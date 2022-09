Выпуск языка программирования Rust 1.64

2.33 , Аноним ( 26 ), 13:37, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Интересно, у хейтеров будут ещё какие-то фактологические замечания кроме Servo, который уже на зубах навяз?

3.38, Аноним (38), 13:40, 23/09/2022: Не переписали фарефокс на раст? Да вы растфанатики везде облажались, что ты врешь как Песков?

2.35, Аноним (35), 13:38, 23/09/2022: > браузер полностью стагнировал Как минимум многопроцессность запилили.

3.37, Аноним (38), 13:39, 23/09/2022: В рендере каскадных таблиц? Ахаха

4.53, НяшМяш (ok), 13:57, 23/09/2022: Ну человеку, ходящему только на опеннет, это преимущество не кажется очевидным. Тем временем лиса просто уничтожает хром по скорости на тяжёлых сайтах при наличии ядер больше двух.

5.73, Аноним (4), 14:40, 23/09/2022: Это относительно правда, но я теперь из-за этого не могу использовать cuda и игры (особенно, с physx) одновременно с браузером. А софрендер такое ощущение намного хуже того старого кода (cairo там было или что).

2.45, Аноним (45), 13:45, 23/09/2022: Движок Servo частично написали и частично интегрировали в браузер Firefox. После команду Rust частично бросили на произвол Rust Foundation, частично финансируемой Meta (организация запрещёна в РФ). В результате всего работа над движком Servo ведётся, но частично.

3.59, Аноним (59), 14:00, 23/09/2022: ты про запрещённый пейсбук сам вставил или за тебя кремлемодераторы постарались?

4.80, запрещённый (?), 14:58, 23/09/2022: Мишаня бдит!!!1

3.76, Аноним (76), 14:52, 23/09/2022: Ничего там не интегрировано Webrender и Stylo это отдельные продукты.

2.60, Anon659018732 (?), 14:09, 23/09/2022: Если втаскивание раста в файерфокс это саботаж, то советую посмотреть на свежие ветки chromium.

А именно на папочку third_party/rust. Эта папочка там как минимум с января этого года, а может и раньше.

И вот еще на ознакомление: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/heads/main/docs/security

3.69, Аноним (-), 14:24, 23/09/2022: > any experiments must be reversible (you may have to write a C++ equivalent in order to ship)

> Rust code must not affect production Chrome binaries nor be shipped to Chrome users Интересные ограничения

4.72, Anon659018732 (?), 14:33, 23/09/2022: Это ограничение на время эксперимента

3.77, Аноним (76), 14:53, 23/09/2022: И с января ничего не написано. Ты вот сам думаешь перед тем как такие ссылки постить?