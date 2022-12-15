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Выпуск языка программирования Rust 1.66

15.12.2022 22:50

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.66, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • В перечислениях c целочисленными представлениями (атрибутом "#[repr(Int)]") разрешено явное указание дискриминанта (номера варианта в перечислении), даже если перечисление содержит поля. 
    
   #[repr(u8)]
   enum Foo {
       A(u8),        # дискриминант 0
       B(i8),        # дискриминант 1
       C(bool) = 42, # дискриминант 42
   }
  • Добавлена функция core::hint::black_box, которая просто возвращает назад принятое значение. Так как компилятор считает, что данная функция выполняет определённое действие, функцию black_box можно использовать для отключения оптимизации компилятором циклов при проведении тестирования производительности кода или при изучении генерируемого машинного кода (чтобы компилятор не посчитал код неиспользуемым и не убрал его). Например, в примере ниже указание black_box(v.as_ptr()) не позволяет компилятору считать, что вектор v не используется. 
    
   use std::hint::black_box;

   fn push_cap(v: &mut Vec) {
       for i in 0..4 {
           v.push(i);
           black_box(v.as_ptr());
       }
   }
  • В пакетном менеджере "cargo" предложена команда "remove", позволяющая из командной строки удалять зависимости из манифеста Cargo.toml.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • В шаблонах разрешено применение диапазонов "..X" и "..=X".
  • При сборке фронтэнда компилятора rustc и бэкенда LLVM задействованы режимы оптимизации LTO (Link Time Optimization) и BOLT (Binary Optimization and Layout Tool), позволяющие увеличить производительность результирующего кода и снизить потребление памяти.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ armv5te-none-eabi и thumbv5te-none-eabi. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
  • Добавлена поддержка связывания с универсальными библиотеками macOS.

Дополнительно можно отметить включение в кодовую базу GCC фронтэнда компилятора языка Rust (gccrs). Фронтэнд включён в ветку GCC 13, релиз которой состоится в мае 2023 года. Начиная с GCC 13 штатный инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Rust без необходимости установки компилятора rustc, построенного с использованием наработок LLVM. Реализация Rust в GCC 13 будет иметь статус бета-версии, не включаемой по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Фронтэнд для языка Rust доведён до готовности к интеграции в GCC 13
  3. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.8, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.65
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58333-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:02, 15/12/2022 [ответить]  
    		• +9 +/
    Я вот до сих пор не пойму, вот что стоило создателям раста оставив полный список своих фич по безопасности и всё такое сделать просто нормальный синтаксис. Ведь казалось бы вроде всё складно говорят, но почему нельзя сделать синтаксис, который можно было бы хотя бы нормально читать. Это какая-то форма насилия над личностью или средство самовыражения? Почему, кто мне это объяснит?
     
     
  • 2.5, неаноним (?), 23:11, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как в анекдоте - солдат должен копать не для того, чтобы вырыть яму, а для того, чтобы задолбаться...
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:11, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синтаксис вполне нормальный, а когда к нему привыкаешь, то он становится более читаемым чем синтаксис цпп, но меня больше волнует другое. Язык по "раздутости" и сложности догоняет цпп, хотя преподносит себя как конкурент Си.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:13, 15/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синтаксис это единственная прелесть раста. Я всё ещё жду асинхронные генераторы, прежде чем его можно будет где-нибудь применить. Ну и средства отладки получше бы, у меня помнится были сложности с вычислением куда память утекает или в другом случае какого чёрта исполнение фризится на пустом месте. Буквально построчное чтение и вывод строки после регулярки, но рандомно фризится на принте. Судя по strace на мютексе и это ни о чём не говорит.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:07, 15/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Он великолепен!
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:14, 15/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    In Rust We Trust
     

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