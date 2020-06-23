Обновление редактора кода CudaText 1.105.5

|
|1.1, Stanislavvv (?), 10:37, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Прочитал заголовок - решил, что редактор имеет какое-то отношение к CUDA от NVidia. Не сказал бы, что удачное название. Надеюсь, редактор окажется удачным.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 10:53, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>решил, что редактор имеет какое-то отношение к CUDA от NVidia
>CudaText, from Bosnian-Croatian-Montenegrin-Serbian čuda
Оно читается как чудатекст, судя по педивикии, сложно спутать с кьюдай.
|
|1.2, lucentcode (ok), 10:44, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
За такой современный редактор, написанный на Lazarus – респект им. Я думал, они уже его похоронили...
|
|1.3, Аноним (3), 10:46, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Пока кажется обычным редактором и не более. Таких много. Интересно посмотреть, то будет в будущем, пока лидер "vs code". Но, я думаю, что этот редактор удобно использовать в качестве редактирования (одного файла) так как быстрый запуск и много функций.
|
|1.4, Аноним (4), 10:47, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Для запуска потребуется GPU от нвидиа?? Иначе как они собираются сделать это
> Режим показа непечатных пробелов;
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 11:47, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
я бы понял если бы было написано "чем оно лучше gedit / vs code"
|
|
|
|2.15, Аноним (17), 11:37, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
чтоб пердаки горели -- аналог саблайма да еще и на паскале =)
|
|2.18, Аноним (18), 11:50, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Лучше и удобнее дельфей еще никто иде не придумал.
Только оно никому в век однокнопочного вебчика не надо.
|
|2.19, Чолхан (ok), 11:57, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Pascal позволяет писать за тоже время более надежное, более богатое возможностями и при этом более быстрое ПО, чем С\С++.Недаром разработчиков успешного продукта для написания паскаль программ переманивали в Майкрософт, например,
... Андерс Хейлсберг, один из первых сотрудников компании Borland. В свое время, вместе с Borland он усовершенствовал свой компилятор Turbo Pascal. В конечном счете, он стал главным архитектором в команде, которая произвела замену Turbo Pascal на Delphi. Являясь главным архитектором Borland, Хейлсберг тайно превратил Turbo Pascal в объектно-ориентированный язык для разработки приложений, снабдив его настоящей визуальной средой и отличными функциями доступа к базам данных. Delphi был краеугольным камнем среди продуктов Borland, когда-то он рекламировался как убийца VB. В 1996 году он (Хейлсберг) покинул Borland и присоединился к Microsoft, где он участвовал в создании J и Windows Foundation Classes. В последнее время он возглавлял команду создавшую язык программирования C# и являлся ключевым участником в разработке .NET Framework.
...
[ссылка](https://www.sql.ru/blogs/ozka/360)
...
1. Среди переманенных сотрудников были: Пол Гросс - вице президент отдела "исследований и разработки" и Андерс Хейлсберг – важный участник в разработке технологий компании Borland.
2. Microsoft предложила Полу Гроссу бонус за переход в размере 1 млн. долларов, акции компании и право собственности на недвижимость недалеко от штаб-квартиры компании. Он покинул Borland и присоединился к Microsoft в сентябре 1996 года.
3. Microsoft предложила Андерсу Хейлсбергу бонус за переход в размере 1 млн. долларов и акции. Microsoft удвоила бонус до 3 млн. долларов, после того как Borland сделала контрпредложение. Хейлсберг покинул компанию в 1996 году.
...
|
|1.9, Аноним (9), 11:13, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>отличается очень высокой скоростью запуска (открывается за 0.3 сек. на CPU Intel Core i3 3Hz
не смешите, не "очень" и не "высокая"
|
|1.23, я_есть_грут (?), 13:05, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Здесь постоянно просят предоставить пример софта, написанного на паскале и лазарусе.
> CudaText
> написанный с использованием Free Pascal и Lazarus
> отличается высокой скоростью запуска (открывается с 30 плагинами за 0.3 сек. на CPU Intel Core i3 3 GHz)
И больше не нойте, что паскаль - дно и на нём никто не пишет.
|