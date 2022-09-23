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Выпуск языка программирования Rust 1.64

23.09.2022 12:49

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.63, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Повышены требования к окружению Linux в компиляторе, пакетном менеджере Cargo и стандартной библиотеке libstd - минимальные требования к Glibc подняты с версии 2.11 до 2.17, а ядра Linux c версии 2.6.32 до 3.2. Ограничения также распространяются на исполняемые файлы Rust-приложений, собранных с libstd. Новым требованиям соответствуют дистрибутивы RHEL 7, SLES 12-SP5, Debian 8 и Ubuntu 14.04. Будет прекращена поддержка RHEL 6, SLES 11-SP4, Debian 7 и Ubuntu 12.04. Пользователям, которые используют собранные инструментарием Rust исполняемые файлы в окружениях со старым ядром Linux, предложено обновить свои системы, оставаться на старых выпусках компилятора или самостоятельно поддерживать своё ответвление libstd с прослойками для сохранения совместимости.

    Среди причин прекращения поддержки старых Linux-систем упоминаются ограниченные ресурсы по продолжению сопровождения совместимости со старыми окружениями. Поддержка старых Glibc требует использования старого инструментария при проверке в системе непрерывной интеграции, в условиях повышения требований к версиям в LLVM и утилитах кросс-компиляции. Повышение требований к версии ядра связано с возможностью использования в libstd новых системных вызовов без необходимости поддержания прослоек для обеспечения совместимости со старыми ядрами.

  • Стабилизирован типаж IntoFuture, который напоминает IntoIterator, но отличается от последнего использованием ".await" вместо циклов "for ... in ...". В сочетании с IntoFuture ключевое слово ".await" может ожидать не только типаж Future, но и любые другие типы, которые можно сконвертировать в Future.
  • Утилита rust-analyzer включена в состав коллекции утилит, поставляемой в выпусках Rust. Утилита также доступа для установки при помощи rustup (rustup component add rust-analyzer).
  • В пакетном менеджере Cargo реализована возможность наследования рабочей области для исключения дублирования между пакетами типовых значений полей, таких как версии Rust и URL репозиториев. Также добавлена поддержка сборки сразу для нескольких целевых платформ (в опции "--target" теперь можно указывать более одного параметра).
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • В основной состав (core) и библиотеку alloc добавлены Си-совместимые типы, ранее стабилизированные в модуле std::ffi:
  • В модули core::ffi и std::ffi добавлены Си-типы, ранее стабилизированные в модуле std::os::raw (например, для Си-типов uint и ulong предложены типы c_uint и c_ulong):
  • Стабилизированы низкоуровневые обработчики для использования с механизмом Poll (в будущем планируется предоставить упрощённый API, не требующих использования низкоуровневых структур типа Pull и Pin):

  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функции slice::from_raw_parts.
  • С целью более компактного хранения данных изменена раскладка памяти структур Ipv4Addr, Ipv6Addr, SocketAddrV4 и SocketAddrV6. Возможно нарушение совместимости с единичными crate-пакетами, которые используют std::mem::transmute для низкоуровневых манипуляций со структурами.
  • В сборке компилятора rust для платформы Windows задействованы PGO-оптимизации (profile-guided optimization), позволившие поднять производительность компиляции кода на 10-20%.
  • В компиляторе реализовано новое предупреждение о неиспользуемых полях в определённых структурах.

Дополнительно можно отметить отчёт о состоянии разработки альтернативной реализации компилятора языка Rust, подготовленной проектом gccrs (GCC Rust) и одобренной для включения в состав GCC. После интеграции фронтэнда штатный инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Rust без необходимости установки компилятора rustc, построенного с использованием наработок LLVM. Пока разработка идёт по плану и если не возникнет непредвиденных проблем, фронтэнд для языка Rust будет интегрирован в состав выпуска GCC 13, намеченного на май следующего года. Реализация Rust в GCC 13 будет иметь статус бета-версии, пока не включаемой по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Rust будет принят в состав ядра Linux 6.1. Создан Rust-драйвер для Ethernet-чипов Intel
  3. OpenNews: В GCC утверждено включение поддержки языка Rust
  4. OpenNews: Уязвимости в пакетном менеджере Cargo, применяемом для проектов на языке Rust
  5. OpenNews: WD разрабатывает NVMe-драйвер на языке Rust. Эксперименты с Rust во FreeBSD
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.63
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57816-rust
Ключевые слова: rust, gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, BuildPrice (?), 12:56, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> GCC 13
    >> 13

    No way.

