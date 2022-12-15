Выпуск языка программирования Rust 1.66

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Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.66, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.
Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.
Основные новшества:
- В перечислениях c целочисленными представлениями (атрибутом "#[repr(Int)]") разрешено явное указание дискриминанта (номера варианта в перечислении), даже если перечисление содержит поля.
#[repr(u8)]
enum Foo {
A(u8), # дискриминант 0
B(i8), # дискриминант 1
C(bool) = 42, # дискриминант 42
}
- Добавлена функция core::hint::black_box, которая просто возвращает назад принятое значение. Так как компилятор считает, что данная функция выполняет определённое действие, функцию black_box можно использовать для отключения оптимизации компилятором циклов при проведении тестирования производительности кода или при изучении генерируемого машинного кода (чтобы компилятор не посчитал код неиспользуемым и не убрал его). Например, в примере ниже указание black_box(v.as_ptr()) не позволяет компилятору считать, что вектор v не используется.
use std::hint::black_box;
fn push_cap(v: &mut Vec) {
for i in 0..4 {
v.push(i);
black_box(v.as_ptr());
}
}
- В пакетном менеджере "cargo" предложена команда "remove", позволяющая из командной строки удалять зависимости из манифеста Cargo.toml.
- В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
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proc_macro::Span::source_text
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u*::{checked_add_signed, overflowing_add_signed, saturating_add_signed, wrapping_add_signed}
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i*::{checked_add_unsigned, overflowing_add_unsigned, saturating_add_unsigned, wrapping_add_unsigned}
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i*::{checked_sub_unsigned, overflowing_sub_unsigned, saturating_sub_unsigned, wrapping_sub_unsigned}
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BTreeSet::{first, last, pop_first, pop_last}
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BTreeMap::{first_key_value, last_key_value, first_entry, last_entry, pop_first, pop_last}
- Реализации Add
AsFd для типов блокировок stdio при применении WASI.
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impl TryFrom<Vec<T>> для Box<[T; N]>
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core::hint::black_box
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Duration::try_from_secs_{f32,f64}
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Option::unzip
std::os::fd
- В шаблонах разрешено применение диапазонов "..X" и "..=X".
- При сборке фронтэнда компилятора rustc и бэкенда LLVM задействованы режимы оптимизации LTO (Link Time Optimization) и BOLT (Binary Optimization and Layout Tool), позволяющие увеличить производительность результирующего кода и снизить потребление памяти.
- Реализован третий уровень поддержки для платформ armv5te-none-eabi и thumbv5te-none-eabi. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
- Добавлена поддержка связывания с универсальными библиотеками macOS.
Дополнительно можно отметить включение в кодовую базу GCC фронтэнда компилятора языка Rust (gccrs). Фронтэнд включён в ветку GCC 13, релиз которой состоится в мае 2023 года. Начиная с GCC 13 штатный инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Rust без необходимости установки компилятора rustc, построенного с использованием наработок LLVM. Реализация Rust в GCC 13 будет иметь статус бета-версии, не включаемой по умолчанию.