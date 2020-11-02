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Обновление редактора кода CudaText 1.117.0

02.11.2020 00:36

Опубликован новый выпуск кроссплатформенного свободного редактора кода CudaText, написанного с использованием Free Pascal и Lazarus. Редактор поддерживает расширения на Python, и имеет несколько особенностей, позаимствованных из Sublime Text. Присутствуют некоторые возможности интегрированной среды разработки, реализованные в виде плагинов. Для программистов подготовлено более 200 синтаксических лексеров. Код распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки доступны для платформ Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD и Solaris.

За 4 месяца с предыдущего анонса реализованы следующие улучшения:

  • Доработан движок регулярных выражений TRegExpr. Добавлены атомарные группы, именованные группы, lookahead+lookbehind assertions, поиск юникодных групп по \\p \\P, поддержка символов юникода наборов U+FFFF, поддержка "рекурсии" и "подпрограмм", posessive-квантификаторы. Это тот же движок, что и во Free Pascal, но его разработка продолжилась автором CudaText (Alexey Torgashin) специально для редактора. К сожалению, нельзя использовать движок, подобный движку из Delphi, так как он не на "чистом паскале" и очень трудно собрать его под все поддерживаемые ОС и процессоры.
  • Улучшены лексеры. Лексер JSON теперь подчёркивает все неверные конструкции, Bash подчёркивает неверные «числа», PHP доработан для прохождения многих тестов. Добавлен лексер RegEx, для раскраски ввода диалога Поиск в режиме «регулярных выражений».
  • При поиске с большим выделением в тексте, "найти далее" с опцией "в выделении" не делает более мелкое выделение, а устанавливает "маркер" на найденном. То есть исходное выделение не теряется. Это очень редко делается в текстовых редакторах.
  • Доработано авто-завершение конструкций в HTML. При вводе значений с кавычками, которые содержат файловые пути, редактор предлагает список файлов/каталогов из файловой системы. Для CSS реализовано авто-завершение псевдоэлементов и @-правил. В CSS добавлены десятки пропущенных свойств и имён цветов.
  • Вертикальные блоки для режима «перенос строк» теперь работают так же, как и в VS Code.
    • Добавлены опции:
      • Относительная нумерация строк (VS Code называет это "relative line numbers").
      • Можно прятать почти все кнопки в диалоге Поиск/Замена.
      • Масштаб мини-карты.
      • Шрифт строки состояния.
      • Раскраска верхнего меню, элементы UI-темы для неё.
      • Элемент UI-темы для цвета статус-бара.
      • Разрешение показа полосы вкладок.
      • Разрешение показа нижней и боковой панелей при запуске.
      • Пауза для альтернативной всплывающей подсказки.
      • Скругление Х-иконки на вкладках.
    • Плагин Project Manager теперь не читает вложенные каталоги пока те не будут развёрнуты в списке. В плагин также добавлены опции для скрытия файлов и каталогов по маске.
    • В Undo/Redo добавлен учёт позиции маркеров.
    • Команда «Проверить обновления» адаптирована для работы во всех ОС.


    Основные возможности:

    • Возможность написания плагинов, линтеров, парсеров и внешних обработчиков на языке Python;
    • Поддержка подсветки синтаксиса для различных языков (более 230 лексических анализаторов);
    • Древовидное отображение структуры функций и классов;
    • Возможность сворачивания блоков кода;
    • Поддержка нескольких позиций ввода (Multi-caret) и одновременного выделения нескольких областей;
    • Функция поиска и замены с поддержкой регулярных выражений;
    • Настройки в формате JSON;
    • Интерфейс на основе вкладок;
    • Поддержка разделения окон на одновременно видимые группы вкладок;
    • Minimap. Micromap.
    • Режим показа непечатных пробелов;
    • Поддержка различных кодировок текста;
    • Настраиваемые горячие клавиши;
    • Поддержка смены цветового оформления (имеется тёмная тема оформления);
    • Режим просмотра бинарных файлов неограниченного размера. Корректное сохранение бинарных файлов;
    • Дополнительные возможности для web-разработчиков: автодополнение HTML и CSS, дополнение по клавише Tab, визуализация кодов цветов (#rrggbb), показ изображений, всплывающие подсказки;
    • Большая коллекция плагинов с поддержкой средств для управления проектами, проверки орфографии, управления сеансами, обращения по FTP, использование макросов, запуска Linter-ов, форматирования кода, создания резервных копий и т.д.
    • Быстрый запуск (около 0.3 секунды на CPU Core i3).