     
     
  • 2.51, Анонн (?), 13:51, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yes, yes, yes!
    https://c.tenor.com/LN7UPWqtItEAAAAd/jack-nicholson-yes.gif
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:57, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что делать с тем, что простейший привет мир занимает десятки гигабайт (реально в 2 раза меньше, но приходится 2 билда держать) и компилируется полчаса (не с 0 не так долго, но тоже можно уходить пить кофе после каждой правки).
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 13:02, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, я тут сравнивал ещё cld3 с lingua, результаты не в пользу раста -- даже питон оказался намного быстрее и точнее, что уж говорить о том, что писать на нём проще и приятнее. Инопланетные регулярки раста тоже не являются преимуществом (и это я был уверен в питоне стремноватые по сравнению с перлом). Когда уже раст будет конкурентоспособным?
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 13:04, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >cld3 с lingua

    забыл добавить, у питона что-то там около 10мб памяти при этом требуется и у раста 400мб оперативки необходимо для этого (2 модели подключены). Бинарь у раста тоже огромный выходит.

     
  • 3.8, Google (?), 13:06, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ему быть конкурентоспособным, кто от этого получит выгоду? Он итак на хайпе большее от него не требуется. Ты можешь выпустить свой безопасный язык и хайповать на нём еще даже до релиза. Например как на Карбоне.
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >входит в состав ядра
    >все ломанулись переписывать код на расте
    >неконкурентноспособный

    Толстовато получилось, попробуй тоньше.

     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 13:12, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за наброс. На самом деле занимает сотни гигабайт и компиляцию приходится на ночь оставлять. Даже на 5950X. /s
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:31, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обычно растоманы врут
     
  • 2.11, Rev (?), 13:14, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > простейший привет мир занимает десятки гигабайт

    Врёшь.

     
     
  • 3.34, Аноним (4), 13:38, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> простейший привет мир занимает десятки гигабайт
    > Врёшь.

    Зачем мне врать? Может, у меня свои представления о привет мире. Я хочу рекомендаций, как с этим работать, а не обсуждения моих взглядов.

     
  • 2.14, Анонн (?), 13:20, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > занимает десятки гигабайт

    Давай-ка пруфцы в студию. Код helloworld'а и вывод du.
    А то патякать каждый может))

     
     
  • 3.24, Аноним (4), 13:30, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да зачем, и так всё очевидно? Ну, чуть меньше, но завит от количества подключённых батареек. Для сравнения 1000 батареек питона умещается в 10 гигабайт, и то наверно 8 из них приходится на различные модели и словари.

    Проблема в том, что они в расте дублируются много раз для каждого проекта. Ну и компиляция действительно нереально тормозная.

     
     
  • 4.30, Аноним (26), 13:34, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сорян, всё ещё требуются пруфы, а не комментарий агенства ОБС.
     
     
  • 5.39, anonn (?), 13:41, 23/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.68, привет растоманы (?), 14:24, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну ты же можешь посрамить всех хейтеров и показать свой пруфец, что привет мир на расте занимает десятки килобайт

    ТС, конечно, несколько преувеличил, для красоты... :) но он не так уж и далек от истины...

     
  • 4.65, Аноним (65), 14:18, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что такое батарейки? какой-то новый мем у гуманитариев?
     
  • 3.40, Анонн (?), 13:41, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Окей, не можешь в du, выложи хоть скрин свойств папки из Проводника.
     
     
  • 4.49, Аноним (4), 13:48, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Окей, не можешь в du, выложи хоть скрин свойств папки из Проводника.

