Предварительный выпуск среды рабочего стола Budgie 10.10, переведённый на Wayland

18.11.2025 12:55

Опубликован предварительный выпуск среды рабочего стола Budgie 10.10-preview.1, в котором полностью отказались от поддержки X11 и оставили только возможность работы в окружениях на базе протокола Wayland. Одновременно сформированы аналогичные тестовые выпуски для сопутствующих компонентов, таких как менеджер сеансов Budgie Session (форк gnome-session), набор пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейс для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center), конфигуратор экрана Budgie Display Configurator и набор сервисов Budgie Desktop Services. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Выпуск примечателен достижением паритета функциональности апплетов при использовании Wayland со старым окружением на базе X11, доработкой MenuManager и стабилизацией нового интерфейса для настройки параметров экрана. В качестве композитного сервера рекомендовано использовать labwc на базе библиотеки wlroots, но в ветке Budgie 11 обещают добавить поддержку Kwin и композитных серверов на базе библиотек Mir. Среди необходимых для сборки зависимостей заявлена библиотека libxfce4windowing, реализующая не зависящий от графической системы слой с элементами управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.). Для создания панели и компонентов рабочего стола задействована библиотека gtk-layer-shell, использующая GTK3 и Wayland-протокол Layer Shell.

После релиза Budgie 10.10 ветка 10.x будет переведена в режим сопровождения, в котором допускается только исправление ошибок. В дальнейшем все ресурсы будут брошены на развитие ветки Budgie 11, примечательной отделением функциональности рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации. Разделение позволит абстрагировать код от конкретных графических тулкитов и библиотек.

Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.



    Издалека видится как какой-то ещё один рабочий стол для линукс. Вблизи тоже. Но скриншотик хлипенький.
     
     
    Покрутите:
    https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/25.10/release/
     

    Есть тут юзеры этого DE? Как оно в сравнении с XFCE, KDE, Gnome? С какими версиями и на каких дистрибутивах сравнивали?
     
     
    Авторы сабжа почему то не удосуживаются делать сборки на Ubuntu или хотя бы на Arch. Почему подразумевается что пользователи само должны капаться, разобраться в этом.
     

    Разумный подход не пилить новый только протокол, а использовать наиболее прогрессивный который можно заменить на более продвинутый. В Тринити такое давно запилили,но иксовое.
     
    Это гном. Просто гном с чуть кастомной темой. Даже панель настроек из гнома.
     