  1. Главная ссылка к новости (http://uvviewsoft.com/cudatext...)
  2. OpenNews: Обновление редактора кода CudaText 1.105.5
  3. OpenNews: GitHub реализовал средства совместной разработки для редактора кода Atom
  4. OpenNews: Выпуск Eclipse Theia 1.0, альтернативы редактору кода Visual Studio Code
  5. OpenNews: Оценка влияния на безопасность плагинов к текстовым редакторам
  6. OpenNews: В Fedora намерены по умолчанию использовать текстовый редактор nano вместо vi
Автор новости: Alexey Torgashin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54005-cudatext
Ключевые слова: cudatext, sublime
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 07:31, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему бы просто в Lazarus не контрибутить?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:57, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lazarus только для Pascal.
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:11, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ну так показывай свои контрибуции
     

  • 1.4, Аноним (3), 08:40, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я решил попробовать, и мне, внезапно, понравился. Попробую на реальном проекте юзать.
     
  • 1.5, Аноним (-), 08:52, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >написанного с использованием Free Pascal и Lazarus

    Lazarus это те которые северо-корейские правительственные хакеры ?
    А зачем тогда от хакеров текстовик ? Пароли в нем набирать ? Сомнительное удовольствие, а на междумордие так ничего вроде.

     
     
  • 2.7, Аноним (2), 09:13, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Lazarus это те которые северо-корейские правительственные хакеры ?

    Нет.

     

  • 1.6, Ordu (ok), 08:58, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал поставить, но не собирается сцуко. Скрипт сборки я поправил, чтоб он не тупил, он добрался до вызовов lazbuild, а тот, судя по его варнингам/ошибкам пытается писать в /usr/share, у него не получается, он пытается /etc... Надо разбираться долго, что это за lazbuild такой, и с чем его едят. Вообще стрёмная штука -- чего это он в системные директории при сборке пишет? Берега попутал и возомнил себя системным пакетным манагером?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:37, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под Windows же на картинке. А там кто куда хочет, туда и пишет.
     
  • 2.11, Ordu (ok), 10:06, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эта проблема обходится, если добавить опцию --primary-config-path=$dir, где $dir доступна на запись, но один хрен это не помогает, потому что когда дело доходит до сборки cudatext, он не находит только что собранных депендансов.

    И из документации к lazbuild только man, который в лучшем случае годится как справочное пособие. И google не предлагает ничего, кроме этого man'а. Хрень какая-то, а не пакетный манагер.

    Кстати, прочитал readme.md внимательно, и нашёл там приписку: Better run script via "sudo", otherwise new folders will have mode rw-r--r-- and resulting CudaText binary cannot create its config settings/user.json.

    Обоссать и сжечь.

     

  • 1.9, microsoft (?), 09:57, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И все это давно умеет vim. Ппц вы смузихлебы...
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 10:29, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и это, не говоря о том, что умеет 'sed'!
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:39, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В комментах к новости про любой текстовой редактор рано или поздно появляются свидетели секты vim.
    Интересно, оскорбят ли таких карикатуры на vim?
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:39, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Две вещи ваш vim точно умеет ;)
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:58, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему все гуи на паскале так сильно тормозят?
     
     
  • 2.13, Аноним (3), 10:30, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вы этот пробовали? Довольно шутро работает.

    И кстати, дельфи, в своё время тоже. Может вы с жавой путаете?

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:58, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Delphi еще жив... зачем-то.
     
  • 3.16, Аноним (17), 11:32, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Может вы с жавой путаете?

    С Electron.

     

  • 1.18, Анонимище (?), 12:07, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кроме раскрасок есть нормальная поддержка тем? А то страшный какой-то:(
     
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