    Я всё удалил, меня нервировали эти занятые гигабайты. Осталось только вот это, потому что я его использую:

    ~/rust/rustfilter $   du -sh .
    1.2G    .

    непосредственно lingua только 300мб их этого

    иклюды

    use lazy_static::lazy_static;
    use regex::Regex;
    use std::cmp::Ordering;
    use std::fs::File;
    use std::io::{self, BufRead};
    use std::path::Path;
    use lingua::{Language, LanguageDetector, LanguageDetectorBuilder};
    use lingua::Language::{English, Japanese, Chinese, Korean};

     
     
  • 5.70, Анонн (?), 14:24, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно смотреть что тянет lingua. Навскидку там serde в зависимостях.
    Можно в билд добавить копирование output и cargo clean.
     
  • 3.62, Аноним (65), 14:12, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    sh cat rust_hello_world log user pc tmp rust_hello_world lscpu 124 ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.64, Аноним (65), 14:16, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там у раста даже фора в 1 байт на запятую. такие вот они неграмотные, hello world с офф сайта раста
     
  • 2.16, Аноним (-), 13:23, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего-то 400 килобайт хеллоуворлд занимает с 500 мегабайт для кэша и гигабайтами для самого раста устанавливаемого каким-то странным шел-скриптом, не стоит преувеличивать. Для системного языка это обыденность.
     
     
  • 3.79, Урри (ok), 14:58, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C, я так понимаю, уже не системный язык?
     
  • 2.22, Аноним (25), 13:29, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой ужас. Сколько же терробайт памяти будут занимать драйвера если hello world занимает десятки гигабайт?
    Кто вообще додумался запихнуть этот эзотерический язык в ядро?
     
     
  • 3.27, Аноним (4), 13:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще там дело не столько в языке, сколько в статической компиляции, мне так кажется. Ну и уровень батареек местами довольно паршивый.
     
     
  • 4.32, Аноним (26), 13:36, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мне нравится как эникейщики с апломбом рассуждают об уровне без единого пруфа =)
     
     
  • 5.42, Аноним (4), 13:44, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мне нравится как эникейщики с апломбом рассуждают об уровне без единого пруфа
    > =)

    Пруфы чего тебе нужны?

     
  • 2.41, Аноним (-), 13:43, 23/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.57, _kp (ok), 13:59, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не приувеличивайте. Если нужен именно простейший hello world, то он пишется и просто и компактно.
    А вот если предполагается что к нему довеском требуется и иной функционал..
     
     
  • 3.71, Аноним (4), 14:26, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот цитата из конфигурационного файла проекта. Банально построчное чтение, извлечение и распознавание языка для части строки. Если это не привет мир, то я не знаю что ещё. На питоне такое пишется меньше, чем за минуту (вместе с тестированием). И это уже больше гига, а когда их несколько?

    [dependencies]
    lazy_static = "1.4.0"
    regex = "1.5.4"
    lingua = { version = "1.3.2", default-features = false, features = ["english","japanese", "korean", "chinese"] }

     

  • 1.6, Google (?), 13:04, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хотим еще раз похвастаться своей блестящей операцией по саботажу разработки браузера фаерфокс. Вместо улучшения браузера мы их заставили разрабатывать никому не нужный переусложненный язык с ненужными фичами с целью написать движек Servo, что заняло у них столько времени что их браузер полностью стагнировал. А язык по итогу они еще и выкинули, а движек Servo не написали. Мы считаем что это замечательно.  
     
     
  • 2.33, Аноним (26), 13:37, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Интересно, у хейтеров будут ещё какие-то фактологические замечания кроме Servo, который уже на зубах навяз?
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:40, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не переписали фарефокс на раст? Да вы растфанатики везде облажались, что ты врешь как Песков?
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:38, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > браузер полностью стагнировал

    Как минимум многопроцессность запилили.

