Выпуск GNU Automake 1.18, инструментария для генерации сборочных файлов

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|1.1, Аноним (1), 09:46, 28/05/2025 [ответить]
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> инструментария для генерации сборочных файлов
Причем эти сгенерированные портянки принято совать в тарбол с исходниками, чтобы все привыкли к тому, что гит -- это одно, а тарбол с исходниками -- что-то другое. После этого все будут продолжать мониторить изменения в гите, не догадываясь, в тарболе с исходниками уже давно получают что-то принципиально другое (бэкдорчик например, гы). Автокрап -- это самые наихудшие практики разработки, хорошо, что все сваливают на божественный мезончик или что-то другое.
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|2.3, Аноним (3), 09:52, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эти сгенерированные портянки принято совать в тарбол с исходниками
Причем это не мешает местным экспертам утверждать, что Automake - кроссплатформенная система сборки.
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|3.4, fi (ok), 10:04, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве нет?
Помню этот зоопарк makefile - для sun4 solaris, irix, bsd net3, bsd такая, bsd сякая, nextstep и наконец зоопарк linux
просто некоторые забыли про это.
в свое время Automake сильно упросил сборку, за что ему большое наше спасибо!
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|4.5, Аноним (3), 10:17, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А разве нет?
Нет, потому что вне юниксового окружения эта дрянь в принципе не работает.
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|2.6, Аноним (-), 10:18, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>не догадываясь, в тарболе с исходниками уже давно получают что-то принципиально другое (бэкдорчик например, гы)
Так это как раз артефакт гитхап-ориентированной культуры разработки, когда на релизы забивают.
И потом уже вылезают, причём гораздо чаще, другие артефакты - когда аккаунт на гитхапчике отжали, аккаунт в спане засквоттили, а с обновлениями прилетел винлокер.
>Автокрап -- это самые наихудшие практики разработки
Но эти наихудшие практики позволяют пользователю собрать-слинковать под автокрапом что угодно и как угодно, причём без знания питона и даже M4, достаточно отредактировать с помощью $EDITOR сгенерированную портянку или вообще вклиниться любым другим образом хоть в configure, хоть в make, хоть после make.
Божественный мезончик же ломает возможность пропатчить билд к чёртовой бабушке - ни либу подставить, ни статику, ни .o подсунуть.
Так что нам надо ещё больше функций в m4, желательно, встроенный контролфлоу высокого уровня и код без dnl.
И красть фичи в автомейк.
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|1.2, Аноним (3), 09:47, 28/05/2025 [ответить]
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> утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU
Жаль, что эта дрянь выползла далеко за пределы проекта GNU.
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