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Выпуск GNU Automake 1.18, инструментария для генерации сборочных файлов

28.05.2025 09:32

Опубликован релиз Automake 1.18, утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU. В новой версии:

  • Добавлена поддержка языка программирования Алгол 68, используя компилятор GNU Algol 68.
  • По умолчанию осуществлён переход на формат tar-архивов ustar, поддерживающий более длинные имена файлов.
  • В скрипте mdate-sh, применяемом при сборке Texinfo, добавлена поддержка получения даты через переменную окружения SOURCE_DATE_EPOCH, вместо использования времени модификации файла.
  • Добавлена опция "dist-bzip3" для формирования tar-архива для дистрибутивов с использованием сжатия bzip3.
  • Для tap-driver.sh добавлена опция "--stderr-prefix", позволяющая добавить произвольный префикс в начало каждой строки вывода в stderr.
  • Улучшена поддержка языка Perl.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз сборочной системы CMake 4.0.0
  3. OpenNews: Выпуск GNU Automake 1.17, инструментария для генерации сборочных файлов
  4. OpenNews: Опубликован Autodafe, инструментарий для замены Autotools на обычный Makefile
  5. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.4
  6. OpenNews: Релиз макропроцессора GNU M4 1.4.20
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63317-automake
Ключевые слова: automake
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 28/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    > инструментария для генерации сборочных файлов

    Причем эти сгенерированные портянки принято совать в тарбол с исходниками, чтобы все привыкли к тому, что гит -- это одно, а тарбол с исходниками -- что-то другое. После этого все будут продолжать мониторить изменения в гите, не догадываясь, в тарболе с исходниками уже давно получают что-то принципиально другое (бэкдорчик например, гы). Автокрап -- это самые наихудшие практики разработки, хорошо, что все сваливают на божественный мезончик или что-то другое.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:52, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эти сгенерированные портянки принято совать в тарбол с исходниками

    Причем это не мешает местным экспертам утверждать, что Automake - кроссплатформенная система сборки.

     
     
  • 3.4, fi (ok), 10:04, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве нет?

    Помню этот зоопарк makefile - для sun4 solaris, irix,  bsd net3, bsd такая, bsd сякая, nextstep и наконец зоопарк linux

    просто некоторые забыли про это.

    в свое время Automake сильно упросил сборку, за что ему большое наше спасибо!

     
     
  • 4.5, Аноним (3), 10:17, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А разве нет?

    Нет, потому что вне юниксового окружения эта дрянь в принципе не работает.

     
  • 2.6, Аноним (-), 10:18, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не догадываясь, в тарболе с исходниками уже давно получают что-то принципиально другое (бэкдорчик например, гы)

    Так это как раз артефакт гитхап-ориентированной культуры разработки, когда на релизы забивают.

    И потом уже вылезают, причём гораздо чаще, другие артефакты - когда аккаунт на гитхапчике отжали, аккаунт в спане засквоттили, а с обновлениями прилетел винлокер.

    >Автокрап -- это самые наихудшие практики разработки

    Но эти наихудшие практики позволяют пользователю собрать-слинковать под автокрапом что угодно и как угодно, причём без знания питона и даже M4, достаточно отредактировать с помощью $EDITOR сгенерированную портянку или вообще вклиниться любым другим образом хоть в configure, хоть в make, хоть после make.

    Божественный мезончик же ломает возможность пропатчить билд к чёртовой бабушке - ни либу подставить, ни статику, ни .o подсунуть.

    Так что нам надо ещё больше функций в m4, желательно, встроенный контролфлоу высокого уровня и код без dnl.
    И красть фичи в автомейк.

     

  • 1.2, Аноним (3), 09:47, 28/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    > утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU

    Жаль, что эта дрянь выползла далеко за пределы проекта GNU.

     
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