     
     
  • 3.37, Аноним (38), 13:39, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В рендере каскадных таблиц? Ахаха
     
     
  • 4.53, НяшМяш (ok), 13:57, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну человеку, ходящему только на опеннет, это преимущество не кажется очевидным. Тем временем лиса просто уничтожает хром по скорости на тяжёлых сайтах при наличии ядер больше двух.
     
     
  • 5.73, Аноним (4), 14:40, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это относительно правда, но я теперь из-за этого не могу использовать cuda и игры (особенно, с physx) одновременно с браузером. А софрендер такое ощущение намного хуже того старого кода (cairo там было или что).
     
  • 2.45, Аноним (45), 13:45, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Движок Servo частично написали и частично интегрировали в браузер Firefox. После команду Rust частично бросили на произвол Rust Foundation, частично финансируемой Meta (организация запрещёна в РФ). В результате всего работа над движком Servo ведётся, но частично.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 14:00, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ты про запрещённый пейсбук сам вставил или за тебя кремлемодераторы постарались?
     
     
  • 4.80, запрещённый (?), 14:58, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мишаня бдит!!!1
     
  • 3.76, Аноним (76), 14:52, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего там не интегрировано Webrender и Stylo это отдельные продукты.
     
  • 2.60, Anon659018732 (?), 14:09, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если втаскивание раста в файерфокс это саботаж, то советую посмотреть на свежие ветки chromium.
    А именно на папочку third_party/rust. Эта папочка там как минимум с января этого года, а может и раньше.
    И вот еще на ознакомление: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/heads/main/docs/security
     
     
  • 3.69, Аноним (-), 14:24, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >    any experiments must be reversible (you may have to write a C++ equivalent in order to ship)
    >    Rust code must not affect production Chrome binaries nor be shipped to Chrome users

    Интересные ограничения

     
     
  • 4.72, Anon659018732 (?), 14:33, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ограничение на время эксперимента
     
  • 3.77, Аноним (76), 14:53, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с января ничего не написано. Ты вот сам думаешь перед тем как такие ссылки постить?
     

  • 1.9, Rev (?), 13:12, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В сборке компилятора rust для платформы Windows задействованы PGO-оптимизации (profile-guided optimization), позволившие поднять производительность компиляции кода на 10-20%.

    А вот за это спасибо!

     
  • 1.12, Аноним (12), 13:17, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Хороший безопасный язык, переписал на него мою программу, и она стала безопасной, хотя до этого была небезопасной. Я думаю, это благодаря безопасной работе с памятью, с целью исключить небезопасность при работе с памятью. Благодаря этому достигается безопасность. А небезопасность там отлавливается на этапе компиляции, так что небезопасности во время выполнения нет, только безопасность остается. А небезопасность, выходит, исключается.
     
     
  • 2.29, Аноним (38), 13:34, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё так в этом вся магия языка. Почти тоже самое как магия эпл.
     
     
  • 3.58, Пан (?), 14:00, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А внутре у нея неонка?
     

  • 1.13, Аноним (-), 13:18, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > независимой некоммерческой организации Rust Foundation

    Первое предложение и уже наврали. Организация как минимум зависит от гугла и майкрософта.

     
     
  • 2.15, Анонн (?), 13:23, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про спонсорство Microsoft, Meta, Oracle, Huawei?
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 13:24, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кто платит, то и женщину танцует.
     
  • 2.28, Аноним (25), 13:33, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннет экспертов не попадешь, они за милю чувствуют ложь.
    Если конечно смогут понять написанное
     

  • 1.18, ИмяХ (?), 13:25, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И снова три абзаца подряд мантры про безопасность.
     
