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Выпуск языка программирования Rust 1.65

04.11.2022 15:16

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.65, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка обобщённых ассоциированных типов (GAT, Generic Associated Types), дающие возможность создавать псевдонимы типов, ассоциированные с другим типом, и позволяющие связывать конструкторы типов с типажами. 
    
   trait Foo {
       type Bar<'x>;
   }
  • Реализовано выражение "let ... else", позволяющее проверять условие соответствия шаблону непосредственно внутри выражения "let" и выполнять произвольный код, если шаблон не совпадает. 
    
    let Ok(count) = u64::from_str(count_str) else {
        panic!("Can't parse integer: '{count_str}'");
    };
  • Разрешено использование выражения break для преждевременного выхода из именованных блоков, используя имя блока (метку) для определения завершаемого блока. 
    
let result = 'block: {
    do_thing();
    if condition_not_met() {
        break 'block 1;
    }
    do_next_thing();
    if condition_not_met() {
        break 'block 2;
    }
    do_last_thing();
    3
};
  • Для Linux добавлена возможность раздельного сохранения отладочной информации (split-debuginfo), ранее доступная только для платформы macOS. При указании опции "-Csplit-debuginfo=unpacked" данные debuginfo в формате DWARF будут сохранены в несколько отдельных объектных файлов с расширением ".dwo". При указании "-Csplit-debuginfo=packed" будет создан один пакет в формате ".dwp", включающий все данные debuginfo для проекта. Для интеграции debuginfo непосредственно в секцию .debug_* ELF-объектов можно использовать опцию "-Csplit-debuginfo=off".
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях <*const T&>::offset_from и <*mut T>::offset_from
  • В рамках финальной стадии перевода реализации протокола LSP (Language Server Protocol) на rust-analyzer, устаревшая реализация Rust Language Server (RLS) заменена на cервер-заглушку, выдающий предупреждение с предложением перейти на использование rust-analyzer.
  • При компиляции включена поддержка inline-развёртывания промежуточного кода MIR, приводящая к ускорению компиляции типовых crate-пакетов на 3-10%.
  • Для ускорения сборок по расписанию в пакетном менеджере Cargo обеспечена сортировка работ, ожидающих выполнения в очереди.

Дополнительно можно отметить интервью о применении языка Rust в компании Volvo для разработки компонентов автомобильных информационных систем. Уже существующий и протестированный код переписывать на Rust не планируют, но для нового кода Rust является одним из предпочтительных вариантов для повышения качества с меньшими затратами. Связанные с использованием языка Rust рабочие группы также созданы в автомобильных объединениях AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) и SAE (Society of Automotive Engineers).

Кроме того, Дэвид Клейдермахер (David Kleidermacher), вице-президент Google по инжинирингу, рассказал о переводе на язык Rust кода, используемого в платформе Android для управления ключами шифрования, а также применении Rust в реализации протокола DNS over HTTPS, в стеке для UWB-чипов (Ultra-Wideband) и во вреймворке виртуализации (Android Virtualization Framework), связанном с чипом Tensor G2. Для Android также развиваются новые стеки для Bluetooth и Wi-Fi, переписанные на языке Rust. Общая стратегия заключается в постепенном усилении защиты вначале через перевод на использование Rust наиболее незащищённых и жизненно важных программных компонентов, а затем охватывая и другие связанные с ними подсистемы. В прошлом году язык Rust был включён в число языков, допустимых для разработки платформы Android.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: В ядро Linux 6.1 приняты изменения, обеспечивающие поддержку языка Rust
  3. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.64
  5. OpenNews: Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Google развивает новый Bluetooth-стек для Android, написанный на Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58047-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Шарп (ok), 15:58, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Язык-спаситель.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:19, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Язык-ненужность.
     
  • 2.26, истина в последней инстанции (?), 16:43, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От чего? от выдуманных проблем?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:47, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    От сишный дырений разумеется - когда сначала знаки ">" и ">=" путаешь, а потом срочно обновляешь почти весь мировой парк серверов.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 16:47, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Раст не спасает.
     
  • 3.49, Аноним (49), 17:18, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не от выдуманных проблем.
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 17:54, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Servo бросили в 2019-ом году... Все эти новомодные переписульки тоже бросят через пару лет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:58, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость про Rust и ни одного комментария, удивительно...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:03, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто местные адепты чистят оперативно комменты,) - мой уже удалили,)
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:01, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    такой же адски всратый ужас как и C++
     
     
  • 2.10, Иваня (?), 16:12, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С++ лучший язык программирования, не надо мне тут гадости про него говорить!
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:17, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    чтоб ты делал без библиотек со своим всратым с++?
     
