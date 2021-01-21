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Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.7.2

21.01.2021 12:42

Доступен выпуск системы программирования PascalABC.NET 3.7.2, предлагающей редакцию языка программирования Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET, возможностью использования библиотек .NET и дополнительными возможностями, такими как обобщённые классы, интерфейсы, перегрузка операций, λ-выражения, исключения, сборка мусора, методы расширения, безымянные классы и автоклассы. Проект главным образом ориентирован на применение в сфере образования и научных исследований. Пакет также включает среду разработки с подсказками по коду, автоформатированием, отладчиком, дизайнером форм и образцами кода для начинающих. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv3. Возможна сборка в Linux (на базе Mono) и Windows.

Изменения в новом выпуске:

  • Расширенный foreach с распаковкой значений в несколько переменных. Значения должны быть кортежами или последовательностями: 
    

begin
  var a := Arr((1,2),(3,4),(5,6));
  foreach var (x,y) in a do
    Print(x,y);
  Println;
  var b := Arr(|1,2,3|,|4,5|,|6,7,8,9|);
  foreach var (x,y) in b do
    Print(x,y);
end.
  • Литералы для BigInteger, имеющие окончание bi: 1bi, 874658734265762345bi 
    
Пример 1

begin
  var n := ReadInteger;
  var p := 1bi;
  for var i:=2 to n do
    p *= i;
  Print(p);  
end.
Пример 2

##
Print(25bi ** 25 + 17bi ** 17)
  • Использование uses в коротких программах 
    
Пример 1

##
uses Graph3D;
Sphere(Origin,1);
Пример 2

###
uses School;
Pr(Bin(123));
  • Стандартная библиотека.
    • Размещения и размещения с повторениями. В дополнение к методам a.Permutations и a.Combinations(m) для массивов реализованы: a.Cartesian(n) - возвращает n-тую декартову степень множества, элементов a.Permutations(m) - возвращает все частичные перестановки из n элементов по m.

      Кроме того, все указанные методы определены также над последовательностями 

      
###
var a := Arr(1,3,5,7);
a.Permutations.Println;
a.Cartesian(2).Println;
a.Permutations(2).Println;
a.Combinations(2).Println;
Println;
var s := Seq(1,3,5,7);
s.Permutations.Println;
s.Cartesian(2).Println;
s.Permutations(2).Println;
s.Combinations(2).Println;
s.CountOf(x) для последовательностей
###
var a := Arr(1,3,5,7,1,2,1,3,1,5);
a.CountOf(1).Print
    • Sum, Average, Product для последовательностей BigInteger 
      
begin
  var s := SeqGen(100,i->BigInteger(i)**i);
  Print(s.Sum,s.Product);
end.
    • Методы расширения строк s.IsInteger и s.IsReal: 
      
begin
  var s := '123.4 3 5 6.6 a v 67';
  var (si,sr) := (0,0.0);
  foreach var w in s.ToWords do
    if w.IsInteger then
      si += w.ToInteger
    else if w.IsReal then
      sr += w.Toreal;
  Print(si,sr);  
end.
    • s.ToWords(delims) с разделителями в виде строки. Разделители в s.ToWords теперь можно задавать в виде строки 
      
begin
  var s := '123.4, 6.6, 67';
  s.ToWords(' ,').PrintLines
end.
    • Определена константа AllDelimiters, содержащая все разделители слов в текстах 
      
begin
  ...
  s.ToWords(AllDelimiters).Println
end.
    • В Graph3D реализована сериализация и десериализация компонентов Object3D 
      
Сериализация

uses Graph3D;

begin
  var s := Sphere(0,0,0,1);
  s.AddChild(Cube(0,0,1,0.5));
  s.AddChild(Cube(1,0,0,0.5));
  s.AddChild(Cube(-1,0,0,0.5));
  s.Serialize('c.dat');
end.
Десериализация

uses Graph3D;

begin
  var s := Object3D.DeSerialize('c.dat') as SphereT;
  var c1 := s[0] as CubeT;
  var c2 := s[1] as CubeT;
  var c3 := s[2] as CubeT;
end.


  1. Главная ссылка к новости (https://pascalabcnet.github.io...)
  2. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.2
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.6.3
  4. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 2.0.0
Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54447-pascal
Ключевые слова: pascal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    <без комментариев>
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:13, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот и нет
     
     
  • 3.14, A.Stahl (ok), 13:42, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, нет комментариев.
     
     
  • 4.21, Леголас (ok), 13:51, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что-то здесь не сходится... я их один вижу?
     

  • 1.3, Аноним (2), 13:13, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    в паскале сила, брат
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 13:15, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    в ньютоне
     
     
  • 3.12, Леголас (ok), 13:29, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    не дави
     
  • 2.5, антифрактал (?), 13:15, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в Питоне, уж он поболее востребован в реальной жизни, чем Паскаль
     
     
  • 3.13, банан (?), 13:35, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    питон - динамически типизируемый язык, без аннотаций типов разработка и обучение на нём замедляется в разы. У меня жена учит питон, я иногда ей помогаю (имея опыт в других языках), и вот, на написание простейших программ уходят дни.

