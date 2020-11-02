Обновление редактора кода CudaText 1.117.0

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|1.4, Аноним (3), 08:40, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я решил попробовать, и мне, внезапно, понравился. Попробую на реальном проекте юзать.
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|1.5, Аноним (-), 08:52, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>написанного с использованием Free Pascal и Lazarus
Lazarus это те которые северо-корейские правительственные хакеры ?
А зачем тогда от хакеров текстовик ? Пароли в нем набирать ? Сомнительное удовольствие, а на междумордие так ничего вроде.
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|2.7, Аноним (2), 09:13, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Lazarus это те которые северо-корейские правительственные хакеры ?
Нет.
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|1.6, Ordu (ok), 08:58, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Попробовал поставить, но не собирается сцуко. Скрипт сборки я поправил, чтоб он не тупил, он добрался до вызовов lazbuild, а тот, судя по его варнингам/ошибкам пытается писать в /usr/share, у него не получается, он пытается /etc... Надо разбираться долго, что это за lazbuild такой, и с чем его едят. Вообще стрёмная штука -- чего это он в системные директории при сборке пишет? Берега попутал и возомнил себя системным пакетным манагером?
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|2.8, Аноним (8), 09:37, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под Windows же на картинке. А там кто куда хочет, туда и пишет.
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|2.11, Ordu (ok), 10:06, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эта проблема обходится, если добавить опцию --primary-config-path=$dir, где $dir доступна на запись, но один хрен это не помогает, потому что когда дело доходит до сборки cudatext, он не находит только что собранных депендансов.
И из документации к lazbuild только man, который в лучшем случае годится как справочное пособие. И google не предлагает ничего, кроме этого man'а. Хрень какая-то, а не пакетный манагер.
Кстати, прочитал readme.md внимательно, и нашёл там приписку: Better run script via "sudo", otherwise new folders will have mode rw-r--r-- and resulting CudaText binary cannot create its config settings/user.json.
Обоссать и сжечь.
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|2.14, Аноним (14), 10:39, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В комментах к новости про любой текстовой редактор рано или поздно появляются свидетели секты vim.
Интересно, оскорбят ли таких карикатуры на vim?
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|2.13, Аноним (3), 10:30, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а вы этот пробовали? Довольно шутро работает.
И кстати, дельфи, в своё время тоже. Может вы с жавой путаете?
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