     
  • 4.17, Аноним (16), 16:20, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Написал бы библиотеку на C++
     
     
  • 5.24, Аноним (31), 16:38, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всратую библиотеку?
     
     
  • 6.34, Аноним (32), 16:48, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такую же как твоя всратая жизнь.
     
  • 3.27, истина в последней инстанции (?), 16:44, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > С++ лучший язык программирования, не надо мне тут гадости про него говорить!

    Пострадавшим от ковида умственно - не понять.

     
     
  • 4.35, Аноним (32), 16:49, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да мы видим что ты не понимаешь.
     
  • 3.64, Аноним (64), 17:52, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем он лучший? всратым синтаксисом, который в его случае вторичен?
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:07, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда его уже на нормальный безопасный Go перепишут
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 16:22, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тогда же когда допишут свой движек Servo.
     

  • 1.8, Иваня (?), 16:11, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня в этом коде:

    let result = 'block: {
    и
    type Bar<'x>;

    смущает '

    Это же сахар? Для чего это?

     
     
  • 2.20, 244 (?), 16:31, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во втором случае это lifetime.
    В первом просто обозначение label'а.
     
     
  • 3.69, Аноним (67), 17:56, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем такой хнёй страдать?
     
  • 2.22, IZh. (?), 16:34, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это слеза. ;-)
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:11, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять синтаксис меняют? С - стабильность
     
     
  • 2.33, истина в последней инстанции (?), 16:48, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно меняют. Потому что то уродство которое оно сделано никуда не годится. В итоге всёравно придём к С. Тогда зачем?
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 17:27, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    эта хипстота си в глаза не видела. будут по песням из душа синтаксис менять?
     
  • 2.57, НяшМяш (ok), 17:30, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавляют != меняют.
     
     
  • 3.70, Аноним (67), 17:59, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В разряд стабильных переведена новая порция

    А что будет происходить с остальной частью? Правильно, она будет меняться!

     

  • 1.11, pashev.ru (?), 16:15, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Before going into the details of the new Rust release, we'd like to draw attention to the tragic death of Mahsa Amini and the death and violent suppression of many others, by the religious morality police of Iran

    Mind your own business. And release Assange.

     
     
  • 2.48, Анон123 (?), 17:18, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, и эти поганцы в политоту полезли, знатоки Ирана хреновы
     
  • 2.58, Аноним (-), 17:30, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноны давно кричали что это сугубо политотный соросячий проект.
     

  • 1.12, Аноним (13), 16:16, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура. Ура. Ура!!!
     
  • 1.14, Аноним (16), 16:19, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда перепишут на Карбон?
     
  • 1.15, ilowry (?), 16:19, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    panic! у них, похоже, самый востребованный макрос.
     
     
  • 2.23, Anonn (?), 16:35, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так полезная же штука - программа не должна находиться в неверном состоянии. Поэтому или хендли все ошибки или падай.
     

  • 1.19, Самый умный из вас (?), 16:25, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Раст и Леннарт подряд. Точно праздник
     
     
  • 2.21, Аноним (13), 16:33, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пока строчишь комментарии работать не надо?
     

  • 1.25, истина в последней инстанции (?), 16:42, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждуны возрадовались.

    Они как фанаты systemd трындеть горазды, вонять кругом как всё у них класно. А как решить реальную задачу так сразу в кусты.

    Ждите дальше.

     
     
  • 2.28, Аноним (31), 16:44, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так systemd и решила реальную задачу. Не так как хотелось местным анонам, но она и не для них делалась.
     
     
  • 3.30, истина в последней инстанции (?), 16:46, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сустемд не решила реальную задачу. Такой задачи не было. Её выдумали как и растоманы выдумали проблему у других языков.

    Реальную задачу системд так и не решила. Я привёл пару дней назад реальную задачу с которой системд не может справиться от слова совсем. И всем эти опеннетским сообществом ни один фанат системды её не решил.

    Так и раст. Воняете здесь всем ресурсом а реальной задачи ни одной не решили. И не решите. От ковида можно годами восстанавливаться. А если успел на раст сесть то дорога сидеть всю оставшуюся жизнь на обочине.

     
     
  • 4.51, Аноним (49), 17:21, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твоя задача костыльная, а не реальная.
     

  • 1.29, истина в последней инстанции (?), 16:44, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Язык для перенесших тяжёлую форму ковида с осложнением на мозг
     
     
  • 2.44, Аноним (32), 17:02, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них это было ещё до ковида. Можно даже предположить что ковид из-за них и случился.
     

  • 1.36, Аноним (32), 16:49, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чёто растовики стали слабо свой язык защищать. Чет поутих угар?
     
