Выпуск языка программирования Rust 1.64

|
|1.4, Аноним (4), 12:57, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что делать с тем, что простейший привет мир занимает десятки гигабайт (реально в 2 раза меньше, но приходится 2 билда держать) и компилируется полчаса (не с 0 не так долго, но тоже можно уходить пить кофе после каждой правки).
|
|
|
|2.5, Аноним (4), 13:02, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати, я тут сравнивал ещё cld3 с lingua, результаты не в пользу раста -- даже питон оказался намного быстрее и точнее, что уж говорить о том, что писать на нём проще и приятнее. Инопланетные регулярки раста тоже не являются преимуществом (и это я был уверен в питоне стремноватые по сравнению с перлом). Когда уже раст будет конкурентоспособным?
|
|
|
|3.7, Аноним (4), 13:04, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>cld3 с lingua
забыл добавить, у питона что-то там около 10мб памяти при этом требуется и у раста 400мб оперативки необходимо для этого (2 модели подключены). Бинарь у раста тоже огромный выходит.
|
|3.8, Google (?), 13:06, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем ему быть конкурентоспособным, кто от этого получит выгоду? Он итак на хайпе большее от него не требуется. Ты можешь выпустить свой безопасный язык и хайповать на нём еще даже до релиза. Например как на Карбоне.
|
|3.26, Аноним (26), 13:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>входит в состав ядра
>все ломанулись переписывать код на расте
>неконкурентноспособный
Толстовато получилось, попробуй тоньше.
|
|2.10, НяшМяш (ok), 13:12, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что за наброс. На самом деле занимает сотни гигабайт и компиляцию приходится на ночь оставлять. Даже на 5950X. /s
|
|2.11, Rev (?), 13:14, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> простейший привет мир занимает десятки гигабайт
Врёшь.
|
|
|
|3.34, Аноним (4), 13:38, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> простейший привет мир занимает десятки гигабайт
> Врёшь.
Зачем мне врать? Может, у меня свои представления о привет мире. Я хочу рекомендаций, как с этим работать, а не обсуждения моих взглядов.
|
|2.14, Анонн (?), 13:20, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> занимает десятки гигабайт
Давай-ка пруфцы в студию. Код helloworld'а и вывод du.
А то патякать каждый может))
|
|
|
|3.24, Аноним (4), 13:30, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да зачем, и так всё очевидно? Ну, чуть меньше, но завит от количества подключённых батареек. Для сравнения 1000 батареек питона умещается в 10 гигабайт, и то наверно 8 из них приходится на различные модели и словари.
Проблема в том, что они в расте дублируются много раз для каждого проекта. Ну и компиляция действительно нереально тормозная.
|
|
|
|4.30, Аноним (26), 13:34, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сорян, всё ещё требуются пруфы, а не комментарий агенства ОБС.
|
|
|
|5.68, привет растоманы (?), 14:24, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну ты же можешь посрамить всех хейтеров и показать свой пруфец, что привет мир на расте занимает десятки килобайт
ТС, конечно, несколько преувеличил, для красоты... :) но он не так уж и далек от истины...
|
|3.40, Анонн (?), 13:41, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Окей, не можешь в du, выложи хоть скрин свойств папки из Проводника.
|
|
|
|4.49, Аноним (4), 13:48, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Окей, не можешь в du, выложи хоть скрин свойств папки из Проводника.
Я всё удалил, меня нервировали эти занятые гигабайты. Осталось только вот это, потому что я его использую:
~/rust/rustfilter $ du -sh .
1.2G .
непосредственно lingua только 300мб их этого
иклюды
use lazy_static::lazy_static;
use regex::Regex;
use std::cmp::Ordering;
use std::fs::File;
use std::io::{self, BufRead};
use std::path::Path;
use lingua::{Language, LanguageDetector, LanguageDetectorBuilder};
use lingua::Language::{English, Japanese, Chinese, Korean};
|
|
|
|5.70, Анонн (?), 14:24, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужно смотреть что тянет lingua. Навскидку там serde в зависимостях.
Можно в билд добавить копирование output и cargo clean.
|
|3.62, Аноним (65), 14:12, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
sh cat rust_hello_world log user pc tmp rust_hello_world lscpu 124 ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.64, Аноним (65), 14:16, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
там у раста даже фора в 1 байт на запятую. такие вот они неграмотные, hello world с офф сайта раста
|
|2.16, Аноним (-), 13:23, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всего-то 400 килобайт хеллоуворлд занимает с 500 мегабайт для кэша и гигабайтами для самого раста устанавливаемого каким-то странным шел-скриптом, не стоит преувеличивать. Для системного языка это обыденность.
|
|2.22, Аноним (25), 13:29, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Какой ужас. Сколько же терробайт памяти будут занимать драйвера если hello world занимает десятки гигабайт?