    Типов нет (по крайней мере встроенных прямо в язык). Вся отладка в рантайме.
    PyCharm тупит и не может нормальное автодополнение делать.

    Извиняюсь, но я вообще не понимаю, как питон популярен стал. чтобы написать что-работающее нужно железную дисциплину иметь и вкладывать очень много усилий, писать комментарии, кучу всего в уме держать.

    А самое главное, люди, которые первым языком питон учат - думают, что так и должно быть, что тратить неделю на написание простейшей игры это нормально

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:44, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чем писать быстро?
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:46, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микроскопом можно гвозди забивать и жаловаться, что он для этого дела не пригоден
     
  • 4.18, Леголас (ok), 13:46, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без обид, но может разработка -- это просто не её/ваше? на питоне писал в том числе (по криптографии), каких-то сложностей не возникало
     
  • 4.24, Riddick (?), 14:13, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, а ваша жена тоже попала под эту обязаловку "учить питон"? Я знаю такое распространено в некоторых крупных организациях, что людям, которые по долгу службы вообще с программированием дел не имеют, работодатель ставит обязательное условие прохождение курсов по Python с тестированием. Все это завязывается на KPI, премии. И условно не сдаешь обучение - не получаешь плюшек.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 15:09, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учили же раньше историю КПСС. Воистину бестолковое занятие, а питон - хоть какое-то расширение кругозора.
     
  • 4.27, Аноним (29), 15:04, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на javascript тоже надо иметь железную самодисциплину чтобы получилось годнота
    миллионы тонн для мух не считаются
     

  • 1.6, банан (?), 13:16, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а зачем если есть c# ?
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 13:22, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а для фетишей по паскалю есть freepascal. кто сабж вообще пользует? очертите среднесаркастического потребителя
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:28, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > очертите среднесаркастического потребителя

    Школьники. Там много нескучных примеров типа рисования фракталов, меня именно оно именно этим завлекло в программирование, когда ещё называлось PascalABC.

     
     
  • 4.28, Аноним (1), 15:04, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол, а кумир и интал уже списали или тоже до сих пор бедных школяров ими мучают?
     
     
  • 5.30, Аноним (1), 15:09, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мать моя женщина, оно живое и даже под венду https://www.niisi.ru/kumir/
     

  • 1.7, InuYasha (??), 13:21, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Pascal, .NET
    - Да ну нахрен! (0_0)
    - Нет, ну ты это видел, видел??
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно, щас я тебе про IronPython расскажу, ты вообще охренеешь.
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:33, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, James Woods он такой.
     

  • 1.10, Рейка Сметанова (ok), 13:26, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нинужнон этот хлам на сярпе, есть божественный FreePascal
     
     
  • 2.22, Отпетый Анимешник (?), 13:53, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какое аниме у тебя любимое?
     

  • 1.11, Ordu (ok), 13:27, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Расширенный foreach с распаковкой значений в несколько переменных.

    Мне понравился перевод для "destructuring". =)

     
  • 1.16, A.Stahl (ok), 13:44, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    uses crt!
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:47, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы с FreePascal/Lazarus обьеденились ибо делфисофта дофига и никто его на другие яп переписывать не будет
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 14:00, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше бы с FreePascal/Lazarus обьеденились

    Они уже объединены. FreePascal - это компилятор. Lazarus - это IDE и RAD, который использует для генерации объектного кода FreePascal.

    >делфисофта дофига

    А дофига потому, что на Дельфи в российских университетах учат программированию. Есть даже сайт "Королевство Дельфи".

     

  • 1.20, Аноним (-), 13:47, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PascalABC.NET имеет здоровую копилефтную лицензию, в отличии от Раста, который имеет пермиссивную душонку. Кодогенерация на Пакале, формошлёпство на дотНэте.

    Ну это чисто под экосистему Windows. Хорош для обучения программированию. Никлаус Вирт одобряет.

     
  • 1.26, Аноним (26), 14:41, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В своё время начинал с паскаля и по своему его люблю, хотя и давно не использую его. Но сейчас для него сложно найти нишу.
    Паскаль всегда был своего рода балансом/компромисом из многих: освоение, читаемость, производительность, среда и т.д. Но эти времена закончились где в середине 2000-ных. Всё меняется.
    Сейчас много вполне лёгких языков, вроде питона, которые вместе с динамикой дают фору на старт, аля почувствовать программирование.
    Читаемость ушла на обилие синт.сахара, а паскаль не сильно развивался в этом направлении.
    Производительности и памяти в большинстве случаев более чем достаточно, нет прежних ограничений вроде 640Кб и т.д. В крупных системах уже требуются новые подходы (параллельность, распределенность и т.д.), где у паскаля тоже не очень хорошо.
    Сейчас IDE много на любой вкус и много бесплатных.
    А на поезд многих современных трендов паскаль не попал / сам не сел, т.к. баланс нарушился бы.
     
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