Обновление редактора кода CudaText 1.117.0

Эта проблема обходится, если добавить опцию --primary-config-path=$dir, где $dir доступна на запись, но один хрен это не помогает, потому что когда дело доходит до сборки cudatext, он не находит только что собранных депендансов. И из документации к lazbuild только man, который в лучшем случае годится как справочное пособие. И google не предлагает ничего, кроме этого man'а. Хрень какая-то, а не пакетный манагер. Кстати, прочитал readme.md внимательно, и нашёл там приписку: Better run script via "sudo", otherwise new folders will have mode rw-r--r-- and resulting CudaText binary cannot create its config settings/user.json. Обоссать и сжечь.