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Обновление редактора кода CudaText 1.122.5

23.01.2021 09:05

Опубликован новый выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет несколько особенностей, позаимствованных из Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 200 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris.

За 2,5 месяца с предыдущего анонса реализованы следующие улучшения:

  • Значительно быстрее работает редактирование при наличии более 5000 (по опции) кареток, ценой того, что undo-информация при этом теряется.
  • В парсер добавлено авто-создание сворачиваемых блоков (folding ranges) для более 4 (по опции) подряд идущих комментариев.
  • Почти все плагины "из коробки" теперь поддерживают локализацию. Это нужно, так как многие плагины создают диалоговые окна (особенность CudaText).
  • Подсвечиваются ячейки статус-бара при наведении мыши.
  • Добавлено несколько незначительных команд в Палитру Команд, например "удалить все слово под кареткой" и "очистить историю диалога Поиск". * Диалог Поиск/Замена сильно переработан по просьбам пользователей на GitHub: названия кнопок из слов сокращены до "|<", "<", ">". А также несколько кнопок перемещены в новое подменю, которое вызывается по кнопке "...". В то же подменю добавлен вызов прочих полезных команд из диалога. Это позволило расширить место для полей ввода.
  • Диалог Поиск/Замена имеет новую опцию-кнопку "Hi", то есть "Подсветить все вхождения", которая ведет себе очень похоже на ту же опцию из диалога поиска Sublime Text.
  • CudaText работает также если запущен через символическую ссылку (Unix).
  • Доработаны некоторые лексеры (C, C++, Python, CSS, Bash).
  • Поддерживается Python 3.9 (в Windows для этого нужен пакет).
  • По просьбе пользователя Windows XP, теперь поддерживается и Python 3.4, который ещё работал в этой ОС.



Основные возможности:

  • Возможность написания плагинов, линтеров, парсеров и внешних обработчиков на языке Python;
  • Поддержка подсветки синтаксиса для различных языков (более 230 лексических анализаторов);
  • Древовидное отображение структуры функций и классов;
  • Возможность сворачивания блоков кода;
  • Поддержка нескольких позиций ввода (Multi-caret) и одновременного выделения нескольких областей;
  • Функция поиска и замены с поддержкой регулярных выражений;
  • Настройки в формате JSON;
  • Интерфейс на основе вкладок;
  • Поддержка разделения окон на одновременно видимые группы вкладок;
  • Minimap. Micromap.
  • Режим показа непечатных пробелов;
  • Поддержка различных кодировок текста;
  • Настраиваемые горячие клавиши;
  • Поддержка смены цветового оформления (имеется тёмная тема оформления);
  • Режим просмотра бинарных файлов неограниченного размера. Корректное сохранение бинарных файлов;
  • Дополнительные возможности для web-разработчиков: автодополнение HTML и CSS, дополнение по клавише Tab, визуализация кодов цветов (#rrggbb), показ изображений, всплывающие подсказки;
  • Большая коллекция плагинов с поддержкой средств для управления проектами, проверки орфографии, управления сеансами, обращения по FTP, использование макросов, запуска Linter-ов, форматирования кода, создания резервных копий и т.д.
  • Быстрый запуск (около 0.3 секунды на CPU Core i3).



  1. Главная ссылка к новости (http://uvviewsoft.com/cudatext...)
  2. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.117.0
  3. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 2.0.0
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора LazPaint 7.0.5
  5. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.2
Автор новости: Alexey Torgashin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54458-cudatext
Ключевые слова: cudatext, freepascal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 09:17, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Было бы логично поддерживать в текстовом редакторе на Паскале и плагины на Паскале.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:18, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    толи автор виндузятник, толи просто не умеет в chmod
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:21, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так куда текст?
     
     
  • 2.5, leibniz (??), 09:24, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Евгений Ваганыч, рады, очень рады.
     
  • 2.9, КО (?), 09:47, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 1.122.5
     
  • 2.13, A.Stahl (ok), 10:13, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суда текст, а туда -- картинки.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:23, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> плагины создают богатые диалоговые окна

    Это косяк перевода или сейчас так называют?

     
     
  • 2.6, lockywolf (ok), 09:26, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Rich Dialog Windows же.
    Что непонятно-то?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:35, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Окна Богатого Диалога?
     
     
  • 4.10, Аноним (2), 09:55, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Роскошные окна диалога, самый сок, ваще жир.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:46, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >CudaText работает также если запущен через символическую ссылку (Unix).

    Если, например, на nano сделать символическую ссылку, то он тоже может быть через неё запущен и работать.

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:58, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда текст?
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 09:59, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда картинки?
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 10:23, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /dev/null
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:27, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    CUDA - это проприетарная технология только Нвидии, которая противостоит открытым технологиям.   Зачем её так активно продвигают в сообществе различных архитектур?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:39, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fish - это вообще рыба. Зачем еë вместо ракушки продвигают?
     
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