Представлен gcobol, компилятор для языка COBOL на основе технологий GCC

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|2.9, Жироватт (ok), 12:30, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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«Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты.
Но раз имеется в наличности достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение; при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову; при 100% он попирает ногами все человеческие законы; при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами».
Dunning Т.J., Trade's Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention. - London: Published by the author, and Sold by M. Harley, No 5, Raquet court Fleet street, Е.С., 1860, р. 35-36.
Кобол приносит прибыль - кобол используют. Все верно. Несмотря на крики Дийкстры и других мэтров.
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|3.29, пох. (?), 14:01, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И как, какую долю мировой торговли сегодня занимает торговля рабами? Да и с контрабасом из Аргентины у вашего вождя что-то прошлый раз пошло не так.
Поменьше перечитывайте "полезных идиотов", оказавшихся в конечном итоге просто фантазерами с высосанными из пальцев представлениями о мире.
> Кобол приносит прибыль
Кобол не приносит прибыль. Прибыль приносит торговля. А кобол - всего лишь инструмент. Который либо помогает торговле получать прибыль, и тогда его используют, либо не помогает или начинает помогать хуже современных - такой инструмент без сожалений выбрасывают.
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|1.3, Аноним (3), 12:10, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот Сишники Растеров ругали выясняя кто на самом деле самый правильный язык программирования. А сейчас Коболы будет ругать Сишников...
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|2.20, Аноним (20), 13:08, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Есть проблема программистов на коболе тупо нет. Всё те же банки их оптимизировали до самого нельзя, так что программисты на коболе исчезли.
Из этого получился интересный эффект переоптимизации. Код есть, и он работает а того кто напишет новый код нет. Потому что работает не трогай.
А в современной смузииндустрии программисты на коболе должны были бы писать новые фичи языка каждые 4 недели. Создать веселенький публичный репозиторий библиотек с вирусами. В комментах писать какой же кобол безопасный. И дальше по списку.
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|1.5, _kusb (ok), 12:14, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В отличие от современного сжатого синтаксиса, такого как y = x;, COBOL имеет синтаксис, более похожий на английский (в данном случае MOVE x TO y).
Представители академической науки, занимавшиеся разработкой вычислительной техники, в то время не интересовались бизнес-приложениями, на создание которых был ориентирован COBOL, и не участвовали в его разработке.
Кобол обычно критикуется за многословность и громоздкость, поскольку одной из целей создателей языка было максимально приблизить конструкции к английскому языку (ещё в 2006 году Кобол считался языком программирования, на котором было написано больше всего строк кода[7]), так, широко известно высказывание Дейкстры «Использование Кобола калечит ум. Его преподавание, следовательно, должно рассматриваться как уголовное преступление».
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|2.11, Аноним (11), 12:34, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Его преподавание, следовательно, должно рассматриваться как уголовное преступление
Нисколько не удивляюсь тамошнему радикальному образованию.
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|3.21, Аноним (-), 13:12, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не в радикальности. Э. Дейкстра как и Н. Вирт формалисты с математическим мышлением, таким людям BASIC и COBOL никогда не понравится.
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|1.6, Alexey T (?), 12:28, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У вас падежи неверны
>что отталкивает от его использования финансовые учреждения, применяющих COBOL в рабочих проектах.
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|2.13, Аноним (11), 12:42, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отталкивает финансовые учреждения, применяющих ...
Да, с одушевлённостью перебрали. Вот если бы написали "отталкивает попугаев, применяющих...", было бы верно. Винительный падеж вообще один из самых сложных на тему род/число/одушевлённость, и вообще, собрался ли ты бухать с этими попугаями: "вижу трёх/троих (???) попугаев".
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|1.7, Жироватт (ok), 12:28, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вы еще ругаете 1С за его, кхгм, стек.
А если бы не 1С, после которого, кстати, легко пересесть на нормальное программирование, если не сломал мозги предметной областью, то писать бы нам бухгалтерию на COBOL'е...
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|2.31, Аноним (31), 14:18, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Язык 1с мне напоминает упрощённые Бейсик и ФОРТРАН с добавками из Си - вполне нормальный язык для своих задач. И, главное, он продолжает традицию языков программирования с русскими операторами, что крайне важно, я считаю.
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|3.36, Жироватт (ok), 14:46, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, что он полностью адаптирован под свою предметную область, пусть и с полным подмножеством языковых средств общего назначения. Лично мне он напоминает ранний C# с примесями из дельфи.
> И, главное, он продолжает традицию языков программирования с русскими операторами, что крайне важно, я считаю.
Да. Операторы могут быть хоть на финском, если код можно в принципе читать и понимать хотя бы на уровне потока выполнения без синхронного перевода. Только не говори это нашим англофиличным друзьям из 95% кодерского сообщества, опять срач на четыре километра будет - код уже с западных учебников и стековерфлоу не покопипастить, ужас-ужас.
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|1.10, Аноним (11), 12:31, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL
> ... и в 95% терминалов
Вот это надёжность! Не то что новомодные язычки...
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|2.17, Аноним (-), 13:01, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не думаю, мне кажется, что это просто сложившаяся традиция. Банкам надо переходить на чистый Си, и чтоб не было никаких "плюс-плюсов".
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|3.23, Аноним (23), 13:41, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Наоборот, на плюсы. Потому что C это ежедневное переизобретение велосипедов и ОЙ ноль прочитали, в чужой буфер записали и вот это вот всё. В плюсах хотя бы вокруг этого флажки можно поставить. И ООП из коробки (какое уж есть), что банкам будет только в плюс - долбиться с указателями напрямую всё время им вообще не упало там.
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|5.32, Аноним (31), 14:19, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-во, совсем долбанулись с этим ООП - очень организованная преступность.
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|2.35, Аноним (31), 14:33, 17/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что раньше был нормальный обычай для своей страны делать своё и на своём языке, а корни 1с - в советских наработках.
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|1.16, Аноним (20), 13:01, 17/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати только сегодня проскакивал где-то в комментариях кобол. А он оказывается еще и в опенсорс пошел. Кобол — молодец.
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