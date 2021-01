Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.7.2

Доступен выпуск системы программирования PascalABC.NET 3.7.2, предлагающей редакцию языка программирования Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET, возможностью использования библиотек .NET и дополнительными возможностями, такими как обобщённые классы, интерфейсы, перегрузка операций, λ-выражения, исключения, сборка мусора, методы расширения, безымянные классы и автоклассы. Проект главным образом ориентирован на применение в сфере образования и научных исследований. Пакет также включает среду разработки с подсказками по коду, автоформатированием, отладчиком, дизайнером форм и образцами кода для начинающих. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv3. Возможна сборка в Linux (на базе Mono) и Windows. Изменения в новом выпуске: Расширенный foreach с распаковкой значений в несколько переменных. Значения должны быть кортежами или последовательностями: begin var a := Arr((1,2),(3,4),(5,6)); foreach var (x,y) in a do Print(x,y); Println; var b := Arr(|1,2,3|,|4,5|,|6,7,8,9|); foreach var (x,y) in b do Print(x,y); end.

Литералы для BigInteger, имеющие окончание bi: 1bi, 874658734265762345bi Пример 1 begin var n := ReadInteger; var p := 1bi; for var i:=2 to n do p *= i; Print(p); end. Пример 2 ## Print(25bi ** 25 + 17bi ** 17)

Использование uses в коротких программах Пример 1 ## uses Graph3D; Sphere(Origin,1); Пример 2 ### uses School; Pr(Bin(123));

Стандартная библиотека. Размещения и размещения с повторениями. В дополнение к методам a.Permutations и a.Combinations(m) для массивов реализованы: a.Cartesian(n) - возвращает n-тую декартову степень множества, элементов a.Permutations(m) - возвращает все частичные перестановки из n элементов по m. Кроме того, все указанные методы определены также над последовательностями ### var a := Arr(1,3,5,7); a.Permutations.Println; a.Cartesian(2).Println; a.Permutations(2).Println; a.Combinations(2).Println; Println; var s := Seq(1,3,5,7); s.Permutations.Println; s.Cartesian(2).Println; s.Permutations(2).Println; s.Combinations(2).Println; s.CountOf(x) для последовательностей ### var a := Arr(1,3,5,7,1,2,1,3,1,5); a.CountOf(1).Print Sum, Average, Product для последовательностей BigInteger begin var s := SeqGen(100,i->BigInteger(i)**i); Print(s.Sum,s.Product); end. Методы расширения строк s.IsInteger и s.IsReal: begin var s := '123.4 3 5 6.6 a v 67'; var (si,sr) := (0,0.0); foreach var w in s.ToWords do if w.IsInteger then si += w.ToInteger else if w.IsReal then sr += w.Toreal; Print(si,sr); end. s.ToWords(delims) с разделителями в виде строки. Разделители в s.ToWords теперь можно задавать в виде строки begin var s := '123.4, 6.6, 67'; s.ToWords(' ,').PrintLines end. Определена константа AllDelimiters, содержащая все разделители слов в текстах begin ... s.ToWords(AllDelimiters).Println end. В Graph3D реализована сериализация и десериализация компонентов Object3D Сериализация uses Graph3D; begin var s := Sphere(0,0,0,1); s.AddChild(Cube(0,0,1,0.5)); s.AddChild(Cube(1,0,0,0.5)); s.AddChild(Cube(-1,0,0,0.5)); s.Serialize('c.dat'); end. Десериализация uses Graph3D; begin var s := Object3D.DeSerialize('c.dat') as SphereT; var c1 := s[0] as CubeT; var c2 := s[1] as CubeT; var c3 := s[2] as CubeT; end.