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Представлен gcobol, компилятор для языка COBOL на основе технологий GCC

17.03.2022 11:18

В списке рассылки разработчиков набора компиляторов GCC представлен проект gcobol, нацеленный на создание свободного компилятора для языка программирования COBOL. В текущем виде gcobol развивается как форк GCC, но после завершения разработки и стабилизации проекта, изменения планируют предложить для включения в основной состав GCC. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

В качестве причины создания нового проекта упоминается желание получить компилятор для COBOL, распространяемый под свободной лицензией и упрощающий миграцию приложений с мэйнфреймов IBM на системы, в которых используется Linux. Сообществом уже достаточно давно развивается обособленный свободный проект GnuCOBOL, но он является транслятором, переводящим код на язык Си, а также не обеспечивает полную поддержку даже стандарта COBOL 85 и не проходит полный набор эталонных тестов, что отталкивает от его использования финансовые учреждения, применяющие COBOL в рабочих проектах.

Gcobol основывается на зарекомендовавших себя технологиях GCC и разрабатывается уже больше года в режиме полного рабочего дня одного инженера. Для генерации исполняемых файлов применяется существующий бэкенд GCC, а обработка исходных текстов на языке COBOL отделена в развиваемый силами проекта отдельный фронтэнд. В текущем видео компилятор успешно собирает 100 примеров из книги "Beginning COBOL for Programmers". В ближайшие недели в gcobol планируется включить поддержку ISAM и объектно-ориентированных расширений COBOL. В течение нескольких месяцев функциональность gcobol планируют довести до прохождения эталонного тестового набора NIST.

В этом году языку COBOL исполнится 63 года, и он остаётся одним из старейших из активно применяемых языков программирования, а также одним из лидеров по объёму написанного кода. Язык продолжает развиваться, например, в стандарте COBOL-2002 были добавлены возможности для объектно-ориентированного программирования, а в стандарте COBOL 2014 появилась поддержка спецификации вычислений с плавающей запятой IEEE-754, перегрузки методов и динамически расширяемых таблиц.

Общий объём написанного на COBOL кода оценивается в 220 млрд строк, из которых 100 миллиардов до сих пор используются, в основном в финансовых учреждениях. Например, по состоянию на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL. Код на COBOL применяется при обработке около 80% персональных финансовых транзакций и в 95% терминалов для приёма платежей по банковским картам.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/pipermail/...)
  2. OpenNews: IBM открыл CodeNet для систем машинного обучения, транслирующих и проверяющих код
  3. OpenNews: IBM опубликует компилятор COBOL для Linux
  4. OpenNews: Языку программирования COBOL исполняется 50 лет
  5. OpenNews: Вышел GNAT Community Edition 2021
  6. OpenNews: Опубликован транслятор языка Ада на базе LLVM
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56867-cobol
Ключевые слова: cobol
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 12:05, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прости, Эдсгер Дийкстра. Мы всё-таки прогнулись...
     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 12:30, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    «Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты.
    Но раз имеется в наличности достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение; при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову; при 100% он попирает ногами все человеческие законы; при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
    Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами».

    Dunning Т.J., Trade's Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention. - London: Published by the author, and Sold by M. Harley, No 5, Raquet court Fleet street, Е.С., 1860, р. 35-36.


    Кобол приносит прибыль - кобол используют. Все верно. Несмотря на крики Дийкстры и других мэтров.

     
     
  • 3.29, пох. (?), 14:01, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как, какую долю мировой торговли сегодня занимает торговля рабами? Да и с контрабасом из Аргентины у вашего вождя что-то прошлый раз пошло не так.

    Поменьше перечитывайте "полезных идиотов", оказавшихся в конечном итоге просто фантазерами с высосанными из пальцев представлениями о мире.

    > Кобол приносит прибыль

    Кобол не приносит прибыль. Прибыль приносит торговля. А кобол - всего лишь инструмент. Который либо помогает торговле получать прибыль, и тогда его используют, либо не помогает или начинает помогать хуже современных - такой инструмент без сожалений выбрасывают.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:10, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот Сишники Растеров ругали выясняя кто на самом деле самый правильный язык программирования. А сейчас Коболы будет ругать Сишников...
     
     
  • 2.12, Онаним (?), 12:41, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кобольды?
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:08, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Есть проблема программистов на коболе тупо нет. Всё те же банки их оптимизировали до самого нельзя, так что программисты на коболе исчезли.

    Из этого получился интересный эффект переоптимизации. Код есть, и он работает а того кто напишет новый код нет. Потому что работает не трогай.  

    А в современной смузииндустрии программисты на коболе должны были бы писать новые фичи языка каждые 4 недели. Создать веселенький публичный репозиторий библиотек с вирусами. В комментах писать какой же кобол безопасный. И дальше по списку.  

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:12, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    gcobol тоже будет несовместим с коболом как g77 с фортраном? :)
     
     
  • 2.8, Alexey T (?), 12:29, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет так как они хотят облегчить миграцию готового кода.
     

