Обновление редактора кода CudaText 1.117.0

Опубликован новый выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет несколько особенностей, позаимствованных из Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 200 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris. За 4 месяца с предыдущего анонса реализованы следующие улучшения: Доработан движок регулярных выражений TRegExpr. Добавлены атомарные группы, именованные группы, lookahead+lookbehind assertions, поиск юникодных групп по \\p \\P, поддержка символов юникода наборов U+FFFF, поддержка "рекурсии" и "подпрограмм", posessive-квантификаторы. Это тот же движок, что и во Free Pascal, но его разработка продолжилась автором CudaText (Alexey Torgashin) специально для редактора. К сожалению, нельзя использовать движок, подобный движку из Delphi, так как он не на "чистом паскале" и очень трудно собрать его под все поддерживаемые ОС и процессоры.

Улучшены лексеры. Лексер JSON теперь подчёркивает все неверные конструкции, Bash подчёркивает неверные «числа», PHP доработан для прохождения многих тестов. Добавлен лексер RegEx, для раскраски ввода диалога Поиск в режиме «регулярных выражений».

При поиске с большим выделением в тексте, "найти далее" с опцией "в выделении" не делает более мелкое выделение, а устанавливает "маркер" на найденном. То есть исходное выделение не теряется. Это очень редко делается в текстовых редакторах.

Доработано авто-завершение конструкций в HTML. При вводе значений с кавычками, которые содержат файловые пути, редактор предлагает список файлов/каталогов из файловой системы. Для CSS реализовано авто-завершение псевдоэлементов и @-правил. В CSS добавлены десятки пропущенных свойств и имён цветов.

Вертикальные блоки для режима «перенос строк» теперь работают так же, как и в VS Code. Добавлены опции: Относительная нумерация строк (VS Code называет это "relative line numbers"). Можно прятать почти все кнопки в диалоге Поиск/Замена. Масштаб мини-карты. Шрифт строки состояния. Раскраска верхнего меню, элементы UI-темы для неё. Элемент UI-темы для цвета статус-бара. Разрешение показа полосы вкладок. Разрешение показа нижней и боковой панелей при запуске. Пауза для альтернативной всплывающей подсказки. Скругление Х-иконки на вкладках. Плагин Project Manager теперь не читает вложенные каталоги пока те не будут развёрнуты в списке. В плагин также добавлены опции для скрытия файлов и каталогов по маске. В Undo/Redo добавлен учёт позиции маркеров. Команда «Проверить обновления» адаптирована для работы во всех ОС.



Основные возможности: Возможность написания плагинов, линтеров, парсеров и внешних обработчиков на языке Python; Поддержка подсветки синтаксиса для различных языков (более 230 лексических анализаторов); Древовидное отображение структуры функций и классов; Возможность сворачивания блоков кода; Поддержка нескольких позиций ввода (Multi-caret) и одновременного выделения нескольких областей; Функция поиска и замены с поддержкой регулярных выражений; Настройки в формате JSON; Интерфейс на основе вкладок; Поддержка разделения окон на одновременно видимые группы вкладок; Minimap. Micromap. Режим показа непечатных пробелов; Поддержка различных кодировок текста; Настраиваемые горячие клавиши; Поддержка смены цветового оформления (имеется тёмная тема оформления); Режим просмотра бинарных файлов неограниченного размера. Корректное сохранение бинарных файлов; Дополнительные возможности для web-разработчиков: автодополнение HTML и CSS, дополнение по клавише Tab, визуализация кодов цветов (#rrggbb), показ изображений, всплывающие подсказки; Большая коллекция плагинов с поддержкой средств для управления проектами, проверки орфографии, управления сеансами, обращения по FTP, использование макросов, запуска Linter-ов, форматирования кода, создания резервных копий и т.д. Быстрый запуск (около 0.3 секунды на CPU Core i3).





