Представлен gcobol, компилятор для языка COBOL на основе технологий GCC

В списке рассылки разработчиков набора компиляторов GCC представлен проект gcobol, нацеленный на создание свободного компилятора для языка программирования COBOL. В текущем виде gcobol развивается как форк GCC, но после завершения разработки и стабилизации проекта, изменения планируют предложить для включения в основной состав GCC. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

В качестве причины создания нового проекта упоминается желание получить компилятор для COBOL, распространяемый под свободной лицензией и упрощающий миграцию приложений с мэйнфреймов IBM на системы, в которых используется Linux. Сообществом уже достаточно давно развивается обособленный свободный проект GnuCOBOL, но он является транслятором, переводящим код на язык Си, а также не обеспечивает полную поддержку даже стандарта COBOL 85 и не проходит полный набор эталонных тестов, что отталкивает от его использования финансовые учреждения, применяющие COBOL в рабочих проектах.

Gcobol основывается на зарекомендовавших себя технологиях GCC и разрабатывается уже больше года в режиме полного рабочего дня одного инженера. Для генерации исполняемых файлов применяется существующий бэкенд GCC, а обработка исходных текстов на языке COBOL отделена в развиваемый силами проекта отдельный фронтэнд. В текущем видео компилятор успешно собирает 100 примеров из книги "Beginning COBOL for Programmers". В ближайшие недели в gcobol планируется включить поддержку ISAM и объектно-ориентированных расширений COBOL. В течение нескольких месяцев функциональность gcobol планируют довести до прохождения эталонного тестового набора NIST.

В этом году языку COBOL исполнится 63 года, и он остаётся одним из старейших из активно применяемых языков программирования, а также одним из лидеров по объёму написанного кода. Язык продолжает развиваться, например, в стандарте COBOL-2002 были добавлены возможности для объектно-ориентированного программирования, а в стандарте COBOL 2014 появилась поддержка спецификации вычислений с плавающей запятой IEEE-754, перегрузки методов и динамически расширяемых таблиц.

Общий объём написанного на COBOL кода оценивается в 220 млрд строк, из которых 100 миллиардов до сих пор используются, в основном в финансовых учреждениях. Например, по состоянию на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL. Код на COBOL применяется при обработке около 80% персональных финансовых транзакций и в 95% терминалов для приёма платежей по банковским картам.