Кто вообще додумался запихнуть этот эзотерический язык в ядро?
|
|
|
|3.27, Аноним (4), 13:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Вообще там дело не столько в языке, сколько в статической компиляции, мне так кажется. Ну и уровень батареек местами довольно паршивый.
|
|
|
|4.32, Аноним (26), 13:36, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Мне нравится как эникейщики с апломбом рассуждают об уровне без единого пруфа =)
|
|
|
|5.42, Аноним (4), 13:44, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Мне нравится как эникейщики с апломбом рассуждают об уровне без единого пруфа
> =)
Пруфы чего тебе нужны?
|
|2.57, _kp (ok), 13:59, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не приувеличивайте. Если нужен именно простейший hello world, то он пишется и просто и компактно.
А вот если предполагается что к нему довеском требуется и иной функционал..
|
|
|
|3.71, Аноним (4), 14:26, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот цитата из конфигурационного файла проекта. Банально построчное чтение, извлечение и распознавание языка для части строки. Если это не привет мир, то я не знаю что ещё. На питоне такое пишется меньше, чем за минуту (вместе с тестированием). И это уже больше гига, а когда их несколько?
[dependencies]
lazy_static = "1.4.0"
regex = "1.5.4"
lingua = { version = "1.3.2", default-features = false, features = ["english","japanese", "korean", "chinese"] }
|
|1.6, Google (?), 13:04, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Хотим еще раз похвастаться своей блестящей операцией по саботажу разработки браузера фаерфокс. Вместо улучшения браузера мы их заставили разрабатывать никому не нужный переусложненный язык с ненужными фичами с целью написать движек Servo, что заняло у них столько времени что их браузер полностью стагнировал. А язык по итогу они еще и выкинули, а движек Servo не написали. Мы считаем что это замечательно.
|
|
|
|2.33, Аноним (26), 13:37, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Интересно, у хейтеров будут ещё какие-то фактологические замечания кроме Servo, который уже на зубах навяз?
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 13:40, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Не переписали фарефокс на раст? Да вы растфанатики везде облажались, что ты врешь как Песков?
|
|2.35, Аноним (35), 13:38, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> браузер полностью стагнировал
Как минимум многопроцессность запилили.
|
|
|
|
|
|4.53, НяшМяш (ok), 13:57, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну человеку, ходящему только на опеннет, это преимущество не кажется очевидным. Тем временем лиса просто уничтожает хром по скорости на тяжёлых сайтах при наличии ядер больше двух.
|
|
|
|5.73, Аноним (4), 14:40, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это относительно правда, но я теперь из-за этого не могу использовать cuda и игры (особенно, с physx) одновременно с браузером. А софрендер такое ощущение намного хуже того старого кода (cairo там было или что).
|
|2.45, Аноним (45), 13:45, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Движок Servo частично написали и частично интегрировали в браузер Firefox. После команду Rust частично бросили на произвол Rust Foundation, частично финансируемой Meta (организация запрещёна в РФ). В результате всего работа над движком Servo ведётся, но частично.
|
|
|
|3.59, Аноним (59), 14:00, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
ты про запрещённый пейсбук сам вставил или за тебя кремлемодераторы постарались?
|
|3.76, Аноним (76), 14:52, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничего там не интегрировано Webrender и Stylo это отдельные продукты.
|
|
|
|3.69, Аноним (-), 14:24, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> any experiments must be reversible (you may have to write a C++ equivalent in order to ship)
> Rust code must not affect production Chrome binaries nor be shipped to Chrome users
Интересные ограничения
|
|3.77, Аноним (76), 14:53, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И с января ничего не написано. Ты вот сам думаешь перед тем как такие ссылки постить?
|
|1.9, Rev (?), 13:12, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> В сборке компилятора rust для платформы Windows задействованы PGO-оптимизации (profile-guided optimization), позволившие поднять производительность компиляции кода на 10-20%.
