Обновление редактора кода CudaText 1.105.5

Pascal позволяет писать за тоже время более надежное, более богатое возможностями и при этом более быстрое ПО, чем С\С++.Недаром разработчиков успешного продукта для написания паскаль программ переманивали в Майкрософт, например, ... Андерс Хейлсберг, один из первых сотрудников компании Borland. В свое время, вместе с Borland он усовершенствовал свой компилятор Turbo Pascal. В конечном счете, он стал главным архитектором в команде, которая произвела замену Turbo Pascal на Delphi. Являясь главным архитектором Borland, Хейлсберг тайно превратил Turbo Pascal в объектно-ориентированный язык для разработки приложений, снабдив его настоящей визуальной средой и отличными функциями доступа к базам данных. Delphi был краеугольным камнем среди продуктов Borland, когда-то он рекламировался как убийца VB. В 1996 году он (Хейлсберг) покинул Borland и присоединился к Microsoft, где он участвовал в создании J и Windows Foundation Classes. В последнее время он возглавлял команду создавшую язык программирования C# и являлся ключевым участником в разработке .NET Framework.

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1. Среди переманенных сотрудников были: Пол Гросс - вице президент отдела "исследований и разработки" и Андерс Хейлсберг – важный участник в разработке технологий компании Borland.

2. Microsoft предложила Полу Гроссу бонус за переход в размере 1 млн. долларов, акции компании и право собственности на недвижимость недалеко от штаб-квартиры компании. Он покинул Borland и присоединился к Microsoft в сентябре 1996 года.

3. Microsoft предложила Андерсу Хейлсбергу бонус за переход в размере 1 млн. долларов и акции. Microsoft удвоила бонус до 3 млн. долларов, после того как Borland сделала контрпредложение. Хейлсберг покинул компанию в 1996 году.

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