     
  • 2.37, Anonn (?), 16:55, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А чего его защищать? На большинство тупых набросов уже ответили.
    Он получил признание - в ядро его приняли, проекты на нем пишутся.
    А спорить с клоунами-ненужнистами смысла нет, у них все и все ненужно.
     
     
  • 3.40, Аноним (32), 16:59, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего там не приняли, какие то дрова на 100 строк переписали. Пишутся, но никаких проектов так и нет. Вот все растафанатики клоуны это ты полностью прав.
     
     
  • 4.54, Аноним (49), 17:24, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линус Торвальдс принял в состав ветки ядра Linux 6.1 изменения, реализующие возможность использования языка Rust
     
     
  • 5.56, Anonn (?), 17:29, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем ты ему подсказываешь...
     
     
  • 6.61, НяшМяш (ok), 17:32, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы он хотя бы выглядел хоть немного умным
     
  • 3.41, Янис (?), 17:00, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только ядро будет в раз 10 больше весить и в столько же раз дольще собираться, ибо файлы на Расте - очень тяжелые. Что в них компиляятор пихает, что простой Hello world весит во много раз тяжелее, чем на многих других языках??
     
     
  • 4.60, Anonn (?), 17:31, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот примерно из-за таких вопросов и перестали.
    Потому что уже с десяток раз расписывали почему хеллоуворд большой и как его сделать меньше.
    Вплоть до минимальной проги на сисколах. А самому поискать религия не позволяет?
     
  • 4.63, НяшМяш (ok), 17:48, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написал себе от лени cli-шный лаунчер для игр (может заопенсорсю когда-нибудь), который:
    - автоматически сканирует папку (пока хардкод), находит в ней игры, определяет движок, битность, тип (нативная или Wine)
    - определяет и автоматически использует gamescope (не понравился, возможно выпилю), gamemode и mangohud
    - умеет передавать env переменные и аргументы запуска непосредственно игре
    - использует taskset или WINE_CPU_TOPOLOGY для задания процессорных ядер (у меня 5950Х)
    - сохраняет конфиги mangohud, dxvk и свой в папку с игрой (конфиг лаунчера имеет оверрайды)
    - печатает или простую цветную табличку со списком игр, или принимает на вход один аргумент вида "индекс в таблице" и запускает игру (может в будущем сделаю простенький пользовательский ввод)

    К чему я это всё - всё вот это добро, помазанное несколькими библиотеками (я же не сишник велосипеды переизобретать) и избыточным логированием с помощью пары простых настроек в Cargo.toml (типа codegen-units, opt-level) занимает в релиз билде 606840 байтов на диске. По-моему вполне компактно.

     
  • 3.45, истина в последней инстанции (?), 17:04, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего его защищать?

    Например написать что-то действительное. Не? Слабо?

     
  • 2.38, Массоны Рептилоиды (?), 16:57, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл бисер перед свиньями метать?
     
     
  • 3.42, Аноним (32), 17:00, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше же был. Что же такого случилось? Может просто фанатики наконец осознали что раст не нужен. И его участь такая же как у Хаскеля. Быть языком мозголомом?
     
  • 2.66, Аноним (66), 17:53, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надоело, отвечать на одни и те же глупые набросы
     

  • 1.39, Янис (?), 16:58, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ткнул я Раст пальцем. Написал Hello world на нем. 11 мегабайт. На Си Hello world - 18 килобайт.
     
     
  • 2.43, Аноним (32), 17:02, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты в здравом уме трогал раст? Фу быть таким свином иди руки помой с мылом и продезинфицируй. Как так можно вообще.
     
  • 2.59, анон (?), 17:31, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь попробуй добавить флаг --release к команде cargo build и сообщи результат еще раз
     
     
  • 3.62, Anonn (?), 17:37, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пусть сначала сишную статически слинкует
     

  • 1.46, Аноним (13), 17:07, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Общая стратегия заключается в постепенном усилении защиты вначале через перевод на использование Rust, а затем перевод на использование Vlang.
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 17:55, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это язык-поделка, этот ваш Vlang. Ему пишут "потому что могут".
     

  • 1.47, Аноним (47), 17:08, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вообщем ждем новый язык который объединит лучшее из golang и rust
     
     
  • 2.52, Аноним (-), 17:22, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И этот язык D.
     

  • 1.50, eganru (?), 17:19, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не появился ли простой способ передавать likely/unlikely в ветки if let и match?
     
     
  • 2.53, Аноним (-), 17:24, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Не появился ли простой способ" != Rust
     

  • 1.65, warlock66613 (ok), 17:53, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это фича со split-debug-info всё мне нафиг сломала из-за недоделанности. Надеюсь доделают.
     

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