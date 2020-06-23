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Обновление редактора кода CudaText 1.105.5

23.06.2020 08:42

Вышло обновление кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText. Редактор вдохновлён идеями проекта Sublime Text, хотя и имеет много отличий и не поддерживает все возможности Sublime, включая Goto Anything и фоновую индексацию файлов. Файлы для определения синтаксиса реализованы на совершенно другом движке, присутствует Python API, но он совершенно другой. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. CudaText доступен для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris, и отличается высокой скоростью запуска (открывается с 30 плагинами за 0.3 сек. на CPU Intel Core i3 3 GHz). Код, написанный с использованием Free Pascal и Lazarus, распространяется под лицензией MPL 2.0.

Основные возможности:

  • Возможность написания плагинов, линтеров, парсеров и внешних обработчиков на языке Python;
  • Поддержка подсветки синтаксиса для различных языков (более 230 лексических анализаторов);
  • Древовидное отображение структуры функций и классов;
  • Возможность сворачивая блоков кода;
  • Поддержка нескольких позиций ввода (Multi-caret) и одновременного выделения нескольких областей;
  • Функция поиска и замены с поддержкой регулярных выражений;
  • Настройки в формате JSON;
  • Интерфейс на основе вкладок;
  • Поддержка разделения окон на одновременно видимые группы вкладок;
  • Minimap. Micromap.
  • Режим показа непечатных пробелов;
  • Поддержка различных кодировок текста;
  • Настраиваемые горячие клавиши;
  • Поддержка смены цветового оформления (имеется тёмная тема оформлкения);
  • Режим просмотра бинарных файлов неограниченного размера. Корректное сохранение бинарных файлов;
  • Дополнительные возможности для web-разработчиков: автодополнение HTML и CSS, дополнение по клавише Tab, визуализация кодов цветов (#rrggbb), показ изображений, всплывающие подсказки;
  • Большая коллекция плагинов с поддержкой средств для управления проектами, проверки орфографии, управления сеансами, обращения по FTP, использование макросов, запуска Linter-ов, форматирования кода, создания резервных копий и т.д.


  1. Главная ссылка к новости (http://uvviewsoft.com/cudatext...)
  2. OpenNews: Оценка влияния на безопасность плагинов к текстовым редакторам
  3. OpenNews: Новая версия среды разработки для FreePascal - Lazarus 2.0.0
  4. OpenNews: Выпуск графического редактора LazPaint 7.0.5
  5. OpenNews: Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.6.3
  6. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.2
Автор новости: Alexey Torgashin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53215-cudatext
Ключевые слова: cudatext, pascal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Stanislavvv (?), 10:37, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Прочитал заголовок - решил, что редактор имеет какое-то отношение к CUDA от NVidia. Не сказал бы, что удачное название. Надеюсь, редактор окажется удачным.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:53, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >решил, что редактор имеет какое-то отношение к CUDA от NVidia
    >CudaText, from Bosnian-Croatian-Montenegrin-Serbian čuda

    Оно читается как чудатекст, судя по педивикии, сложно спутать с кьюдай.

     

  • 1.2, lucentcode (ok), 10:44, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    За такой современный редактор, написанный на Lazarus – респект им. Я думал, они уже его похоронили...
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:46, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пока кажется обычным редактором и не более. Таких много. Интересно посмотреть, то будет в будущем, пока лидер "vs code".  Но, я думаю, что этот редактор удобно использовать в качестве редактирования (одного файла) так как быстрый запуск и много функций.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:47, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для запуска потребуется GPU от нвидиа?? Иначе как они собираются сделать это

    > Режим показа непечатных пробелов;

     
  • 1.5, m.makhno (ok), 10:49, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже лого похоже на Sublime Text.
     
  • 1.6, Аноним (7), 10:50, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше vim/emacs?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:16, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше vim тем, что не бибикает.
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:47, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я бы понял если бы было написано "чем оно лучше gedit / vs code"
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:37, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стильно, модно, молодежно. Опять же, для неосиляторов хорошо.
     

  • 1.8, Аноним (-), 10:59, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а в чём прикол на pascal писать?
    это какая-то студенческая работа?
     
     
  • 2.15, Аноним (17), 11:37, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтоб пердаки горели -- аналог саблайма да еще и на паскале =)
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:50, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше и удобнее дельфей еще никто иде не придумал.
    Только оно никому в век однокнопочного вебчика не надо.
     
  • 2.19, Чолхан (ok), 11:57, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pascal позволяет писать за тоже время более надежное, более богатое возможностями и при этом более быстрое ПО, чем С\С++.Недаром разработчиков успешного продукта для написания паскаль программ переманивали в Майкрософт, например,

    ... Андерс Хейлсберг, один из первых сотрудников компании Borland. В свое время, вместе с Borland он усовершенствовал свой компилятор Turbo Pascal. В конечном счете, он стал главным архитектором в команде, которая произвела замену Turbo Pascal на Delphi. Являясь главным архитектором Borland, Хейлсберг тайно превратил Turbo Pascal в объектно-ориентированный язык для разработки приложений, снабдив его настоящей визуальной средой и отличными функциями доступа к базам данных. Delphi был краеугольным камнем среди продуктов Borland, когда-то он рекламировался как убийца VB. В 1996 году он (Хейлсберг) покинул Borland и присоединился к Microsoft, где он участвовал в создании J и Windows Foundation Classes. В последнее время он возглавлял команду создавшую язык программирования C# и являлся ключевым участником в разработке .NET Framework.
    ...
    [ссылка](https://www.sql.ru/blogs/ozka/360)
    ...
    1. Среди переманенных сотрудников были: Пол Гросс - вице президент отдела "исследований и разработки" и Андерс Хейлсберг – важный участник в разработке технологий компании Borland.
    2. Microsoft предложила Полу Гроссу бонус за переход в размере 1 млн. долларов, акции компании и право собственности на недвижимость недалеко от штаб-квартиры компании. Он покинул Borland и присоединился к Microsoft в сентябре 1996 года.
    3. Microsoft предложила Андерсу Хейлсбергу бонус за переход в размере 1 млн. долларов и акции. Microsoft удвоила бонус до 3 млн. долларов, после того как Borland сделала контрпредложение. Хейлсберг покинул компанию в 1996 году.
    ...

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:13, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >отличается очень высокой скоростью запуска (открывается за 0.3 сек. на CPU Intel Core i3 3Hz

    не смешите, не "очень" и не "высокая"

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:20, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >python
    >pascal

    Можно закапывать.

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 11:22, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Меня даже обрадовало, что не Electron.
     

  • 1.13, Аноним (10), 11:25, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто подскажет, нынешний Lazarus с Qt 5 собирается?
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 11:43, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://packages.debian.org/unstable/lazarus-ide-qt5
    https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/lazarus-qt5/
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:26, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LSP уже поддерживает?
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:59, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура, текстовый редактор!
     
  • 1.21, Повидло19 (?), 11:59, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настройки в формате JSON - значит без комментариев. Уж лучше YAML.
     
  • 1.23, я_есть_грут (?), 13:05, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здесь постоянно просят предоставить пример софта, написанного на паскале и лазарусе.

    > CudaText
    > написанный с использованием Free Pascal и Lazarus
    > отличается высокой скоростью запуска (открывается с 30 плагинами за 0.3 сек. на CPU Intel Core i3 3 GHz)

    И больше не нойте, что паскаль - дно и на нём никто не пишет.

     
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