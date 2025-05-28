Выпуск GNU Automake 1.18, инструментария для генерации сборочных файлов

>не догадываясь, в тарболе с исходниками уже давно получают что-то принципиально другое (бэкдорчик например, гы)

Так это как раз артефакт гитхап-ориентированной культуры разработки, когда на релизы забивают.

И потом уже вылезают, причём гораздо чаще, другие артефакты - когда аккаунт на гитхапчике отжали, аккаунт в спане засквоттили, а с обновлениями прилетел винлокер.

>Автокрап -- это самые наихудшие практики разработки

Но эти наихудшие практики позволяют пользователю собрать-слинковать под автокрапом что угодно и как угодно, причём без знания питона и даже M4, достаточно отредактировать с помощью $EDITOR сгенерированную портянку или вообще вклиниться любым другим образом хоть в configure, хоть в make, хоть после make.

Божественный мезончик же ломает возможность пропатчить билд к чёртовой бабушке - ни либу подставить, ни статику, ни .o подсунуть.

Так что нам надо ещё больше функций в m4, желательно, встроенный контролфлоу высокого уровня и код без dnl.

И красть фичи в автомейк.

