The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление редактора кода CudaText 1.161.0

15.04.2022 19:57

Опубликован новый выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет ряд преимуществ над Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 270 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris.

За год с предыдущего анонса реализованы следующие улучшения:

  • Добавлены команды, дублирующие функциональность Sublime Text: "Paste and indent", "Paste from history".
  • Оптимизировано редактирование огромных строк, в режиме "перенесённых" строк. Правки стали гораздо быстрее для строки длиной 40 миллионов символов.
  • Доработаны команды "carets extend": теперь они корректно множат каретки при проходе через короткие строки.
  • Drag-drop текстовых блоков: показывается более правильный курсор, можно перетаскивать из документов "только для чтения".
  • В диалоге "Замена" добавлен флаг, позволяющий отключить RegEx-подстановки при замене.
  • Добавлена опция "fold_icon_min_range", которая убирает сворачивание слишком мелких блоков.
  • По аналогии с Sublime Text, сделана обработка Ctrl + "нажатие 3-й кнопки мыши" и Ctrl + "прокрутка колесом мыши".
  • Просмотр картинок поддерживает больше форматов: WEBP, TGA, PSD, CUR.
  • Логика Undo для некоторых случаев правок сделана более похожей на Sublime Text.
  • Юникодные пробельные символы теперь показываются в шестнадцатеричной форме.
  • Редактор сохраняет файл сессии каждые 30 секунд (интервал задаётся опцией).
  • Поддержка кнопок мыши Extra1/Extra2 для назначения на них команд.
  • Добавлен параметр командной строки "-c", дающий запускать любой командный плагин при старте программы.
  • Лексеры:
    • Дерево кода улучшено для CSS лексера: теперь оно корректно показывает узлы дерева даже в минифицированных (сжатых) CSS-документах.
    • Лексер Markdown: сделана поддержка "заборных" (fenced) блоков, когда в документ включены фрагменты с другими лексерами.
    • Лексер "Ini files" заменен "легким" лексером, для поддержки огромных файлов.
  • Плагины:
    • В менеджере проектов добавлены "встроенные сессии", то есть сессии, сохраняемые напрямую в файл проекта и видимые только из своего проекта.
    • Менеджер проектов: добавлены пункты в контекстном меню: "Open in default application", "Focus in file manager". А также ускорена команда "Go to file".
    • Плагин Emmet: больше вариантов вставки Lorem Ipsum.
    • Плагин Git Status (Plugins Manager): даёт базовые команды работы с Git, так что теперь можно напрямую делать коммиты из редактора.
    • Плагин Insert Emoji (Plugins Manager): даёт вставлять юникодный текст от emoji.
  • Новые плагины в Plugins Manager:
    • GitHub Gist.
    • WikidPad Helper.
    • Converter JSON/YAML.
    • Scratches.
    • Bootstrap Completion и Bulma Completion.


  1. Главная ссылка к новости (https://cudatext.github.io/...)
  2. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.122.5
  3. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.105.5
  4. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.117.0
  5. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.2
  6. OpenNews: Выпуск Lazarus 2.2.0, среды разработки для FreePascal
Автор новости: Alexey Torgashin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57022-cudatext
Ключевые слова: cudatext
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:35, 15/04/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > ряд преимуществ над Sublime Text
    > дублирующие функциональность Sublime Text
    > По аналогии с Sublime Text
    > более похожей на Sublime Text

    Нашел на кого равняться. Этот сублим-текст потерял свою популярность, let's say, в конце нулевых. Сегодня все сидят на vscode/codium. Вот с ним и сравнивай. Он и опенсорсен, и все такое.

     
     
  • 2.3, Ононимус (?), 23:40, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы посмотрел как ты большие файлы открываешь через vs code.
    Типичная ошибка выжившего, много кто им пользуется.
     
  • 2.4, другое Имя (?), 23:42, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пользуюсь. Мне нужно.
     
     
  • 3.5, другое Имя (?), 23:46, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что-то у меня с https://www.fosshub.com/CudaText.html?dwl=cudatext-win-x64-1.161.0.0.zip загрузка не идёт. Уж не очередные ли борцы за демократию тому причиной?
     
     
  • 4.6, другое Имя (?), 23:51, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, а через VPN всё скачалось. Рекомендую всем поставить в блоклист эту парашу, пока они не начали вирусы распространять. Интересна также позиция авторов CudaText по данному вопросу.
     
     
  • 5.8, Ононимус (?), 23:59, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем все это, когда есть операционная система emacs.
     
     
  • 6.9, другое Имя (?), 00:02, 16/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ещё очень далёк от того чтобы окончательно постичь дзен. Потому прибегаю к компромиссным решениям.
     
  • 2.7, Ан (??), 23:56, 15/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миллионы макак не могут ошибаться!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру