Выпуск языка программирования Rust 1.65

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|3.31, Аноним (31), 16:47, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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От сишный дырений разумеется - когда сначала знаки ">" и ">=" путаешь, а потом срочно обновляешь почти весь мировой парк серверов.
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|4.67, Аноним (67), 17:54, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Servo бросили в 2019-ом году... Все эти новомодные переписульки тоже бросят через пару лет.
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|2.6, Аноним (6), 16:03, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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просто местные адепты чистят оперативно комменты,) - мой уже удалили,)
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|2.10, Иваня (?), 16:12, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С++ лучший язык программирования, не надо мне тут гадости про него говорить!
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|3.64, Аноним (64), 17:52, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чем он лучший? всратым синтаксисом, который в его случае вторичен?
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|1.8, Иваня (?), 16:11, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня в этом коде:
let result = 'block: {
и
type Bar<'x>;
смущает '
Это же сахар? Для чего это?
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|2.20, 244 (?), 16:31, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во втором случае это lifetime.
В первом просто обозначение label'а.
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|3.55, Аноним (55), 17:27, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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эта хипстота си в глаза не видела. будут по песням из душа синтаксис менять?
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|3.70, Аноним (67), 17:59, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В разряд стабильных переведена новая порция
А что будет происходить с остальной частью? Правильно, она будет меняться!
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|1.11, pashev.ru (?), 16:15, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Before going into the details of the new Rust release, we'd like to draw attention to the tragic death of Mahsa Amini and the death and violent suppression of many others, by the religious morality police of Iran
Mind your own business. And release Assange.
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|2.23, Anonn (?), 16:35, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так полезная же штука - программа не должна находиться в неверном состоянии. Поэтому или хендли все ошибки или падай.
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|1.25, истина в последней инстанции (?), 16:42, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ждуны возрадовались.
Они как фанаты systemd трындеть горазды, вонять кругом как всё у них класно. А как решить реальную задачу так сразу в кусты.
Ждите дальше.
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|2.28, Аноним (31), 16:44, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так systemd и решила реальную задачу. Не так как хотелось местным анонам, но она и не для них делалась.
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|3.30, истина в последней инстанции (?), 16:46, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сустемд не решила реальную задачу. Такой задачи не было. Её выдумали как и растоманы выдумали проблему у других языков.
Реальную задачу системд так и не решила. Я привёл пару дней назад реальную задачу с которой системд не может справиться от слова совсем. И всем эти опеннетским сообществом ни один фанат системды её не решил.
Так и раст. Воняете здесь всем ресурсом а реальной задачи ни одной не решили. И не решите. От ковида можно годами восстанавливаться. А если успел на раст сесть то дорога сидеть всю оставшуюся жизнь на обочине.
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|2.44, Аноним (32), 17:02, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У них это было ещё до ковида. Можно даже предположить что ковид из-за них и случился.
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|2.37, Anonn (?), 16:55, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А чего его защищать? На большинство тупых набросов уже ответили.
Он получил признание - в ядро его приняли, проекты на нем пишутся.
А спорить с клоунами-ненужнистами смысла нет, у них все и все ненужно.
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|3.40, Аноним (32), 16:59, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего там не приняли, какие то дрова на 100 строк переписали. Пишутся, но никаких проектов так и нет. Вот все растафанатики клоуны это ты полностью прав.
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|4.54, Аноним (49), 17:24, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Линус Торвальдс принял в состав ветки ядра Linux 6.1 изменения, реализующие возможность использования языка Rust
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|3.41, Янис (?), 17:00, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только ядро будет в раз 10 больше весить и в столько же раз дольще собираться, ибо файлы на Расте - очень тяжелые. Что в них компиляятор пихает, что простой Hello world весит во много раз тяжелее, чем на многих других языках??
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|4.60, Anonn (?), 17:31, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот примерно из-за таких вопросов и перестали.
Потому что уже с десяток раз расписывали почему хеллоуворд большой и как его сделать меньше.
Вплоть до минимальной проги на сисколах. А самому поискать религия не позволяет?
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|4.63, НяшМяш (ok), 17:48, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написал себе от лени cli-шный лаунчер для игр (может заопенсорсю когда-нибудь), который:
- автоматически сканирует папку (пока хардкод), находит в ней игры, определяет движок, битность, тип (нативная или Wine)
- определяет и автоматически использует gamescope (не понравился, возможно выпилю), gamemode и mangohud
- умеет передавать env переменные и аргументы запуска непосредственно игре
- использует taskset или WINE_CPU_TOPOLOGY для задания процессорных ядер (у меня 5950Х)
- сохраняет конфиги mangohud, dxvk и свой в папку с игрой (конфиг лаунчера имеет оверрайды)
- печатает или простую цветную табличку со списком игр, или принимает на вход один аргумент вида "индекс в таблице" и запускает игру (может в будущем сделаю простенький пользовательский ввод)
К чему я это всё - всё вот это добро, помазанное несколькими библиотеками (я же не сишник велосипеды переизобретать) и избыточным логированием с помощью пары простых настроек в Cargo.toml (типа codegen-units, opt-level) занимает в релиз билде 606840 байтов на диске. По-моему вполне компактно.
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|3.42, Аноним (32), 17:00, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше же был. Что же такого случилось? Может просто фанатики наконец осознали что раст не нужен. И его участь такая же как у Хаскеля. Быть языком мозголомом?
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|1.39, Янис (?), 16:58, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ткнул я Раст пальцем. Написал Hello world на нем. 11 мегабайт. На Си Hello world - 18 килобайт.
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|2.43, Аноним (32), 17:02, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты в здравом уме трогал раст? Фу быть таким свином иди руки помой с мылом и продезинфицируй. Как так можно вообще.
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|2.59, анон (?), 17:31, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А теперь попробуй добавить флаг --release к команде cargo build и сообщи результат еще раз
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|1.46, Аноним (13), 17:07, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Общая стратегия заключается в постепенном усилении защиты вначале через перевод на использование Rust, а затем перевод на использование Vlang.
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|2.68, Аноним (68), 17:55, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это язык-поделка, этот ваш Vlang. Ему пишут "потому что могут".
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|1.50, eganru (?), 17:19, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не появился ли простой способ передавать likely/unlikely в ветки if let и match?
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