижу коммерческое пoдeлиe на делфях, то оно как правило очень отсталое, тормознутое (какой бы комп ни был - не умеют они в многопоток, хоть и возможность есть), дизайн интерфейса на гвоздях (шрифты, цвета, размеры и отсутпы в пикселях - хотя возможность адаптивки им тоже дали давно), а самое главное - они говорят, что не ругайте нашу программу, она очень хорошая, мы не видим ничего плохого. Они то оправдываются, что зависимы от закрытых компонентов, которые были написаны 20 лет назад, с глюками до сих пор, та же работа с СУБД, ещё что если в 64-бита если соберут, то глюков ещё больше станет (а не только "нехватка" памяти на ПК с 16 Гб).
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|3.19, Аноним (13), 22:15, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И если видишь вакансию на делфи (особенно которая висит, почему-то в успешной и развивающейся компании целый год, но с ЗП на 40к (да хоть 120к)), то без резиновых рыбацких сапог, горы костылей и палок, успокоительных, в болото легаси-"кода" лезть не стоит.
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|2.32, Ordu (ok), 23:55, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Сказки Первый язык, с которым я столкнулся, был бейсик с номерами строк Это не... большой текст свёрнут, показать
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|3.39, Аноним (11), 02:06, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть куча дотнет утилит, написанных таким образом. На бейсике. Решающих самые разные задачи. Зачем какие-то сложности выдумывать? Там те же самые процедуры будут, и модули, и даже ООП. Просто их вызов можно повесить сразу на кнопку, а поведение контролов настроить мышкой. Где-то там, в фоне, запускается процесс с гуем, но нам о нём думать даже не надо -- у нас есть контролы, настроенные мышкой, и наш код, который мы на них повесили.
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|1.12, Аноним (12), 21:52, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Дочь в 10 классе учится паскалю на этой шляпе. С одной стороны, хорошо что не проприетарщина, с другой - это позорище не умеет даже в приоритет операторов.
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|4.31, тоже Аноним (ok), 23:43, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И наконец дать настоящим ценителям bleeding edge долгожданный правильный веб-сервер: Node.pas.java.py.lua.NET
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|1.33, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:53, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> редакцию языка программирования Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET, возможностью использования библиотек .NET и дополнительными возможностями, такими как обобщенные классы, интерфейсы, перегрузка операций, λ-выражения, исключения, сборка мусора, методы расширения, безымянные классы и автоклассы.
Почему бы просто не взять c# тогда? Не надо только говорить, что он сложнее для обучения.
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