Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.7.2

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|3.13, банан (?), 13:35, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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питон - динамически типизируемый язык, без аннотаций типов разработка и обучение на нём замедляется в разы. У меня жена учит питон, я иногда ей помогаю (имея опыт в других языках), и вот, на написание простейших программ уходят дни.
Типов нет (по крайней мере встроенных прямо в язык). Вся отладка в рантайме.
PyCharm тупит и не может нормальное автодополнение делать.
Извиняюсь, но я вообще не понимаю, как питон популярен стал. чтобы написать что-работающее нужно железную дисциплину иметь и вкладывать очень много усилий, писать комментарии, кучу всего в уме держать.
А самое главное, люди, которые первым языком питон учат - думают, что так и должно быть, что тратить неделю на написание простейшей игры это нормально
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|4.17, Аноним (17), 13:46, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Микроскопом можно гвозди забивать и жаловаться, что он для этого дела не пригоден
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|4.18, Леголас (ok), 13:46, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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без обид, но может разработка -- это просто не её/ваше? на питоне писал в том числе (по криптографии), каких-то сложностей не возникало
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|4.24, Riddick (?), 14:13, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, а ваша жена тоже попала под эту обязаловку "учить питон"? Я знаю такое распространено в некоторых крупных организациях, что людям, которые по долгу службы вообще с программированием дел не имеют, работодатель ставит обязательное условие прохождение курсов по Python с тестированием. Все это завязывается на KPI, премии. И условно не сдаешь обучение - не получаешь плюшек.
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|5.29, Аноним (29), 15:09, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учили же раньше историю КПСС. Воистину бестолковое занятие, а питон - хоть какое-то расширение кругозора.
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|4.27, Аноним (29), 15:04, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на javascript тоже надо иметь железную самодисциплину чтобы получилось годнота
миллионы тонн для мух не считаются
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|2.8, Аноним (1), 13:22, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а для фетишей по паскалю есть freepascal. кто сабж вообще пользует? очертите среднесаркастического потребителя
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|3.25, Аноним (25), 14:28, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> очертите среднесаркастического потребителя
Школьники. Там много нескучных примеров типа рисования фракталов, меня именно оно именно этим завлекло в программирование, когда ещё называлось PascalABC.
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|4.28, Аноним (1), 15:04, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лол, а кумир и интал уже списали или тоже до сих пор бедных школяров ими мучают?
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|2.9, Аноним (9), 13:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно, щас я тебе про IronPython расскажу, ты вообще охренеешь.
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|1.11, Ordu (ok), 13:27, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Расширенный foreach с распаковкой значений в несколько переменных.
Мне понравился перевод для "destructuring". =)
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|1.19, Аноним (19), 13:47, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы с FreePascal/Lazarus обьеденились ибо делфисофта дофига и никто его на другие яп переписывать не будет
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|2.23, Аноним (-), 14:00, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучше бы с FreePascal/Lazarus обьеденились
Они уже объединены. FreePascal - это компилятор. Lazarus - это IDE и RAD, который использует для генерации объектного кода FreePascal.
>делфисофта дофига
А дофига потому, что на Дельфи в российских университетах учат программированию. Есть даже сайт "Королевство Дельфи".
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|1.20, Аноним (-), 13:47, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PascalABC.NET имеет здоровую копилефтную лицензию, в отличии от Раста, который имеет пермиссивную душонку. Кодогенерация на Пакале, формошлёпство на дотНэте.
Ну это чисто под экосистему Windows. Хорош для обучения программированию. Никлаус Вирт одобряет.
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|1.26, Аноним (26), 14:41, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В своё время начинал с паскаля и по своему его люблю, хотя и давно не использую его. Но сейчас для него сложно найти нишу.
Паскаль всегда был своего рода балансом/компромисом из многих: освоение, читаемость, производительность, среда и т.д. Но эти времена закончились где в середине 2000-ных. Всё меняется.
Сейчас много вполне лёгких языков, вроде питона, которые вместе с динамикой дают фору на старт, аля почувствовать программирование.
Читаемость ушла на обилие синт.сахара, а паскаль не сильно развивался в этом направлении.
Производительности и памяти в большинстве случаев более чем достаточно, нет прежних ограничений вроде 640Кб и т.д. В крупных системах уже требуются новые подходы (параллельность, распределенность и т.д.), где у паскаля тоже не очень хорошо.
Сейчас IDE много на любой вкус и много бесплатных.
А на поезд многих современных трендов паскаль не попал / сам не сел, т.к. баланс нарушился бы.
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