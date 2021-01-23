Обновление редактора кода CudaText 1.122.5

|
Опубликован новый выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет несколько особенностей, позаимствованных из Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 200 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris.
За 2,5 месяца с предыдущего анонса реализованы следующие улучшения:
- Значительно быстрее работает редактирование при наличии более 5000 (по опции) кареток, ценой того, что undo-информация при этом теряется.
- В парсер добавлено авто-создание сворачиваемых блоков (folding ranges) для более 4 (по опции) подряд идущих комментариев.
- Почти все плагины "из коробки" теперь поддерживают локализацию. Это нужно, так как многие плагины создают диалоговые окна (особенность CudaText).
- Подсвечиваются ячейки статус-бара при наведении мыши.
- Добавлено несколько незначительных команд в Палитру Команд, например "удалить все слово под кареткой" и "очистить историю диалога Поиск".
* Диалог Поиск/Замена сильно переработан по просьбам пользователей на GitHub: названия кнопок из слов сокращены до "|<", "<", ">". А также несколько кнопок перемещены в новое подменю, которое вызывается по кнопке "...". В то же подменю добавлен вызов прочих полезных команд из диалога. Это позволило расширить место для полей ввода.
- Диалог Поиск/Замена имеет новую опцию-кнопку "Hi", то есть "Подсветить все вхождения", которая ведет себе очень похоже на ту же опцию из диалога поиска Sublime Text.
- CudaText работает также если запущен через символическую ссылку (Unix).
- Доработаны некоторые лексеры (C, C++, Python, CSS, Bash).
- Поддерживается Python 3.9 (в Windows для этого нужен пакет).
- По просьбе пользователя Windows XP, теперь поддерживается и Python 3.4, который ещё работал в этой ОС.
Основные возможности:
- Возможность написания плагинов, линтеров, парсеров и внешних обработчиков на языке Python;
- Поддержка подсветки синтаксиса для различных языков (более 230 лексических анализаторов);
- Древовидное отображение структуры функций и классов;
- Возможность сворачивания блоков кода;
- Поддержка нескольких позиций ввода (Multi-caret) и одновременного выделения нескольких областей;
- Функция поиска и замены с поддержкой регулярных выражений;
- Настройки в формате JSON;
- Интерфейс на основе вкладок;
- Поддержка разделения окон на одновременно видимые группы вкладок;
- Minimap. Micromap.
- Режим показа непечатных пробелов;
- Поддержка различных кодировок текста;
- Настраиваемые горячие клавиши;
- Поддержка смены цветового оформления (имеется тёмная тема оформления);
- Режим просмотра бинарных файлов неограниченного размера. Корректное сохранение бинарных файлов;
- Дополнительные возможности для web-разработчиков: автодополнение HTML и CSS, дополнение по клавише Tab, визуализация кодов цветов (#rrggbb), показ изображений, всплывающие подсказки;
- Большая коллекция плагинов с поддержкой средств для управления проектами, проверки орфографии, управления сеансами, обращения по FTP, использование макросов, запуска Linter-ов, форматирования кода, создания резервных копий и т.д.
- Быстрый запуск (около 0.3 секунды на CPU Core i3).