     
  • 2.21, Анонн (?), 13:27, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это уже вопрос к автору новости - зачем копипастить это из предыдущей?
    В оригинале всего этого нет https://blog.rust-lang.org/2022/09/22/Rust-1.64.0.html
     
     
  • 3.56, Аноним (59), 13:59, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы ты написал коммент и посмотрел больше рекламы
     

  • 1.19, Аноним (25), 13:26, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем нужен rust, когда есть быстрый, надёжный и безопасный ANSI C
    Настоящему программисту все эти проверки не нужны, ему достаточно Тьюринг-полного языка
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 13:27, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > ему достаточно Тьюринг-полного языка

    Тоже люблю писать приложения на CSS

     
  • 2.23, Анонн (?), 13:29, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обожаю мантру про "настоящего программиста". А как только он опять запутается в вычислении смещения и получит out-of-bounds, оказывается что он лoшара, а вот настоящий программист™ такого бы никогда не допустил)))
     
     
  • 3.31, Аноним (38), 13:35, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обожаю мантру настоящего джаваскриптизера, что программисту нет смысла напрямую работать с памятью.
     
     
  • 4.36, Аноним (26), 13:39, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обожаю тявканья дилетантов, которые поучают специалистов, чем им надо и не надо пользоваться)
     
     
  • 5.44, Аноним (38), 13:45, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обожаю высеры клоунов, которые всеми силами пытаются показать какие же они специалисты. На работе то за специалистов их никто даже и не воспринимает. Зато сюда пришли и оттянулись. Всегда смешно на такое смотреть.  
     
  • 4.48, Урри (ok), 13:47, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну для формошлепства действительно нет смысла.
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:44, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший!
     
  • 1.47, Аноним (43), 13:46, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо, но нет! Оберон - наше всё.
     
  • 1.50, YetAnotherOnanym (ok), 13:50, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчикаНичего плохого не могу сказать про раст (по той простой причине, что не пишу на нём) но эта реклама утомляет.
     
     
  • 2.54, Аноним (59), 13:57, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебя должна утомлять реклама на страницах опеннета, обновляемых после написания тобой коммента о том, что у тебя горит пукан от этой фразы. главное - ublock/umatrix
     

  • 1.52, Аноним (59), 13:56, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    continuous integration - мечта желтушных авторов опеннета
     
  • 1.55, Аноним (-), 13:59, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему разработчики Golang смогли добиться того, что бинарники занимают меньше места и при этом
    > а ядра Linux c версии 2.6.32 до 3.2

    поддерживают более старые ядра, чем сейчас раст? Неужели среди всех раст разумистов способных овладевать сложными концепциями овладевания не нашлось того кто бы сказал, что для системного вызова вместо линковки к libc достаточно написать несколько строчек на ассемблере?

     
     
  • 2.63, Анонн (?), 14:13, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Linux Kernel 2.6.32 LTS Reaches End of Life In February 2016

    Некрофилы могут и сами поддержать.
    Даже если бы там было пару строчек написать, зачем отвлекать хотя бы одного программиста на это?

    А там не пару строчек добавить: нужно поддерживать все для тестирования этого хлама - сервера или виртуалки, гонять на них тесты, исправлять если бажина ядро-специфическия и т.д Кому это надо?

     
     
  • 3.78, Урри (ok), 14:54, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хрустики отжигают:
    "Даже если бы там было пару строчек написать, зачем отвлекать хотя бы одного программиста на это?"

    В золотой фонд цитат опеннета.

    --
    Как будто там есть программисты :)

     
     
  • 4.81, Анонн (?), 15:01, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно слышать это от тебя.
    Ты вроде как программист. По идее должен был слышать про приоритезацию задач, про целесообразность и тд.

    > Как будто там есть программисты :)

    Хаха. Получается в ядро линукса добавлять новый язык Торвальдс разрешил непрограммистам))

     

  • 1.61, iPony129412 (?), 14:10, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Догоняют Boost
     
  • 1.66, ryoken (ok), 14:19, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чо у вас в голове новости творится? Так что вышло, 1.63 или 1.64? Определитесь плз с показаниями.
     
     
  • 2.74, Анонн (?), 14:42, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них просто есть график ̶п̶о̶д̶ж̶и̶г̶а̶н̶и̶я̶ ̶п̶е̶р̶д̶а̶к̶о̶в̶ ̶н̶а̶ ̶о̶п̶е̶н̶ь̶к̶е̶ релизов - каждые шесть недель.
     

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