Обновление редактора кода CudaText 1.161.0

Опубликован новый выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет ряд преимуществ над Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 270 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris. За год с предыдущего анонса реализованы следующие улучшения: Добавлены команды, дублирующие функциональность Sublime Text: "Paste and indent", "Paste from history".

Оптимизировано редактирование огромных строк, в режиме "перенесённых" строк. Правки стали гораздо быстрее для строки длиной 40 миллионов символов.

Доработаны команды "carets extend": теперь они корректно множат каретки при проходе через короткие строки.

Drag-drop текстовых блоков: показывается более правильный курсор, можно перетаскивать из документов "только для чтения".

В диалоге "Замена" добавлен флаг, позволяющий отключить RegEx-подстановки при замене.

Добавлена опция "fold_icon_min_range", которая убирает сворачивание слишком мелких блоков.

По аналогии с Sublime Text, сделана обработка Ctrl + "нажатие 3-й кнопки мыши" и Ctrl + "прокрутка колесом мыши".

Просмотр картинок поддерживает больше форматов: WEBP, TGA, PSD, CUR.

Логика Undo для некоторых случаев правок сделана более похожей на Sublime Text.

Юникодные пробельные символы теперь показываются в шестнадцатеричной форме.

Редактор сохраняет файл сессии каждые 30 секунд (интервал задаётся опцией).

Поддержка кнопок мыши Extra1/Extra2 для назначения на них команд.

Добавлен параметр командной строки "-c", дающий запускать любой командный плагин при старте программы.

Лексеры: Дерево кода улучшено для CSS лексера: теперь оно корректно показывает узлы дерева даже в минифицированных (сжатых) CSS-документах. Лексер Markdown: сделана поддержка "заборных" (fenced) блоков, когда в документ включены фрагменты с другими лексерами. Лексер "Ini files" заменен "легким" лексером, для поддержки огромных файлов.

Плагины: В менеджере проектов добавлены "встроенные сессии", то есть сессии, сохраняемые напрямую в файл проекта и видимые только из своего проекта. Менеджер проектов: добавлены пункты в контекстном меню: "Open in default application", "Focus in file manager". А также ускорена команда "Go to file". Плагин Emmet: больше вариантов вставки Lorem Ipsum. Плагин Git Status (Plugins Manager): даёт базовые команды работы с Git, так что теперь можно напрямую делать коммиты из редактора. Плагин Insert Emoji (Plugins Manager): даёт вставлять юникодный текст от emoji.

Новые плагины в Plugins Manager: GitHub Gist. WikidPad Helper. Converter JSON/YAML. Scratches. Bootstrap Completion и Bulma Completion.