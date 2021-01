Обновление редактора кода CudaText 1.122.5

Опубликован новый выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет несколько особенностей, позаимствованных из Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 200 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris. За 2,5 месяца с предыдущего анонса реализованы следующие улучшения: Значительно быстрее работает редактирование при наличии более 5000 (по опции) кареток, ценой того, что undo-информация при этом теряется.

В парсер добавлено авто-создание сворачиваемых блоков (folding ranges) для более 4 (по опции) подряд идущих комментариев.

Почти все плагины "из коробки" теперь поддерживают локализацию. Это нужно, так как многие плагины создают диалоговые окна (особенность CudaText).

Подсвечиваются ячейки статус-бара при наведении мыши.

Добавлено несколько незначительных команд в Палитру Команд, например "удалить все слово под кареткой" и "очистить историю диалога Поиск". * Диалог Поиск/Замена сильно переработан по просьбам пользователей на GitHub: названия кнопок из слов сокращены до "|<", "<", ">". А также несколько кнопок перемещены в новое подменю, которое вызывается по кнопке "...". В то же подменю добавлен вызов прочих полезных команд из диалога. Это позволило расширить место для полей ввода.

Диалог Поиск/Замена имеет новую опцию-кнопку "Hi", то есть "Подсветить все вхождения", которая ведет себе очень похоже на ту же опцию из диалога поиска Sublime Text.

CudaText работает также если запущен через символическую ссылку (Unix).

Доработаны некоторые лексеры (C, C++, Python, CSS, Bash).

Поддерживается Python 3.9 (в Windows для этого нужен пакет).

По просьбе пользователя Windows XP, теперь поддерживается и Python 3.4, который ещё работал в этой ОС.





Основные возможности: Возможность написания плагинов, линтеров, парсеров и внешних обработчиков на языке Python;

Поддержка подсветки синтаксиса для различных языков (более 230 лексических анализаторов);

Древовидное отображение структуры функций и классов;

Возможность сворачивания блоков кода;

Поддержка нескольких позиций ввода (Multi-caret) и одновременного выделения нескольких областей;

Функция поиска и замены с поддержкой регулярных выражений;

Настройки в формате JSON;

Интерфейс на основе вкладок;

Поддержка разделения окон на одновременно видимые группы вкладок;

Minimap. Micromap.

Режим показа непечатных пробелов;

Поддержка различных кодировок текста;

Настраиваемые горячие клавиши;

Поддержка смены цветового оформления (имеется тёмная тема оформления);

Режим просмотра бинарных файлов неограниченного размера. Корректное сохранение бинарных файлов;

Дополнительные возможности для web-разработчиков: автодополнение HTML и CSS, дополнение по клавише Tab, визуализация кодов цветов (#rrggbb), показ изображений, всплывающие подсказки;

Большая коллекция плагинов с поддержкой средств для управления проектами, проверки орфографии, управления сеансами, обращения по FTP, использование макросов, запуска Linter-ов, форматирования кода, создания резервных копий и т.д.

Быстрый запуск (около 0.3 секунды на CPU Core i3).