А вот за это спасибо!
|
|1.12, Аноним (12), 13:17, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
Хороший безопасный язык, переписал на него мою программу, и она стала безопасной, хотя до этого была небезопасной. Я думаю, это благодаря безопасной работе с памятью, с целью исключить небезопасность при работе с памятью. Благодаря этому достигается безопасность. А небезопасность там отлавливается на этапе компиляции, так что небезопасности во время выполнения нет, только безопасность остается. А небезопасность, выходит, исключается.
|
|
|
|2.29, Аноним (38), 13:34, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Всё так в этом вся магия языка. Почти тоже самое как магия эпл.
|
|1.13, Аноним (-), 13:18, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> независимой некоммерческой организации Rust Foundation
Первое предложение и уже наврали. Организация как минимум зависит от гугла и майкрософта.
|
|
|
|2.28, Аноним (25), 13:33, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Опеннет экспертов не попадешь, они за милю чувствуют ложь.
Если конечно смогут понять написанное
|
|1.19, Аноним (25), 13:26, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Зачем нужен rust, когда есть быстрый, надёжный и безопасный ANSI C
Настоящему программисту все эти проверки не нужны, ему достаточно Тьюринг-полного языка
|
|
|
|2.20, Аноним (-), 13:27, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> ему достаточно Тьюринг-полного языка
Тоже люблю писать приложения на CSS
|
|2.23, Анонн (?), 13:29, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Обожаю мантру про "настоящего программиста". А как только он опять запутается в вычислении смещения и получит out-of-bounds, оказывается что он лoшара, а вот настоящий программист™ такого бы никогда не допустил)))
|
|
|
|3.31, Аноним (38), 13:35, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Обожаю мантру настоящего джаваскриптизера, что программисту нет смысла напрямую работать с памятью.
|
|
|
|4.36, Аноним (26), 13:39, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Обожаю тявканья дилетантов, которые поучают специалистов, чем им надо и не надо пользоваться)
|
|
|
|5.44, Аноним (38), 13:45, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Обожаю высеры клоунов, которые всеми силами пытаются показать какие же они специалисты. На работе то за специалистов их никто даже и не воспринимает. Зато сюда пришли и оттянулись. Всегда смешно на такое смотреть.
|
|1.50, YetAnotherOnanym (ok), 13:50, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчикаНичего плохого не могу сказать про раст (по той простой причине, что не пишу на нём) но эта реклама утомляет.
|
|
|
|2.54, Аноним (59), 13:57, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тебя должна утомлять реклама на страницах опеннета, обновляемых после написания тобой коммента о том, что у тебя горит пукан от этой фразы. главное - ublock/umatrix
|
|1.55, Аноним (-), 13:59, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Почему разработчики Golang смогли добиться того, что бинарники занимают меньше места и при этом
> а ядра Linux c версии 2.6.32 до 3.2
поддерживают более старые ядра, чем сейчас раст? Неужели среди всех раст разумистов способных овладевать сложными концепциями овладевания не нашлось того кто бы сказал, что для системного вызова вместо линковки к libc достаточно написать несколько строчек на ассемблере?
|
|
|
|2.63, Анонн (?), 14:13, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Linux Kernel 2.6.32 LTS Reaches End of Life In February 2016
Некрофилы могут и сами поддержать.
Даже если бы там было пару строчек написать, зачем отвлекать хотя бы одного программиста на это?
А там не пару строчек добавить: нужно поддерживать все для тестирования этого хлама - сервера или виртуалки, гонять на них тесты, исправлять если бажина ядро-специфическия и т.д Кому это надо?
|
|
|
|3.78, Урри (ok), 14:54, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хрустики отжигают:
"Даже если бы там было пару строчек написать, зачем отвлекать хотя бы одного программиста на это?"
В золотой фонд цитат опеннета.
--
Как будто там есть программисты :)
|
|
|
|4.81, Анонн (?), 15:01, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смешно слышать это от тебя.
Ты вроде как программист. По идее должен был слышать про приоритезацию задач, про целесообразность и тд.
> Как будто там есть программисты :)
Хаха. Получается в ядро линукса добавлять новый язык Торвальдс разрешил непрограммистам))
|
|1.66, ryoken (ok), 14:19, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чо у вас в голове новости творится? Так что вышло, 1.63 или 1.64? Определитесь плз с показаниями.
|
|
|
|2.74, Анонн (?), 14:42, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У них просто есть график ̶п̶о̶д̶ж̶и̶г̶а̶н̶и̶я̶ ̶п̶е̶р̶д̶а̶к̶о̶в̶ ̶н̶а̶ ̶о̶п̶е̶н̶ь̶к̶е̶ релизов - каждые шесть недель.
|