  • 1.5, _kusb (ok), 12:14, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В отличие от современного сжатого синтаксиса, такого как y = x;, COBOL имеет синтаксис, более похожий на английский (в данном случае MOVE x TO y).
    Представители академической науки, занимавшиеся разработкой вычислительной техники, в то время не интересовались бизнес-приложениями, на создание которых был ориентирован COBOL, и не участвовали в его разработке.
    Кобол обычно критикуется за многословность и громоздкость, поскольку одной из целей создателей языка было максимально приблизить конструкции к английскому языку (ещё в 2006 году Кобол считался языком программирования, на котором было написано больше всего строк кода[7]), так, широко известно высказывание Дейкстры «Использование Кобола калечит ум. Его преподавание, следовательно, должно рассматриваться как уголовное преступление».
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:34, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Его преподавание, следовательно, должно рассматриваться как уголовное преступление

    Нисколько не удивляюсь тамошнему радикальному образованию.

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 13:12, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в радикальности. Э. Дейкстра как и Н. Вирт формалисты с математическим мышлением, таким людям BASIC и COBOL никогда не понравится.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:36, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вердикт: кобол от гуманитариев и для гуманитариев
     

  • 1.6, Alexey T (?), 12:28, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У вас падежи неверны

    >что отталкивает от его использования финансовые учреждения, применяющих COBOL в рабочих проектах.

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 12:42, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отталкивает финансовые учреждения, применяющих ...

    Да, с одушевлённостью перебрали. Вот если бы написали "отталкивает попугаев, применяющих...", было бы верно. Винительный падеж вообще один из самых сложных на тему род/число/одушевлённость, и вообще, собрался ли ты бухать с этими попугаями: "вижу трёх/троих (???) попугаев".

     

  • 1.7, Жироватт (ok), 12:28, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вы еще ругаете 1С за его, кхгм, стек.
    А если бы не 1С, после которого, кстати, легко пересесть на нормальное программирование, если не сломал мозги предметной областью, то писать бы нам бухгалтерию на COBOL'е...
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:18, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Язык 1с мне напоминает упрощённые Бейсик и ФОРТРАН с добавками из Си - вполне нормальный язык для своих задач. И, главное, он продолжает традицию языков программирования с русскими операторами, что крайне важно, я считаю.
     
     
  • 3.36, Жироватт (ok), 14:46, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, что он полностью адаптирован под свою предметную область, пусть и с полным подмножеством языковых средств общего назначения. Лично мне он напоминает ранний C# с примесями из дельфи.
    > И, главное, он продолжает традицию языков программирования с русскими операторами, что крайне важно, я считаю.

    Да. Операторы могут быть хоть на финском, если код можно в принципе читать и понимать хотя бы на уровне потока выполнения без синхронного перевода. Только не говори это нашим англофиличным друзьям из 95% кодерского сообщества, опять срач на четыре километра будет - код уже с западных учебников и стековерфлоу не покопипастить, ужас-ужас.

     

  • 1.10, Аноним (11), 12:31, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL
    > ... и в 95% терминалов

    Вот это надёжность! Не то что новомодные язычки...

     
     
  • 2.17, Аноним (-), 13:01, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не думаю, мне кажется, что это просто сложившаяся традиция. Банкам надо переходить на чистый Си, и чтоб не было никаких "плюс-плюсов".
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:41, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Наоборот, на плюсы. Потому что C это ежедневное переизобретение велосипедов и ОЙ ноль прочитали, в чужой буфер записали и вот это вот всё. В плюсах хотя бы вокруг этого флажки можно поставить. И ООП из коробки (какое уж есть), что банкам будет только в плюс - долбиться с указателями напрямую всё время им вообще не упало там.
     
     
  • 4.27, Аноним (11), 13:45, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ООП из коробки

    ООП головного мозга из коробки.

     
     
  • 5.32, Аноним (31), 14:19, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-во, совсем долбанулись с этим ООП - очень организованная преступность.
     

  • 1.15, Аноним (20), 13:00, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1С это и есть кобол только почему-то написанный на русском.
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 13:04, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогия не удачная.
     
     
  • 3.24, Розенкрафт (?), 13:42, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В данном случае "неудачная" пишется слитно.
     
     
  • 4.34, Аноним (20), 14:26, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неудачный это синтаксис языка 1С
     
  • 2.35, Аноним (31), 14:33, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что раньше был нормальный обычай для своей страны делать своё и на своём языке, а корни 1с - в советских наработках.
     

  • 1.16, Аноним (20), 13:01, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати только сегодня проскакивал где-то в комментариях кобол. А он оказывается еще и в опенсорс пошел. Кобол — молодец.
     
     
  • 2.30, saahriktu (ok), 14:15, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно есть GNU Cobol: https://sourceforge.net/projects/gnucobol/files/ .
     
     
  • 3.33, Аноним (20), 14:25, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в новости написано что это УГ. Значит это и правда УГ.
     

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