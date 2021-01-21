Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.7.2

Типов нет (по крайней мере встроенных прямо в язык). Вся отладка в рантайме.

PyCharm тупит и не может нормальное автодополнение делать.

Извиняюсь, но я вообще не понимаю, как питон популярен стал. чтобы написать что-работающее нужно железную дисциплину иметь и вкладывать очень много усилий, писать комментарии, кучу всего в уме держать.

А самое главное, люди, которые первым языком питон учат - думают, что так и должно быть, что тратить неделю на написание простейшей игры это нормально

